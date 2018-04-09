工作壓力大喘不過氣？情緒管理專家教你四個正向解方

文：SmartM／陳建銘

職場上，壓力無所不在，但你是否注意過，自己是如何調適壓力的呢？吃零食、散散步？關於正確排解壓力，情緒管理專家Alice Boyes博士提出四個建議，當壓力降臨，透過這些方法可以讓我們重拾自信與安定感，度過心情的亂流期，再次迎向新挑戰。

一、離開卡關環境，讓頭腦重新放鬆

有時候，大腦就像智慧型手機，充飽電運作得更流暢。倘若你在一個高壓狀態下太久，Boyes建議試著轉換環境，那些看起來非常煩心的問題，突然之間變得和藹可親。

轉換環境聽起來工程很浩大？一點也不。Boyes建議，對SOHO族來說，隨時隨地放自己的腦袋一個短暫的假是非常必要的，千萬別讓工作占據每一天、每一刻。一個簡單的小技巧，例如「替自己跑腿」，就可以讓大腦從繁重工作中獲得喘息。跑腿可以是到超級市場選購晚餐食材，或者是印表機墨水沒了需要增添，這些「瑣事」不太重要，不需要思考也能下意識完成，大腦因此得以放鬆一會兒。

一般上班族如何轉換環境？其實只要站起身，就像學生時期的「下課時間」，到洗手間洗把臉、到茶水間沖泡一杯熱茶，甚至是複印一疊應該處理卻不需要勞神的文件，都能達到轉移的效果。

轉換環境不一定要離開原地，聽廣播節目和Podcast也是不錯的主意。十分鐘、十五分鐘，試著讓眼睛休息，換耳朵接收新知吧。

退一步，更能看見事情的全貌。下一次，工作卡關壓力大時，不妨暫時放下那些鑽牛角尖和沒有完成的目標吧。

二、給生活新充電，重拾學習的快樂感

這項建議有個更正式的說法：繼續教育。工作之外的學習，都可以算是繼續教育的一環。

工作是一項「輸出」的過程，因此高強度、高密度的工作時間和份量將會讓人感覺被掏空。現在就揀起一本許久沒有翻開的書籍，它可以與工作有關，但不要期待一定要從這本書獲得新知、感想、回饋。工作之外的自主學習真正的用意是讓大腦發散，不以目標為導向。

這有什麼幫助？不須注重成效，讓學習回歸本身的快樂。在你所閱讀的一本雜誌、期刊、小說，也許暗藏著你下一步計畫的靈感。

三、列出不實現清單，練習放下自責心態

工作和生活，往往有很多預計達成的目標。然而一旦無法完成，心裡產生的罪惡感、內疚反而會成為精神上的負擔。

試著將那些十分吸引人、卻不會實踐的靈感、目標寫成清單。既然知道這些目標不是優先級，那麼就讓它在下一個人的手上實現吧。有時候，「清理」的功課能幫助大腦釐清真正想做的目標。這有什麼幫助？減輕負罪感，就是減輕自己的負擔，讓工作更輕鬆。

四、試著用低標完成任務，練習接受不完美

一件事只要20％精力就能做好，千萬不要付出80％的時間讓它盡善盡美。就以寫部落格文章這件事來說吧：坐下來，打開筆電，預期可以完成一篇具有10個動人亮點的文章；事實上，就算只能寫出五個亮點，甚至三個亮點，那也足夠好了，不是嗎？

這對於潛在的完美主義者是一項挑戰。一項任務的解法過於複雜，因此而產生的焦慮、自棄等情緒其實都是不必要的。向前進，而不是停留原地，僅僅邁出一步也比構思一條完美的道路簡單。

這有什麼幫助？多出的精力可以用在工作之外的對象，他們會驚訝於一位好爸爸、好媽媽、好朋友又回到他們的身邊了。

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參考資料：psychologytoday

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航