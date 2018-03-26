比起頑強固執的兒子們，成吉思汗更屬意愛亂搞女人的孫子

文：魏澤福（Jack Weatherford）

成吉思汗對他在世間的使命堅信不移，始終認定他掌有諸國全體人民的生殺大權。他的征伐嚴厲、殘酷，但嚴厲和殘酷是他那個時代所普見。在許多問題上，他展現了不為所處時空環境所囿的不凡思維，但沒有證據顯示他為殺了這麼多人感到後悔或質疑自己征戰是否符合道德。

戰爭中喪命的人，都是在履行上天指派給他們的命運；這意味著他們理該一死。他殺掉他們，只是在履行自己的天命，替天行道。

自1209年對西夏發動他的第一場對外征戰以來，成吉思汗未嘗敗績。他征服了花剌子模的城市，過程之順利和快速大大超乎他的預期。憑著連戰皆捷的輝煌戰果，他在1220年夏把馬養肥，然後啟程前往阿富汗，以近乎慢悠悠的姿態追殺花剌子模的新蘇丹札蘭丁。他不喜歡中亞較低海拔地區的酷熱，因此，到了阿富汗的高地，這位上了年紀的戰士看上當地較涼爽的氣候，選擇停下休息，而讓他的兒子、女婿、孫子和他的一個女兒繼續帶兵穿過較炎熱地區。

隨著年紀逼近60，成吉思汗發現管理他日益龐大的家族占去他較多時間。培植接班人，使他們得以擔當未來領導他帝國的重任，變得非常迫切。誠如《蒙古祕史》所述，「身體就得有頭，衣裳就得有領。」勇猛是好事，但得有理智予以節制。令人遺憾的，他未看到他那些中年兒子變得較有見識或較能幹。他們日子過得太好，為了父親離世後他們會繼承的財產而爭吵。

成吉思汗開始擔心他的後代會懶到「即使全身裹著青草，牛也不會想吃他們。」有個疑問困擾他，那是沒有哪個父母會想提問或回答的疑惑：「我未來的子孫難道會沒一個好的？」他如此問，但沒人敢答。現場一片靜默。

在中國征戰時，他派兒子執行獨立任務，但始終要他們聽他指示，隨時準備好在必要時派去援兵或在關鍵時刻把他們召回。在穆斯林地區，他的部隊散布在更廣闊許多的領土上。他要軍隊從位於今日巴基斯坦境內的印度河打到俄國南部的伏爾加河。

在這些遙遠地區，他的兒子得獨力指揮作戰更長時間，而且他們得在聯絡不上父王時彼此協同作戰。他們也得自行作出決定。年紀較大的兒子這時已40多歲，但他們童年時的對立和爭端事隔多年仍頻頻浮現，且似乎隨著每個兒子都認為自己不久後會繼承大位而加劇。

他的那些成年兒子和孫子分散中亞各地，有時有他在身旁，有時則是他們之中兩人或獨自一人派駐一地。這使成吉思汗有機會考驗他們的作戰本事，就像老狼教小狼狩獵一樣。他傳授他們兵法和激勵下屬的辦法，向兒子說明治國安邦之道，描述美好人生的本質，但他不只是下令或下詔。他鼓勵他們向他發問，有不同於他的自己看法，以集思廣益，找到較好的辦法。

亞美尼亞的基督徒史家基拉科斯（Kirakos）概括說明了他幾個兒子的差異。他引述成吉思汗對他兒子察合台的看法：「他是尚武之人，很喜歡打仗，但天生驕傲，過於自負。」對於會接掌大汗之位的窩闊台，他說他「從小親切有禮，品性正直，送禮慷慨，自出生之後，榮耀與才幹就與日俱增。」另一個兒子，若非朮赤就是拖雷，「戰場得意，但小氣。」

朮赤的生父爭議仍舊未解。他的諸位弟弟希望將他排除在接班行列之外，因為他們的母親懷他時，她是蔑兒乞人赤勒格兒的妻子。但是把朮赤在家族裡孤立起來，只加劇幾個弟弟對未來遺產的爭奪。他們為如何拿下希瓦和希瓦城財產該歸誰的問題起了爭執，成吉思汗得知後，滿腔怒火與厭惡把他們叫到阿富汗。他先是氣得不肯和他們講話，最後氣消了些，訓了他們一番。

據《黃金史》記載，某次與長子朮赤面談時，朮赤反駁父王的訓誡。朮赤對煩人的國政治理不感興趣，他想要征服，而不要侷限於統治。他以粗魯口吻告訴父王：「我以為你會要我去攻打還沒被人攻打的那些人，以讓我把尚未被征服的人據為己有。」他嚴正表示他對父王和對蒙古國的首要義務乃是擴張帝國版圖，而非侷限於統治已征服的人民和已劫掠過的城市。他抱怨道，「但你似乎要我去統治一個已完全願意接受統治的民族」，然後他把統治已征服之國一事，斥為無異於「吃現成食物」。

