科技威脅全球化？這不但不奇怪，而且千真萬確

作者：史帝芬．金恩（Stephen D. King）

科技對全球化的威脅

科技是否會威脅全球化？這個問題似乎有點奇怪。然而，科技可能會威脅全球化，而且千真萬確。資訊能以飛快之速在全球傳遞，我們還得看人們如何運用資訊。二十一世紀的大眾熱愛觀看貓咪影片，猶如吸食馬克思口中的「鴉片」（譯注：馬克思曾經指出，宗教是人民的精神鴉片），觀賞這類影片並非善用時間的好方法。有些人認為，學習如何製造自殺炸彈背心是崇高的志業；然而，多數人覺得，聖戰士透過網路傳遞的資訊經常被人誤用。用機器人取代廉價勞工之後，我們便能買到更便宜的商品和服務，但這也可能導致全球供應鏈崩潰，進而反轉二十世紀末期的全球化趨勢。企業逐漸引進自動化與機器人，促成了「製造回流」（Re-shoring），可能會重建經濟和金融壁壘：從經濟來看，各國可能會將自己轉變成「門禁社區」（gated community）。

繼二十世紀的大規模戰爭之後，如今的戰場已經變成網路攻擊（cyber attack）與網路犯罪（cybercrime）。雖然實際的傷亡人數會大幅降低，超級強權之間卻會更加彼此猜忌；此外，透過「維基解密」（WikiLeaks）與其他數據轉儲（data dump）服務，個人隱私、智慧財產權與國家安全都將飽受威脅。科技可能有助於消除邊界，也可能造成前述的隔閡。

科技之所以會衍生問題，部份原因是沒有人「編輯」網路資訊。我們逐漸能夠自行編輯網路傳遞的觀點：如此一來，我們可能陷入自我審查（self-censorship）的境地。我們可以在推特跟隨任何人，甚至忽略或搜索我們討厭的人。我們可以觀看數以百計的電視頻道，但是星期一早晨上班時，卻沒有可以在咖啡機旁跟同事分享的「共同經驗」（可能無法分享《絕命毒師》﹝Breaking Bad﹞，因為大家會在閒暇時租DVD或透過網路隨選串流影片公司Netflix看劇中主角化學教師沃特．懷特﹝Walter White﹞的犯罪故事）。我們會放棄傳統的社交活動，透過網路自行得到滿足，比如線上購物、在餐桌上透過網路與人聊天，或者觀看色情影片（依舊是最盛行上網行為）。某些人認為（包括聯合國與聯合國教科文組織支持的寬頻數位發展委員會﹝Broadband Commission for Digital Development﹞），在各國推展寬頻服務，無論已開發國家或新興國家的財富都會持續增長；然而，「自行編輯」會衍生嚴重的問題。

昔日的單色電視節目

若要解釋前述現象，我們最好回顧昔日，回到有線電視、衛星電視與寬頻都尚未問世的年代，人們當時主要透過突出於屋頂的天線杆去了解世界大事。那是電視當道的時代。

對於英國觀眾來說，一九六四年的四月二十日是令人興奮的一天。當天若有幸能夠擁抱最新的電視科技，便可收看英國廣播公司（BBC）首度播出第三個電視頻道BBC Two。不幸的是，西倫敦的發電廠故障，該頻道被迫推遲至隔天才開播。然而，可觀賞的頻道數目在一夜之間增加了百分之五十。此外，眼見愈來愈多家庭購買電視機，鐵定能透過電視將優質的教育節目引進家家戶戶的客廳。對於遵奉瑞斯勳爵（Lord Reith，BBC第一任總經理，認為應將廣播當作教育工具）理念的人而言，此乃教育大眾的良好機會。

數年之後，BBC開始播放開放大學（Open University）節目。這些電視廣播節目大都是單色，完全體現了瑞斯式的價值觀：觀眾若起得夠早或睡得夠晚，只要想充實心靈，便可打開電視、轉到相關頻道，然後努力學習。然而，除了值大夜班或想要治療失眠的人之外，鮮少人會觀看開放大學節目。一九七○年代的觀眾都喜愛觀看低級節目：若要在瑞斯式的高尚情操與最低俗的娛樂之間二擇一，後者鐵定勝出。此外，事實證明，觀眾喜歡看傳遞種族和文化偏見的節目。從一九六○年代到一九七○年代，最受歡迎的節目分別是：《黑人與白人演唱秀》（The Black and White Minstrel Show），該節目的白人歌者將自己「塗黑」來惡搞黑人；《愛你的鄰居》（Love Thy Neighbour），這部喜劇（comedy，假設這個字眼可用於此處）完全針對種族的刻板印象借題發揮。

前述都是過去的廣播節目。然而，從許多方面來看，人們利用科技強化（而非消弭）偏見的能力呈現跳躍式成長。如果你是白人至上主義者（white supremacist），隨便就能在臉書或推特找到志同道合之士，與他們結交為朋友或追蹤他們的訊息。你若是厭惡猶太人，會發現網路上有許多人很樂意與你交換意見。倘若你反對各種形式的移民政策，全球資訊網有眾多跟你看法一致的網民。假使你想替伊斯蘭國招募新血，你可以聯繫到世界各地的人。每當你與臭味相投的人沆瀣一氣，便會加深自身的偏見。你不再需要捫心自問，因為無論你如何偏執，總有人會說你沒錯。這些所謂的社交媒體，時時刻刻皆在滋長反社會行為。而這類反社會觀點正逐漸跨越國境、四處傳播。

書籍介紹

《大退潮：全球化的終結與歷史的回歸》，寶鼎出版

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作者：史帝芬．金恩（Stephen D. King）

譯者：吳煒聲

全球化曾是一股浪潮，也曾是很時髦的名詞。過去，各國無不積極參與區域經濟整合。現在，世界各地冒出抗拒全球化的呼聲，全球化究竟是優是劣？

如果抵制全球化，甚至讓它消失，各國在維護本身權益之下閉關自守或不惜彼此衝突，世局又將如何？

「經濟全球化曾經被視為阿里巴巴的山洞，現在又被不少人看作潘多拉的盒子。」我們以為全球化所促進的無國界世界是理想烏托邦的實現，但事實卻不然。全球化是最糟糕的經濟模式嗎？為何有人對全球化充滿敵意？

在《大退潮》這本挑動人心的新書中，英國經濟學家史帝芬．金恩以赫胥黎的反烏托邦名著《美麗新世界》（Brave New World）借喻，敲響全球化或將終結的警鐘。他融合經濟、歷史、地理、政治哲學與當前國際局勢（包括美國退出TPP、中國推行一帶一路、俄羅斯併吞克里米亞），解釋全球化倘若告終，世界經濟秩序將陷入何種境地。

Photo Credit：寶鼎出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航