- 熱門議題：
- 「厭世代」 、
- 「重回山林的台灣囝仔」 、
- 「用愛「陪伴」孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
止不住的癢：「異位性皮膚炎」可以根治嗎？保濕產品怎麼挑？
我們想讓你知道的是
異位性皮膚炎到底要怎麼治療？怎麼保養？聽說保濕很重要，但是異位性皮膚炎乳液保濕產品要怎麼挑？
異位性皮膚炎（Atopic dermatitis）是許多人「止不住的癢」。我們收到好多擔心的家長來信，希望了解更多異位性皮膚炎的問題，例如異位性皮膚炎到底要怎麼治療？怎麼保養？聽說保濕很重要，但是異位性皮膚炎乳液保濕產品要怎麼挑？長在手腳的蕁麻疹跟異位性皮膚炎有點像，長在身體的乾癬有時也會被混淆認為是異位性皮膚炎，到底要怎麼分辨？這些問題都是民眾常會遇到，但很難清楚掌握的。
異位性皮膚炎是一種濕疹，近年發生率逐漸增加，特別是許多孩童都有這個問題，看在爸媽身上真的是「癢在兒身，痛在母心」，在診間我們看到大量的家長因為這個疾病而自責難過，覺得是不是自己的遺傳問題，或者是提供的環境因素，才讓孩子遭受到這樣的痛苦，遍尋各種正式的治療管道或是偏方，只求孩子的異位性皮膚炎可以被治好。團隊的皮膚科醫師和家醫科醫師們希望透過這篇文章，能對所有的病友、以及家長提供好的資訊，讓你對抗疾病的過程不孤單。為什麼這份整理這麼重要呢？因為根據多個研究，提供患者足夠的衛教資訊，對於治療異位性皮膚炎的效果是很顯著的喔！
今天我們一樣會從異位性皮膚炎的基礎講起，再講到如何保養與治療，廢話不多說，我們開始上課囉。
異位性皮膚炎是什麼？常見的病程是什麼狀況？
異位性皮膚炎和遺傳以及環境有關，是一種慢性的、會發癢的發炎性皮膚疾病，也是濕疹的一種。稱為濕疹可能會讓人誤會，以為是不是太濕才引起？但其實異位性皮膚炎本質上是因為太乾才反覆發作的慢性皮膚炎。異位性皮膚炎大多數都是在孩童身上發生，但成人也可能得到這個疾病。而醫師們觀察發現，很多有異位性皮膚炎的人，同時也有過敏性鼻炎和氣喘。這個特殊的現象被稱為過敏三聯症（Allergic Triad or Atopic Triad）。
臨床上也常發現這些症狀的發生，常常會有時序性，也就是三種過敏症逐項發作。通常會是從嬰兒期的異位性皮膚炎和食物過敏，接下來在兩歲之後到學齡前後出現過敏性鼻炎。過敏性鼻炎就是造成黑眼圈的元兇之一，所以如果你是過敏寶寶，黑眼圈常常會找上你。氣喘則通常在過敏性鼻炎出現後也接著出現，如果有支氣管性氣喘，常會在晚上或清晨氣溫低的時候咳嗽，或者劇烈運動後咳嗽止不住。因為發展的順序就像吹奏進行曲的過程，這個進展的過程也被稱作過敏進行曲（Allergic March），這個過敏族群的人也常在血中發現較高的IgE（一種與過敏相關的免疫球蛋白）濃度。
在一些研究中發現，越是都市化的國家，過敏兒的比率也越高。台灣現在已經是個高度都市化的國家，孩童的過敏率也是逐年攀升中⋯⋯
把主軸拉回異位性皮膚炎，整個病程往往是這樣：
- 嬰幼兒最早期的症狀通常是摸到某處皮膚特別粗糙，這代表著皮膚的自然屏障已經出問題。
- 接下來異位性皮膚炎發作時，通常是感覺到持續地癢，接下來會發紅、發腫，皮膚可能會脫皮或脫屑。
- 這時孩子會忍不住去抓，接下來就是破皮、流組織液，甚至是整片皮膚被細菌感染。在感染之後，皮膚的天然屏障變得更脆弱，異位性皮膚炎也就更容易被誘發，成為反覆惡性循環的夢靨。
- 一直到青少年期，多數的孩子才會逐漸恢復正常，但仍有一定比例的人，症狀會持續到成年之後。而孩童時期發作越嚴重的病人，症狀持續到成年的機率也偏高。
異位性皮膚炎在不同時期，常常逐漸出現不一樣的表現。
在嬰幼兒時期，異位性皮膚炎較常在四肢的伸展處、頭皮、臉上等部位發現。臉上的病灶通常會最嚴重，往往會整片紅腫，甚至會脫屑或者流出組織液體，這可能跟孩子的手最容易抓到臉有關，其他部位抓不到就通常沒這麼嚴重。媽媽看到孩子的臉又紅又腫，真的會非常崩潰。下面這張圖就是嬰兒臉部的急性發作照片。
在兒童時期，病灶多出現在四肢的屈側，或者是手腕、腳踝處。這個階段皮膚會因為急慢性交替的反覆發作，出現苔蘚化增厚的情形，常常會伴隨脫屑，顏色則多是淺棕色或粉紅色。這時候小朋友已經全身都抓得到了，所以常常把上述的幾個地方抓得破皮流血，有時候還會引起繼發性的細菌感染。左下圖是出現在膝蓋後側的異位性皮膚炎，右下圖則是反覆發作引起的嚴重苔蘚化。
