【插畫】第一次賑災就上手

小學課本的逆襲

花蓮地震之後，花蓮縣府收到來自民間近20億元的捐款，但其中高達四成、有八億元卻被拿來補助石材、觀光產業紓困貸款的利息，引發網路討論，更有網友表示抗議要退款。

傅崐萁表示，外界對善款支應有不同想法，如果要求退回，「我們會建請善款委員會予以退回，充分地尊重每一位捐款者，也感謝大家曾經陪花蓮走過最艱辛的時刻」。傅崐萁呼籲中央，希望中央對花蓮產業振興救助，能夠支援花蓮縣八億元的補助，如果中央無法補助的話，花蓮縣政府會「自行承擔、概括承受」。

網友近日於PPT爆卦分享：

花蓮捐款已經突破20億元囉，花蓮王跟張善政基本已經把善款的支用情形框列的差不多了 其中已經用的部分5339萬主要用在死亡跟傷者慰問金。 他們在3/8開的第二次會議決議： 7億元重建新房給那三棟倒塌的住戶

5000萬元補貼震災後的危險建物

1700萬（死亡者加給到500萬）

3600萬受災民眾生活扶助計畫

1000萬補貼受損的汽車跟機車

1000萬補貼重災區民眾家中有財產損失者

其他1000萬以下的我就略過了，金額太小，上面用在受災戶的經費加一加大概8.7億，可是善款還有11億捏。 所以會議中還決議： 四億元拿去補貼花蓮縣的石材產業紓困

四億元拿去補貼花蓮縣的觀光產業紓困 你知道你的捐款被拿去紓困石材產業跟觀光產業了嗎??

關於各地震災善款何去何從，粉絲頁台灣賦格 Taiwan Fugue今日也以圖文方式整理，並表示「有40%都拿去補助特定產業，只有9%是補助災民。哇靠，我捐款就是想直接救助災民，你拿去給『業者』？」

本文經小學課本的逆襲授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航