成吉思汗告訴他這個兒子，有這樣的心態，「你強大不起來。」他詳細描述了要製作朮赤所深深鄙視的「現成食物」有多困難。主廚得備好各種食材，確保材料和碟盤在需要的時候能立刻派上用場，確保食物份量足供每個人所需。主廚得小心食物有毒或其他危害，同時與人社交，樂在其中，鼓勵賓客和他一樣盡情享受。

他解釋道，要打造帝國，必得打勝仗，但光是打勝仗還不夠。戰士也必須懂得如何利用詞語來找到智慧和有效統治。如果戰勝者保不住他的新國家，打勝仗也是白忙一場。他告訴他的幾個兒子，「你們會統治一票土地」，但統治者必須比子民更守規矩。關鍵在於要用心征服身體。他告訴他的部眾，「身體強者，征服數個群體」，但「心靈強者，征服眾多單群體」，「如果你們想在我之前或之後征服，就要先抓住身體，然後守住心靈。守住心靈，身體還能跑哪去？」

成吉思汗年輕時一心只想著征戰，疏於教養他的兒子，但隨著人生歲月的淬鍊，他已變成較慈愛、較懂得關心人的祖父。他覺得他那些中年兒子倔強頑固，但與他的孫子，特別是他寵愛的孫子莫圖根（Mutugen），在一塊時，他覺得較快樂輕鬆。

莫圖根是察合台和他妻子也速倫哈屯（Yesulun Khatun）的長子。成吉思汗把兒子派到遠處征戰，他自己征戰時把莫圖根帶在身邊，沒打仗時帶著他一起打獵，從中得到他與父親、兄弟或兒子在一塊時未有的天倫之樂。他「深愛他，因為在他身上發現所有善行的標記」。莫圖根是他老年時的快樂泉源。

莫圖根始終很想上戰場，衝勁十足，為他底下的人所愛戴，不到20歲就在戰場上立下彪炳戰功。女人愛慕他，他常給她們機會表達愛意，與妻子和其他女人（包括他同袍的妻子）生下孩子。他年輕時迷戀上自己一名隨從的妻子，「把她帶到角落，與她一番雲雨，然後想起她可能會懷孕，於是命令她不得讓她丈夫近身。結果她真的懷孕，產下一子，名叫布里（Buri）。然後他把她還給她丈夫。」

莫圖根愛和女人亂搞之事傳得沸沸揚揚，但他的祖父愛他不減。或許在莫圖根身上，他看到自己如果自幼家境較好會是個什麼樣的人。如果家境較好，他不會去追捕老鼠或為了一條魚和兄弟打架，而是可以當個得寵的孫子，過上快樂的日子。在他眼中，莫圖根就和正午的星星一樣罕有。莫圖根是個「了不起的英雄，有張標緻的白臉，清澈的白眼睛裡噙著像泉水的淚水，體態優美，像另一個男人的妻子。」他的馬始終有人牽著，他從未嘗過塵土的味道。

在這個孫子身上，成吉思汗看到他的那些兒子所沒有的東西；他特別看重莫圖根的軍事訓練，似乎想栽培他，讓他日後成為大汗。在阿富汗追殺札蘭丁時，他帶著這個孫子同行。他們輕鬆拿下一連串城市，但讓札蘭丁逃脫。

1221年初，成吉思汗派莫圖根去巴米揚（Bamiyan）。巴米揚是位於阿富汗中部山區的乾冷山谷，在此700多年前住著數千名佛僧，其中大部分人住在山洞裡，並在洞壁畫上許多畫。這些僧侶在俯臨山谷的峭壁上鑿刻出巨大佛像，佛眼俯視住在它們影子裡的眾生。那是個有著素樸之美、豐富歷史、充滿生機之文化的地方：對莫圖根來說，這正是闖出自己一片天並開始將祖父親授的某些領導統御心得落實的理想地方。

攻打阿富汗城市的戰役最初打得比低地地區的戰事來得溫和。負責圍攻赫拉特（Herat）的拖雷，打得不慌不忙。為了保衛這整個地區，花剌子模國王所派來的部隊已在赫拉特設下嚴密的防禦工事。一如在中國時之所為，成吉思汗勸部屬務必尋找有見識且會為他們效力或能啟迪他們的宗教領袖，而在圍攻赫拉特期間，有個素孚重望但笨手笨腳的伊瑪目，卡齊瓦希德丁（Kazi Wahid ad-Din），從城牆上掉下來，直直滾到蒙古人軍營裡。

