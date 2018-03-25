香蕉王國興亡的轉捩點：高雄青果社冤案

文：李雨蓁（高雄好過日常務理事、基進黨中評）

如果不久之前，政府突然逮捕了張忠謀，以貪污、背信、圖利等罪誣陷起訴，並把張董稱為「晶圓敗類」下獄監禁。在政府干擾市場下，台灣半導體產業大亂，一蹶不振，出口額剩下五分之一不到⋯⋯這樣的政府大家會怎麼看？

類似的事情，在半世紀前的台灣，是真的發生過。

政府透過炮製冤案，自己摧毀了當年出口額最高的產業，時過境遷，這樣揮刀自宮的政府，被稱為最會拼經濟的政府；當年那個殖民政府看誰不爽就關誰的年代，被某些人稱為無限懷念的時代。

這件冤案，就是史稱「剝蕉案」或「金盤金碗案」的高雄青果社冤案。上週我在介紹高雄港邊的「棧二庫」時，有網友提到想更多了解一點，正巧我參與過相關展覽的策展，就讓我細說分明：

香蕉王國的誕生

台灣地處熱帶，南部本身就有野生香蕉（Musa paradisiaca）生長，但直到鄭成功時期，引入南洋種雜交，才成為經濟作物；而在日本殖民時代，經過多次改良，從1902年開始成為外銷產品，也在日本本土大受好評。氣候、土壤合宜的旗山，自此成為香蕉生產重鎮，在生產面積與產量上均成為全台之冠。

不過，戰後日本進出口由盟軍管制，香蕉貿易只能透過以貨易貨方式交易，直到1963年日本香蕉進口自由化後，台蕉順利銷往日本，銷售量暴增，打下日本9成市場。原本出口的香蕉，是被台北貿易商陳查某控制的「青果輸出公會」壟斷。陳查某在日治時期就外銷香蕉致富，但台北的貿易公司壟斷香蕉出口等於多剝一層皮，對農民幫助不大。

青果合作社帶動旗山發展

所幸，出身屏東，時任高雄旗山「青果合作社」理事主席的吳振瑞，多方請願爭取到「五五制」，打破貿易商壟斷並抬升出口價格。並透過與日本商社間的良好關係以及良好的談判手腕，爭取台灣香蕉在日本的市場。讓旗山本地農民所得大幅提高。

1967年極盛時期，年出口2700萬箱香蕉，賺取外匯6,200萬美元，佔當時臺灣外匯三分之一。高雄港香蕉碼頭和棧二庫全部堆滿準備外銷的香蕉，旗山更是依賴香蕉致富，小鎮裡不但有戲院酒家，農會盈餘與存款更高居全台第一。當時公務員薪水每月500-750元，青果社職員1100元，但農民一年收入可達20萬元，換算今日可說是千萬年薪。

看到這邊，大家應該知道轉折要出現了吧

1969年3月7日，司法機關突襲青果合作社，逮捕吳振瑞和重要幹部，查封帳冊等文件。案發之時，正值當年台日香蕉談判期間，結果一片大亂下，香蕉價格大砍，出口量也被削減只剩七成。而由於吳振瑞被捕，導致青果社和日商的良好貿易關係中斷，部分日商因顧忌中國國民黨政府用輿論抹黑蕉業，刻意保持距離。而在台日香蕉貿易關係網絡破裂下，貿易條件惡化，部分日商轉而採購中南美與菲律賓香蕉，導致台灣香蕉出口量崩跌，數年內只剩1/4。香蕉王國一夕崩解。

而為什麼會爆發這起「剝蕉案」呢？

根據官方說法，高雄青果社慶祝20年慶時，吳振瑞先生為酬謝各方支持，特別打造金碗金盤餽贈相關人員，而被以貪污、背信等重罪起訴，一審判刑8年，但二審時因查無舞弊違法情形，故以違反政府依《國家總動員法》所發禁止黃金買賣之行政命令判刑。

但背後原因，一說是吳振瑞拒絕將香蕉包裝，由竹簍改成李國鼎弟弟擔任經理的美國律頓公司製造之紙箱，而得罪李國鼎兄弟，遭到清算。據文獻指出，時任經濟部長的李國鼎和蔣介石報告時，指控「竹簍裝運有回扣，所以不願改用紙箱」。蔣介石聽完只問，青果社背後有無民代？ 李國鼎答「沒有」，蔣介石隨即下令「辦人」！

二是在爭取「五五制」時，得罪陳查某等貿易商集團，加上當時同意「五五制」的關鍵人物中央銀行總裁兼外貿會主席徐柏園，是宋美齡的親信，蔣經國為打擊宋美齡氣焰，因此透過屬於蔣經國派的李國鼎，拿青果社開刀。

不論是哪種原因，中國國民黨高層的權利鬥爭，讓臺灣香蕉產業就此遭受重創。十多年後，中國國民黨營事業更一度傳出赴越南種香蕉回銷日本，這項打擊台蕉作法，也一度引發輿論譁然。

2016年屏東縣政府出版《金蕉傳奇》，以官方身分平反吳振瑞與相關人物當年的冤屈，而我去年也剛好有機會能策劃這個展覽，策展真的是非常幸運的職業，常覺得怎麼會有一個工作，做完除了更了解這塊土地的歷史以外，還能推廣讓更多人知道。

不過，將歷史推廣展示只是將問題凸顯出來，讓更多人知道，但要解決問題，朝目標邁進才是真正能改變現狀的方法，這也是為什麼身為設計師／策展人的我，決心投入政治的主要原因之一。還有很多策展的故事都非常有趣，貼近島嶼的脈動，我們下次高雄好過夜見啦～

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本文經高雄好過日／李雨蓁授權轉載，原文發表於此

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