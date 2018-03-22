覺得李敖「晚節不保」，其實是我們一開始就誤解了李敖

李敖過世之後，各家媒體跟網路也紛紛出現各種「毀譽參半」的評論。有趣的是，同樣是毀譽參半，今日台灣社會對李敖的褒貶，跟解嚴前後時期台灣社會對李敖的褒貶，卻出現了「陣營反轉」的情況。

當年批評李敖的，多半是支持國民黨威權政治的「忠貞人士」，這些人認為李敖對威權還有傳統道德的抨擊是無的放矢的造謠，目的只是為了標新立異兼譁眾取寵。而當時支持李敖，或至少是李敖的同情者們，則多半是反對國民黨威權的黨外人士。這些人有自由主義者、有民主運動者、有台獨運動者，他們不見得都同意李敖的見解，但至少樂見李敖運用犀利的文字對國民黨的當權者口誅筆伐。

沒想到幾十年過去，到了李敖過世的這天，上述兩種陣營對李敖的評價卻出現180度的調轉。替李敖過世表示哀悼的，多半是過去作為國民黨威權一份子的政治人物，或是對過去威權政治表示肯定的泛藍陣營支持者，甚至連對岸威權進行式的中國共產黨政治人物，都對李敖給予肯定。

反而是立場偏向台獨運動，或是反對中國威權政治的台灣、甚至中國的知識份子，紛紛撰文譴責李敖背棄了他早年支持的自由主義，投向威權政治的懷抱。中國媒體人劉原紀念李敖的文章標題〈曾為人傑，終成小丑〉，或許可以總結這一派對李敖評價的基本論點。

作為一個曾經很喜歡李敖的讀者，我不了解，因此也不評價李敖的愛情跟奪產之類的行為。但從我過去閱讀李敖作品的經驗，或許可以提供一個不一樣的角度，談一談李敖早年批判蔣家威權，晚年卻支持中國共產威權政治的原因。從這個角度，我們可以想想真的是李敖「背叛」了自由主義？還是李敖其實始終沒變，變得反而是我們以及外在的社會與世界？

如果我們先講結論，李敖看似前後矛盾的思想中，其實有一條隱微又清楚的主線，那就是他始終是一個「中國的知識份子」。

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李敖的傳統士大夫價值

這句話乍聽之下很像是一句廢話，但如果我們深入去看，可以看到這背後有很深的意涵。這個意涵的第一重，自然是李敖的國家認同。李敖的國家認同是中國，這是一個再清楚不過的事情，因此我們也不用在這個層面談太多。但重點在這句話的第二重，李敖的價值觀其實也非常中國，更精確的說是非常像「傳統的士大夫」。

說到這裡一定會有人不以為然，覺得我在鬼扯什麼東西。李敖的著作，尤其是有關歷史方面的著作，多半是以批判中國傳統的士大夫為主題。我前面既然自稱曾是李敖的讀者，又說他的價值觀像傳統的士大夫，難道我精神錯亂了嗎？

可是當我們認真去看李敖怎麼去罵這些傳統士大夫的時候，我們可以發現，李敖的罵法是揭露這些士大夫的「假」。更仔細說，是他們的「出爾反爾」，嘴巴上講的是一套理想，實際上做的卻是另一回事。用李敖自己的話來講，就是：

每個人都會生氣的時候，罵別人是王八蛋；可是我能夠證明別人是王八蛋，所以就比別人狠；就狠在這兒，能夠拿出證據來證明。

綜觀李敖大部分的批判，都是在揭露這些古今的學者也好、政治人物也好，是怎麼樣的虛偽。李敖擅長的方法是用中國傳統士大夫提出的道德標準，去檢視這些士大夫自己做出來的事情。但這邊出現的一個關鍵，就是當李敖用的是這些士大夫的道德標準，去評價他們自身時，反應的也是李敖「認同」這樣的道德價值，或是退一步來講，至少不認爲這樣的價值是錯誤的。

相反的一個例子，是有陣子在台灣社會時常被拿來跟李敖並稱的柏楊。柏楊晚年潛心翻譯《資治通鑑》，在翻譯的過程中對史事有些心得的時候，會寫作《柏楊曰》。但柏楊的史論時常被學術界詬病的地方，就在於柏楊拿的往往是當代社會的自由、民主、人權等價值標準，去衡量古人作為的得失。這一點往往會被批評，柏楊拿古人根本沒有的觀念來苛責古人，是對古人不夠尊重。

