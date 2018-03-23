如果有人問起你的夢想，請大方地說「我不知道，所以我正在找」

文：安時俊

被囚禁在名為「夢想」監牢內的人們

開啟一天的清晨，是我最快樂的時刻。早上起床，無論再忙也會花十分鐘思考。坐在書桌前，整理與計畫「今日待辦事項」，而這十分鐘也是一整天專注力最強的時間。工作，或許是種義務，不過若是自己選擇的義務，便不感厭煩，而是種幸福。順利完成預定計畫後，又浮現新點子時，真的非常快樂。

到公司上班的第一件事，是打開電子信箱，詳細閱讀預約諮詢的年輕人寄來的自我介紹。我的二十幾歲，就在邊尋找自己與夢想，邊探索職涯生活中度過。幸虧自己選擇用滿腔熱情走過那段歲月，度過徬徨與探索的時期，現在才成為能傾聽年輕人並與其分享經驗的人。正因我也曾經徬徨，因此更能對他們的故事產生深層共鳴。無論是什麼故事，我都願意仔細聆聽，盡力讓他們知道自己的煩惱其實不只是煩惱，而是人生的轉捩點。這是我的工作，也是一份義務。

實際與年輕人談話，發現某個詞的出現比例高得嚇人：「夢想」。有趣的是，隨著不同人、不同故事脈絡，這個詞也有著全然相反的定義。有人說是「無謂的理想」，有人說是「渴求的成功」，究竟我們的夢想是什麼？當問起孩子們的夢想是什麼時，他們總能說出一些出人意料的答案：

「我長大以後要當甜甜的東西，因為我想帶給別人快樂。」

「我長大以後要當生氣的人，因為只要一生氣，媽媽就會完成我的願望。」

這些孩子踏進校園後，答案慢慢有了變化，「甜甜的東西」變成「藝人」，「生氣的人」變成「CEO」。從前光是起身學步、吃飯就能獲得稱讚的人，最終卻因成績差、不聽話、玩樂、打電動、玩手機、晚回家等等理由，被罵得一無是處。就算只是說出一點自己的主張，就會被貼上「叛逆少年」「問題兒童」等標籤。隨著時間一點一滴流逝，終日只能被困在名為「競爭」與「比較」的滾輪內，疲於奔命地轉動，遑論為了追求幸福與自由展翅飛向晴空。

置身只在意學業與成績的我們的教育體制內，甚至連向年輕人提起「夢想」二字，都顯得沒有意義。如果問年輕人「夢想是什麼？」大多數的人會回答職業或職務，如果再追問「為什麼選擇這個夢想？」他們會不假思索回答「因為那是我想要的職業」。

某天，有位夢想成為醫生的年輕人找上了我。我強忍想問「你的夢想真的是醫生嗎？」的衝動，靜靜凝視他的臉龐，我不由自主地感覺心酸，一個說著自己真正想做的事的人，臉上居然沒有絲毫朝氣。不過，其實我也懂那種感覺，有時夢想的確使人不知所措。看著他，我憶起童年時期的一幕。

約莫是七歲那年，我和爸爸，以及爸爸的朋友一家一起出遊。同齡小孩聚在一起玩耍時，爸爸的朋友突然開口，要我們按照年紀排好隊後，一個接著一個站在小石塊上，說出自己的夢想。從來沒有想過什麼「夢想」的我，連小石塊都站不上去，只顧著低頭躊躇，心裡害怕說出自己的夢想後，會嚇到大家。見到連小石塊都站不上去的我，大人們你一言我一語說著「堂堂男子漢怎麼這副德性？」我當時很想哭，卻用盡全身力氣忍住。直到長大成人後，我才知道當時承受的情緒名為「侮辱」。

不知是否因為那次經驗，直到高中開始產生想做生意的想法前，任何人問起夢想是什麼時，都會令我感到相當煩躁。假如七歲的我懂得編織一個謊言，說出某個像樣的職業當作夢想的話，結果又是如何？無疑能獲得大人們的掌聲喝采。難道唯有得到別人的掌聲，才能賦予我的夢想正當性嗎？執著於別人的肯定與讚賞，只會錯認能獲得別人掌聲的職業，是自己真正想從事的職業。如此一來，人生不會因夢想感到自由，而是被囚禁在名為夢想的監牢內。

小時候懷著單純的心，放聲高喊的夢想，被現實社會的框架擠得扭曲變形。於是，職業取代夢想，職業成為通往未來的唯一道路，人生為醫生、律師、老師、公務員等名詞，變得僵化不堪。

當夢想變得單一化，人的行動與說話方式也會不知不覺受到影響，拚命望向一個目標，耗盡畢生熱情，認為目標以外的一切，都是沒有用處、浪費時間。

然而，無論別人怎麼說，人生始終是自己的，不該為了得到別人的稱讚，或為了躲避別人的責難而活。如果自己的夢想僅是為了回答別人的問題而存在，那就得警覺這樣的夢想是否只是一種職業或一個名詞，因為一旦無法擁有這個職業，人生也就失去夢想，像個迷路的人，被積累的挫敗感纏身，再找不到其他夢想，甚至連近在眼前的嶄新機會也看不見，自己將自己歸入人生失敗組。我想對失去夢想的人說：

「你並沒有失去夢想，僅是因為某種原因，自己親手造成眼前局面。」

每個人的「某種原因」都不同，只要重回失去夢想的瞬間，找出個中原因，眼前所見就會煥然一新。而重新找回失去夢想的時間，正是空檔年。

在此，我想叮囑希望擁有空檔年的人一句話：

「如果有人問起你的夢想，請不要說謊，也不要沉默，請大方地誠實以告，告訴他們『我不知道，所以我正在找』。」

相關書摘 ►為自己安排一段「空檔年」，讓自己有時間仔細思考人生

書籍介紹

《旅行是最好的學習》，大田出版

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作者：安時俊

譯者：王品涵

自卑與自傲的他，因為旅行，改變滿腦子偏見，傲慢的固執個性，身段變柔軟，個性變寬容，最重要的是，學會了愛自己……

安時俊，堪稱最年輕的執行長，他用800元台幣成立空檔年Gap Year團隊，影響無數年輕朋友的人生目標，讓他們獲得絕對不可能在學校學到的人生智慧。

你不知道自己是誰，也不清楚要做什麼？想找到自己真正想做的事，就必須擁有屬於自己的時間，本書讓你搞清楚什麼是夢想？什麼是空想？如果你夢想生活改變，請送給自己：時間、環境、勇氣。

Photo Credit：大田出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航