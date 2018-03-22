我們懼怕自己的怒火：神話故事與火星心理學

文：琳恩・貝兒（Lynn Bell）、達比・卡斯提拉（Darby Costello）、麗茲・格林（Liz Greene）、梅蘭妮・瑞哈特（Melanie Reinhart）

神話故事與火星心理學

我們一開始可以先觀察古時候的戰神，想一想，他們作為火星靈魂的進展告訴了我們什麼。近代集體幻想裡的英雄戰士概念與我們將要探討的神話形象相差甚遠。目前有兩顆外行星落於水瓶座，我們認知裡的英雄應該是靠腦袋不是靠肌肉的，這樣的英雄必須替人性而戰，也許是一位思想家、關懷者，性別不拘。不過遠古戰神的特徵還是保留了下來，不只是運動比賽的冠軍，也存在於當代電影之中，或環繞在神祕的精英作戰部隊裡，如英國的特種空勤團。

誕生的掙扎：巴比倫文化裡的瑪杜克

咱們從瑪杜克（Marduk）開始談起吧，我在其它講座裡談過他，在座有些人也許很熟悉。不過，應該還是有些人不知道他是誰，我簡單帶過他的故事。瑪杜克是巴比倫文化裡的火神，擁有太陽和火星的特質。今天我主要談他火星的面相。瑪杜克和其他的兄弟姊妹都在母親水神蒂雅瑪（Tiamat）的子宮裡。當這些兒神遭到母親的死亡威脅時，只有瑪杜克敢站出來為生存而戰。他和蒂雅瑪展開一場大戰，在母親能夠殺死他前，先毀滅了母親。他從母親的身體創造出天與地，因此，這位熊熊燃燒的戰士之神創造了宇宙。

巴比倫人認為創造的源頭是一場恐怖的戰爭，需要英雄氣概與勇氣。這個創世紀神話的意象描繪出能夠運用在各種場合的心理動力，也就是生命必須透過掙扎與分離才能存活下去。瑪杜克摧毀母親的身體，以母親的身體打造出宇宙，這樣的行為不只象徵著實際的分娩過程，更描繪出個人意識誕生的危急狀況。這樣的生產，是生理的，也是心理的。我們都知道，生產是生死交關的事情。在星盤上，我們會把這樣的過程與牡羊座及一宮，特別是上升點做連結。不過，我們也許不曉得，心理的誕生也需要天人交戰一番。我們希望個人的發展能夠輕鬆、愉快、和諧。不過，要成就一個獨立的個體已經是一場大戰了，無論這樣的行為是否要求一個人必須違逆家族的血脈或對抗集體的意識都一樣。要我們接受自己必須參戰和殺戮的感覺非常困難且痛苦，當然，我們希望這裡提到的作戰與殺戮只是象徵性的說法。唯有勝利才確保我們能夠存活下來。

嬰孩戰士

戰爭是我們從小發展人格的必經過程，這也是為什麼瑪杜克的神話繼續在人間產生共鳴的原因。為求實際的存活，我們必須先出生。接著，我們則要為了心理的自主而戰。在過程裡，我們必須與母親對抗；飢餓時，會發出尖叫聲；當別人違抗我們的意志、將我們強行抱起時，我們會亂踢亂扭。我們不只對抗母親的擁抱，更反抗我們自身肢體的僵硬與不協調。當我們不能用意志控制四肢的時候，我們也會生氣。接著，我們成了所謂的「恐怖的兩歲兒」，無論我們身上帶有多少教條，我們一定會踢開所有的限制與規矩。我們亂發脾氣、捶打地板、放聲尖叫、嘔出馬鈴薯泥、憋氣憋到臉都變藍了。我們從母親身邊分離開來，且要求獨立的意志。如果我們辦不到這點，我們就不是一個完整的個體。

因為娃娃很小，我們會覺得這種行為不成威脅。如果發脾氣的是一個體毛濃密的彪形大漢，我們肯定會往反方向逃之夭夭。你們都曉得第一次火星回歸的「恐怖兩歲兒」，因為火星繞行黃道的行運需要兩年。當火星第一次回到出生位置的時候，我們進入了作戰模式。我們內心氣憤好戰的靈魂甦醒，企圖定義、確立自我。如果是自己的小孩，我們大多會容忍，甚至接受孩子的任性，而當我們在餐廳或超市裡聽到別家的孩童尖叫哭鬧的時候，我們會知道這是個沒有辦法傷害我們的小奶娃罷了。不過，就算是小娃娃的憤怒也是會要人命的。確立分離的過程需要多少憤怒，我們已經想不起來了。當我們長大後，再次感受到這種感覺時，自己的怒火還會嚇到我們。

「不」就是不，你哪裡聽不懂？

麗茲：在場有多少人生氣的時候會嚇到自己？

觀眾：我非常害怕自己的怒氣。我生氣的時候，也會變得非常焦慮，所以我會試著和用理性化解怒火。

麗茲：你是擔心自己會失控、傷害別人嗎？我們對於憤怒的恐懼實在很有意思，我在很多客戶身上都見識過。第一次火星回歸的時候，我們才開始學習控制怒火。不過，長大以後卻不曉得自己有沒有能力克制憤怒。如果我們長大了，卻不知道該如何處理憤怒怎麼辦？我們通常會壓抑火氣。在場有多少人無法說「不」？

