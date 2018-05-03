談論科學議題時，請先確立你的「對象」與「目標」

史考特（的副業）是一個科普作家，我的終極目標是將科學研究轉化成方便大眾閱讀吸收的內容。可惜的是，這個轉化的過程總是有些瑕疵，有時甚至產生嚴重的誤解。

我發現這些誤解，常常是因為少部分閱讀者忽略了文章的「對象」及「目標」。

舉例來說：

一、在健身房裡運動，用自由重量好？還是用固定式器材好？

這端看你的對象與目標而定。

對於一個健力選手而言，用固定式器材練飛鳥對他的健力成績幫助不如槓鈴握舉來得大，他最好把大部分時間花在自由重量區。但一個70歲曾多次跌倒的奶奶，如果史考特今天要開運動處方加強她的下肢肌力，自由重量不會是我的首選。

對健美選手來說，將身體固定在器材上可以讓他們更專心更安全地將肌肉帶到力竭。但其他職業運動項目的教練常認為，固定式器材缺少了軀幹穩定的需求，會讓核心肌群沉睡，所以自由重量比較能輔助運動員在賽場上的表現。

自由重量好？還是固定式器材好？答案會隨著對象與目標而改變。

二、生酮飲食好不好？

一樣，看目標與對象是甚麼。

對於一個癲癇的孩童來說，生酮飲食可以控制住腦部異常放電，讓抗癲癇藥的劑量減低，減輕副作用，可能是救命的飲食。

但對於一個30幾歲，想減肥但對飲食控制一無所知的上班族而言，生酮飲食對他來說是不必要的，光是增加蛋白質與蔬果攝取，就能幫他減去不少脂肪。

對健力選手來說，生酮飲食會降低肌肉內肝醣量，因此他的最大肌力與肌耐力都會變差，不僅妨礙訓練，更可能讓他三項總合打個七八折。

但對於短時間內要上台比賽的健美選手而言，他對熱量、營養素控制已經非常熟練，又需要迅速地減脂、脫水，那麼生酮飲食這時候就「可以」是強有力的工具。因為生酮有抑制食慾的功效，短期內減脂效果卓越（註：研究認為生酮短期減重效果比其他飲食都要好，但時間拉長來看效果並沒有特別突出，這很可能是因為生酮飲食難以長期維持）。

生酮飲食好不好？答案會隨著對象與目標而改變。

三、重訓好不好？

還是要看你的目標與對象。

「教練，我想減肥！」那你不能只做重訓，重點還是在飲食控制。只做重訓不管嘴巴，體脂肪不會有明顯改變。（延伸閱讀：【觀念】運動減肥的真相，有朋友在減重的一定要分享，結論震驚了所有人）

「聽說懷孕做重訓很好？」目前的研究無法保證孕婦做高強度重訓的安全性，過去不曾重訓的媽媽最好不要想在懷孕期間練出一身肌。重訓時憋氣對於寶寶更可能造成風險。（延伸閱讀：【觀念】懷孕與運動（下）孕婦該怎麼運動？）

「產後媽媽用重訓回復線條好嗎？」如果妳是自然產的媽媽，生產後幾天內只要沒有不適，就可以開始運動訓練了。但剖腹產的媽媽，因為肚子的傷口還沒復原，並不適合劇烈的運動。研究顯示剖腹產後的120天，腹部筋膜強度才能回復到原來的70～89％。

「史考特有說膝蓋不好更要重訓」大家知道深蹲大腿應該要與地面呈水平，但對於膝關節退化的患者，蹲這麼深隔天可能會痛到坐輪椅。膝蓋退化確實該做肌力訓練，但不是用深蹲的方式做。

重訓好不好？先弄清楚對象是誰，目標是甚麼。（延伸閱讀：【觀念】運動會不會造成膝蓋退化？）

有些讀者反應史考特的文章讓人滿頭霧水，怎麼一下說低碳水飲食很好，一下又自打嘴巴說史考特自己不吃生酮飲食。或是一下說間歇性斷食好棒棒，一下又說對於增肌者來說間歇性斷食可能不大優。

這些看似前後不一的論述多可歸因於兩點：

1、丞相，起風了！

隨著更新更好的研究數據出爐，科學的觀念也會不斷自我修正。例如一分鐘健身教室之前常常提及的胰島素假說，一直都僅是個「假說」。儘管我一開始相當地看好它，但近三年內兩篇設計精良的研究（大致上）推翻了胰島素假說，所以史考特必須要跟著修正自己的觀念。（延伸閱讀：【新知】為什麼我不再認同胰島素假說）

2、沒有考慮「目標」與「對象」

生酮飲食有許多已被證實的醫療功效，文獻報導代謝疾病的患者可透過生酮飲食控制體重、血糖、血脂肪，改善整體健康。有些糖尿病晚期胰島細胞功能已不佳的病人，也能用生酮飲食搭配胰島素治療來穩定血糖。

但生酮飲食的可能副作用如情緒波動、掉髮、血脂肪飆高，讓它不適合做為想減肥普通大眾（尤其是初學者）的第一線治療。以增肌或肌力為首要目標的訓練者，生酮飲食當然不是最適合他的飲食。（不過也是有人吃生酮飲食練得很好，有圖為證，只能說人體真的非常奇妙。）

不管是訓練、飲食、藥物、手術，都是能服務我們的工具，它們各自有其特色，只有適不適合，沒有絕對的好壞。槌子好不好？拿來釘釘子很好，但拿來掃地可能就不太方便了。槍械好不好？如果在保家衛國的軍人手中當然很好，但如果落入銀行搶匪、販毒集團的手中，槍就是社會的重大威脅了。

討論科學議題時，如果不考慮對象與目標，可是會鬧誤會的。

本文經史考特醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航