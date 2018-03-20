《貓咪收集之家》由萌貓來治癒人生

由手機遊戲改編而成的影視作品，我印象中就只有《Puzzle & Dragons》和《怪物彈珠》，兩者都曾被改拍成動畫片。至於真人版電影，今次要介紹的《貓咪收集之家》（ねこあつめの家）可能是第一齣。

手機遊戲「貓咪收集」（ねこあつめ）的來頭不小，自2014年推出以來全球累積下載次數達二千萬次，與早前爆紅的手機遊戲「旅行青蛙」（旅かえる）一樣，都是由日本遊戲公司「Hit-Point」開發。「貓咪收集」的玩法簡單，玩家只需要在庭院內放置貓床、玩具和零食，吸引各式各樣的貓咪進入庭院，以收集一個貓咪圖鑑。單憑這個簡單的玩法，竟然就可以改編成一齣電影？

photo credit: 映画『ねこあつめの家』劇照

電影《貓咪收集之家》講述出道時曾奪得新人獎的小說家佐久本勝（伊藤淳史 飾）陷入創作樽頸，事業不如意。在機緣巧合之下，本勝搬到郊區舊屋專心寫作，卻一直沒有任何創作靈感。某天，一隻流浪貓突然闖進他家的後院，令本勝突然變成了貓奴，之後他更用玩具、床鋪與貓糧吸引更多流浪貓來訪。在責任編輯美知留（忽那汐里 飾）及寵物店老闆（木村多江 飾）協助下，本勝的創作靈感也開始爆發……

photo credit: 映画『ねこあつめの家』劇照

相比起近年日本的一些貓奴作品《貓侍》和《貓忍》，這齣《貓咪收集之家》也算不錯的，是一個平實和治癒的溫情小品故事，劇情簡單輕鬆。由「電車男」伊藤淳史來飾演這類倒霉的男人，有種日本版「豆豆先生」的感覺，實在是不二之選。

男主角本勝雖然贏在起跑線上，卻被同期出道的另一位男作家搶了風頭。塞翁失馬焉知非福，在鄉下與流浪貓相遇，重拾小時候的溫暖感覺，就當是放了一個「悠長假期」，重新整理人生。

photo credit: 映画『ねこあつめの家』劇照

photo credit: 映画『ねこあつめの家』劇照

就算你不是貓奴，相信也會被戲中近十隻貓咪萌到，獲得一種被治癒的感覺。人生不得意事十常八九，不用太過執著。有時候，停一停，想一想，人生或者會有新出路。就算失敗，也不是問題。

導演藏方政俊的經驗不多，之前只執導過網劇《Final Life》和今季NTV電視台的深夜劇《Repeat ～改變命運的10個月～》。電影方面，他上一部（亦是第一部）執導的作品是2011年的《RAILWAYS 2》，三浦友和憑這齣電影奪得第35屆日本電影學院獎影帝。

最後補充一點，忽那汐里在戲中的表演意外地養眼和有氣質，有點驚喜！

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