屠掉你內心恐懼的巨龍：北歐神話裡的火星「齊格菲」

文：琳恩・貝兒（Lynn Bell）、達比・卡斯提拉（Darby Costello）、麗茲・格林（Liz Greene）、梅蘭妮・瑞哈特（Melanie Reinhart）

內在戰爭

火星戰爭的主題也與內在戰爭有關，內心的天人交戰，一個人心裡的「善」與「惡」，而我們會依照自己的信仰與衝動做出抉擇。這同時也是本能對抗意識形態的戰場，地球與木星的連結。我相信這個任務仰賴我們嘴裡火星的餘味來學習中立的立場，揭開序幕的是意識之劍。

這點並不意味著外在衝突不好、不會發生或該避免，但這點告訴我們，我們應該以不同的態度面對外在的事件。隨著我們發展個人化的自己，我們就跟太陽一樣，會投射出陰影，而火星的歷程會逼我們注意到這點。也許跟太陽或金星意識有關，如果我們對自己沒有足夠的關愛或自我價值，我們就沒辦法注意且接納自己較為低劣的特質。

許多人與人之間的衝突核心就是這個過程，我們會在對方身上看到我們恐懼、害怕的自己，我們會傾向想要攻擊、摒棄這樣的特質，或與其斬斷聯繫。另一方面，在嚴苛的自我質問、一絲不苟的誠實與自我責備之間只有一線之隔。我們對自己的自我價值感愈高，我們就愈能準備好以寬容的目光看待自己的不足、自欺欺人及敵意，因此，我們才得以讓能量流動，且得以釋放對自己與他人的負面看法。同理，少一點自責，我們就不用證明、報復或譴責什麼，我們就不會過度挑剔自我。

現在我們要講恐懼與勇氣。火星有兩個衛星，一個叫得摩斯（Deimos），一個叫福波斯（Phobos），他們跟哈莫妮亞（Harmonia）都是艾瑞斯與阿芙蘿黛蒂的孩子。得摩斯跟福波斯可以分別翻譯為害怕與畏懼。福波斯就是懼怕（phobia）這個字的字根，也就是我們看到自己的火星投射在「外面」的產物，我們會害怕，這種投射將我們不自在的攻擊性與競爭心具體呈現出來。也許我們怕的是自己的敵意與攻擊性，並不是「外面」的東西。我總會把恐懼與土星連結在一起，但似乎火星跟土星之間的關聯一直出現，而這個恐懼的主題也許是這兩顆星最主要重疊的部分。火星潛在的正面能量遭到恐懼包圍，我們必須面對這些恐懼。也許火星的主要任務就是面對恐懼。

有人說愛的相反就是恐懼。恐懼與勇氣也是息息相關的，如果有人不懂恐懼，那他也肯定沒有勇氣。這種人也許魯莽，能夠成功，達成各種目標，但他們不見得有勇氣。勇氣包含了恐懼。法文裡的心（coeur）這個字跟英文的勇氣（courage）長得很像，勇氣需要有心，而這顆心則包括了不同及敵對的事物。火星的勇氣是能夠確立、往前走、努力榮耀自我的能力，同時也包括了留在恐懼之圈裡的事物。這也許就是我提到的原始背景，也許也是我們對於受傷、受辱、失敗、死亡的幻想。

北歐神話裡的火星：齊格菲

北歐神話裡有一個人物叫做齊格菲（Siegfried），我想談談他的故事，我用的是華格納知名的《尼貝龍根指環》（Der Ring des Nibelungen）連篇樂句裡的描述。齊格菲是個生下來就天不怕、地不怕的英雄。就跟其他許多英雄一樣，他的任務是要去洞穴裡屠一頭沉睡的龍。負面的地月能量就像這條龍，惰性、慣性、未解決的恐懼把我們綁在過去，也許早已消逝，但我們認為這些東西還很可靠。巨龍就盤踞在我們磨穿的軌跡與我們打造的建設之中。齊格菲有一把從父親齊格蒙所繼承來的寶劍，但這把劍殘破不堪。這裡有個意象，來自父系血脈的殘破傳承。齊格菲有個跟班，是個名叫米梅的矮人，他是一位鐵匠。事實上，我們在這裡已經可以看到艾瑞斯跟赫菲斯托斯的組合，我現在才發現這點。米梅跟魔術師一樣會易容，齊格菲的生父也會。雖然米梅將齊格菲養育成人，但他畢竟不是齊格菲的父親。