蒙古戰士把他抓到拖雷跟前，然後押到大汗那兒。大汗查明這個俘虜是個宗教學者之後，就伊斯蘭和道德與他數度長談。他後來憶道，「在成吉思汗帳下，我倍受恩寵」，「我總是在門口等候召見，他不斷詢問我先知的言行。」成吉思汗問這位伊瑪目，是否先知穆罕默德預言了他和蒙古人的到來。伊瑪目回道，先知預言了「突厥人的入侵。」然後他批評這位蒙古領導人殺害穆斯林，提醒他如果沒人活命，就不會有人活下來緬懷他或講述他的事蹟。

成吉思汗對此嗤之以鼻。他自信滿滿地告訴伊瑪目，「在世界其他地方尚存的人，以及位在世界其他地方的其他國君，會講述我的歷史。」成吉思汗聽厭了他的新客人的論調，將他斥退，要他回家。

在這同時，赫拉特雖有看似堅不可破的防禦工事，城民卻決定靠向蒙古人，於是偷偷打開城門，讓蒙古人進城。他們厭煩於花剌子模王族的獨斷作風和高壓統治，札蘭丁雖與他們同是穆斯林，對他們來說，卻幾乎和蒙古人一樣陌生。當蒙古人表示只要付出少許代價就能得到解放，他們即無心替他守城。蒙古人殺掉軍人，但饒了赫拉特城民的性命。

札蘭丁仍遠在東邊，但已在備戰。這位剛登基的蘇丹已在阿富汗部落裡找到盟友，已找來土庫曼（Turcoman）、坎力（Qanli）等突厥語族群為他效力。逃出他父親搖搖欲墜的都城希瓦之後，札蘭丁跋山涉水來到阿富汗山區。在哥疾寧（Ghazni），他娶了該城的坎力族行政首長的女兒，從而與他結盟。

札蘭丁的新岳父帶來五萬名信多神教的坎力族新兵助陣，與他一起對抗蒙古人。信伊斯蘭教的哈拉吉（Khalaj）部落首領帶四萬人助陣，還有許多很想打敗如今滿載財寶的蒙古軍隊、將其財寶據為己有的當地古里（Ghuri）族戰士，也投入他的陣營。

札蘭丁在哥疾寧設立了臨時司令部，該地位在阿富汗東部，接近今日阿富汗與巴基斯坦兩國交界。哥疾寧海拔超過2,100公尺，四周為興都庫什山所環繞，氣候酷寒。愛旅行成癡的阿拉伯旅行家伊本．白圖泰去過那裡，寫道：「那裡天氣太冷，寒冷季節時居民離開那裡，遷到三夜行程之外的坎達哈（Kandahar），一座繁榮的大城鎮。」札蘭丁於1220至1221年那個冬天待在哥疾寧，打算反攻蒙古人，收復他失去的王國，把成吉思汗趕回他原來待的乾草原。志費尼寫道，他「這時的狀況是志得意滿而軍容壯盛，有大軍和眾多部眾聽命於他。」然後，1221年初，「花開始綻放的春天頭幾天」，他向帕爾旺（Parwan）開拔，準備攻打成吉思汗。

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書籍介紹

本文摘錄自《征服者與眾神：成吉思汗如何為蒙古帝國開創盛世》，時報文化出版

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作者：魏澤福（Jack Weatherford）

譯者：黃中憲

13世紀，成吉思汗攻克每個已知的世界角落、開創橫跨太平洋到地中海的空前帝國，他勇於在馬背上打下大片江山，但下馬治理天下卻成為他的棘手難題：究竟如何讓龐大帝國內形形色色的子民，生活在同一個團結社會中？

藉由打造自由貿易國度，成吉思汗開創了全球性帝國前所未有的榮景；然而，各宗教信奉者的衝突一觸即發，危及帝國的分裂。「只要任由人為了信仰殺人或被殺，沒有哪個帝國能長治久安」，為了延續盛世，他打破過往以教立國的藩籬，將世俗法律凌駕於宗教律法之上，解決帝國裡日益緊迫的政教對立。

人類學者魏澤福在爬梳成吉思汗歷史時，意外發現史學大家吉朋認為成吉思汗與美國的宗教自由精神深有淵源，引起了他的好奇：為什麼18世紀起草「獨立宣言」的建國先賢傑佛遜等人，會深受成吉思汗13世紀宗教寬容觀的影響？看似不相關的兩者，如何產生連結？為了撥開歷史的迷霧，他花了超過12年的時間深入研究《蒙古祕史》文本、啟蒙學者的論著和彼時流行於北美殖民地的成吉思汗傳記，在解開謎題的過程中遂發現——成吉思汗給予現代世界的「宗教自由」，於焉現蹤。

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航