相較之下，李敖雖然也常對古人嬉笑怒罵，但他的言論相對比較能被歷史學界接納，就是因為李敖的批判往往是站在中國傳統士大夫自己的價值標準。事實上，李敖對蔣家威權獨裁的批評，也是依循著相同的邏輯。李敖對孫文與蔣介石的評價是：

孫中山朝人民蓋空中樓閣，蔣介石卻收起房租來。

李敖批評孫文與蔣介石的重點，並不是針對他們提出的理想與願景，而是批評他們沒有落實這樣的理想，甚至是用這樣的理想在訛詐人民，收取政治紅利。因此李敖寫了《第73烈士》，去談那些被革命理想利用後拋棄的可憐人。他也寫〈為老兵李師科喊話〉，替那些為了捍衛黨國價值付出人生，最後卻被用完就丟的人呼冤，稱李師科為「道德價值極高的人」。但是當我們仔細看，會發現李敖批評的並不是威權本身的價值，反而是因為威權沒有落實他自己聲稱的價值。

Photo Credit: Outlookxp @ CC BY-SA 4.0 李敖給予高度評價，並曾作一文為其發聲的老兵李師科

李敖寫《陽痿美國》，同樣是以自由民主的標準來拆穿美國的自相矛盾。他以虛構的「上帝李」來審判歷代每一個美國總統，其實用的也是他批判中國傳統士大夫所用的那套方式，以其人之道還治其人之身。但正因為李敖認同自己是一個「中國的知識份子」，他也徹底的認為台灣是中國的一部分，因此他在評價台灣的現實政治時，往往也不自覺的套用中國傳統士大夫的價值觀，而不是西方的自由民主精神。

李敖對台獨的批評

像是李敖對台獨的批評，最主要的論點就是罵台獨都是孬種，說一套做一套。嘴巴上說可以為台灣獨立犧牲生命，卻不敢發動武裝革命流血奪取政權，也不敢對中國發動獨立戰爭。這套說法也反應在李敖評價鄭南榕時說的：

鄭南榕的例子只證明了一個事實：真正有種的，是外省人，而不是台灣人；台灣人被日本和國民黨統治百年都嚇怕了，台灣人的種，趕不上外省人的種，台灣人的膽量，趕不上外省人的膽量。

這樣的說法讓李敖自己還有支持他的統派們都很得意，認為他們戳穿了台獨的虛偽。也因此李敖始終都認為台獨不過是政客套取政治紅利的陰謀，就像孫文跟蔣介石用三民主義訛詐中國那樣。但李敖直到過世都沒有發現，自己對台獨的評價，其實是錯誤挪用了中國傳統士大夫的價值觀來評價台獨。

李敖拿了中國歷代評價王朝開創的價值觀套在台灣頭上，認為只有透過流血戰爭得來的政權才叫「得國最正」，所以他認為不敢發動流血革命的台獨，就跟歷朝那些謀朝篡位的竊國小人沒什麼不同。但李敖似乎沒注意到，很多具有台獨理想的人追求的不只是政治上的獨立，更是希望跳脫中國傳統的政治價值跟遊戲規則。

追求台獨理想的人同時也嚮往西方的民主憲政，英國數百年前就有不流血的「光榮革命」，近代亦有法國透過民主投票讓政權和平轉移建立的「第五共和」，國家獨立的途徑也有訴諸民意而非武力的「住民自決」。對許多台獨份子來說，不訴諸流血革命，為的是希望同時捍衛民主跟人權的價值，不希望用內戰取代民主選舉，或是在衝突形勢下迫害支持統一的少數族群。就算著眼在現實的武力跟國際戰略，台灣的獨立也是美、中在西太平洋以及全球競合的一部分，而非意氣之下的流血暴力如此簡單。

但李敖不在乎這些，他在乎的仍然是中國傳統下士大夫為理想犧牲的「氣節」，還有中國歷史上平民革命擊倒強權的浪漫。我們並不能說李敖這樣的價值觀必然是錯的，因為中國歷代也是有不少英雄豪傑是以生命在貫徹這樣的價值，這個價值在今日也同樣能召喚那些與他共鳴的人。但這很明顯不是台灣社會，或是他所謂的「台獨份子」所秉持的價值。李敖從這個角度批評台獨，其實跟柏楊拿自由民主去評價古代中國一樣。