這兩個角色之間有種緊繃、不適的關係。米梅一再重新打造那把劍，好讓齊格菲可以屠龍，但齊格菲一直打斷那把劍，因為米梅沒辦法把劍打得更堅固一點。最後，一則神諭告訴米梅，天底下只有不懂恐懼的人才能打好這把劍。這個不懂害怕的人當然就是齊格菲。只不過齊格菲不是鐵匠，所以他必須從頭開始學打劍。他因此成了米梅這個恐懼化身的繼任者。在歌劇裡，米梅常常演成一個可悲但誇張古怪的角色，畏畏縮縮、怕東怕西、鬼鬼祟祟，緊張又愛操控。齊格菲接管了熔鐵爐，也吸納進米梅的一些特質，且加以轉化。他吸收赫菲斯托斯原型裡表達得比較高尚的那一面。他並沒有修補那把劍，反而把劍熔了，重新鑄造，泡進冷水中，然後得意地握住這把閃亮、嶄新的寶劍。他持劍前往巨龍的巢穴，正式殺死巨龍。

不過，齊格菲還是沒有完成成為英雄的使命，因為他還是沒有恐懼。米梅多次嘗試要嚇他，卻都沒有成功。神諭警告米梅，「沒有恐懼的人」最後會讓他腦袋與身體分家。寶劍打好之後，米梅打算嚇倒齊格菲的舉動就愈來愈急迫了，因為他自己的生命維繫在齊格菲能否受驚上頭。想想火星與得摩斯、福波斯的關係，我們必須穿越恐懼才能抵達火星能量的核心，但我們也許會卡在火星能量的負面扭曲版本上，好比說魯莽、嗜血、激進、地域性、暴力等等。不過呢，在屠龍的過程裡，齊格菲不小心用沾了龍血的手沾到自己嘴巴，他忽然就能聽懂鳥囀了。他找到一種神奇的薩滿能量來連結地月能量。在屠龍的過程裡，他穿透了地月的負面能量，將其轉化，釋放出毒素、疑慮及危險。之後他就受到這份禮物的祝福。

恰當的時機讓他找到了布琳希德（Brünnhilde），一位女武神，她躺在一塊石頭下沉睡。她因為不聽話，父親佛旦向她施咒，讓她睡在火圈之中，只有最純潔的英雄能夠穿越。齊格菲進來了，因為他還是個不懂恐懼的英雄，剛剛才殺死了巨龍。他走進火圈，看見躺在石頭上睡著的布琳希德。他一看到這位熟睡的脆弱、美麗女子，心裡忽然第一次充滿恐懼。在我看的某一個版本裡，布琳希德穿了一副厚重的鐵盔甲。齊格菲雖然害怕，卻還是用他的神奇寶劍輕輕將盔甲撬起來。布琳希德慢慢醒過來，暴君父親的咒語破解了。布琳希德跟齊格菲欣喜結合了，他們找到彼此的靈魂伴侶。

請注意這裡出現的火星意象，鐵、盔甲、火、征服、恐懼、熱情、成功。齊格菲穿越了火圈，就跟得摩斯、福波斯在火星外頭環行打轉一樣，他以成熟的態度擁抱自己先前粗魯與純真的男子氣概。我覺得這裡很有趣，因為金星的連結又冒出來了。就跟阿芙蘿黛蒂「掌管」艾瑞斯跟赫菲斯托斯一樣，布琳希德「掌管」了齊格菲。她喚起他的回應，因此讓他踏上接下來發展成真正英雄的道路旅程。

而且，這個故事也跟恐懼與勇氣息息相關。巨龍與其他具體的危險都沒有讓齊格菲感到恐懼，但沉睡女子的美麗與脆弱卻可以讓他覺得害怕，這也是金星的領域。他走進恐懼，釋放了自己與她。我覺這點與火星有深層的連結。火星害怕臣服在柔軟、美好、愛情與樂趣之下，也就是阿芙蘿黛蒂的國度，他擔心自己迷失在這些東西裡。然而，就是透過這種臣服，我們才能轉化、得到力量。當我們能夠擁抱自己與他人的美與脆弱，與他們「墜入愛河」的時候，我們才能碰觸到內心崇高的英雄，也就是我們正面的火星能量與火星的生命力。相反地，如果我們以敵意與否認面對自己軟弱，我們就永遠不會覺得自己值得。

