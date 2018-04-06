讓證據自己說話：台灣版「CSI犯罪現場」勘察

作者：程曉桂（刑事警察局刑事鑑識中心主任）

美國電視影集《CSI犯罪現場》（CSI：Crime Scene Investigation）播出多年，廣受全球觀眾歡迎，由於其劇情主要講述犯罪調查員如何在作案現場搜證、破案，也因而吸引了許多人對「鑑識科學」這門學問產生興趣。美國鑑識科學學會為鑑識科學所下的定義為：將科學應用於法律上的一門學問，舉凡可解答在法庭上被質疑問題的任何科學領域均屬之。

不論你是否熟悉CSI，是否閱讀報章刊載真實世界中的行李炸彈客，還是橫行十多年的雨衣大盜，抑或是冷血殺人魔的案件，這些似乎都令大眾眩惑，到底現實世界中，警方是如何從蛛絲馬跡中開展，進而突破案件？

沉默的證人

現代辦案，不能只憑人的證詞，因為不同人物的口供不見得全然屬實，且或多或少會帶有一些主觀成份。面對嫌疑人、被害人或證人的各式言語，除須驗證其說詞之真偽，並應檢視現場的各式證據，才能完整的建構出案件發生的事實。畢竟證據到了法院，經由法官的審理才能決定其最終的關鍵。

法官在審理案件時，非常重視刑案現場的證物，主要憑藉著的是「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實」的概念。現場的物證，包括屍體等這些不會說話的物證，經由專家的分析與檢驗，可以從它的型態、顏色、溫度等提供重要的線索，也可能運用物理、化學的方式讓原本眼睛看不到的痕跡，例如指紋、鞋印、印痕呈現出來；或是利用生化或化學反應讓有些跡證產生變化，再加以研判是否為血跡或是毒品等等，或進一步研判與現場的關係。

同時，屍體也是一樣，雖然無法說話，但是透過法醫的相驗與解剖，可以從屍體溫度、屍斑、屍體僵直的程度以及傷勢和組織切片，甚或毒物分析等提供很多重要證據。而近年來在現場逐漸受到重視的數位證據，也同樣扮演著重要的角色。以上，無非一再強調著──讓證據自己說話。

李昌鈺博士在《Forensic Science Handbook》一書中，中肯地點出物證的功用如下：

提供犯罪發生事實的資訊。 提供犯罪手法的資訊。 透過物證建立人、物或現場彼此或相互間之關連性。 證明或反駁被害者、嫌犯或相關人之陳述或供詞之正確性。 嫌犯身分之識別。 提供偵查導向。 鑑定未知物。 現場重建。

物證對執法單位而言，其重要性可見一斑。

刑案現場處理

現場勘察、蒐集證據是奠定案件的基石，案發現場則是證據的寶庫。這也就是為什麼重大刑案發生後，警方要立即拉上封鎖線，保全現場，禁止無關人員進入，更要由受過專業訓練的鑑識人員，攜帶相關器材或設備，在現場縝密的採證。除了現場採證之外，對於性侵害等隱私性強的案件，還要留意被害人的感受，以免二度傷害。而這些證據，還須經過可靠的科學檢驗，以確保司法公信力。

現場照相是最基礎記錄現場原始狀態的方法，說是簡單，但卻也考驗鑑識人員的功力。包含現場的原始狀態，還要包含證物發現的位置，及具體拍攝物體大小的比例尺在內的近攝等。有時候，善用光線可以發現潛伏的指紋，所以，鑑識人員都會隨身帶著光源。

由於現場經過處理後，會有很多的改變，而這些改變使得日後專案小組或是後續檢察官、法官即便到達現場都難再窺其原貌，因此，拍攝現場的鑑識人員要以一種「讓不曾到過現場的人，看完相片後，對現場有完整印象」的觀念來拍攝。另一方面，還要從專業的角度切入，換言之，要從法醫的角度去拍攝屍體，從指紋、鞋印、痕跡比對的角度去拍攝，以免發生後續無法達到鑑定要求，又不可能再重拍的窘境。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航