觀眾：我說得出口，但不知為何，別人都不聽。他們都以為我說的是「好」，然後開始欺負我。

麗茲：當然了，很多人為了實踐霸凌的藝術，根本不會在乎你拒絕得多誠懇。我們就必須一再重申，也許不能只說一次，也許必須強硬一點，好比說：「不就是不，你哪裡聽不懂？」而在特殊場合裡，「死一邊去，你這豬狗不如的東西！」也滿好用的。幸好，多數人並不會固執事情一定要照他們的意思辦，也不會完全忽略其他人做決定的權利，不幸的是，我們遇到這種人的的時候，通常都是在我們小時候，這種人就是我們的父母。

這也就是為什麼，長大成人以後，火星常常會成為大問題的原因之一。碰到高壓強勢的爹神、娘神時，我們還是會變回小孩子，我們很可能會對自己的力量失去信心。而我們的「不！」感覺起來就會像是小綿羊咩咩叫，別人也就不會認真看待了。認真誠懇的拒絕必須有意識地使用火星。當我們個人意志在內心戴上相當猶豫的面具時，其他人不會相信我們，反而還會用他們的火星從我們這裡強取豪奪。如果我們期待其他人尊重我們的自我，我們就必須先全心全意地尊重自己。那麼，「不」就是「不」，就算是溫和、輕鬆的「不」，別人也不會誤會。

如果我們能夠展現出火星崛起的模樣，除了特別遲鈍、特別壞、特別想要攬住權力的人以外，一般人應該都能感覺得到，必要的時候，我們已經準備好要正面對質或拒絕，以保有我們的獨特性，這樣其他人就沒有辦法控制我們。別人欺負我們的力量通常是一個願打、一個願挨的，因為我們希望被愛，卻害怕孤單及分離。我們心底的依賴感害得我們沒有說服力，就連每天都會出現的「不，我今天很累了，不想和你的朋友一起出門吃晚餐」都說不出口。我們甚至會發現，就連面對一名說服你買下某件衣服的專櫃小姐，你都會忘了說：「感謝你的協助，但我不喜歡。我中意藍色那件。」火星的問題變化不多，小事就是剛剛提到的那兩個例子。在小事情上讓步也反映出我們的行為是溫謙恭良且處處容忍的。整體而言，我們能在這種背叛自我的小事情上放水，特別是這些小事出現在需要月亮與金星反應的時候，因此，當大事出現的時候，我們也許還能忠於自我。不過就算是天大的事，某些人還是會背叛自己的心意就是了。

所以，當有一天，這種人終於氣炸了，出門攻擊別人的時候，我們也不該覺得意外。通常的狀況是，他們會出來攻擊他們的孩子或父母，比較極端的例子是他們會朝隨機出現的人行使暴力。我們可以想一想最近很多的「狂躁駕駛」，或持槍跑去學校、商店、辦公室見人就開槍（包括他們自己）的案例。火星要到什麼程度才會幹出這種事情？這種事情就是剛剛坦承自己無法說「不」的人幹出來的，不過規模卻大得多。有人明白為什麼自己會有這種困難嗎？

觀眾：不敢打擾其他人。

觀眾：害怕別人不喜歡我，害怕遭到拒絕。

麗茲：要用創造力與火星共處最困難的一點就是，大家都覺得這些恐懼無可避免。表達火星的能量，就算是以積極、正面、讚揚生命的方式呈現，有時都可能會疏遠其他人。如果我們不同意其他人，想要強調自己的意識，我們就得冒險，別人可能會討厭我們，特別是那些必須掌控周遭世界的人。我們也許會失去他們的「愛」，如果在這裡用「愛」這個字不會太奇怪的話，我們也會體驗遭到拒絕的感覺。他們也許會指控我們成了壞人，而就連我們自己也可能會同意他們的指控。

服務與無私

我們在早年學習了自信和惡行惡狀組成的方程式。這個方程式不只來自我們的父母，從文化宗教的教條裡也層出不窮。就扭曲火星的表達能力來說，基督宗教難辭其咎，雖然教會本身也有相當漫長的暴力火星歷史。我們受到的教育教導我們，身為一個人，我們是不重要的。堅持自我是自私的，是壞事，是不對的。《失樂園》（Paradise Lost）作者米爾頓（John Milton）筆下的路西法說：「我不效忠！」因此拒絕效忠（服務）就是和惡魔為伍，我們必須先替其他人的需求服務，等到大家都滿意了，才來談我們自己的需求。當別人展現敵意的時候，我們必須轉過另一邊臉讓他打，而不是站出來捍衛自己、反擊回去。我們相信自己永遠都要原諒他人。在座有多少人能夠真正原諒深深傷害你或家人的人？我只有看到兩位朋友舉手。難道人能夠跳過憎恨和殺人的欲望，直接談原諒嗎？也許，在事過境遷之後，原諒和同情會出現。不過，人類的本能反應是反擊，不只是為了保護自己，也是為了確保我們身為活人的能力。