在青少年期，有些人的異位性皮膚炎會逐漸復原不再發作，但也可能持續，或者出現其他態樣的改變。通常紅疹會出現在四肢的屈側、手掌則可能會不時因為接觸到刺激物質發作，在身體各處也可能出現輕微的紅疹。青少年期的課業壓力大，這種忍不住的癢也會影響孩子的睡眠還有學業表現，家長常會跟著非常緊張。下圖就是反覆發作在手上的異位性皮膚炎。
異位皮膚炎該如何治療？抽血或過敏原檢查可確診嗎？
異位性皮膚炎並不是靠抽血或過敏原檢測來確定診斷的。雖然上面的文章有提到，許多有異位性皮膚炎的患者可在血中發現較高的IgE濃度，但並不代表如果抽血發現IgE高，就代表你得了異位性皮膚炎。有時候民眾也會擔心自己做了過敏原檢測，發現對好多項物質都過敏，是不是這樣就是異位性皮膚炎了？事實上，異位性皮膚炎的診斷，靠的是醫師觀察病人的臨床症狀，以及病史的變化進程，來判定到底是不是異位性皮膚炎。例如上面那張嚴重苔蘚化的下肢照片，這樣看起來就算是異位性皮膚炎嗎？答案也是否定的，醫師不會單憑一張照片就下這個診斷，而會仔細詢問從小到大的病史與病程，結合臨床症狀的觀察才作出診斷喔。
關於異位性皮膚炎的治療，很多人的觀念都是錯誤的。許多人會想找到某一種仙丹妙藥，只要吃了或擦了這個就沒問題，但這絕對是不切實際的期待。治療異位性皮膚炎有三大主要目標：
- 緩解症狀：可使用非藥物或藥物的方法。後面的文章會介紹。
- 預防惡化：一旦惡化，就會容易陷入上段文章提到的惡性循環。
- 將治療的風險降到最低：可搭配醫師指導的輔助方法來降低藥物使用。
要達到以上的目標，我們必須盡力排除所有可能導致惡化的因子，努力保留皮膚天然的障壁功能以及保濕，再輔以藥物治療來控制皮膚的發炎程度。以下我們先談談藥物的治療。
許多家長會很排斥用藥，但其實醫師常常比你更想把藥停掉。所以在減少藥物使用這件事情上，醫師跟家長們應該是很有共識的（握手），但是藥物在疾病的控制與預防上有不可或缺的角色，因此有關用藥如果有擔心，可和您的醫師仔細討論。
- 控制發炎
最常使用的藥物就是外用類固醇。在輕微至中度嚴重程度的異位性皮膚炎患者身上，使用局部的類固醇以及保濕劑是很合理的，這兼具了控制發炎及緩解症狀的效果。但類固醇不是只有一種，醫師通常會依照患者的年齡、皮膚影響的範圍面積、發炎的嚴重程度，來決定選用不同強度的外用類固醇。
使用類固醇，難免就會擔心類固醇的副作用。外用類固醇長期使用可能導致皮膚萎縮、變薄。因此醫師會視狀況使用或停用藥物，而在一些比較容易受到類固醇藥物副作用影響的部位，例如臉部以及皮膚皺摺處，有時醫師因此有時醫師會選用局部的免疫抑制劑（topical calcineurin inhibitor，例如tacrolimus or pimecrolimus）來幫忙控制疾病。
中度或重度異位性皮膚炎患者如果沒辦法透過局部治療控制的話，可以使用照光療法，或者是全身性的免疫抑制劑來達到穩定的疾病控制。但這類治療並不適用於嬰兒與幼童，除非是其他療法仍無法控制，且年紀大一點的小孩或青少年，才適合在醫師的評估下建議使用。
- 治療並預防感染
異位性皮膚炎的患者因為皮膚的天然屏蔽已經受損，因此特別容易受到細菌、病毒以及黴菌的感染的。反覆感染對於異位性皮膚炎是嚴重的惡化指標，因此在皮膚遭受或懷疑被感染時，醫師可能會使用抗生素、抗黴菌藥物或抗病毒藥物來處理。請務必要配合醫囑用藥，才能達到最好的治療效果喔！有關預防感染，還有一個重要關鍵：務必幫孩子剪指甲，不然指甲把皮膚抓破了，是很容易感染的。
- 止癢
止癢藥物在疾病治療中的角色也很重要。如果因為癢而亂抓，很容易引發繼發性感染。局部類固醇就有止癢效果，除此之外抗組織胺（Anti-histamine ）是最常被使用的藥物。特別是在患者有異位性皮膚炎者的皮膚癢，以及過敏性的眼睛癢時，常被醫師開立使用。但這些藥物的止癢效果好不好呢？研究認為沒有很強，能夠發揮作用的原因可能來自嗜睡的副作用。有些專家認為會產生會鎮靜效果的這類抗組織胺（diphenhydramine, hydroxyzine, and cyproheptadine）比較有效。而比較沒辦法產生鎮靜效果的抗組織胺（fexofenadine, cetirizine, or loratadine）有時也有用，特別是患者同時有出現類似蕁麻疹、過敏性鼻炎或過敏性結膜炎的時候，可用來長期控制。
- 控制壓力以及焦慮
壓力以及焦慮也是誘發疾病、加重疾病的危險因子。如果孩子有這樣的狀況，醫療團隊也會評估壓力以及焦慮情形，考慮使用藥物或非藥物的治療，這對疾病的控制也會有幫助喔。
