懷念霍金——神力女超人躺著也中槍

「霍金博士請安息,你已解脫物理障礙⋯⋯你的才華和智慧將會永遠被懷念。」——Gal Gadot

霍金逝世後,神力女超人演員一段Twitter起風波,傷殘維權人士指「解脫物理障礙」是「健全主義(ableist)」者的偏見,有岐視之嫌。原來今時今日,日常話言隨時變成了攻擊性武器,「傷害」了別人也不知。按這思路,「恭喜發財」就是「財富主義(wealthist)」,岐視99%沒發財的人;祝別人兒子「快高長大」,亦是ableist ,岐視不夠六呎高的小個子父母⋯⋯

Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN — Gal Gadot (@GalGadot) 2018年3月14日

身份政治的複雜,霍金的天才也難以明白。噢,「天才」原來亦是「性主義(sexist) 」誤區,暗示對女性科學家的岐視 [1] 。幸好香港不再是國際城市,遠離西方政治正確和社會正義運動風潮,未至於人人自危,恐怕隻字片語會傷及任何人。

其實,雖然霍金超越殘障,活出豐盛人生,甚至說過疾病免了他很多責任,讓他專注科研,因而成就更大;但誰會主動選擇物理障礙,作為成就的代價?況且,雖然輓文隱「惡」揚善,大家都知道霍金喜歡女性。他和Kip Thorn打賭Cygnus X-1不是黑洞,賭注是四級鹹濕雜誌《閣樓》;失去自顧能力後仍多次勞師動眾和朋友一起去上空俱樂部⋯⋯

香港電台新聞部「該死」,報導霍金逝世時,重溫一段關於《時間簡史》的錄音:「我寧願出版社用祼女設計封面」。 Yes. Hawking is a geunius. Genius is also human. No human is loved by all other humans. 容我代霍金轉告神力女超人,妳的祝福,他一定欣然接納。

photo credit: Wonder Woman, 2017 (IMDb)



註:

1. The New Republic, The Sexism of “Genius”: Stephen Hawking was one of many male scientists described as geniuses, a term rarely bestowed on their female peers., 15 March 2018

原刊於作者Facebook。

相關文章︰

責任編輯:周雪君

核稿編輯:王陽翎