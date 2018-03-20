止不住的癢：「異位性皮膚炎」可以根治嗎？保濕產品怎麼挑？

異位性皮膚炎（Atopic dermatitis）是許多人「止不住的癢」。我們收到好多擔心的家長來信，希望了解更多異位性皮膚炎的問題，例如異位性皮膚炎到底要怎麼治療？怎麼保養？聽說保濕很重要，但是異位性皮膚炎乳液保濕產品要怎麼挑？長在手腳的蕁麻疹跟異位性皮膚炎有點像，長在身體的乾癬有時也會被混淆認為是異位性皮膚炎，到底要怎麼分辨？這些問題都是民眾常會遇到，但很難清楚掌握的。

異位性皮膚炎是一種濕疹，近年發生率逐漸增加，特別是許多孩童都有這個問題，看在爸媽身上真的是「癢在兒身，痛在母心」，在診間我們看到大量的家長因為這個疾病而自責難過，覺得是不是自己的遺傳問題，或者是提供的環境因素，才讓孩子遭受到這樣的痛苦，遍尋各種正式的治療管道或是偏方，只求孩子的異位性皮膚炎可以被治好。團隊的皮膚科醫師和家醫科醫師們希望透過這篇文章，能對所有的病友、以及家長提供好的資訊，讓你對抗疾病的過程不孤單。為什麼這份整理這麼重要呢？因為根據多個研究，提供患者足夠的衛教資訊，對於治療異位性皮膚炎的效果是很顯著的喔！

今天我們一樣會從異位性皮膚炎的基礎講起，再講到如何保養與治療，廢話不多說，我們開始上課囉。

異位性皮膚炎是什麼？常見的病程是什麼狀況？

異位性皮膚炎和遺傳以及環境有關，是一種慢性的、會發癢的發炎性皮膚疾病，也是濕疹的一種。稱為濕疹可能會讓人誤會，以為是不是太濕才引起？但其實異位性皮膚炎本質上是因為太乾才反覆發作的慢性皮膚炎。異位性皮膚炎大多數都是在孩童身上發生，但成人也可能得到這個疾病。而醫師們觀察發現，很多有異位性皮膚炎的人，同時也有過敏性鼻炎和氣喘。這個特殊的現象被稱為過敏三聯症（Allergic Triad or Atopic Triad）。

臨床上也常發現這些症狀的發生，常常會有時序性，也就是三種過敏症逐項發作。通常會是從嬰兒期的異位性皮膚炎和食物過敏，接下來在兩歲之後到學齡前後出現過敏性鼻炎。過敏性鼻炎就是造成黑眼圈的元兇之一，所以如果你是過敏寶寶，黑眼圈常常會找上你。氣喘則通常在過敏性鼻炎出現後也接著出現，如果有支氣管性氣喘，常會在晚上或清晨氣溫低的時候咳嗽，或者劇烈運動後咳嗽止不住。因為發展的順序就像吹奏進行曲的過程，這個進展的過程也被稱作過敏進行曲（Allergic March），這個過敏族群的人也常在血中發現較高的IgE（一種與過敏相關的免疫球蛋白）濃度。

在一些研究中發現，越是都市化的國家，過敏兒的比率也越高。台灣現在已經是個高度都市化的國家，孩童的過敏率也是逐年攀升中⋯⋯

把主軸拉回異位性皮膚炎，整個病程往往是這樣：

嬰幼兒最早期的症狀通常是摸到某處皮膚特別粗糙，這代表著皮膚的自然屏障已經出問題。

接下來異位性皮膚炎發作時，通常是感覺到持續地癢，接下來會發紅、發腫，皮膚可能會脫皮或脫屑。

這時孩子會忍不住去抓，接下來就是破皮、流組織液，甚至是整片皮膚被細菌感染。在感染之後，皮膚的天然屏障變得更脆弱，異位性皮膚炎也就更容易被誘發，成為反覆惡性循環的夢靨。

