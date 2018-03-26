蒙古人不講「死」，用「成為神」緬懷失去成吉思汗的哀痛之情

文：魏澤福（Jack Weatherford）

成吉思汗晚年時似乎清楚意識到自己將不久於人世，為自己未能完成上天要他征服全天下的使命而愈來愈沮喪。宋朝固守華南，他的軍隊只攻到俄羅斯、吐蕃、伊拉克、高麗和印度。歐洲、拜占庭、敘利亞及埃及仍未納入他掌控。

但有個國家仍讓他最耿耿於懷，使他夜不能寐，晝時煩擾於心。那就是西夏，也就是党項人所自稱的「白高大國」。他們在超過15年前的1209年就向他投降，發誓永遠聽命於他，但蒙古軍離開西夏不久，成吉思汗命令西夏國主派兵與蒙古軍一起征伐花剌子模國王，卻招來西夏國主語帶不屑的嘲笑。西夏國主說，如果成吉思汗真是世界的統治者，就不會需要西夏伸出援手，如果成吉思汗認為他的軍隊無法打敗花剌子模國王，那就不該出兵攻打。

西夏國主拒絕履行其義務，讓成吉思汗憤怒且受辱，但眼下他無法教訓西夏國主，因為當務之急是集中全力攻打花剌子模國王。他把教訓傲慢的西夏人之事推遲，但從未原諒或遺忘。如今，人生快走到盡頭時，他決心要讓西夏人為其背信棄義受到教訓。

1226年初的冬天，他帶兵出征。成吉思汗選擇他的塔塔兒籍妻子，懂事且受敬重的也遂哈屯，隨他出征。她的斡兒朵（帳篷）將是他的司令部。對蒙古人來說，出征時遇上寒冷天氣是個吉兆，當年前往攻打花剌子模國王，在翻越阿爾泰山時遇上強烈的夏季暴風雪，就被如此解讀，但這一年的寒冷特別嚴酷。他們得替馬裹上氈毯以防牠們凍死，而且他下令士兵帶上綿羊毛作為他們已加了厚墊之袍服的襯裡，有些士兵還帶了用狼的毛皮製成的斗篷。

成吉思汗從土拉河畔的營地騎馬出發，那個營地位在今日蒙古國首都烏蘭巴托附近的黑森林區裡。天氣清冷，小冰晶在冬日裡閃閃發亮，像飄蕩在風中的鑽石。拉車公牛的吼叫、旅行隊駱駝的呼嚕叫、許多馬匹的噴鼻息和喘氣，製造出籠罩牠們的大霧，猶如隨行保護這支大軍的雲。

不到一星期，大軍就順著翁吉河（唯一流入戈壁沙漠的河）南行。冬天時穿過戈壁礫漠有時不易，但對人畜來說，比起酷暑時容易。士兵從封凍的翁吉河鑿下大塊冰，用牛車或駱駝運送。路上需要水時，把冰放在大鍋裡煮融即可。

離開翁吉河之前，成吉思汗決定停下來獵捕中亞野驢供軍隊使用，再啟程越過荒涼、冰封的大地。這是他一生最後一次打獵。他騎著白沙馬追逐野驢，往獵物衝去時，座騎被受驚逃竄的野驢嚇到，突然弓背躍起，脫韁跑走，他被馬甩落地，身受重傷，痛苦不堪。領導人墜馬，不管什麼時候，都是不吉之兆，而在重大戰役之始主帥墜馬，則會重重打擊他底下士兵的士氣。就連一向聰敏的耶律楚材，都無法把這件意外說成吉兆。

也遂哈屯立即看出如此年紀的人禁不起這樣的事故，拼命求他推遲征討，返回蒙古乾草原養傷。他不肯。撤兵會使他的部眾更加害怕，削弱他們對他的信心，使他的敵人更加肆無忌憚。他下令軍隊前進，越過戈壁，穿過人稱「三美女」的古爾班賽汗山（Gurvan Saihan Mountains），往西夏領土進發。

成吉思汗一派平和做出他的選擇。寧可死在戰勝的前夕，也不要死在必敗的境地裡。他不要在家裡的病床上，在唸唸有詞的術士和哀傷的親人環侍在側，而他的國民個個呆呆等著，看著他呼出每一口氣息的情況下，結束他的生命。他要死在出征的路上，死在奮力爭取命運所承諾給他的東西之時。