觀眾：維繫這個社會，替別人服務不是必要的嗎？不是社會形成的首要條件嗎？

麗茲：的確，尊重其他人的權利是社會的條件。不過，在這樣的大框架底下，一個人還是可以說：「我不想讀法律，我要成為一名藝術家。」而不會因此打壞社會的結構。在社會架構下，火星一定會有某種程度的退讓。為了要與其他人和平共處，火星能量一定會遭到規束，且引導至有建設性之處，但每個人還是必須證明個人的意志、目標和欲望才行。

蘇維埃政權的共產實驗瓦解，就是因為這種社會必須摧毀各人的意志。英國人不會活在那麼高壓統治的社會裡，不過我們內心也受到某種壓迫。這種壓迫感遠比意識形態、宗教、政治都還要古老、深刻，而且是加諸在我們的無意識層面。這種思想深植在西方文化長達兩千年。如果我們接受「星座年代」的概念，過去兩千年，人類集體意識其實是處在雙魚／海王星價值裡。火星自然是海王星最大的敵人。只要是海王星想要消散融合之處，就是火星遭到去勢之處。如果我們活在以海王星價值作為最高指導原則的世界裡，火星就一定會成為那個「壞蛋」。別無他法，因為火星扮演的就是自我確立及競爭的角色。一個人也許能用各種極具創意的方式整合這兩個原則。不過，就原型上來說，火海兩者是對立的。

堅持自我的天人交戰寫在巴比倫的瑪杜克神話裡，不過，因為集體意識裡的海王特質作祟，我們並不會認同瑪杜克的形象。我們不能生氣，我們不能堅持自私的欲望，我們不能展現出競爭的本能。因為這樣的模式牽制在我們的靈魂深處，所以我們的火星有很多問題，從最簡單無法說「不」開始。因為我們沒有辦法連結火星，我們懼怕自己的怒火。我們不知道界線在哪裡，也不知道自己能夠站在中央，以有建設性的方式流通能量。怒火就像是我們懼怕會破籠而出的怪物一樣，如果牠真的闖了出來，我們相信一切都會遭到破壞，而我們無法使其停止下來。自然而然，這種想法就成了「自我應驗預言」了，而當今西方社會的確上演著憤怒火星爆發的戲碼。

觀眾：所以，妳的意思是我們在這個世界上看到的並不是真的火星，或者說，至少不是正面的火星能量，而是火星壓抑的結果。

麗茲：沒有錯，我的意思差不多就是這樣。大多數我們目睹、閱讀、體驗到的都是病態的火星。這也就形成了火星的「惡性循環」，我們因為相信眼前醜惡的表達方式就是這顆火星的真面目，所以不敢展現出這顆行星的力量。而長達幾世紀無法表達的恐懼卻也無庸置疑地加重了火星在世界上呈現的方式。因此，我們必須仔細檢視暴行的根源和本質，無端的暴行並不是戰神傳承下來的特質。

相關書摘 ►屠掉你內心恐懼的巨龍：北歐神話裡的火星「齊格菲」

本文摘錄自《火星四重奏：面對慾望與衝突的試煉》，心靈工坊出版

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作者：琳恩・貝兒（Lynn Bell）、達比・卡斯提拉（Darby Costello）、麗茲・格林（Liz Greene）、梅蘭妮・瑞哈特（Melanie Reinhart）

譯者：楊沐希

心理占星前所未有華麗陣容

一齊演奏欲望與衝突交織、火花與激情四射的火星組曲

火星的力量令人畏懼。在占星學中，掌管火星的是戰神，因此不論是個人的行動、欲求、力量，甚至國際間的恐怖行動或軍事衝突，都與火星息息相關。但少了火星，我們也難以捍衛信念，甚至會陷入消極的受害者心態並迷失自己。火星有光明面也有陰暗面，一邊是欲望、屠殺、謀殺、邪惡、壞心眼，另一邊則是勇敢的美善、卓越與正直。

本書的四位作者堪稱當今心理占星界的天后，她們從天文學、字源學、神話、史詩、符號等角度分析火星，也包含不可或缺的星盤解析、宮位與相位意涵等多元探討。強調火星破解情結、展現自我的強大動能，以及若未正確引導，可能產生的疾病與症狀。

特別收錄針對911事件當日的分析，以及梅蘭妮．瑞哈特所整理的「16道火星習題」，幫助讀者檢視自己的火星能量，找到它燃燒與榮耀生命的方向。

火星表達自己的方式有二，一是衝突，二是欲望。少了火星，我們會變成非常無聊的生物。――琳恩．貝兒

透過火星，我們可以建設，也可以摧毀。――達比・卡斯提拉

認真誠懇的拒絕，必須有意識地使用火星。――麗茲・格林

火星協助我們的內在光芒與我們配合，這股光芒能夠連結生命裡神聖的層次。――梅蘭妮．瑞哈特

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九