一直到青少年期，多數的孩子才會逐漸恢復正常，但仍有一定比例的人，症狀會持續到成年之後。而孩童時期發作越嚴重的病人，症狀持續到成年的機率也偏高。

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異位性皮膚炎在不同時期，常常逐漸出現不一樣的表現。

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在嬰幼兒時期，異位性皮膚炎較常在四肢的伸展處、頭皮、臉上等部位發現。臉上的病灶通常會最嚴重，往往會整片紅腫，甚至會脫屑或者流出組織液體，這可能跟孩子的手最容易抓到臉有關，其他部位抓不到就通常沒這麼嚴重。媽媽看到孩子的臉又紅又腫，真的會非常崩潰。下面這張圖就是嬰兒臉部的急性發作照片。

Photo Credit：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 出現嬰兒臉上的異位性皮膚炎急性發作反應。（Photo Credit：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

在兒童時期，病灶多出現在四肢的屈側，或者是手腕、腳踝處。這個階段皮膚會因為急慢性交替的反覆發作，出現苔蘚化增厚的情形，常常會伴隨脫屑，顏色則多是淺棕色或粉紅色。這時候小朋友已經全身都抓得到了，所以常常把上述的幾個地方抓得破皮流血，有時候還會引起繼發性的細菌感染。左下圖是出現在膝蓋後側的異位性皮膚炎，右下圖則是反覆發作引起的嚴重苔蘚化。

左圖：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ]；右圖：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ） 左圖：在四肢屈側（膝蓋後方）的異位性皮膚炎。（Photo Credit：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ]）右圖：嚴重苔蘚化的異位性皮膚炎（Photo Credit：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

在青少年期，有些人的異位性皮膚炎會逐漸復原不再發作，但也可能持續，或者出現其他態樣的改變。通常紅疹會出現在四肢的屈側、手掌則可能會不時因為接觸到刺激物質發作，在身體各處也可能出現輕微的紅疹。青少年期的課業壓力大，這種忍不住的癢也會影響孩子的睡眠還有學業表現，家長常會跟著非常緊張。下圖就是反覆發作在手上的異位性皮膚炎。

Photo Credit：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 接觸刺激物質反覆發作在手部的異位性皮膚炎。（Photo Credit：DermaNet New Zealand, Atopic Dermatitis, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

異位皮膚炎該如何治療？抽血或過敏原檢查可確診嗎？

異位性皮膚炎並不是靠抽血或過敏原檢測來確定診斷的。雖然上面的文章有提到，許多有異位性皮膚炎的患者可在血中發現較高的IgE濃度，但並不代表如果抽血發現IgE高，就代表你得了異位性皮膚炎。有時候民眾也會擔心自己做了過敏原檢測，發現對好多項物質都過敏，是不是這樣就是異位性皮膚炎了？事實上，異位性皮膚炎的診斷，靠的是醫師觀察病人的臨床症狀，以及病史的變化進程，來判定到底是不是異位性皮膚炎。例如上面那張嚴重苔蘚化的下肢照片，這樣看起來就算是異位性皮膚炎嗎？答案也是否定的，醫師不會單憑一張照片就下這個診斷，而會仔細詢問從小到大的病史與病程，結合臨床症狀的觀察才作出診斷喔。

關於異位性皮膚炎的治療，很多人的觀念都是錯誤的。許多人會想找到某一種仙丹妙藥，只要吃了或擦了這個就沒問題，但這絕對是不切實際的期待。治療異位性皮膚炎有三大主要目標：

緩解症狀：可使用非藥物或藥物的方法。後面的文章會介紹。 預防惡化：一旦惡化，就會容易陷入上段文章提到的惡性循環。 將治療的風險降到最低：可搭配醫師指導的輔助方法來降低藥物使用。

要達到以上的目標，我們必須盡力排除所有可能導致惡化的因子，努力保留皮膚天然的障壁功能以及保濕，再輔以藥物治療來控制皮膚的發炎程度。以下我們先談談藥物的治療。

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許多家長會很排斥用藥，但其實醫師常常比你更想把藥停掉。所以在減少藥物使用這件事情上，醫師跟家長們應該是很有共識的（握手），但是藥物在疾病的控制與預防上有不可或缺的角色，因此有關用藥如果有擔心，可和您的醫師仔細討論。

控制發炎

最常使用的藥物就是外用類固醇。在輕微至中度嚴重程度的異位性皮膚炎患者身上，使用局部的類固醇以及保濕劑是很合理的，這兼具了控制發炎及緩解症狀的效果。但類固醇不是只有一種，醫師通常會依照患者的年齡、皮膚影響的範圍面積、發炎的嚴重程度，來決定選用不同強度的外用類固醇。

