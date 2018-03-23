為自己安排一段「空檔年」，讓自己有時間仔細思考人生

作者：安時俊

一回到韓國，我隨即上傳了一、兩篇遊記。我希望，藉由旅行獲得的創意與領悟，並非只是一個人的經歷，而是將一切奉獻給這個世界與更多的人；或是能將他國許多優秀的行政體制，引入自己國家使用，何嘗不是件好事？有時回國，發現好久不見的韓國也有了新制度時，每每令我驚訝萬分。

「如何為現實與理想間搭上一座橋樑？」

一有時間，我便思考這個問題，並勤奮地造訪相關機構。接著蒐集、整理各方資料，製作心智圖。越是思考，我越確信自己究竟該走向哪條路。最後，我決定幫助更多的人解決關於夢想、前途、人生的煩惱。

當時，隨著「社會企業」與「國家品牌」等概念嶄露頭角，我認為正好適合嘗試與旅行所感所悟相互結合。於是，我參加政府主辦的「國家品牌委員會大學生贊助人」計畫。實際參與活動後，我開始有了索性成為主導人的想法。後來，剛好又出現了另一個機會。我獲邀參加青瓦台舉辦的「G20世代網路顧問團」，成為青年政策顧問委員，即於一個月內召開一、兩次會議，詢問青年需要什麼樣的政策，並於會中提出新意見的活動。對我而言，這一切都是學習的過程。

每天都在咖啡廳上班，邊將整理好的遊記上傳到部落格，邊花時間鑽研政策。直到某天，偶然聽見隔壁桌年輕人的對話。共有十名年輕人，由其中五、六名主導談話，主要內容為炫耀自己的經歷。

「我修完咖啡師課程後，自己煮了拿鐵……一定很快可以拿到咖啡師證照。」

「我聽了ＯＯＯ作家的演講，印象相當深刻，開始有了寫作的欲望。」

「我參加了大企業主辦的大學生對外貿易活動，學到很多實務，感覺很棒！想挑戰進那家企業工作，到時候發薪水再請大家吃飯。」

他們的談話多樣且充滿活力，卻有幾名態度截然相反的年輕人一語不發，只是靜靜聽著朋友們高談闊論。一心等著他們之後會發表自己意見的我，到了最後，始終沒看到這幾名年輕人開口。有人的神情同時參雜羨慕與被冷落的情緒，有人強忍疲倦不耐。

從旁觀察他們一陣子後，突然有股微妙的感覺。一群人用著自信滿滿的聲調，暢談自己的經驗，另一群人像透明人一樣默默坐著。為什麼有人是講自己故事的人，而有人是聽別人故事的人呢？或許，我也無法輕易回答。約莫過了一小時，他們的談話也差不多告一段落了，席間出現短暫的沉默。就在此時，腦海浮現環遊世界時聽過無數次的詞彙「空檔年」。

空檔年，恰如其名，意即為人生找一段「空檔」。為了自己的未來與人生方向，留一段專屬於自己的時間，於這段時間內尋找夢想、探索未來、思考自己的專業，以積極進取的方式選擇人生方向。這個概念，早在其他國家行之有年。

旅行途中，我遇過許多曾在國外生活的年輕人。無論來自東方或西方，除了自己的國家，數之不盡的年輕人正一步、一步挑戰外面的世界，選擇前往其他國家實習、當志工、旅行、打工度假、移民等。「為了體驗更寬廣的世界」於是我啟程旅行，不禁好奇別人又是基於什麼原因選擇開始旅行呢？我總是問他們：

「你為什麼來這裡？」

旅行的時候，往往會自然地與途中遇到的許多人交心。即使彼此的故事都不同，卻總能用一句話總結「為了尋找自己的未來、前途、夢想」。為此，不惜飄洋過海前往異鄉，拓展視野，挑戰全新事物。他們堅信，一段段旅行經歷，絕對能對未來人生產生助益。

看著他們，我既驚訝又羨慕。令我感到驚訝的原因是，為了夢想，自發性前往他國挑戰自我的年輕人數量遠遠超乎想像，以及送別他們時，身邊親友都抱持鼓勵與支持的態度。相較於我的情況，身邊親友十個之中，有十個都曾挽留過我。

「現在是你悠哉出遊的時候嗎？倒不如用這段時間提升多益成績。」

「那你怎麼找工作？學經歷又不是很好，居然還跑去旅行？腳踏實地吧！」

「沒事找事做，乾脆拿這段時間多背幾個有用的知識。」

每個人開口閉口都是學經歷、求職、現實。然而，旅途中遇見的人與支持他們的人，通通認為「再沒有比旅行更偉大的學問了」。對他們而言，認識世界正是最偉大的學問。最令我羨慕的是，他們將這樣的想法視為理所當然，尊重自己的時間，同時也尊重別人的時間。

