御飯糰的三角起源：象徵心臟，恭奉於神前

作者：在宇宙牧羊的擺渡人

台灣人許多習慣和生活飲食模式，不管從歷史上，或是商業上的引進與文化交流促成，皆與鄰近的日本有著密不可分的關係。台灣便利商店密度之高，成為另類的世界第一。而店裡所販售的三角飯糰，方便的特性和近年來推陳出新的新口味，成為不少人忙碌中或省錢的最佳良伴。今天想跟大家聊聊它的故事。

台灣熱飯糰VS日本冷飯糰

說到飯糰，不如先從台灣本土的飯糰開始說起。台灣目前傳統早餐店可見的橢圓形飯糰，是俗稱的菜飯糰；本是中國江南地區早餐食品，也流行於香港一帶，以長糯米為主，也會參雜其他米、五穀米等等。加上油條、肉鬆、榨菜，也有以醬瓜和砂糖為餡料的偏甜口味。一般食用時，將熱熱的飯糰與豆漿或鹹豆漿一同食用。

而日本，最普遍的飯糰配料是酸梅（醃過的梅子），或是用醬油燉煮的小菜。你可以在飯糰裡放入任何喜歡的配菜，因此飯糰有非常多種口味。有些人會把配菜放在飯糰的最上面，在第一口就能同時吃到配料和米飯。在學校，飯糰是孩子的午餐，有些餐廳的菜單裡也有飯糰。而也因為配料都是醃製品和較清爽不油膩的菜色，所以放冷了一樣美味也不容易餿掉。飯糰是用米飯做成的，可以做為配菜也能當主食，不需要餐具就能直接用手拿起來，是很方便的食物，進而成為日本國民隨處可見的庶民美食之一。

三角飯糰與心臟

除了冷熱的食用方法差異外，大家也可以看到在外型上的不同；一般台灣的中式飯糰是雙手合掌捏捏即成的橢圓形，但日本的三角御飯糰，為何要特地捏成三角？這不是有點違背直覺嗎？原來考古學家在石川縣鹿島郡西町杉谷的文化遺跡中，挖掘出三角形飯糰的炭化米。據日本民俗學者柳田國男的研究，他認為日本原住民族，「利用三角形的外模製造飯糰，象徵心臟，恭奉於神前。」不過這樣做能代表什麼？古代日本神明都喜歡吃心臟，只好換成飯糰來代替？無論如何，這個發現或許可以視為御飯糰起源甚早的佐證。

1994年，台灣7-ELEVEN開始學習日本嘗試低溫的米食類產品，初期和台灣的本土便當店──媽媽塔合作開發18℃三角飯糰，先在北部50家門市試賣。終於在1997年4月更名為「御飯糰」，透過不斷創新的行銷策略及強勢的連鎖超商通路，再加上其他連鎖超商體系跟進，鮮食產品正式導入便利商店，透過整體通路的投入與運作，及大量的媒體宣傳，逐漸改變國人不吃冷飯的的習慣，創造一種新的飲食文化。

今年已經是台灣御飯糰推出的第20年，它不僅重振台灣米食文化，更改變了台灣消費者的飲食習慣，成為台灣民眾早餐的首選。

吃飯糰的包裝也有玄機

第一次吃超商的御飯糰時，我想大家都會有這樣的經驗：「這個包裝怎麼那麼奇怪！拆完竟然只有海苔，飯和內餡竟然要再拆一次……」其實，這並不是設計者要惡作劇，而是海苔是只要碰水氣和熱，就會慢慢變軟，喪失其原先酥脆的口感；而內餡和白米飯，就是水分的來源，如果沒有分隔開來，御飯糰就很容易海苔變得軟韌，失去原先應有的風味；所以才會設計出分離海苔與米飯的拆封設計，讓海苔不會接觸到白米飯，當你撕開包裝後，海苔才會和米飯包在一起。因此任何時候都能享用酥脆的海苔。

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