使用類固醇，難免就會擔心類固醇的副作用。外用類固醇長期使用可能導致皮膚萎縮、變薄。因此醫師會視狀況使用或停用藥物，而在一些比較容易受到類固醇藥物副作用影響的部位，例如臉部以及皮膚皺摺處，有時醫師因此有時醫師會選用局部的免疫抑制劑（topical calcineurin inhibitor，例如tacrolimus or pimecrolimus）來幫忙控制疾病。

中度或重度異位性皮膚炎患者如果沒辦法透過局部治療控制的話，可以使用照光療法，或者是全身性的免疫抑制劑來達到穩定的疾病控制。但這類治療並不適用於嬰兒與幼童，除非是其他療法仍無法控制，且年紀大一點的小孩或青少年，才適合在醫師的評估下建議使用。

治療並預防感染

異位性皮膚炎的患者因為皮膚的天然屏蔽已經受損，因此特別容易受到細菌、病毒以及黴菌的感染的。反覆感染對於異位性皮膚炎是嚴重的惡化指標，因此在皮膚遭受或懷疑被感染時，醫師可能會使用抗生素、抗黴菌藥物或抗病毒藥物來處理。請務必要配合醫囑用藥，才能達到最好的治療效果喔！有關預防感染，還有一個重要關鍵：務必幫孩子剪指甲，不然指甲把皮膚抓破了，是很容易感染的。

止癢

止癢藥物在疾病治療中的角色也很重要。如果因為癢而亂抓，很容易引發繼發性感染。局部類固醇就有止癢效果，除此之外抗組織胺（Anti-histamine ）是最常被使用的藥物。特別是在患者有異位性皮膚炎者的皮膚癢，以及過敏性的眼睛癢時，常被醫師開立使用。但這些藥物的止癢效果好不好呢？研究認為沒有很強，能夠發揮作用的原因可能來自嗜睡的副作用。有些專家認為會產生會鎮靜效果的這類抗組織胺（diphenhydramine, hydroxyzine, and cyproheptadine）比較有效。而比較沒辦法產生鎮靜效果的抗組織胺（fexofenadine, cetirizine, or loratadine）有時也有用，特別是患者同時有出現類似蕁麻疹、過敏性鼻炎或過敏性結膜炎的時候，可用來長期控制。

控制壓力以及焦慮

壓力以及焦慮也是誘發疾病、加重疾病的危險因子。如果孩子有這樣的狀況，醫療團隊也會評估壓力以及焦慮情形，考慮使用藥物或非藥物的治療，這對疾病的控制也會有幫助喔。

異位性皮膚炎該如何保養？使用保濕乳液有效嗎？該如何挑選乳液？

異位性皮膚炎的日常保養，要回歸到疾病的本質思考。這是一個因為過乾而誘發的疾病，因此保濕很重要。另外過敏與刺激也是疾病誘發的原因。因此保養的關鍵最重要的就是：積極保濕、避免過敏原暴露、避免刺激物質接觸。以下就這三大關鍵分別說明。

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一、積極保濕

異位性皮膚炎的患者，角質層的脂質和天然保濕因子是不足的，皮膚的保濕能力就不佳。因此保濕對於所有異位性皮膚炎患者的治療都是重要的關鍵。要做好保濕，從補水、鎖水到皮膚的保護，由內而外都不可缺。以下幫大家條列做法，再附註說明。

至於保濕產品要怎麼挑呢？研究發現，高水、低油比例的乳液（Lotion）有時會因為水分蒸發但鎖水能力不足，反而誘發異位性皮膚炎發作。油的比例拉高一些的乳霜（Cream），或者是更油一些的油膏（Onintment）就比較有保護性，但有時會被抱怨太黏。一般建議至少油的比例要用到乳霜（Cream）以上比較好，如果怕白天太油，可以在夜間再使用油膏（如凡士林），白天用乳霜補擦。而香料與某些容易導致刺激的防腐劑（請注意，不是所有防腐劑都不能用）則應該避免出現在產品中。可以看這篇文章，完整一點了解防腐劑的意義。