西夏信奉的國教類似藏傳佛教，以神君治國，神君擁有神名不兒罕（Burkhan）。成吉思汗率兵征討西夏時，西夏國主是易魯忽不兒罕（Iluqu Burkhan），意為「勝利之神」。不兒罕合勒敦是「神的聖山」之意，但對蒙古人來說，人取神名就是自封為神，要人膜拜。人不可能成為神，即使是一國之君也不可能。

身為人間之神，這位西夏國主以具有經強大法力加持過的神聖性而著稱。據說他是個令人害怕的變身高手。早上，他「成為有毒的黃紋蛇」，中午成為「褐紋虎」，晚上「成為漂亮的黃色男孩」。與他的名字相符的，他能變成霍爾穆斯塔（Khormusta），即「天王」。他身旁有隻「能預言、戴黑色口套的淡黃狗，名叫庫貝列格（Kubeleg）。」

西夏地跨絲路，靠絲路的財富而致富，國土為大片沙漠所包圍；西夏人自覺高枕無憂，可以放心大膽生活在墮落的虛幻世界裡。

西夏國主建造宏偉寺廟，樹立佛塔，以尊榮自己，用比真人還大的雕像和設色鮮艷的繪畫裝飾它們。松香和酥油燈燃燒的氣味，瀰漫於他們的儀式會場，中間偶有響亮的鈸擊聲、聲如呻吟的巨大喇叭聲、咚咚的鼓聲打斷儀式。僧侶四處奔忙，穿著一模一樣的袍服，袍服顏色如珊瑚那般鮮亮；他們使用仿自漢字的西夏文出版彩繪書，把祈禱文印在長長的絲質經幡上，經幡隨風飄動。

西夏人製作美麗的玉瓶，刻製木祭壇，用珍貴的金銀雕塑神像和用麵粉、奶油、糖、沙之類材料雕塑較易壞的神像。西夏人的宗教儀式撫慰人的感官：視覺、聲覺、嗅覺。悅耳的言語和輕柔的吟詠讓人心靜了下來。

對成吉思汗等蒙古人來說，在開闊的山頂或遼闊的乾草原上祈禱，既強調了人的微不足道，同時使膜拜者與長生天直接接觸。佛教徒和基督教徒用磚、石、木頭建造寺廟，上覆以厚重的屋頂，好似不想讓上帝看到裡面，或想避免與天的直接接觸。只有透過祭司，一般人才得以和上帝聯繫上。祭司站在位於宇宙中心的台上，有恢宏的藝術作品和建築替祭司增添光輝。

西夏人的佛教儀式和人造寺廟，標舉雕像、繪畫、佛塔之類人造物。他們宣稱膜拜山或洞穴，但在山上或洞裡立起人造偶像和建築，從而破壞山或洞穴的原貌。他們尊崇祭司、僧侶、聖徒更甚於敬天，傾聽人的話語而不願聽神的話語。他們的牆把大自然隔絕在外，人聲在裡面迴蕩而變大。蒙古人偏愛毫無遮蔽的戶外，在那裡，人聲再怎麼響亮，都絕對比不過包圍大地的長生風的聲音、河水的怒吼、狼的嘷叫、杜鵑不斷的叫聲、或黑啄木鳥的擊打聲。

佛僧不只掌管信仰、主持儀式，還占據西夏朝廷大部分高位，擔任信使、文書、使節及間諜。他們不能娶妻生子，無法為自己後代積聚財富和權勢，因而對國王和王族的威脅較小。佛教團體是國家機構。每項宗教人事案都得經過朝廷批准，因此所有佛僧實質上都是政府官員，他們的布道、宣講、寫作都受到嚴格監督。任何建築和宗教結構物都得經官方批准才能興建；未經書面核准，連在佛教團體的房地產裡鑿井都不行。懲罰嚴厲且迅速，凡是威脅到國家或佛教團體福祉的行為，都會被處死。西夏王國和佛教是一而二、二而一，因而他們的神和國王是同一人。

西夏國師贊助印製不少講「雙修」的密教典籍，強調他需要與女子交合，才能打造「至福之體」。根據寫於元代晚期的《黑韃事略》，有位見證了蒙古征服西夏一事的人說，「某嚮隨成吉思攻西夏，西夏國俗，自其主以下，皆敬事國師。凡有女子，必先以薦國師，而後敢適人（嫁人）。」這不是成吉思汗所欣賞的習俗。「成吉思汗既滅其國，先脔國師；國師者比丘僧也。」

