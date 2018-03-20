史詩級白眼．大師級行騙

一記「史詩級白眼」，炸爆了人大會議的沉悶與虛偽。

一直以來，內地官方喉舌常引述「外國媒體」的中國報導及評論，意態盡皆讚賞中國發展，美言與慰藉來自西方，出口轉內銷愚民，借「外媒」之名欺騙自己人，含金量特別高；懂翻牆、看得穿的人畢竟只是少數，純真的人民，訊息封閉，或無暇細想，就信以為真。

機關算盡，卻天網恢恢，這一次，一位好像「來自美國」的「電視台台長」發問拍馬屁之際，旁邊另一記者不耐煩「翻白眼」，兩人紅透網路，其一「假外媒」真身被起底，成為全國網民話題。

內行人一眼看穿，許多這些所謂「外媒」，背後都是中國商人甚至官方資金，一些只是掛名，基本上不運作；有些則認真地聘請金髮碧眼記者，增加演出的說服力。這些「假外媒」，平日不見經傳，關鍵時刻就會大唱頌歌，讓喉舌引述以壯氣勢；過時過節大型會議，「駐京記者」出現，一方面搶佔真正外國記者的發問時間，又藉機在全國電視直播中以「外媒」身份吹捧領導人英明。以一國之力，苦心製造騙子，營造萬邦來朝的假象，有錢就是任性。

資訊科技翻天覆地，騙徒行騙手法層出不窮，如今網路禁言、誘導輿論，手法五花八門，首先建設防火牆，掩人民耳目；社交網路過濾敏感詞，人肉審查，隔絕批評聲音；批評者遭禁言刪戶，全面網路實名制，老大哥看着你，令人們遠離時政，只談風月。

書店裏，中文時政書盡皆大國崛起，英文翻譯作品都講英美衰敗，其餘就是食食食玩玩玩錢錢錢，唱好聲一面倒，人民大會堂一言堂，移風易俗，洗腦無聲，大師級數的行騙高招。

最新消息，內地大數據應用超英超美，「社會信用」系統快將運作，違規犯事者不能坐火車坐飛機。

全民有信用有道德，很好，不過誰來訂立道德的標準？行騙成性的人，痛恨別人說真話；再下一步，提出批評者，敢說真話者，你的「社會信用」也隨時被降低，日常衣食住行受限制，變成新時代中國夢的賤民。厲害了，這是誰的國？

本文原刊於明報專欄《2047夜》，此為加長版，獲授權轉載。

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責任編輯：周雪君

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