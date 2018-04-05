《蒙古帝國三部曲》書評：最會說故事的人類學家，帶你參與成吉思汗的世界帝國

文：許守泯（成功大學歷史學系副教授）

2014年夏天，一個偶然的機會，我在呼和浩特的內蒙古博物館閒逛。當時館內有一個「《成吉思汗與蒙古馬》大型圖片（圖書）展」。其中圖書展部分，是以好幾個展示櫃陳列世界各國、各種版本有關成吉思汗的著作。這些圖書的數量，當然僅是滄海之一粟，不過以如此的展示方式，造成的視覺效果已算是相當可觀，傳達給參觀者的是：成吉思汗是世界級的歷史人物。對成吉思汗與相關問題的研究或是創作，從來沒有停止過，而隨著不同時代或不同觀點，成吉思汗的樣貌也有不同的呈現。美國人類學家傑克．魏澤福（Jack Weatherford）的《蒙古帝國三部曲》可以說就是這樣的著作。

所謂「三部曲」，是指魏澤福所出版三本關於成吉思汗的著作：《成吉思汗：近代世界的創造者》、《成吉思汗的女兒們》，以及《征服者與眾神：成吉思汗如何為蒙古帝國開創盛世》。三本著作的共同主題，都是以成吉思汗為核心，探討他的崛起、帝國的建立與擴張，但每本著作又有各自著重的議題，所以三本著作所談的，不僅在於成吉思汗這位人物，也在於從其他層面了解蒙古人與帝國的內容、影響與變遷。

首部曲《成吉思汗：近代世界的創造者》分成三部分。第一部分談成吉思汗的崛起到建立蒙古國的過程，形塑他一生與性格的外在因素，第二部分則是蒙古帝國歷時50年的四處征戰，直到其子孫的內訌分裂，第三部分是結束爭戰的蒙古和平時期，如何為近代世界奠定基礎。

如果想知道蒙元帝國的建立與發展，首部曲提供了一種概括但清晰的閱讀架構。從成吉思汗多采的一生，到之後窩闊台、貴由、蒙哥與忽必烈──其中還有一段女性主導時期──他們如何承繼帝國與帝國出現的變化。除了一般熟悉一個接著一個大汗的介紹方式，作者並行加入每位大汗於每段時期各方面的發展。

從鐵木真時期，其建國過程中各種制度的逐漸確立、作戰能力的演進、文化的吸收、宗教寬容，與其他民族／政權的互動等等，進而從中勾勒出蒙古人不但能夠「馬上得天下」，同時也具備治理能力的事實。以蒙古帝國發展為主軸的敘述之外，作者更不時以當時歐洲的各種狀況作為對比，用以突顯蒙古人／帝國的正面作為，這也就是本書主要議題：蒙古帝國（成吉思汗）與「近代世界」的關係。

作者提出，從成吉思汗以來所建立的基礎與發展，經歷50年征戰之後，到了「蒙古和平」時代可見其影響：貿易自由、國際貿易發達、交通開放、國際法、知識技術文化傳播等等，這些都是構成近代世界的基礎，乃至於全球化與世界體系的開端，但是這些貢獻往往被忽視，日後成吉思汗更因為種種因素而被強調其負面形象。

二部曲《成吉思汗的女兒們》從書名上看，本書的主人翁是成吉思汗的女兒們，但是實際上則是指蒙古皇室的女性，也正是本書的主要議題。內容包括三部分，第一部分敘述皇室女性在成吉思汗建國過程中的角色，主要人物包括成吉思汗的母親訶額倫、妻子孛兒帖，以及四個女兒阿剌海別乞、也立可敦、拖萊、扯扯亦堅，她們嫁入其他國家或部落，以成吉思汗為後盾而控制該國政治，成為成吉思汗重要的助力。

第二部分討論窩闊台到北元時期，幾位掌權或具有政治實力的女性，包括窩闊台的妻子脫列哥那，窩闊台之子貴由的妻子斡兀立・海迷失，還有成吉思汗幼子拖雷之妻唆魯禾帖尼，她的四個兒子蒙哥、忽必烈、旭烈兀日後都成為大汗，幼子阿里不哥則與忽必烈爭奪大汗之位。

此外，還有一位女性忽禿倫，她是窩闊台之孫海都的女兒。海都與中亞一帶反對忽必烈的勢力集結，與忽必烈展開長達30餘年的蒙古帝國宗主權爭奪戰，而忽禿倫是受到矚目的人物。第三部分時間來到15世紀後期，聚焦於北元達延汗之妻滿都海。達延汗被認為是蒙古族的中興之主，然而滿都海才是真正的推動人物。

有意思的是，略有別於首部曲的敘述，在這本著作中作者說成吉思汗的四個兒子「愛享福而怕吃苦，他們善飲酒，作戰平庸，在其他方面都表現拙劣；他們傷害了父親所建造的帝國，卻都名留青史」，由此襯托出蒙古皇室女性的不凡與成就，「沒有成吉思汗的女兒們，就不會有蒙古帝國」，但因為是女性，所以她們的歷史被抹去。因此作者挖掘被掩蓋的秘史（secret history），還給她們應有的歷史地位。透過對這幾位女性的描述，則可讓我們理解蒙古女性在帝國中所扮演的角色與各種遭遇，提供其他視角來觀看蒙古帝國的發展。

