了解康德的「觀念論」，先思考一下「看」的意義

參考標題：

康德「觀念論」：我們所能知道的，只是表象

康德「觀念論」：嘗試調和「唯理論」和「經驗論」

文：蔡社長（채사장）

觀念論──康德：A＋B

近代的「唯理論」和「經驗論」，都是在探究通往真理的方法，因此「唯理論」提出了普遍的理性，「經驗論」提出個別的經驗。綜合這兩種系統，終結消耗性爭議的人物，就是康德。這名字大家一定都聽說過，好像還聽說他有多了不起，不過從他只是綜合了「經驗論」和「唯理論」這點來看，似乎也沒多厲害。

但是在了解哲學史的過程中，我們也學到整個哲學是由兩大核心所貫穿的，那就是「絕對主義－實在論－唯理論」，以及「相對主義－唯名論－經驗論」。而前面所說的綜合「唯理論」和「經驗論」，其實就代表了綜合整個哲學的兩大思潮。康德為延續了兩千多年的哲學紛爭畫下了句點。這位活躍於十八世紀、令人驚嘆的人物，最著名的成就就是「觀念論」（Idealism），以下簡單介紹。

一般都將「觀念論」當成「實在論」的相反詞。前面提到過「本體論」和「認識論」，「本體論」詢問的是事物是否實際存在，「認識論」則是詢問如何確定該事物的存在。硬要簡單說明的話，「本體論」和「實在論」相對應，「認識論」和「觀念論」相對應。

首先，「本體論」和「實在論」都是將注意力集中在「我」身外的事物上。例如，看到眼前的蘋果會問「蘋果是什麼？」「蘋果好吃嗎？」「蘋果有多重？」這些問題所詢問的，都是存在於「我」身外的事物本質或狀態。

Photo Credit: 究竟出版社

「認識論」和「觀念論」注意的焦點，則在「我」內在。例如：我怎麼知道這是蘋果、蘋果怎麼會以這種模樣出現在我面前等等。具體會詢問的像是「我怎麼看得見蘋果？」「我眼前看見的蘋果，真的存在於我身外嗎？」等。會對這些貌似瘋狂的問題感到奇怪，也是理所當然的。通常我們所熟悉的，是「本體論」和「實在論」。因為這些才符合一般的常識，我眼前的世界，是實際存在於我身外的世界。

但隨著哲學的發達，以及對人類意識的深入探討，眼前世界不是真實世界的想法，也逐漸擴散。而且如果是一個敏銳觀察自己內在的人，就會理解到，「觀念論」更正確地描繪出真實的世界。如果是一個想知道自己眼前世界真相的人，「觀念論」也會對此大有幫助。為了了解康德的「觀念論」，我們有必要先思考一下「看」的意義。

看到什麼東西，是一種非常單純而明快的體驗過程。嚴格來說，帶有神祕的色彩。

就從很單純的情況說起吧！假設你的手上正拿著一個蘋果。「蘋果在哪裡？」聽到這話，一定有人認為：「這說的是什麼傻話，蘋果不就在我面前嗎？」但仔細想想，「用眼睛看」這個行為本身，好像有點奇怪。「用眼睛看」這個動作，其實是從光源發射出來的光粒子撞擊到蘋果之後，再反射過來，穿透我的水晶體，刺激我的視網膜。不過到此為止，還不算「看」，後面還有一些必經過程。

光粒子刺激了我的視網膜之後，網膜就會將光線轉換為電子訊號，通過視神經將情報傳達到大腦去。不是將光粒子直接傳送到大腦，而是轉換為「0」和「1」的電子訊號，像發送摩斯密碼一樣，傳往大腦。這些電子訊號會沿著視神經，送達大腦。想像一下大腦的情況，大腦沒有眼睛也沒有耳朵，電子訊號卻一直不停地傳輸進來，那麼大腦就必須先解讀這些訊號。解讀完之後，大腦才會將這些電子訊號再向我們呈現出蘋果的形象。所以眼前所出現的蘋果，其實是我的大腦所製造出來的形象。我們不是直接看著實際的蘋果，而是看著大腦所描繪出來的形象。

再假設另一種情況。如果一隻正常的蝙蝠看到你手上的蘋果會怎樣？其實說「蝙蝠看到蘋果」這話本身就有問題。蝙蝠應該是「聽」到蘋果才對。或許品種不同會有點差別，但一般來說，蝙蝠的眼睛退化了，分辨事物靠的是超音波。蝙蝠發射超音波，用耳朵聽到反射回來的超音波來掌握外面的世界。蘋果是如何呈現在蝙蝠的世界裡呢？很難想像！難道說，蝙蝠是生活在一個黑暗的世界裡嗎？因為眼睛看不見，所以世界一片黑暗，不是嗎？什麼都看不見的世界裡，蝙蝠又是如何快速地穿過交纏的樹枝間隙呢？蝙蝠彷彿「看」著一個鮮活的世界，在其間穿梭，靈敏地行動。我猜，蝙蝠連眼睛都沒有，看到的大概是一個超原色的世界吧。