如果我們覺得柏楊拿古人沒有的價值批評古人不妥，那怎麼會認為李敖對台獨的評價是正確的？這也是李敖跟台灣社會脫節的第一個地方。

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李敖談民主的「中國」視角

李敖是一個「中國的知識份子」的第三重，在於李敖寫作的「問題意識」都是解決中國走向現代化要面臨的問題。這句話用白話來說，就是李敖苦心思考要解決的是「近代中國」的問題，不是「台灣」的問題。曹長青有一篇文章，批評李敖在〈播種者胡適〉一文中錯解了「個人主義」。我認為李敖對個人主義的詮釋，其實恰恰反應了李敖自己雖然不承認，但他心目中的「自由民主」其實仍然承襲了清代以來中國知識份子「中學為體，西學為用」的精神：

胡適所提倡的乃是「健全的個人主義」，英文是individuality，可譯作個性主義，這主義的特性有兩種：一種是獨立思想，不肯把別人的耳朵當耳朵、不肯把別人的眼睛當眼睛、不肯把別人的腦力當自己的腦力；二是個人對於自己思想信仰的結果要負完全責任，不怕權威、不怕監禁殺身，只認得真理，不認得個人利害。（非個人主義的新生活）⋯⋯ 細讀這段文字，才會知道什麼是胡適之的個人主義，才會知道獨立的與負責的個人主義實在不是什麼不得了的洪水猛獸，乃是一個極普通的大丈夫所應具有的一點最起碼的人生態度。「不教別人牽著鼻子走」，這不是大丈夫的獨立精神嗎？「好漢做事好漢當」，這不是大丈夫的負責氣概嗎？做大丈夫不是每個男子漢起碼的要求嗎？這樣的個人主義還有什麼可非議的呢？

這段詮釋與其說是單純錯解了西方的個人主義精神，反而更像是李敖把自己心目中，中國傳統士大夫應有的道德價值，假托胡適的口，投射到西方的個人主義。李敖對胡適的推崇，與其說是擁護西方自由主義的民主精神，還不如說是李敖從胡適身上，看到了他理想中能貫徹傳統士大夫精神的近代知識份子。

從李敖談論台灣民主的言論裡，更可以明顯看到李敖是以「中學為體，西學為用」的方式在評價民主，民主對於李敖而言是一種「手段」而不是「目的」。自由主義推崇民主，是因為國家主權本來就是在人民身上，政治制度的設計不過是為了反應這項現實。至於人民要拿民主制度來為惡或是為善，這是人民的自由，只是最終人民要為了自己的決定承擔後果。所以民主本身就是「目的」。

但李敖談的民主，是為了追求某種廉潔的賢能政治所需要的「工具」跟「手段」，如果無法達成追求賢能與廉潔政治的目的，民主這個工具就一點價值都沒有。所以李敖會說台灣的民主是「假民主」，因為台灣的民主無法完成選賢與能的政治目的。但回歸民主在西方出現的脈絡，無論是自由主義還是共和主義，從來沒有一個西方思想是因為能夠選賢與能還有肅貪才推崇民主。可以說民主制度跟選賢與能或是肅貪根本沒有關係。

因為在西方的政治發展脈絡中，肅貪以及選舉賢能，並不是西方關注的主要問題。反而是清末民初的中國知識份子，為了讓沒有相對應價值觀的中國人能體會民主的優點，才借代了上古「禪讓政治」中選賢與能的概念來解釋民主的好處。因為肅貪跟賢能，是中國五千年來講究「聖君賢相」的人治政治關注的核心議題。但身為西方民主制度的兩大源頭，共和主義，在乎的是人民能不能夠從參政訓練中提升德行，發揚共善；自由主義在乎的是如何保障人權以及人民的各種自由，關注的議題都與中國的傳統政治不同。