三部曲《征服者與眾神：成吉思汗如何為蒙古帝國開創盛世》是以「宗教」為主要議題的著作，重點在「宗教寬容」的理念與實踐。本書由「成為鐵木真」、「成為成吉思汗」、「成為世界征服者」與「成為神」四部分構成，探討成吉思汗一生的不同階段中，宗教對成吉思汗與帝國的影響，以及他如何看待宗教。

本書「宗教」的內容較為廣泛。「成為鐵木真」階段，談及蒙古族的原始信仰、習俗在成吉思汗成長過程中的影響與意義，以及過去草原帝國的宗教──尤其是突厥──對蒙古人的影響。

「成為成吉思汗」階段則是敘述成吉思汗統一草原諸部，如何對待部落間的不同宗教信仰，例如摩尼教、基督教，並介紹了這些宗教的內容，還有成吉思汗因為接觸這些宗教所認識到的文明，如文字、法律。最後則提到「怯薛」在蒙古傳統宗教中的角色與重要性。

「成為世界征服者」部分則著重帝國擴張過程中，成吉思汗制伏當時諸國，恢復「天意」和「上帝的命令」，接觸各類宗教並加以運用，而他的汗廷「像個宗教大觀園，擁有來自多種語言、宗教、文化的學者」。敘述主線仍在征伐，但也藉由征伐而探索成吉思汗心靈上的變化。

第四部分「成為神」，「成為神」是蒙古人對「死」的代稱，但也蘊含成吉思汗成為蒙古人信仰的意涵。主要敘述成吉思汗晚年對宗教的體認與成吉思汗之死，而在他過世後，其包容宗教的理念與做法並沒有被後人所繼承，宗教衝突遂成為帝國崩解的原因之一。透過本書，作者關懷並反省今日世界人們對於宗教以及宗教自身的態度。

這三部曲基本上以成吉思汗與蒙古帝國為主題，內容上多少有重疊之處，但因為各著作的議題明顯，讀來或不至於有過度重複的印象。魏澤福以長時間的田野調查，加上運用豐富文獻的研究，「兼具人類學家的細膩與史家的宏觀」， 使得這三本著作具有一定的學術水平。

當然，書中不免有些論點與解讀會讓讀者產生疑惑，例如淡化蒙古人的殘暴、誇大蒙古征服的影響、是否為蒙古皇室女性翻案等等，但是換個思考方式，可以當作這是魏澤福提出不同的論點來說服讀者，藉此體現成吉思汗有別於過去的樣貌，而論點可以不斷被討論，歷史知識也就不斷被建構。

就閱讀性來說，這位被譽為「最會說故事的人類學家」，以流暢生動的文字，帶領讀者如同身歷其境，跟著成吉思汗參與他的世界帝國。因此可以說，《蒙古帝國三部曲》是將歷史活潑化，具有高度閱讀樂趣的作品。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自蒙古帝國三部曲：《成吉思汗》＋《成吉思汗的女兒們》＋《征服者與眾神》，時報文化出版

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作者：魏澤福（Jack Weatherford）

譯者：黃中憲

在全球化的世界，你不能不讀史上第一個跨洲帝國──蒙古帝國的故事

成吉思汗開創第一個橫跨太平洋至地中海的全球性帝國，他的後世繼承其理念，透過貿易自由、減免稅賦、宗教共存、法治政府，改寫全球秩序，影響了近代世界的形成。

第一本書共分為三個部分，第一部談成吉思汗在草原上崛起與稱霸過程，他從出生到統一蒙古各部、建立蒙古國的這段期間，形塑其一生與性格的外在因素。第二部則描述蒙古人征伐波斯、歐洲等地，將故事切入世界史的舞台。第三部檢視和平年代與蒙古帝國的經營之道，尤其著重成吉思汗如何打造世上最大的自由貿易區、降低負稅、創立史上第一個國際郵遞系統、容納多元宗教、奠定法律等現代化的治理方式，證明近代世界的基礎架構，幾乎由蒙古帝國之手完成。

魏澤福在第二本書為蒙古皇族女性翻案的非虛構大作，書寫範圍超越《蒙古祕史》，補足了正史中缺乏的女性歷史。正如其所言，本書是為了重新拼湊《祕史》裡遭刪除的那幾頁、為了讓受人冷落的章節重見天日、為了看到過去七百年來人類無緣一見的片段，付出綿薄心力，「這些蒙古王后仍在某處，八百年來只等我們再看她們一眼。」

第三本書，則是魏澤福在爬梳成吉思汗歷史時，意外發現史學大家吉朋認為成吉思汗與美國的宗教自由精神深有淵源，引起了他的好奇：為什麼18世紀起草「獨立宣言」的建國先賢傑佛遜等人，會深受成吉思汗13世紀宗教寬容觀的影響？看似不相關的兩者，如何產生連結？為了撥開歷史的迷霧，他花了超過12年的時間深入研究《蒙古祕史》文本、啟蒙學者的論著和彼時流行於北美殖民地的成吉思汗傳記，在解開謎題的過程中遂發現——成吉思汗給予現代世界的「宗教自由」，於焉現蹤。

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航