異位性皮膚炎該如何保養？使用保濕乳液有效嗎？該如何挑選乳液？
異位性皮膚炎的日常保養，要回歸到疾病的本質思考。這是一個因為過乾而誘發的疾病，因此保濕很重要。另外過敏與刺激也是疾病誘發的原因。因此保養的關鍵最重要的就是：積極保濕、避免過敏原暴露、避免刺激物質接觸。以下就這三大關鍵分別說明。
一、積極保濕
異位性皮膚炎的患者，角質層的脂質和天然保濕因子是不足的，皮膚的保濕能力就不佳。因此保濕對於所有異位性皮膚炎患者的治療都是重要的關鍵。要做好保濕，從補水、鎖水到皮膚的保護，由內而外都不可缺。以下幫大家條列做法，再附註說明。
- 喝足水分。每天至少要喝足體重（公斤）乘上30的水分，例如60公斤的人，就要至少喝足1,800CC以上的水。
- 非必要不需使用清潔產品，清水即可。一般孩童尚未進入青春期前，皮脂分泌都不多，除非髒到清水洗不掉，否則並不需要使用沐浴乳、肥皂、洗髮精等各式清潔劑。即使要用，也務必選擇溫和的界面活性劑。
- 勿用過熱的水洗澡。使用室溫水即可，如果擔心太涼，加熱到感覺微微溫熱就好。熱水會洗去過多的皮脂，這點和正確的洗臉概念是一致的。
- 泡澡或沖澡都可，重點是充足潤濕皮膚。要沖澡還是泡澡仍有爭論，多數專家傾向泡澡，但時間不宜超過十分鐘，這樣可以充足潤濕皮膚，卻不至於帶走過多皮脂或傷害角質。但沖澡一段時間，將皮膚潤濕也行。
- 徒手輕揉搓洗即可，勿用工具大力清潔。身體的髒污不需用菜瓜布或刷子去猛刷，這樣可能反而傷害到角質，因此惡化疾病。
- 洗完澡後輕輕擦乾身體，立即使用保濕產品。不需把身體擦到非常乾，讓角質保持濕潤的狀態，趕緊將保濕產品擦上去，鎖住水分。
- 平時還是要補擦保濕。研究認為一天至少需要兩次。實際上醫師通常建議只要皮膚摸起來粗粗的擦一些。研究顯示積極使用保濕產品可有效降低外用類固醇使用量。
- 穿棉質衣物，避免粗糙易磨擦皮膚的衣物。可以保護皮膚不受衣物刮傷、刺激。
至於保濕產品要怎麼挑呢？研究發現，高水、低油比例的乳液（Lotion）有時會因為水分蒸發但鎖水能力不足，反而誘發異位性皮膚炎發作。油的比例拉高一些的乳霜（Cream），或者是更油一些的油膏（Onintment）就比較有保護性，但有時會被抱怨太黏。一般建議至少油的比例要用到乳霜（Cream）以上比較好，如果怕白天太油，可以在夜間再使用油膏（如凡士林），白天用乳霜補擦。而香料與某些容易導致刺激的防腐劑（請注意，不是所有防腐劑都不能用）則應該避免出現在產品中。可以看這篇文章，完整一點了解防腐劑的意義。
學理上，含有脂質和天然保濕因子的保濕產品會有幫助。已經有不少品牌宣稱自家產品可以改善皮膚的屏障功能，而且賣得很貴，也確實提出一些資料顯示它們的效能。但是在一個隨機的試驗中指出，這些賣得很貴的產品，效果並沒有比開架商品來得好。但這並不代表市面上就真的沒有高效能的產品，但廠商應該更努力研發，並提出更多有效性的證據，您可以參考您的醫師建議選購價錢可負擔的產品。神經醯胺（Ceramides）是近年來在異位性皮膚炎中被研究得較多的生理性保濕脂質成分，更完整的介紹可參考神經醯胺到底是什麼？可能產生什麼功效？這篇文章。
二、避免過敏原暴露
這必須拆成空氣過敏原以及食物過敏原來講。研究指出，目前對於空氣以及食物的過敏原是不是異位性皮膚炎的惡化因子，還有爭論。許多孩童會對家中的塵蟎、動物的皮屑、黴菌、花粉過敏，這往往被認為跟異位性皮膚炎的發作有關。但在一項研究中發現，雖然許多異位性皮膚炎患者對於家中的塵蟎過敏，但是減少家中的塵蟎並沒有發現對疾病控制有幫助。但以醫師的立場，減少上述物質的暴露還是有好處。所以做好居家環境清潔，使用空氣清淨機，控制家中的相對濕度在50－60％左右（太乾反而不好喔），可以有效降低塵蟎、皮屑、黴菌的影響。
而飲食的介入對於異位性皮膚炎發作的控制有沒有幫助呢？答案是仍然缺乏的。研究指出，雖然大約有50％的病童被檢驗出對牛奶、雞蛋、小麥、花生等食物過敏，但食物過敏在大部分的案例中被發現跟異位性皮膚炎發作沒有關係。例如一個包含421位孩童以及成人的系統性研究中發現，即使是把牛奶以及雞蛋拿掉，在不特意挑選病人的狀況下，這樣的飲食介入並沒有幫助。但有另一個研究指出，如果在已經被檢驗出對雞蛋過敏的嬰兒身上避免食用雞蛋，那對於控制疾病是有幫助的。
