農委會推出新版「寵物定型化契約」：保障了消費者卻不一定能保護毛小孩

＊封面圖片為示意圖，並非台灣寵物店照片。

農委會將訂定新版「犬貓買賣定型化契約範本」，犬貓購入48小時內出現發燒等疾病，或一年內診斷出心臟病、耳聾等遺傳性缺陷，可要求業者賠償醫藥費或退還犬貓，最快今年下半年實施。

《台灣動物新聞網》報導，寵物交易市場存在高度的資訊不對稱，因為寵物的遺傳狀況只有繁殖者知道，消費者根本不了解。加上寵物是活體，在交易的過程中存在許多不確定性，例如：是否在買賣場所被感染疾病？幼犬或幼貓是否能適應環境變遷？交易前後的飼養管理方法是否得當？都可能使交易產生糾紛。

因此寵物買賣糾紛層出不窮，消費者認為自己買到「帶病出售」的寵物，寵物店卻覺得，是飼主沒有照顧好才會讓寵物出售後生病。

為了改善這個問題，農委會在2004年曾訂定「寵物定型化契約範本」，但當時的定型化契約偏向寵物業者，遭到動保團體撻伐。2004年，台灣動物社會研究會就批評，該定型化契約的研議過程並沒有消費者團體參與，雖有部分獸醫參與契約書之擬定，但主管動物疾病防疫、流浪動物收容之「動物植物防疫檢疫局」也未參與，而且契約書明顯傾向保護寵物業。

當時的契約書明定，不論寵物生哪種遺傳性疾病，方法只有「寵物店依市價五折再售予同等值幼獸」、「患病犬貓由購買者決定收留或交由寵物店收回」，甚至無法要求退款。

《TVBS》2004年報導，當時就有動保團體陳情表示，腹膜炎在貓的體內潛伏期會高達14天，貓瘟也差不多會6～7天，可是這個寵物契約只有擔保5天內發現生病才能換隻寵物，很不公平。契約裡面也沒有註明說多久時間之內，會給消費者一隻新的寵物。

台灣動物社會研究會批評，沒有定型化契約前，消費者原本可以依《民法》相關規定主張權利，卻因為契約書而被限縮甚至排除，契約書不但不利於消費者之權益，更加害於動物的權益及福利。

《蘋果日報》報導，當時農委會畜牧處處長陳幸浩表示，半年後將邀集相關獸醫師、動保團體、業者及消保團體討論，提出契約修正版本。但業者、飼主及動保團體三方僵持不下，最後不了了之。2007年農委會也一度想要檢討現行定型化契約，但同樣無法達成共識。

同樣的契約於是持續在許多寵物店被沿用，不少消費者也以為契約必須強制簽訂，無法拒絕而吃虧。《自由時報》2008年報導，一名吳姓民眾向寵物店購買一隻雪納瑞犬，結果被診斷出感染犬瘟熱，要求店家退費時，店家卻搬出「寵物買賣定型化契約」，表示必須在5天內診斷出傳染病才能換回等值的幼犬，且不能退費。吳姓民眾表示，犬瘟熱是空氣飛沫傳染，潛伏期達7天以上，5天內如何診斷出？且該犬若是在該店即感染，難保其他幼犬沒被感染，誰敢再換另一隻？

今年2月19日，農委會召開制定「寵物買賣定型化契約」範本研商會議。《中國時報》報導，從2007年經至今，獸醫檢測技術越來越精湛，更能界定哪些缺陷是因遺傳而來，認為業者應在犬貓售出一定時間內，對健康及遺傳性缺陷負起責任，範本最快今年下半年可實施。

未來業者責任分為四級：

第一級：犬貓售出48小時內出現發燒、持續性下痢等症狀

第二級：15日內發生狂犬病、犬瘟熱、貓瘟、貓愛滋等症狀

第三級：180日內發現先天性髖關節發育不全、先天性膝蓋骨異位等遺傳性缺陷

第四級：360日內發現先天性心臟病、耳聾等遺傳性缺陷

當上述情形發生時，有三種方式可讓飼主選擇：

解除契約交還犬貓，並請求返還購買的金額，並賠償獸醫醫療費用

更換同等值的犬貓，並賠償所支出的獸醫醫療費用

不解除契約，僅賠償所支出的獸醫醫療費用，賠償的醫療費用以犬貓買賣金額的一倍為限。

對此，中華民國保護動物協會秘書長黃慶榮投書《台灣動物新聞網》表示支持，他認為，這樣的契約等於敦促繁殖業者重視寵物的品質，避免業者胡亂配種出有遺傳性疾病的貓犬，讓他們生來受苦。

雖然對消費者的保障增加了，但也有動保人士不認同。《蘋果日報》報導，愛狗藝人邵庭表示，政府該做的「源頭管制」，規範非法繁殖場、處理繁殖煉獄亂配亂生。邵庭認為，這樣的法條只是告訴飼主，「非法的可以盡量買不用擔心，因為買到壞掉的可以換一隻新的。」她也表示，就算是帶有遺傳性疾病的貓狗，只要好好照顧，同樣可以好好活下去，但退回去給非法繁殖場，只會被胡亂處理，「送回去被好好安樂沒有被丟水溝就偷笑了。」

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核稿編輯：羊正鈺