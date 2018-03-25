老人癡呆不是電視演的那樣呆呆很可愛，你們到我這年紀就知道！

作者：陳又津

等待叫號，等待救贖，等待康復——然後等待死亡。

每一次紅色數字跳轉，就有一個人起立，領走他的藥。

幸好網路拯救我們的無聊，右邊是寶石方塊，左邊是連續劇，後面是臉書，前面——竟然在看報紙！我忽然充滿敬意，注視這位在時代洪流中屹立不搖的老先生，他把報紙折成十六分之一，就像在擁擠的車廂裡面，但他旁邊明明就很空，這大概是幾十年來養成的習慣。

在他的感召之下，我決定做點有意義的事：上網查詢失智症。

以前我們會說是人老了，但現在健忘、老人囝仔性、脾氣壞都是失智的症狀，我越查越迷茫，有人三十多歲發病，也有修道院老奶奶作息幾十年如一日，科學家解剖她大腦卻發現早就空了，有人吃藥有效，有人惡化，有人提倡益智遊戲，連打麻將都合法化，也有大學教授早年發病。結果誰會得病根本沒有標準，政府又恐嚇大家防範失智，搞得像打擊犯罪。

失智症跟憂鬱症一樣定義模糊，人人有機會，個個沒把握，想自己說自己憂鬱還不行，非得經過醫院層層認定，拿到殘障手冊，這樣下去還得了，我看不久董氏基金會又要來告訴我們怎麼活了！吸菸的人不愛惜自己和家人、憂鬱的人拖累親朋好友、失智的人要逆天康復——

人就不能想活就活，想死就死，想生氣就生氣，想憂鬱就憂鬱嗎？這樣脾氣天生不好的人怎麼辦，乾脆現在就去死算了！我想把手機丟出去，但理智告訴我這支手機剛買，如果我現在暴走，應該就跟失智沒差別了吧。

右邊的歐巴桑拿著超大螢幕手機，把群組裡面傳來的笑話、圖片、歌曲、短片，全部都點開，我發了一則臉書回來，她終於全部看完，我想看她接下來要做什麼，結果竟然又打開群組，從頭看起那些東西！有這麼好看嗎？

「胡先生、胡先生，2413號。」這是我前面老伯的號碼，他手上抓著號碼單，只是他沈浸在報紙當中，對叫號毫無反應，我拍了拍他肩膀，指著上方燈號，他驚慌走去，領完藥，哇啦哇啦跟我講了一堆，可我完全聽不懂他的鄉音，只能微笑點頭，拍拍他的手。

「姜先生、姜先生，2415號。」櫃檯人員提高音量。

「我我我、是我！」

「他們說老人跟嬰兒一樣，屁勒，你抱過自己的太太洗澡嗎？你知道熱水一沖，身體會流出大便，要花好幾個小時洗廁所嗎？」

我沒談過戀愛，但用過溫水便座，大概可以想像。

提著藥包，到涼亭報到，石桌的棋盤格磨得發亮，姜公和另一名老人對弈，旁邊圍了十幾個觀眾，看護也彼此滑滑手機聊天，觀棋不語真君子，這群爺爺卻是談笑風生，而且時間過了這麼久，棋下不了一著，你們真的有在思考嗎？

「現在啊見一次面，就是少一次面。」

「前幾天新聞報，有人的肛門被看護用紗布塞住。」「還從七樓的天庭丟下去。」

早知道他們討論這麼可怕的事，我就不要來了。

一個老人背對大家，自己玩著線上遊戲，看他發動攻擊，森林中的小屋陷入一片火海，剛才搶奪寶物的雜魚轉眼化為灰燼。竟然是全球排名第83名的玩家。這個遊戲曾經關閉好幾年，最近才重新開放。

「伯伯你怎麼這麼會打！」

「這是我的寶貝孫子哩，他國中就是網路線被拔掉跳樓的，他死了幾年，我就玩幾十年，等級當然高。」

──沒想到竟然是這種回答。爺爺還說，每次開機前都會為寶貝孫子默哀，每次用孫子的帳號玩遊戲，運氣都會特別好，寶也掉得特別多，好像孫子在天上特別照顧一樣。

「該死的是我們這些老人，可是我們卻活著。」

我找不出安慰他的話，因為把「健康壽命」當作投資報酬率來看的話，的確就是他說的那樣。我假裝下棋比遊戲更有趣，默默退到旁邊去。

「平車飛馬，吃！」「不行，我退。」

兩個老人纏鬥，聽說三步之內立見高下，觀棋的老人來來去去，多半搭光榮山莊專車而來，他們都是過往的老鄉，戰後在城市打拼，但排不進市區的榮家，更住不慣台灣人的安養院，因為閩南語聽不懂幾句，每天看著民視，語言能力退化更快，只好搬到這個誰也不認識的地方，至少有人聽得懂他們說話，雖然一開始不認識，但相處久就知道了。後來我才知道，他們每天看的是漢朝流傳下來的玲瓏局，從來沒有人解開。進攻無望，回防已晚，參透是不可能的事。