所以綜合以上證據，通常醫師會建議嬰幼兒應該在四個月大後開始逐步嘗試副食品，不要因為擔心孩子過敏就什麼都不讓他碰。一次嘗試一種，如果沒問題就再試下一種。萬一發現有過敏反應（皮膚紅癢）就暫停食用。如果下次再嘗試同一食物就又發作，那就可能真的是對這食物過敏，這樣的做法是最便宜也有意義的過敏原檢測方式之一。若孩童真的對某種食物過敏，以後再避開這項食物即可。
三、避免刺激性物質接觸
異位性體質的人對於產生過敏性接觸性皮膚炎的機率比一般人更高，特別是對於鎳、香料、防腐劑、新黴素等等局部性治療產品或藥劑所含的成分。所以如果患者在適當的局部治療下卻沒有效果，或者皮膚受影響的範圍超過常見的區域時，就應該考慮是不是過敏性接觸性皮膚炎喔。
至於使用益生菌對於控制異位性皮膚炎有沒有幫助呢？目前研究莫衷一是，許多做出來有效的結果，多數都有廠商的贊助，而無贊助的隨機實驗卻做出不同的結果。因此醫師目前通常不太會主動推薦使用益生菌，反而好好做好這篇文章上面提到的作法，會更有機會預防甚至根治異位性皮膚炎。
如果這篇文章所說的方法都試過了，仍然無法控制好的病人，可能就必須嘗試其他進階的療法，例如濕敷療法，研究顯示多數患者都能得到一定程度的改善。詳細作法可以參考這篇：濕敷療法治療異位性皮膚炎。
終於整理完這篇文獻啦，給所有看完的朋友拍拍手，相信大家對異位性皮膚炎的保養與治療有了更進一步的了解囉。如果覺得這篇文章對你有幫助，請在底下幫我們留下一個讚，並請順手分享給你的親友，畢竟現在孩童有這個狀況的比率超高，你的舉手之勞說不定就會幫助到許多人呢！
參考資料
- American Academy of Dermatology: Atopic dermatitis
- Uptodate：Patient education Eczema (atopic dermatitis) (The Basics)
- Ersser SJ, Cowdell F, Latter S, et al. Psychological and educational interventions for atopic eczema in children. Cochrane Database Syst Rev 2014; :CD004054.
- Staab D, Diepgen TL, Fartasch M, et al. Age related, structured educational programmes for the management of atopic dermatitis in children and adolescents: multicentre, randomised controlled trial. BMJ 2006; 332:933.
- Darsow U, Laifaoui J, Kerschenlohr K, et al. The prevalence of positive reactions in the atopy patch test with aeroallergens and food allergens in subjects with atopic eczema: a European multicenter study. Allergy 2004; 59:1318.
- Fu T, Keiser E, Linos E, et al. Eczema and sensitization to common allergens in the United States: a multiethnic, population-based study. Pediatr Dermatol 2014; 31:21.
- Garritsen FM, ter Haar NM, Spuls PI. House dust mite reduction in the management of atopic dermatitis. A critically appraised topic. Br J Dermatol 2013; 168:688.
- Nankervis H, Pynn EV, Boyle RJ, et al. House dust mite reduction and avoidance measures for treating eczema. Cochrane Database Syst Rev 2015; 1:CD008426.