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征討西夏之役的大部分期間，也遂哈屯主持蒙古汗廷，將成吉思汗受傷且日益惡化的病情祕而不宣。他待在她的蒙古包裡，不拋頭露面。成吉思汗與他的主將，兀良哈人速不台，一同主持軍務。他們沿用傳統模式，先攻較小的城市，但遇到超乎預期的強硬抵抗。進入夏天後，炎熱不利成吉思汗的復原，也遂將他移到山區。他仍主持大局，下令夏季期間繼續攻打，結果如願攻下數個較小的城市，但決定等天氣轉冷才圍攻都城銀川。河再度開始封凍後，他們於1227年初圍攻都城。

西夏人陷入絕境，但心知投降後會有什麼下場，仍拼命抵抗，不過蒙古人攻城更力。未能以自己的宗教力折服蒙古人之後，易魯忽不兒罕決定禮敬蒙古人。他急急收集數部聖典、一尊金佛和其他珍貴物品，以獻給成吉思汗，消解他的怒氣，乞求他原諒。西夏國主前來投降時，成吉思汗已快要嚥氣，但他不願見他或不讓他帶來的宗教器物進入他的御帳。臨死之際，他不需要敵人的聖典或偶像。如果它們未助西夏國主走上正道、保住王國，於他有何用。用《蒙古祕史》的話說，「成吉思噁心了。」

他叫人傳話給等在門外的西夏國主，說他已遭上天拋棄，不配有不兒罕這個神聖名字。他是凡人，不是神，於是成吉思汗將他改名失都兒忽（Shidurgu），意為「向正義投降」。在名義上把西夏國主拉回正道之後，成吉思汗將他處死。西夏佛僧告喻世人，人生在世脆弱短暫如「夏花」或「秋露」。個人或整個國家的命運如「潮中浪花」。自此消失於世的，不只這位西夏國主，還有他的王朝和他的國家。

西夏人相信輪迴轉世之說，因此，殺掉西夏國主之前給他一個適切的名字，會使他轉世後有機會走上正道。為使西夏國主死後不致投胎於他的王族，伺機向蒙古人報仇，成吉思汗下令殺光整個西夏王族，「滅其父母子孫」，以永絕後患。然後他把西夏國主帶來的金碗和禮物集中起來，賜給行刑者。接著蒙古戰士把怒火發洩在西夏人身上，對他們施以嚴懲。他們怪西夏人逼使成吉思御駕親征，認為若不是他們，大汗不會遇到這場危及他性命的意外。蒙古戰士不知道自己的領導人是死是活，心中的恐懼和哀痛轉為憤怒。

成吉思汗去日無多，生不起這樣的怒火。他下令停止濫殺，饒了尚存者性命，把西夏人交給助他攻打西夏的妻子也遂哈屯掌管。西夏人已不再有王族，她自此就是他們的統治者。他完成了最後任務，把西夏國帶回正道。有些蒙古史書誤載他娶了西夏國主的遺孀，但如果他那時還活著，肯定娶不了親。那些記述說她投黃河自盡，但這則說法的情節似乎直接借用自元朝戲曲《漢宮秋》，而非來自史書。

《黃金史》說成吉思汗快死時，表示希望他身邊的好伴當跟他一起去來世，但後來想到帝國需要他們來護持，於是在嚥氣前夕，他命令他們「現在不要死」，要他們協助他的後代治國。他要有學問的大臣教他的人民如何「在沙漠裡（找到）水，在山裡（找到）路。」

蒙古人不用「死」、「將死」之類字眼，而代之以「成神」這一委婉說法。於是，1227年8月成吉思汗成了神。也遂哈屯叫人將他的遺體裹上毛氈，他的貼身侍衛則為將他運回家鄉埋葬之事作準備。他死時不是佛教徒、穆斯林、基督教徒、道教徒或哪個教的門人。他死時的身份是蒙古人。仔細觀察過他所知道的每個宗教且與正牌、冒牌宗教領袖長談之後，他未譴責其中哪個宗教，但也未在其中哪個宗教裡找到慰藉。