忽然，汪伯往二樓走道高喊：「老胡、老胡！報紙看完沒？」

剛才領藥的老人又說了一堆沒人聽得懂的話，一邊舉高報紙。

汪伯又說：「好啊，拿過來我看！」

「你們都聽得懂他說什麼嗎？」「不懂啊。」

那幹嘛裝懂啊！但手上拿著報紙，大概也就是看完的意思。

汪伯說他跟胡杯也不是同鄉，他是四川人，胡杯是陝西，但多少聽得懂一些，但近年來胡杯重聽加劇，兩邊耳朵都聽不到，常常叫他都不知道。但剛剛我看汪伯叫胡杯完全沒問題，那到底是心電感應還是裝的？等胡杯下樓，又哇拉哇拉跟我說，這次總算有汪伯翻譯，我聽懂了他說我是個好青年。

「再兩個就換我，我先走了。」左邊下棋的阿伯要去看泌尿科，另一個老人快速替補，「這個手機都會給我提醒。」「新的手機就是好。」

現在醫院竟然這麼進步，登入自己的身分證字號，就能看到更新資料，尤其是這些一天掛號三次的老人，要看高血壓糖尿病青光眼白內障，從早診到晚診，根本整天都在這間醫院度過。

「你好年輕，手可以給我摸一下嗎？」身邊一個皺巴巴的爺爺問我，我一時也不知道怎麼拒絕，就把手交給他，他滿足地把臉頰湊近手背說，「我也要去打膠原蛋白。」

現在老人資訊都這麼豐富嗎？除了基本門診，現在還要加上醫學美容。

姜公的眼睛離不開棋盤，旁若無人，沉浸在另一個世界，連老孫拿藥給他吃也不像以前一樣推托。老孫退到旁邊，悄悄跟大家商量：

「我知道他苦，腦子壞掉對他來說比死還痛苦，他清醒的時候一直說想死，糊塗的時候，又好像很快樂，我也搞不清楚怎麼樣才好，聽說這種病不會好，只會越來越壞，可是他也會越來越快樂，我是不是應該放著不管，讓他回到嬰兒的時候就好？」

這群爺爺突然放低音量，順著兩人的眼光看過去，我才發現兩個警察從噴水池那邊走來，沿路盤問移工護照號碼和姓名，大家乾脆收起手機，等待低氣壓通過。

我雖然不是國外來打工的，但也開始默唸自己的身分證號碼，這串數字就像護身符一樣。

「你的雇主在桃園──」

剛才在滑手機的看護被質疑了！

「你們找阿蘭有什麼事？」姜公出聲，「要抓壞人去別的地方！不要打擾我們這些老人家！」

「請問她從什麼時候開始照顧爺爺？哪裡介紹的？現在政府──」

「這個國家欠了我一輩子！我老了，記不得不行嗎？你們到這個年紀就會知道，阿蘭我也不知道叫什麼名字啦，我都叫她阿蘭，我也不知道我兒子在哪裡工作，他在美國的什麼地方，我來台中看朋友，阿蘭就跟我來。我下棋不喜歡人家說東說西，阿蘭當然要站遠一點去，你們也快點走開。」

「爺爺你看起來不符合申請資格──」

「我老人痴呆了啦，叫阿茲海默也是一樣痴呆，你知道現在不顧好，以後會呼吸困難沒辦法吞口水被口水噎死嗎？不是電視演的那樣呆呆很可愛，你們到我這年紀就知道！」

兩個警察被姜公唸走，「阿蘭」還不敢抬頭。

「等等再走，我們先聊幾句，你從哪裡來？」姜公問。

「印尼。」

「你們月亮蝦餅好吃耶。」老孫想釋出好意，但又找不到什麼話題，人家是印尼不是泰國，你到底有沒有在聽啊？

「如果要藏身，去人多的餐廳打工比較安全，還有，多準備幾本護照。每天出門之前，拔一根自己的頭髮放在門把和門縫中間，有人進來，就算裡面東西沒亂，也知道有人來過了。黃金啊，大家都藏在枕頭和棉被裡面，其實小偷進來是直接劃開被套，你應該要藏在棉被四個角。」

姜公講得很開心，濃縮了情報員幾十年的經驗，但不知道阿蘭到底有沒有聽懂，但她確實跟著我們走去停車場，然後一溜煙，消失在轉角。

書籍介紹

本文摘錄自《跨界通訊》，印刻出版

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作者：陳又津

人類歷史上最多老人的時代來臨！ 爆走老人＋逃家少女＋神祕新生＋熱血環島青年＝網路社團「跨界通訊」

我這一代，是送終時代。死亡這條路，你想要嚮導嗎？



「我收到父親的交友邀請。但，他不是死了嗎？」

「他們只是登入另外一個世界，我們依然能在雲端相見。」



「跨界通訊」是一家網咖，連結生者和死者，聚集了打怪老人、逃家少女、神祕新生和熱血環島青年，身兼司機和導遊，他們結伴踏上人生最後的旅程。網路在，他們就在；持續更新，他們就不曾死去。

這是一部給台灣高齡社會的黑色喜劇，也是一場給年輕人的死亡預演。探問死亡是什麼？有人活著，但不如死去；有人死去，但宛如活著；生與死的界線模糊不清……

印刻出版

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航