觀 眾：所以火星的兩顆衛星象徵了讓我們不敢前進的恐懼？

梅蘭妮：對，我會這樣解讀，就跟米梅代表猶豫、搪塞，我們為了「屠龍」就必須擺脫他。劍的火星意象就是戰爭、不合、衝突之劍。恐懼並不是我們自己感受到的，而是投射進入某個場域，我們要麼就是會想盡辦法進入戰場，要麼就是避之唯恐不及。不過，寶劍也象徵了思想與意圖上的辨別力。這裡的戰爭是觀點的戰爭，能夠釋放我們的能量，努力走出平靜的道路，而不會持續讓我們捲進戰爭裡。農具成了戰場上的寶劍，這把劍最後也成為更高層次、能夠明辯意圖的劍。這是火星的另一個層次，關於意圖的力量以及意志的正確使用。

觀 眾：在莎士比亞的《理查三世》（Richard III）裡，理查在平靜的時候找不到事做。

梅蘭妮：噢，對。火星也會讓我們問這個問題，這個人的作戰風格為何？而停火時期，他們都在忙什麼？

觀 眾：如果我們勇於面對，恐懼可以改變我們的生命。

梅蘭妮：沒錯。我又想到了摩羯座是火星強勢的位置，火星跟土星之間的連結實在很有趣。土星的恐懼有時是比較集體的，現況或社會的聲音，以及這股聲音能夠加諸在我們身上的限制。也許火星的恐懼是在告訴我們：「別走那條路」或「這段友誼對你有害」或是「這不是我該住的地方」。也許也跟我們面對挑戰時，必須克服的猶豫與焦慮有關。

觀 眾：衝突與恐懼也可以加強我們對生命的熱忱，特別是如果我們受到失落的威脅時。我們會說，把每一天當最後一天來活。

梅蘭妮：這時我們就進入深層的意志層面討論了。我們並不是說火星就要成長為金星的模樣，而是以最成熟的方式展現火星的原則。人類的集體意識都在挖掘這到底是什麼意思，但這點肯定跟意志的正確使用有關。也許這個誤解已經閹割了世世代代的男人。然而，在你還沒面對自己的暴力、操控、敵意、靈魂上的創傷、負面的競爭、想要成為宇宙裡的唯一這些情緒之前，你是沒辦法踏進門檻之中的。

我們必須擁抱這些負面的潛能，承擔這一切，之後才有變革的可能。這就跟「屠龍」一樣，只要內在任務沒有結束，永遠都會有某個對象在「外面」投射成巨龍。「意願」成了一個問題，展示出我們有多麼想要契合、配合宇宙的能量，而發生的一切都是為了成就更偉大的美善，但這一切不見得都這麼明顯。我們並不是宇宙的建築師，無論有沒有占星學，我們都沒辦法徹底了解我們眼前的景象。對於「發生的事情」我們會有自己的看法，但我們並不是真正明白、知道。不過呢，我們就跟齊格菲一樣，如果我們願意傾聽，我們也能聽懂且跟隨鳥囀前進。

相關書摘 ►我們懼怕自己的怒火：神話故事與火星心理學

本文摘錄自《火星四重奏：面對慾望與衝突的試煉》，心靈工坊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：琳恩・貝兒（Lynn Bell）、達比・卡斯提拉（Darby Costello）、麗茲・格林（Liz Greene）、梅蘭妮・瑞哈特（Melanie Reinhart）

譯者：楊沐希

心理占星前所未有華麗陣容

一齊演奏欲望與衝突交織、火花與激情四射的火星組曲

火星的力量令人畏懼。在占星學中，掌管火星的是戰神，因此不論是個人的行動、欲求、力量，甚至國際間的恐怖行動或軍事衝突，都與火星息息相關。但少了火星，我們也難以捍衛信念，甚至會陷入消極的受害者心態並迷失自己。火星有光明面也有陰暗面，一邊是欲望、屠殺、謀殺、邪惡、壞心眼，另一邊則是勇敢的美善、卓越與正直。

本書的四位作者堪稱當今心理占星界的天后，她們從天文學、字源學、神話、史詩、符號等角度分析火星，也包含不可或缺的星盤解析、宮位與相位意涵等多元探討。強調火星破解情結、展現自我的強大動能，以及若未正確引導，可能產生的疾病與症狀。

特別收錄針對911事件當日的分析，以及梅蘭妮．瑞哈特所整理的「16道火星習題」，幫助讀者檢視自己的火星能量，找到它燃燒與榮耀生命的方向。

火星表達自己的方式有二，一是衝突，二是欲望。少了火星，我們會變成非常無聊的生物。――琳恩．貝兒

透過火星，我們可以建設，也可以摧毀。――達比・卡斯提拉

認真誠懇的拒絕，必須有意識地使用火星。――麗茲・格林

火星協助我們的內在光芒與我們配合，這股光芒能夠連結生命裡神聖的層次。――梅蘭妮．瑞哈特

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九