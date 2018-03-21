「舉國歡騰」對俄羅斯並不陌生，從1917至今已有百年歷史

俄羅斯總統大選投票於2018年3月18日台灣時間凌晨4：00在堪察加邊疆區（Kamchatka Krai）與楚科奇自治區（Chukotka Autonomous Okrug）展開，位於歐洲地帶的俄羅斯飛地加里寧格勒（Калининград）是最後結束的地區。相較於六年前，這一場跨越數個時區的劃時代總統大選，無論在前後都為世界創造了不少話題。

毫無意外的，普亭（Vladimir Putin）順利地在第一輪投票出線，成功連任總統職位。根據俄羅斯中央選舉委員會的統計，今年全國總人口的平均投票率為67.98％。3月19日，俄羅斯各個媒體的頭條皆以「普亭打破自己歷年來的紀錄」作為標題，此次他獲得其中76.69％的選票，相較於上一屆2012年的63％，足足上升23個百分點的支持。而其他七位候選人的得票結果與大選前的預測並無相差太多，以下為八位候選人的得票率，按照排名分別是：

有了陽光與歡笑，你還需要什麼呢？

俄羅斯以往的春天是最容易讓人感冒的天氣，在選舉前的日子裡，莫斯科還下起了寒冷的冰雨。但在3月18日天氣好轉了許多，陽光甚至露臉。可說上天也幫了普亭一把，因此莫斯科民眾比往常還早起，一同攜伴前往投票。

根據官方統計，接近早上10：00時已有超過16％的莫斯科選民完成投票，相較於2012年的人數增長了2.5倍之多。除此之外，各地選民還精心打扮，有人穿著布偶裝前往投票、也有些人組成樂團在外面唱歌演奏。莫斯科市更在各個投票處旁舉辦「莫斯科食物（Мос Еда）」市集活動，藉此吸引更多的民眾參與。

這樣「舉國歡騰」的現象對俄羅斯來說並不是一件陌生的事。以歷史的角度來看，我們能夠從1917年十月革命後的社會活動裡，發現列寧（Vladimir Lenin）如何藉著前衛藝術家（avant-garde artists）的創意來達到動員人民的目的。

當時為了創造出沙皇政府與民心分離的現象，從列寧時期開始，社會的政治大型活動皆是以「全民參與」的意象所舉辦，列寧的真正目的不是為了讓人民直接參與政治、改變上層決定，而是為了讓人民感覺蘇聯政府需要他，若無自身的參與，將無法使整件事情完成，也無法讓國家繼續進步。不諱言的是，在21世紀的今日，政府動員民眾的手法多少繼承了蘇聯時代的遺俗，但不論對老一軰或年輕的俄羅斯人而言，這也不乏是種對國家有向心力的表現。

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Photo Credit:Reuters/達志影像

是爭議還是和議？

在此次大選中，最令人遭到質疑的是投票過程的瑕疵。多家俄羅斯媒體批露，部分有心人士在各個投票所投下數張不屬於自己的選票，雖被他人當場禁止但還是照投不誤。另也有建築公司以放假的名義，將工人用遊覽車載到投票所，促使所有工人投票完才允許離開。而選委會對上述的回答卻是：「雖有瑕疵，但不是太嚴重」的總結做為結束爭議的辦法。當然，這樣的回應引起社會上部分的不滿。

但令人好奇的是，卻沒有任何一位參選人對此提出重新驗票或當選無效的反對意見。反而全員參與了3月19日普亭所舉辦的與未當選候選人的會談。普亭在會中提到，未來他期望能夠與七位候選人對政策與國家的治理達成共識，消除理念上的分歧。其中幾位對普亭的談話，當下也非常認真的紀錄下來。

由此可見，這些未當選候選人不見得是真心反對普亭。嚴格來說，反而是贊同普亭對國家遠景的規劃。

3月18日除了是總統大選日外，也是官方訂定的「克里米亞與俄羅斯統一日」，對俄羅斯全國民眾來說，這天更具有深層的民族意義。2014年3月16日，克里米亞（Crimea）與塞瓦斯托波爾（Sevastopol，即塞凡堡）進行了回歸俄羅斯的公投，有96.77％的克里米亞人和95.6％的塞瓦斯托波爾居民贊成回歸俄羅斯。

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四年後，普亭在18日晚間所發表的當選感言裡，除了感謝全國民眾對他的支持外，也加強了選前造勢晚會的話語。普亭對台下觀眾喊話：「你們人民是我們的團隊整體；而我只是你們團隊中的一員；今日前往投票的各位民眾，也是屬於著我們廣大的全民族團隊。」此外，更提到今日是克里米亞與俄羅斯統一的日子，除再度大肆慶祝外，表明俄羅斯未來將會與克里米亞的關係更加緊密。

以上的談話一再顯示，普亭欲將這場總統大選的層次界定在「人民意識」是俄羅斯的基礎根本，以及「人民意識」是決定俄羅斯未來走向的重要指標。

雖然，在選前一星期發生了俄國雙面間諜下毒事件。英國首相梅伊（Theresa May）指責俄羅斯是幕後指使者與驅逐23名外交官員的決定，對俄羅斯大選造成了異想不到的反效果。

面對英國的指控，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）以強悍的態度來反擊英國；得不到回應的梅伊，威脅要以嚴厲的經濟制裁來報復俄羅斯。這一連串的舉動激起了多數民眾心中的民族主義與愛國情操，認為俄羅斯對西方國家的忍耐是有限度的，國家不應該為此感到害怕而退縮。而總統大選結果，更是俄羅斯人民無畏西方威脅的證明，間接認同普亭強勢的外交作風。

確切地說，民族主義長期以來都是普亭的奉行的圭臬，從普亭2000年12月25日所頒布的「關於俄羅斯聯邦國歌的歌詞」的來看，就能夠瞭解其中所隱藏的含意：

俄羅斯！我們神聖的強國，俄羅斯！我們摯愛的國家，

頑強的意志，輝煌的榮耀，是你永恆的財富。

光榮啊，我們自由的祖國，兄地民族的古老聯盟，

先輩們賦予的智慧屬於人民！

光榮啊，祖國！我們為你驕傲！

從南方的海洋到北極的邊疆，到處都是我們的森林和田野。

你舉世無雙！

上帝保佑著你，我們唯一的祖國！

在普亭過去與新一任期，俄羅斯對他國互動的未來政策走向，以及用民族主義作為整體國家的執政方針，似乎在俄國國歌的歌詞中，做了最完美的詮釋。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航