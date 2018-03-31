不靠政府規劃，台南青年發起文化旅宿：「我們自己找城市亮點」

文：謝子涵

政府日前提出2018均衡地區政策，包括審慎討論行政區重劃、規畫修正財政收支劃分法、以及地方創生地方發展經濟辦法，目的是為了均衡地方發展，縮短南北之間的落差。

因此我們特別訪問了在地創業實踐家，瞭解他們如何運用有限的資源，在政府還未提供許多政策指導之下，發展台灣地方的社會創新，這次的訪談對象包括：台南雙城區第一間合法民宿「福憩客棧」、以打造新世代觀光產業為目標「台灣觀光策略發展聯盟（Dream Travel Taiwan Association，DTTA）」、以及提倡新形態租屋體驗的「玖樓」共生公寓，一起談談台灣各地方正發生什麼樣的社會創新，以及這些創新會帶給地方怎樣的可能性，如何集結眾人之力，創造台灣各個角落的幸福生活感。

柯凱文小檔案：福憩客棧創辦人、台南民宿文化發展協會執行長台南民宿文化發展協會扮演民宿產業國際化推手、結合地文化元素推廣海市山盟

台南市是很特別城市，俗話說一府二鹿三艋舺，在歷史文化部分，台南是台灣文化四百年的帶頭者，有文化底蘊、歷史文化美食，林百貨有一個標語寫著「我是臺南人我驕傲。」然而，要怎麼讓台南國際化，我們常說：「越在地、越國際」台南的在地文化之豐富，要如何變成國際亮點，首先，將元素找出來，「海、市、山」結合在一起，透過台南市民素文化發展協會平台，串連各地方協會會員，讓來台南的國際遊客不會只認識市區。

另外，民宿全國聯合會，有20多位成員，進行跨城市交流，讓會員認識不同城市，同時跟對岸香港、澳門藉由平台交流；近期也有東南亞的部落客來台南，我們便透過群組，向會員傳遞資訊，另外，政府單位舉辦課程、OTA業者要辦會議的資訊也透過協會宣傳。

在過去沒有協會前，產業同業彼此間是競爭關係，然台灣必須要靠很多人走向國際，不少旅館業者想法比較狹隘、沒辦法走出去，那也是民間思維的問題。然而，透過協會，大家會了解即使競爭但民間產業交流團結才有力量。再者，民間的連結度透明度不夠，學校有既有的資源基礎，學校與其他組織合作結合的點在哪裡，不能只站在純粹利益角度，應要把這些資源用來幫助更多人。

至於陸客不來的問題，由於台南陸客本來就不多，原因可能有很多，其中是台南的旅遊交通問題一直沒有改善，但多少都有自由行旅客，中國最大的自由行網站——攜程旅行網，台南大概只佔2％。

台南的地方力量大，由年輕人幫城市找亮點

2017年，台南民宿文化發展協會協辦了古城節，騎腳踏車載豆花肉粽，沿街叫賣，是台南很重要的元素，把元素找回來，台南元素能否成為國際亮點嘉年華，擦亮台南古城。

地方創生年輕人幫城市找亮點，一同思索國際嘉年華的條件是什麼。台南民間力量很大，且都是自發性，不像高雄有政府帶頭做駁二特區，然後才有民宿觀光旅館；台南是民間自己單打獨鬥，做起來之後才有台南正興幫，若五條港區域能將還原五條港歷史，作為觀光亮點是好事，但中間需要更多構通討論細節，在這一方面政府可以運用知名的團體做城市行銷。

另外，政策計畫在發表前，是否能找在地單位都討論溝通，對焦應該注意的細節。城市容貌可以更美，讓年輕人來改變，城市有特色時會吸引同類型的人來，觀光客外地人很在意在地元素，希望有當地特色創新，不要像中國很多觀光老城都在賣現代紀念品，沒有把台南老城元素納入文創思維。

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民間創造軟實力，政府則應建設完整交通骨幹

交通面，政府做事要站在人民，人民生活得下去才能有政府，我們時常遇到的狀況是，若要對觀光產業提建言，得要先找到秘書長局長，才能直接處理；下面的承辦人員多少有看到問題，但多做多錯，最後索性都不改變了。是否能有觀光一卡通，同時整合計程車，讓外國旅客方便吃喝玩樂吃到飽，年輕國際旅客都是為台灣免費行銷的一員，同時加強網紅行銷、OTA訂房平台策略行銷合作，運用世界知名的廠商，做長遠行銷，而不是錢花下去，幾秒鐘就結束了。

