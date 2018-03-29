《最強七天衝刺讀書法》：六大技巧，一天背誦考試經常出題的重點

文：鈴木秀明

六大技巧，一天背誦考試經常出題的重點

考試衝刺前應該背誦的內容中，最需要重視的是「考試經常出題的重點」，也就是反覆看考古題並分類。因為考古題的出題率高，所以絕對不能失分。牢牢記清楚才能確實答題。以下則介紹背誦的六大技巧。

1.「A就是B」簡易直覺記憶法

有些內容如法律條文等又長又難記。用語和表現方式也很拗口，常常讓人覺得「根本無法全部背下來」而打退堂鼓。但只要稍微整理一下，去掉多餘的部分，就會發現，其實很多「A就是B」。只要記「A」和「B」就好，需要背誦的量馬上驟減。

例如日本民法第一○二三條「前後遺囑有相牴觸者，其牴觸之部分，前遺囑視為撤回。」這段內容簡言之就是「遺囑牴觸的部分撤回」。所以「牴觸的部分」是A，「撤回」就是B。只要記住兩個關鍵字，就能瞭解文句的意義。由此例我們可以瞭解，「A」和「B」是文句中「應該記住的關鍵字和重點」。

如前所述，「一題一秒」看考古題時，遇到較長的題目，可以將「A」和「B」圈起來，下一遍只要看有記號的地方就可以，閱讀起來會更輕鬆。找到「A」和「B」，瞭解問題結構類型就輕而易舉。

又長又複雜的文句經過整理之後，可以分成下列四個典型：

A是什麼？（如果答案是B的狀況） A就是B A可以做B A一定要做B

以變化題來說，還有3的否定型「A不能做B」、4的否定型「A不做B也可以」，不過基本上就是上述四種。乍看之下又臭又長的文句，皆可套入這種簡單形式中，如此一來很快就能找到題目的本質和重點（A和B）。

考試經常會出題的地方，愈是重點的部分，也愈吻合典型的題型。不管哪種題型，最後需要記住的就是A和B而已，所以留到考前衝刺期再讀也綽綽有餘。

2. 找出A和B共通點記憶法

我通常是用「串連共通點」的方法記憶。A和B之間，即使用硬湊的方式也要找到共通點，這樣記起來就容易多了。

在這邊無法列出實際的題目，但是在簡潔表現題目和答案之間關係的同時，也能找到共通點和關聯性，以下介紹幾個方法（以下A為關鍵字，B為答案）：

橫濱市旭區的「區昆蟲」是什麼？

A旭區 B螢火蟲 「旭日」和「螢火蟲」都是「會發光」

青蓮院有名的佛像是？

A青蓮院 B青不動 都一樣有個「青」

永觀堂有名的佛像是？

A永觀堂 B回首阿彌陀 「觀看」和「回首」意思很像

正覺庵中有名的祭典是什麼？

A正覺庵 B筆供養 「覺」→「寫」（譯註：覺和寫的日文發音相同）→聯想到「筆」

俗稱的「人形寺」是指哪一座寺院？

A寶鏡寺 B人形 「寶」→Takara Tomy（譯註：寶的日文發音是takara，Takara Tomy是日本知名的玩具商）→聯想到「人形」（編按：指日文中的玩偶、娃娃）

3. 反過來利用陷阱題

還有一種「陷阱記憶法」。

不是單純的「A就是B」，就用「A不是B，是C」的方式記憶。在注意容易搞混的關鍵字的同時，內容也一併記住了。當你有「哇～真意外！」的情緒反應時，更容易印象深刻。

這和第3章介紹的「會大吃一驚『什麼？』的地方就是重點」一樣，我使用相同的例子再說明一次：

小笠原諸島的「南鳥島」。因為名字常讓人誤以為是「日本最南端的島嶼」，但正確是日本最東邊的島嶼，最南的島是「沖之鳥島」。

「（A）日本最南的島（B）不是南鳥島（C）是沖之鳥島。」

Photo Credit: 如何出版社

4. 聲音記憶法

數字或英文單字很難機械化的記憶，利用聲音的聯想會更容易背誦。也就是所謂的「諧音」或「冷笑話」記憶方法。例如：

crop（農作物）

→諧音：可拉拔（聯想：為了讓農作物長得快，可拉拔？）

lay（躺、放置、下蛋）

→諧音：累（聯想：累了就躺下！）

除了英文單字外，也可以運用在背誦各種關鍵字及專有名詞上。

冷笑話可能會給人低俗、愚蠢的印象，但其實不容小覷。一個音有多重意義，不但能減少需要記憶的量，且「無聊的冷笑話」讓人在苦笑中同時記住，此這種情緒波動很容易令人印象深刻。每當需要大量背誦時，應隨時抱持「即使隨便拼湊也好，看能不能搭配諧音編成冷笑話」的想法，對於念書會產生正面影響。

5. 圖像化、故事化記憶法

不要單純的機械式背誦語言、文字，而是要將其圖像化或故事化，意象化的方式較容易記憶。

大家一定有類似的經驗，看到某個老朋友或是名人，腦海中雖然浮現清晰的臉龐，但是卻想不起名字，也就是「名字想不起來，但模樣卻記得」。相較於純粹的語言（文字），意像化比較容易記住也不容易忘記。

所謂的圖像化、故事化，即使不是現實、常識，只是妄想、幻想的產物也完全沒關係。超乎現實的故事或激烈的意象，反而較能留下深刻印象，也更容易保存記憶。例如前面提到「以共通點串連」的「旭區＝螢火蟲」例子，就可以想像成「旭日東升時螢火蟲就會出現的樣子」，也可以想像較超現實的畫面「巨大的螢火蟲怪想要把旭日吞下去」。

至於非具體的抽象化概念，記憶秘訣就在於將其具體化成圖像。例如「權力」就轉化為「王冠」。或者例如在背誦「芭蕾或默劇的動作也受著作物保護」時，就把「著作物」圖像化，讓捍衛著作權的迪士尼卡通人物米奇出場，想像米奇跳芭蕾或演默劇的樣子，更容易留下記憶。

Photo Credit: 如何出版社

6. 只記一半

需要背的東西太多背不完的時候，就不要全部背誦，記一半就好了。

例如「維生素○○是脂溶性還是水溶性？」之類的題目，在農業、食品相關領域都經常出現。正確答案是維生素A、D、E、K是脂溶性；維生素B1、B2、B6、B12、C、菸鹼酸、泛酸、葉酸是水溶性。如果全部都要背下來很吃力，那就只要記數量較少的脂溶性維生素，其他都是水溶性，不用記。這樣需要背誦的部分當場就少了一半。

到目前為止介紹的背誦重點，就是盡可能單純化「背誦對象」。複雜的文句、用語轉化成自己容易記憶的語言，可大幅減輕背誦的負擔。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《考試要靠爆發力！最強七天衝刺讀書法》，如何出版

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作者：鈴木秀明

譯者：張佳雯

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Photo Credit: 如何出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航