學理上，含有脂質和天然保濕因子的保濕產品會有幫助。已經有不少品牌宣稱自家產品可以改善皮膚的屏障功能，而且賣得很貴，也確實提出一些資料顯示它們的效能。但是在一個隨機的試驗中指出，這些賣得很貴的產品，效果並沒有比開架商品來得好。但這並不代表市面上就真的沒有高效能的產品，但廠商應該更努力研發，並提出更多有效性的證據，您可以參考您的醫師建議選購價錢可負擔的產品。神經醯胺（Ceramides）是近年來在異位性皮膚炎中被研究得較多的生理性保濕脂質成分，更完整的介紹可參考神經醯胺到底是什麼？可能產生什麼功效？這篇文章。

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二、避免過敏原暴露

這必須拆成空氣過敏原以及食物過敏原來講。研究指出，目前對於空氣以及食物的過敏原是不是異位性皮膚炎的惡化因子，還有爭論。許多孩童會對家中的塵蟎、動物的皮屑、黴菌、花粉過敏，這往往被認為跟異位性皮膚炎的發作有關。但在一項研究中發現，雖然許多異位性皮膚炎患者對於家中的塵蟎過敏，但是減少家中的塵蟎並沒有發現對疾病控制有幫助。但以醫師的立場，減少上述物質的暴露還是有好處。所以做好居家環境清潔，使用空氣清淨機，控制家中的相對濕度在50－60％左右（太乾反而不好喔），可以有效降低塵蟎、皮屑、黴菌的影響。

而飲食的介入對於異位性皮膚炎發作的控制有沒有幫助呢？答案是仍然缺乏的。研究指出，雖然大約有50％的病童被檢驗出對牛奶、雞蛋、小麥、花生等食物過敏，但食物過敏在大部分的案例中被發現跟異位性皮膚炎發作沒有關係。例如一個包含421位孩童以及成人的系統性研究中發現，即使是把牛奶以及雞蛋拿掉，在不特意挑選病人的狀況下，這樣的飲食介入並沒有幫助。但有另一個研究指出，如果在已經被檢驗出對雞蛋過敏的嬰兒身上避免食用雞蛋，那對於控制疾病是有幫助的。

所以綜合以上證據，通常醫師會建議嬰幼兒應該在四個月大後開始逐步嘗試副食品，不要因為擔心孩子過敏就什麼都不讓他碰。一次嘗試一種，如果沒問題就再試下一種。萬一發現有過敏反應（皮膚紅癢）就暫停食用。如果下次再嘗試同一食物就又發作，那就可能真的是對這食物過敏，這樣的做法是最便宜也有意義的過敏原檢測方式之一。若孩童真的對某種食物過敏，以後再避開這項食物即可。

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三、避免刺激性物質接觸

異位性體質的人對於產生過敏性接觸性皮膚炎的機率比一般人更高，特別是對於鎳、香料、防腐劑、新黴素等等局部性治療產品或藥劑所含的成分。所以如果患者在適當的局部治療下卻沒有效果，或者皮膚受影響的範圍超過常見的區域時，就應該考慮是不是過敏性接觸性皮膚炎喔。

至於使用益生菌對於控制異位性皮膚炎有沒有幫助呢？目前研究莫衷一是，許多做出來有效的結果，多數都有廠商的贊助，而無贊助的隨機實驗卻做出不同的結果。因此醫師目前通常不太會主動推薦使用益生菌，反而好好做好這篇文章上面提到的作法，會更有機會預防甚至根治異位性皮膚炎。

如果這篇文章所說的方法都試過了，仍然無法控制好的病人，可能就必須嘗試其他進階的療法，例如濕敷療法，研究顯示多數患者都能得到一定程度的改善。詳細作法可以參考這篇：濕敷療法治療異位性皮膚炎。

終於整理完這篇文獻啦，給所有看完的朋友拍拍手，相信大家對異位性皮膚炎的保養與治療有了更進一步的了解囉。如果覺得這篇文章對你有幫助，請在底下幫我們留下一個讚，並請順手分享給你的親友，畢竟現在孩童有這個狀況的比率超高，你的舉手之勞說不定就會幫助到許多人呢！

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航