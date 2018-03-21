帶著補給的中國航空母艦「遼寧號」，為什麼選在今天通過台灣海峽？

國防部今（21）日證實，中國遼寧號航母已經過台灣海峽往南海，國防部長嚴德發強調，全程國軍都已監控掌握。

國防部長嚴德發今天上午在立法院外交國防委員會中受訪證實，中國海軍遼寧號航艦，在數艘作戰艦的護衛下，18到19日在青島至連雲港以東海域進行重大軍事活動，20日開始南下進行遠海長訓，昨晚8點進入我國東北防空識別區，並沿著台灣海峽中線以西航行，目前正經台灣海峽往南海前進。嚴德發強調，有關遼寧號跨區航訓，國軍都有全程監控、掌握，不過嚴德發並未明確說明遼寧號的行蹤。

中國遼寧號航空母艦、軍機編隊等演訓近年頻繁在台灣周邊海、空域活動。中國遼寧號航母於今年1月4日開始進行跨區遠海長航，5日沿海峽中線以西前往海南島，經過12天後返航，曾在1月16日凌晨進入我國西南防空識別區，並在17日駛離。

而另一艘中國專為搭配航空母艦而建造的補給艦「呼倫湖」號，日前已經由台灣海峽南下，這是遼寧號首次與航母補給艦共同進行遠海長訓。

民進黨立委羅致政質詢問嚴德發，會不會如同前部長馮世寬一般，一旦共軍機艦出現在台灣附近，就親自進入衡山指揮所坐鎮？嚴德發則回答，「該進去時就會進去」。

遼寧艦連續第三年南下

根據國防部去年底公佈的「106年國防軍力報告書」，遼寧號在2016年12月25日穿越宮古海峽，沿著我國東部防空識別區外海域，前往南海進行遠海長訓，並在去年1月11日自台灣海峽中線以西海域北返；隨後，遼寧號在去年7月1日自台灣海峽中線以西海域往南巡航，前往香港參加香港主權轉移20週年活動，7月12日循原路線北返。

國防部去年曾公布中國遼寧號航空母艦近台路線圖，遼寧號從2016年12月25日至2017年7月12日，半年多內就在台灣周邊海域訓練4次。

報告中也公布中共航空母艦遼寧號和共機繞台、跨區訓練航線圖，從去年8月18日至今年8月9日，包含運8、運9、轟6等中共軍機共繞台訓練16次，航線共有9種。

選在《台灣旅行法》通過後派艦「過境」台灣，中國想傳遞什麼訊息？

《香港經濟日報》報導，指出中國遼寧艦昨日巡台海，可能是回應美國通過《台灣旅行法》。

中國《環球時報》今日也發表評論，表示美參議院通過《台灣旅行法》，台灣的「大麻煩正在路上」，還威脅武統離台灣越來越近。該文批評川普在中美關係上「不按牌理出牌」，日前對中國大陸展開貿易戰，接著又在全國人大閉幕前簽署《台灣旅行法》。

文中末段寫道：「對付美國，中國肯定會很審慎，不到萬不得已，應該不會跟美國發生正面衝突。但對付台灣，中國有的是辦法。」

中國十三屆全國人大一次會議昨（20）日閉幕，習近平首次以連任國家主席的身分發表談話，就被外界認為，習近平是針對美國剛通過允許台美官員互訪的《台灣旅行法》，對台獨提出警告。

法新社報導，習近平作為四分之一世紀以來的中共最強領導人，利用中國人大閉幕的機會，再次向台灣發出警告說：「一切分裂行徑都是註定要失敗，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」。習近平還肯定地表示，「中國不會放棄每一寸領土」，中國將繼續推動與台灣的和平統一。

《法國廣播電臺》報導，《台灣旅行法》對於自認為是台灣唯一合法代表並禁止外國與台灣政府接觸的北京來說，是個羞辱。

《天下雜誌》報導，認為美國是以《台灣旅行法》來威嚇制約中國，並引用淡江大學美洲研究所陳一新教授的說法，「台灣旅行法十足成為川普總統的外交工具」，他認為如今兩岸關係倒退，美台間任何一個微小的動作都會被北京視為敵意或挑釁。

報導指出，雖然台灣旅行法是美國的國內法，通過的是美國國會，而不是台灣，但是這也只是給中國對台灣施壓的另一個藉口。

政治評論家余杰則認為，「一個法西斯化的中國正在崛起」，讓美國與西方國家備感威脅，而《台灣旅行法》的通過，是美國及西方世界大幅改變對中政策下的重要舉動。他並肯定台灣在美國「印太戰略」中扮演著關鍵樞紐，並指出，台灣與美國及西方國家的關係是「一榮俱榮，一損俱損」，必須併肩作戰，才能絕處逢生。

台灣旅行法生效 蔡英文：提升台灣的地位

《台灣旅行法》生效後，美國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）在昨晚抵台，成為該法通過後首位訪台的美國政府官員。雖然總統府與美國在台協會都表示，黃之瀚的行程是早就排定好的，與《台灣旅行法》無關，不過黃之瀚在台灣為期三天的活動，將拜會我外交、國防及兩岸相關部門相關部門，並與總統蔡英文同台，就台美關係未來發展，以及兩國在印太區域的各項合作交換意見。

而蔡英文總統今日上午在總統府接見「美東南台灣同鄉會回國致敬團」時特別提到，美國通過《台灣旅行法》，讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點。

不過，《美國之音》報導指出，美國不顧中國的強烈反對，通過了《台灣旅行法》 ，美國國務院高級官員甚至照計畫訪問台灣， 北京很可能一方面繼續加大對台灣的政治和軍事壓力；另一方面，中國會繼續推出獎勵措施來吸引年輕台灣人和商業領導者加入它的陣營，包括了月北京宣布的31項惠台措施，讓台灣人更容易到中國工作、學習和投資。

而國防部稍早也發布新聞稿，表示中國航母遼寧號今天中午12時30分脫離西南防空識別區，判斷為跨區訓練，國軍也派出機艦進行全程監偵與應處作為，並無異常狀況，籲請國人安心。

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核稿編輯：楊士範