- Kjaer HF, Eller E, Høst A, et al. The prevalence of allergic diseases in an unselected group of 6-year-old children. The DARC birth cohort study. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19:737.
- Bath-Hextall F, Delamere FM, Williams HC. Dietary exclusions for established atopic eczema. Cochrane Database Syst Rev 2008; :CD005203.
- Lever R, MacDonald C, Waugh P, Aitchison T. Randomised controlled trial of advice on an egg exclusion diet in young children with atopic eczema and sensitivity to eggs. Pediatr Allergy Immunol 1998; 9:13.
- Shaughnessy CN, Malajian D, Belsito DV. Cutaneous delayed-type hypersensitivity in patients with atopic dermatitis: reactivity to topical preservatives. J Am Acad Dermatol 2014; 70:102.
- Malajian D, Belsito DV. Cutaneous delayed-type hypersensitivity in patients with atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2013; 69:232.
- Miller DW, Koch SB, Yentzer BA, et al. An over-the-counter moisturizer is as clinically effective as, and more cost-effective than, prescription barrier creams in the treatment of children with mild-to-moderate atopic dermatitis: a randomized, controlled trial. J Drugs Dermatol 2011; 10:531.
- Grimalt R, Mengeaud V, Cambazard F, Study Investigators’ Group. The steroid-sparing effect of an emollient therapy in infants with atopic dermatitis: a randomized controlled study. Dermatology 2007; 214:61.
- Nuovo J, Ellsworth AJ, Larson EB. Treatment of atopic dermatitis with antihistamines: lessons from a single-patient, randomized clinical trial. J Am Board Fam Pract 1992; 5:137.
- Klein PA, Clark RA. An evidence-based review of the efficacy of antihistamines in relieving pruritus in atopic dermatitis. Arch Dermatol 1999; 135:1522.
- Krakowski AC, Eichenfield LF, Dohil MA. Management of atopic dermatitis in the pediatric population. Pediatrics 2008; 122:812.
本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航