那麼就來想像一下蝙蝠認識蘋果的過程！碰撞到蘋果之後的超音波，反彈回蝙蝠的耳朵裡，再震動鼓膜，刺激聽覺細胞，從而發生電子訊號，傳達到蝙蝠小而簡單的大腦去。想像一下蝙蝠的大腦，大腦沒有眼睛，沒有耳朵，接收了四面八方傳來的電子訊號之後，就必須解讀這些數位化的電子訊號。蝙蝠雖然用耳朵聽，但可能在腦子裡「看」到了超原色的影像。說不定那簡略的型態，也可能和我們所看到的差不多，但表面顏色一定有很大的不同。對蝙蝠來說，凹凸不平的蘋果外表搞不好呈現的是暗色，而光滑細緻的外表或許呈現的是亮色也說不定。

你所看到的蘋果，和蝙蝠所看到的蘋果，哪個更接近真實的蘋果呢？真的是我們人類所看到的蘋果，更接近真實蘋果嗎？如果蝙蝠能思考的話，或許蝙蝠會這麼想吧：「有個物種叫『人類』，聽說他們用眼睛看東西？我的天，眼睛能看到什麼？他們是不是鬱悶地生活在一片黑暗中啊？」

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現在回到之前的第一個問題──你手上的蘋果在哪裡？以及你的手、你眼前的世界，在哪裡？聰明的答案如下：

「蘋果和世界都在我腦子裡，我看到的是我腦中的形象。」

「看」這個動作，不是看到外面的事物本身，而是看到我腦中所解讀出來的某種東西。

現在準備完畢，我們可以開始慢慢探討康德的「觀念論」了。

康德將世界一分為二，將呈現在我們眼前的世界稱為「表象」，超越表象的真實世界稱為「物自身」（Thing-in-itself）。康德認為，我們所能知道的，只是表象，毫無可能對真實的事物本身有所認知。我們所看到的蘋果，只是在腦中重組而成的形象，無法直接感受到存在於我們身外的真實蘋果。這感覺有點像我們一直都被束縛在自我的觀念中，而與身外實際所經驗的世界毫無關連似的。我們其實都是主觀的存在，沉浸在各不相同的表象世界裡。蝙蝠和我看到的，是完全不同的世界，同時我和其他人看到的世界，也各有不同，屬於各自主觀的世界。從某方面來看，我們全都是自閉症患者。

但是康德將自己有可能掉進主觀主義深淵中的理論救了出來，其中還帶有康德革新的一面。康德主張，所有的思考結構都帶有一般普遍的形式，以此克服了世界沉沒在個人主觀裡的問題。也就是說，雖然我們看到的世界確實是自己腦中所形成的表象世界，但因為呈現這個表象的思考結構或腦的形式帶有普遍屬性，所以我們所看到的也都是類似的事物。精神結構相同之故，隨之所呈現出來的世界也相同。

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總而言之，物自身的世界，是難以得知的。個人只是憑主觀形成一個表象世界，但因為我們的思考結構相同，所以看到的是同一個世界。

康德如此的詮釋意味著什麼呢？意味著在克服「唯理論」和「經驗論」問題的同時，還合併了這兩種理論。

現在，真理不是從外面世界的「經驗」中，或從自己內在主觀的「理性」中尋找，而是得從「主體的判斷形式」中來尋找。唯理論者所說的「理性」，容易掉進主觀的獨斷作為裡，十分危險；經驗論者所說的「經驗」，因為無法認知「物自身」，所以也不可能成立。但因為大家的思考結構一致，所以可以憑藉分析我們的思考形式來達到真理。

那麼所有人一致擁有的「主體判斷形式」是什麼呢？康德將「主體判斷形式」分為「感性」和「理性」兩種形式。感性是指時間和空間，康德認為，時間和空間並不實際存在於外面的世界，而是認知主體所具有的一種形式結構。而理性則包括了十二個範疇，這稱為「康德十二範疇」。看起來似乎很嚇人，但為了有興趣的讀者，我在下面整理了一個簡單的圖表。感性和理性都是人類所具有的最基本認知框架，每一個人都有，所以我們看出去的世界，不是各自不同的主觀世界，而是一起看著一個類似的世界，這下可以安心了。

康德的「觀念論」是一種形式上的想法，康德稱這個方法為「哥白尼革命」，就像哥白尼從天動說轉為地動說，快速地改變思考方向，找出了真理一樣，自己的方法也能同時拯救主觀和客觀，讓真理浮現出來。他對主體在判斷世界時的判斷結構十分有興趣，這也讓他最後能將只關注經驗的「經驗論」和只關注主觀理性的「唯理論」結合在一起。

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日後康德的「觀念論」到了黑格爾集大成，黑格爾的哲學，最後由馬克思所繼承。黑格爾的辯證法和馬克思哲學，請參閱《知性對話必備！讀懂世界的生存之書》的〈經濟〉這一章。

相關書摘 ▶眼見是否為實？「意識」與康德的「觀念論」

書籍介紹

本文摘錄自《知性對話必備！提升素養的生存之書》，究竟出版

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作者：蔡社長（채사장）

譯者：游芯歆

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航