對民宿業者來說，由於直接接待旅客，能直接知道旅客需求，而政府觀光政策的走向，往往缺乏溝通，究竟政策有沒有滿足民眾需求，推出花了錢但效果有限的政策，例如：近期有標案將旅遊、住宿及伴手禮整合，再多的整合行銷，若基礎交通問題沒有處理，很多資源都無法被有效利用。近期較為有感的政策，則屬台南推動第二官方語言政策與背包客民宿共同配合的部分。

單一窗口輔導代替開罰，避免扼殺深耕青年創業者

民宿的問題，屬於地目與建管問題，在地目規定上，民宿只能設置在特定區域，都市計畫區無法設置民宿，至於樓梯改向不符合建築圖、老屋增建沒有執照等，則是建管上的問題，特別是建築法規在民國48年才有，48年前的建築並沒有發放執照，加上很多人蓋了房子並沒有想要賣，所以一直都沒有遇到使用執照的問題。

民宿議題在前台南市觀光局長陳俊安的推動下，一路走了六年，起初比較積極推動是周里長，找了林俊憲委員幫忙，2016年9月22日觀光局公告將雙城區列為「指定觀光地區」，成為全台第一個正式列為觀光地區的範圍，該區域民宿便可合法申請。過程中，輾轉得知旅館公會反彈，畢竟客群不同，旅館比較制式、民宿比較有多的互動，有一次參加市政府的會議，旅館業者認為民宿業者比較是囡仔，也沒有經過高門檻檢驗，然而，最近有旅館業者加入民宿協會，因為覺得民宿不同於旅館，彼此是有溫度的大家庭。

在安全無虞的情況下，若適度討論解決方案，市府應該要有一個整合單一窗口，提供諮詢以及申請流程期限的服務。目前，市府的做法是請協會提供名單暫不開單，並輔導合法。而這單一窗口的主管單位層級必須夠高，有權限能去調動，很多業者面臨沒有使用執照的狀況，有意開發的單位結合建築師與結構技師，才有權確認是否安全，並且透過單位來輔導。例如福憩最初也是60年的老房子，過程也運用了H型鋼，透過不違和的建材加強結構，其實老房不見得不安全，反而因為當初要蓋來自己住，而都特別堅固。

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老屋建管取捨有許多不同的層面。

從文化層面來看，若傳統老房樓梯要打掉，改無障礙電梯設施，那樣就不是老房了；從成本方面來看，台南市是很多外來人口心中夢想要創業的城市，有些人沒有很多錢，旅館投資的錢拿不出來而想要做民宿，因此，在民宿法規法遵上，房間少較能負擔成本；而從安全層面來看，一般而言一個樓層一支滅火器、探照燈與偵煙器屬於基本配備，由於規模較小逃生也較快，但近期民宿管理辦法有開放到八間房，這樣就要加強公共安全，對民宿創業的青年也要透過教育來輔導。在傳統與現代之間取捨，也希望業者與政府之間有討論平台，例如是否捨棄掉傳統特色鐵窗，改裝緩降梯；老房子防火門是否太現代化，破壞美感失去味道。

福憩背包客棧作為台南雙城區第一間合法民宿，凱文常扮演著民間單一窗口角色，與青年分享經營管理之道以及被罰的經驗，現在網路上可直接檢舉民宿並開罰單，許多青年創業者還沒拿到執照，同時又怕在網路曝光遭檢舉，直接扼殺掉了青年創業的夢想，因此觀光產業內部的溝通更為重要，優先輔導後有共識再罰，在台南民宿文化協會中，很多成員都是年輕人貸款創業，為的只是想把台南帶向國際，然而島內旅館業者時常與民宿業者持競爭態度，沒有思考過彼此的客群並不相同，期待民宿可以與旅館業一起創新，將市場做大，大家將彼此的困境說出來，一起合作力量更大。

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本文經台灣新社會智庫授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航