1206年他創立蒙古國時，未有異族人參與，他死時，未有異族人獲准來到他身旁。他選擇歸葬不兒罕合勒敦山，即讓他找到避難之所和終其一生獲得精神重生的聖山。蒙古人死時，一如生前，屬於大自然。他不需要墳墓或陵墓。成吉思汗的紀念碑未以石刻成或裝飾以珠寶；緬懷他所創立的國家，就是在紀念他。他的紀念碑是他生前所立的「大法」。

他的家人聚在一塊向他致敬告別，但陪同他的遺體前去他首次遇見札兒赤兀歹之地埋葬的是他忠心耿耿的怯薛伴當。這時，護送成吉思汗遺體歸葬家鄉的衛隊隊長，就是札兒赤兀歹的孫子也孫帖額（Yisun Toe）。50多年前，鐵木真以受苛待、遭遺棄的孩子的身份離開不兒罕合勒敦山，如今，他要以皇帝成吉思汗、世界征服者的身份返鄉。彼時老札兒赤兀歹是他的道德導師，這時，札兒赤兀歹的孫子則是他遺體歸鄉的嚮導。

他的一位戰士代表整個蒙古國講話，向他們的領導人致上最後的敬禮。他把成吉思汗當成還活著一般直接對他講話，說他的士兵要把他送回他出生的土地和水域。他向要離去的成吉思汗靈魂激動說道，「它們就在那裡？你那面用你的紅棕牡馬的馬鬃製成的靈旗……你的鼓、海螺殼、哨子」，就在那裡。最重要的，「你的所有大法，就在那裡！」

他會死，但他的國家會繼續存在。他會死的肉體只有一個阿勒得長，他雖是強大的可汗，還是要和其他每個人一樣結束，於是，死了之後，他和其他任何人一樣微不足道。但他的國家能涵蓋世界。《寶明經》言簡意賅地概括了他的一生：「鐵木真為天意所生，始造這個最崇高的國家，把全世界納入他掌控，以神聖的成吉思汗之名聞名於世。」

成吉思汗去世後不久，有位哀悼者向這位已逝的征服者講話，表達他那些此前從未見過這樣一位領袖的人民共有的哀痛。他哭喊道，「你拋下這個偉大的國家？」「主上，你迷失了自己？」或者「你跟著風一起飛走？」他代表全國人民請求，問道：「主上成吉思汗，你拋棄了你的蒙古人民？」

哀痛之情瀰漫於無風的大地，到處只有靜默。但對那些願意記得過去的人來說，成吉思汗已在四年前他從前線發出的急報（他見諸記載的最後一份急報）裡，回答了那個提問。

「我不曾忘了你，」他在從阿富汗發出的聖旨裡說，「你休忘了我者。」

相關書摘 ►比起頑強固執的兒子們，成吉思汗更屬意愛亂搞女人的孫子

書籍介紹

本文摘錄自《征服者與眾神：成吉思汗如何為蒙古帝國開創盛世》，時報文化出版

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作者：魏澤福（Jack Weatherford）

譯者：黃中憲

13世紀，成吉思汗攻克每個已知的世界角落、開創橫跨太平洋到地中海的空前帝國，他勇於在馬背上打下大片江山，但下馬治理天下卻成為他的棘手難題：究竟如何讓龐大帝國內形形色色的子民，生活在同一個團結社會中？

藉由打造自由貿易國度，成吉思汗開創了全球性帝國前所未有的榮景；然而，各宗教信奉者的衝突一觸即發，危及帝國的分裂。「只要任由人為了信仰殺人或被殺，沒有哪個帝國能長治久安」，為了延續盛世，他打破過往以教立國的藩籬，將世俗法律凌駕於宗教律法之上，解決帝國裡日益緊迫的政教對立。

人類學者魏澤福在爬梳成吉思汗歷史時，意外發現史學大家吉朋認為成吉思汗與美國的宗教自由精神深有淵源，引起了他的好奇：為什麼18世紀起草「獨立宣言」的建國先賢傑佛遜等人，會深受成吉思汗13世紀宗教寬容觀的影響？看似不相關的兩者，如何產生連結？為了撥開歷史的迷霧，他花了超過12年的時間深入研究《蒙古祕史》文本、啟蒙學者的論著和彼時流行於北美殖民地的成吉思汗傳記，在解開謎題的過程中遂發現——成吉思汗給予現代世界的「宗教自由」，於焉現蹤。

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航