相反，正在國外生活的韓國年輕人多半這麼說過：

「我想在國外生活，不想回韓國。我的夢想就是移民到這裡，然後過著幸福快樂的日子。讓我不用再看人臉色過日子，自在享受人生的這裡，真的好棒！」

第一次聽到這番話時，我有些震驚。居然會覺得在別人的國家生活，勝於在自己的國家生活？究竟在韓國時多麼辛苦，對未來感到多麼迷惘，才會講出想在語言不通的異鄉生活的想法？選擇在他國生活，往往很難找到工作。就算不是正職，只是靠打工度假過日子，也比在自己國家生活令人稱羨的原因到底為何？到底是什麼動機讓他們將「移民」視作一生夢想？源源不絕的問號，恍如颱風般席捲而來。於是，每遇到一個人，我便開口提問：

「你為什麼選擇千里迢迢到別人的國家工作、當志工？」

「這是我的空檔年。」

答案簡短有力。初次聽到「空檔年」時，我不以為意。一方面是陌生詞彙本來就比較難吸收，另一方面則是為了用英文對話，我必須忙著在腦海翻譯下一句話。然而，持續在不同人口中聽見「空檔年」一詞後，對我產生潛移默化的影響，也就此駐紮於腦海深處。

於是，這才頓悟自己過去那段時間的旅行，正是我的「空檔年」。對「空檔年」概念一無所知，單憑一股勇氣啟程的旅行，卻決定了我人生的方向與未來。不只為追求理想或夢想，我更苦惱的是該如何將一切現實化，體現那段時間正是「空檔年」。

絞盡腦汁的我，再次望向隔壁桌拚命述說自己人生經歷的年輕人。他們有個共通點：願意把時間花在學業或興趣。一心想成為咖啡師的那位年輕人，為自己親手完成的拿鐵感到自豪；希望成為作家的那位年輕人，因為近距離接觸作家後，內心燃起熊熊烈火；以任職大企業為目標的那位年輕人，洋溢自覺能成功達標的滿滿自信。

他們清楚自己的方向。即使眼前可見數萬條道路，他們卻早已決定屬於自己的那條路，勇往直前。只要我知道自己的方向，知道自己應該做什麼，自然就會產生力量。哪怕是再小的事，只要是自己想做的事，總令人興奮不已。

自從那天起，我正式開始蒐集「空檔年」相關資料。恰巧學校要我們交一份小論文，或翻譯一份兩百頁以上論述某公司或產業的資料，於是我選定以「空檔年」為小論文題目。我埋頭研究「空檔年」，並非為了交作業，而是真心對這個主題充滿熱忱。當時身邊朋友都認為好好上學，擁有自己的時間，遠比休學旅行，以積極的方式體驗空檔年來得重要。一邊研究空檔年，一邊煩惱該如何充實自己時間的我，突然有了「通識課程自主化」的想法，即通識課程不只能在自己學校上課，亦能選擇到其他學校上課。

找齊各式各樣的案例，一個人專注研究之際，空檔年的概念漸漸變成清晰而具體的模型，我甚至蠢蠢欲動地想將這個模型企業化。仔細思考適合套用於何種企業型態後，我決定選擇社會企業。選擇社會企業的原因，在於我想追求「價值」，而非「利潤」。除了賺錢，我還希望透過空檔年解決社會問題，幫助更多人找到擁有人生意義的工作，並心甘情願為此奉獻下半生。

就結果而言，我也算藉由旅行度過空檔年，不過空檔年不只能用來旅行，有人花一年時間只為看星星，有人只為運動，有人只為學料理。不過，其中都存在一個共通點：花時間仔細思考自己的人生。迄今，我始終認為自己能在旅途遇見「空檔年」是命中註定，而我衷心感謝這樣的安排。

相關書摘 ►如果有人問起你的夢想，請大方地說「我不知道，所以我正在找」

書籍介紹

《旅行是最好的學習》，大田出版

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作者：安時俊

譯者：王品涵

自卑與自傲的他，因為旅行，改變滿腦子偏見，傲慢的固執個性，身段變柔軟，個性變寬容，最重要的是，學會了愛自己……

安時俊，堪稱最年輕的執行長，他用800元台幣成立空檔年Gap Year團隊，影響無數年輕朋友的人生目標，讓他們獲得絕對不可能在學校學到的人生智慧。

你不知道自己是誰，也不清楚要做什麼？想找到自己真正想做的事，就必須擁有屬於自己的時間，本書讓你搞清楚什麼是夢想？什麼是空想？如果你夢想生活改變，請送給自己：時間、環境、勇氣。

Photo Credit：大田出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航