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為什麼李敖不再受台灣年輕人重視？

因此從李敖談論民主所秉持的價值觀，可以看到他還是站在中國傳統政治關懷的視角在看問題。覺得人民水準不夠而不開放民主這種主張，背後的價值很明顯是知識份子應該替人民做決定的傳統士大夫思想。台獨人士時常戲稱中華民國是「小中華」，對應中華人民共和國這個「大中華」。在解嚴前的兩蔣時代，台灣社會評價政治的主流標準，確實無愧於小中華之名，保存了傳統中國政治的問題意識。因此過去李敖評價政治的方式，在當時的台灣很容易取得共鳴。

然而台灣在實際經歷民主化，加上許多留學歐美的知識份子帶回更深入的自由民主思想後，台灣社會在這二十年政治的問題意識已經發生翻天地覆的變化。年輕人已經越來越少人在乎傳統中國政治在意的問題，更多是接受西方的共和、自由；左派、右派等政治脈絡的問題意識。「小中華」已經不復存在，因此李敖的主張越來越激不起台灣年輕人的興趣。但與其說是李敖變了，「背叛」他自己早年的主張，倒不如說是台灣社會變了，變成一個李敖越來越無法理解的異鄉。

反而是拿當代自由民主思想，回去叩問中國歷史為何發展不出這種價值的柏楊，他的論述反而容易得到台灣社會的共鳴。拿自由民主去評論古人，自然不是尊重古人的問題意識。但柏楊的問題意識很明顯的不是為了發揚古人的觀點，回顧歷史只是柏楊的手段，目的是為了找出讓自由民主在當代社會萌芽的方法。相對的，李敖談自由民主只是一個手段，目的反而是希望能重新發揚中國古老的政治價值。

甚至當李敖在《陽痿美國》裡號稱要拆穿美國的假民主，但他用的仍然是中國式的傳統價值在評價美國。從他批判美國舉債虛擲浪費，可以看出他完全不了解全球化的經濟運作，不知道正是因為美國的過度消費文化創造的需求透過國際貿易，才讓中國過剩的人口從負擔成為帶來財富的生產力來源。當我們了解這個脈絡，自然也不會對李敖批評六四天安門民主運動感到意外。因為李敖始終是站在中國傳統的價值觀在評價這個運動。

對李敖來說，如果共產黨的威權可以出現賢能的領袖，能夠肅清政府的貪腐，那威權有什麼不好呢？如果威權可以達成民主這個工具達不到的效果，那自然可以換一個工具。即使歷史學對全球化的各種新研究，讓我們知道西方跟東方的互動，遠比過去中國知識份子描述得更複雜。但西方陰謀侵略中國、打壓中國的受害者歷史敘事，仍是清末以來中國知識份子深信不疑的傳統視角。

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結語

李敖把六四天安門事件視為美國帝國主義顛覆中國的陰謀，其實並沒有超出他自己過往一貫的價值判準。我們會覺得李敖晚節不保，或許是我們從一開始就誤解了李敖早年的思想。最後我想以李敖在《傳統下的獨白》中的一段文字作結：

第二種老年人中的是一根「落了伍的棒子」。一般說來。老年人可皆議的地方不是落伍，而是落了伍卻死不承認他落伍，落伍是當然的，可是死不承認就是頑固了。《左傳》裡記石碏雖然自承：「老夫耄矣！無能為也！」但 是他的內心深處，恐怕還是有點酸性反應，尤其在青年時代有過驚天動地的事業的人，到了老年「一官匏系老馮唐」，酸勁兒就更大。 康有為剛出山的時候，葉德輝、王益吾們咬定他是洪水猛獸，寫了《翼教叢編》去罵他，可是二十年後，跑在時代前面的康有為被潮流卷到後面去了；我認識的一位同盟會時代的老革命黨，當年是飛揚跋扈的豪健人物，六十年下來，他竟變成一個整天吃齋念佛寫毛筆字的老人了。好像愈是在青年時代前進的人，愈是在老年到來冥頑不靈的人。

李敖究竟是不是落伍，要看你站在哪種立場，就像我們也難以簡單評價民國後的康有為是不是落伍一樣。李敖在思想上（現實生活我不知道）大概無愧於一個堅持中國國族認同、傳統士大夫道德價值、中國本位問題意識的中國知識份子。但要是他今日回看自己的這段文字，不知道是不是更能體會康有為晚年的感受？

核稿編輯：翁世航