【Netflix獨家精選】改變從「女」開始：邀你一同擁抱全球「女聲」故事

文：Netflix提供

「我是一名女權主義者，你也應該是！因為女權是平權的同義詞」

（I’m a feminist and we all should be a feminist because feminism is another word for equality.）

——馬拉拉

馬拉拉，不僅是諾貝爾和平獎最年輕得主，更是長期積極爭取女性教育、男女平權的新一代女力代表，她的各式平權主義言論，透過各國媒體、社群網路的傳散，激勵大眾的同時也喚醒更多強而有力的「女聲代表」。而馬拉拉勇敢與令人欽佩的行動，亦使她獲邀參與Netflix原創談話性節目《大衛．萊特曼：下一位來賓鼎鼎大名》，透過電視傳奇人物大衛．萊特曼的訪談，讓馬拉拉的傳奇故事，能夠持續分享並激勵更多人！

Photo Credit: Netflix 巴基斯坦女權主義、女性教育推動者：馬拉拉（Malala Yousafzai）

跟隨三月國際婦女節的「女性精神」，Netflix特別精選線上一系列非凡「女聲」故事，邀請你一同認識這群改變世界、驚艷全球的跨世代「女聲」傳奇。

馬拉拉．優薩福扎伊是一名致力於推廣巴基斯塔女性教育的社會運動家。她在17歲正值青春年華的時刻，勇敢替女性發聲，遭受恐怖份子塔利班組織攻擊。 面對槍口時，她仍毫不畏懼的說：「我要為這些不能上學的孩子發聲！」由大衛．萊特曼所主持的訪談，也在國際婦女節播出馬拉拉的訪談，展現女性寫實而溫柔堅定的一面。

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美國當代文學作家瓊．蒂蒂安的一生精彩浪漫，她細膩文筆所寫下的著作，總帶給讀者雋永回味的感觸。 文在這部由姪子葛芬唐納執導的私密紀錄片中，學巨匠瓊蒂蒂安回想自己卓越的職業生涯，以及遭遇的個人困境，帶觀眾回到她最深層的記憶中。

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《瓊．蒂蒂安：核心潰散》海報，Photo Credit: Netflix

性侵案例，在全世界仍無法停止發生；性侵的痛，在每個女孩的一生當中，更是無法抹滅。在這部令人痛心的紀錄片中，兩名少女勇敢出面講述她們曾經受到的傷害，身體上，心靈上，在日常生活中，她們要如何療傷，如何繼續勇敢活下去。

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鏡頭帶至位於西維吉尼亞州的亨廷頓市 (Huntington)，這個曾一度繁榮的工業城鎮如今已變成美國現代鴉片類藥物氾濫的中心。三位女士，致力於改寫這座城鎮的命運，以救一個是一個的精神，來打破藥物濫用的毀滅性循環。這部電影榮獲奧斯卡提名，敘述消防局長、法官和街頭傳教士三位女性，如何打擊維吉尼亞洲猖獗的類鴉片毒品。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航