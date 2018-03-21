中國施壓力度大：台灣受邀世衛大會機率低，醫學生團體國籍被改

世界衛生大會每年五月在瑞士日內瓦召開，決定世界衛生組織（WHO）的政策方向。台灣自2009年開始以「中華台北」的名稱參與，不過去（2017）年，台灣首度未獲邀請，當時世衛透露，因台灣政府不承認九二共識，未能獲得邀請函參與該屆大會。

今年世衛大會將於5月21日到26日召開，而根據多家媒體報導，有不具名的知情人士於昨（20）日透露，近半年來明顯感受到中國打壓台灣國際參與的力道越來越大，「又大又強又全面」，今年情勢相當困難，我方接到邀請函的機率「比去年更低」，因中國不但要求友台國家在世衛大會期間不能採取任何協助台灣的動作，甚至也不能和台灣官員見面。

《自由時報》引述不具名的知情人士意見，表示自去年下半年以來，中國對台採取全面封殺，去年我國總共申請參加十八場世衛的技術性會議，最後獲准參加的只有五場，甚至連過去曾經參加的會議也被「沒有理由地拒絕」。

《上報》引述不具名的知情人士意見，表示一位友台的高層官員，去年曾經與現任世衛組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）磋商，要求世衛秘書處今年一定要發出邀請函給台灣，但譚德塞的答覆令人十分失望，仍然是以「一中原則」、聯合國「2758號決議案」（中華民國退出聯合國、中華人民共和國是聯合國裡中國的唯一合法代表）等，拒絕這項要求。

而在去年大會後，中國更加對支持台灣的國家施壓，要求「不得協助台灣、不得與台灣官員見面、不得在世衛大會期間協助台灣」，使得台灣今年爭取出席世衛大會，甚至在會議期間舉行場外活動的難度大幅增加。

《聯合報》報導也指出，台灣去年未能獲邀與會，若今年再度無法受邀，「恐怕會變成新常態」，台灣必須採取行動。

根據《中央社》報導，目前因應各種不同的情境有不同備案，包括與民間合作，「絕對要讓台灣重返世衛大會」。另外，不論今年是否獲得邀請函，衛福部長陳時中都會率團赴日內瓦，與其他國家衛生官員進行雙邊會談，也會舉行國際記者會等活動。

陳時中今天上午也表示，台灣獲邀參與世衛大會「情勢險峻、機會不大」，但不會輕言放棄。陳時中說，雖然中國的封鎖力道越來越強，即使沒收到邀請函，也一定要去，並透過各方面管道進為台灣發聲，一定會努力到最後一刻。

目前我國11個在日內瓦有駐團的友邦，也已組成「台灣之友會」（Friends of Taiwan），近期將與世衛秘書處或譚德塞面洽，要求秘書長今年發出邀請函給台灣。

世衛施壓，台灣醫學生團體國籍被改成「中國台灣」

不只官方獲邀世衛大會受阻，由台灣各校醫學系學生聯合組織的「台灣醫學生聯合會」，日前也接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織要求，須在官網將所屬國籍改為「台灣，中國」。

台灣醫學生聯合會昨日發出聲明，表示在去年12月18日接獲世界醫學生聯盟通知，要求該會將其網站的所屬國籍自「Taiwan」改為「Taiwan，China」，而世界醫學生聯盟理事會逕行接受相關要求，修改對外文書及網站所有指涉台灣的字眼。

Photo credit: IFMSA 網站截圖

台灣醫學生聯合會表示，他們「絕無」也「不會」被動接受國際理事會片面更改該會國籍稱號的決定，並指出，台灣的外交處境艱難，自政府到人民團體全面備受挑戰，但他們並不會以此為限，目前仍持續與各會員國磋商，期望能在今年八月的世界醫學生大會上，爭取支持。

《蘋果日報》報導，中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源說，這恐怕不只是台灣醫學生聯合會的問題，日前全聯會也收到世界醫師會的改名要求，主因是世界醫師會收到世衛要求更改全聯會國籍的通知，世衛還稱，若世界醫師公會不將全聯會國籍改名，將斷絕與世界醫師會的官方關係。

邱泰源指出，世衛接受中國提案要求即採強硬手段，給世界醫師會、世界醫學生聯盟強大壓力，「這實在非常過分」，感受到中國正全面打壓台灣。邱泰源並坦言，如果醫師公會全聯會擋不住此波改名攻勢，其他如護理師、職能治療師公會等國際組織的國籍，恐也將被迫全面更改，該會將研議往後因應措施，「將會是一場長期的戰爭」。

《中央社》報導，為此外交部發言人李憲章昨日晚間表示，世衛秘書處「只為中國政治目的服務的做法，令人遺憾與不齒，難以贏得會員及國際社會尊重」。呼籲世界醫學生聯盟堅守專業中立的立場，給所有會員平等一致的待遇。

李憲章也說，放任中國以政治影響力干擾世衛秘書處以及國際非政府組織的運作，無益國際醫衛合作。而中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議、活動，「只會引起台灣人民反感，致使兩岸關係漸行漸遠」。

《中央社》報導，陳時中今日首訪時也指出，世衛秘書處這樣的做法「非常不適宜」，尤其世衛今年自詡要推動全面健康覆蓋率，但對相關健康組織用政治力量打壓，「是不對的」，會持續抗議。

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核稿編輯：楊士範