在台東嘉蘭部落，一條令人難過的「垃圾瀑布」

文：徐樂

筆者現為台東縣太麻里鄉大王國中的替代役男。高中時因為夢想成為職棒選手，遠赴美國就讀。大學念的是建築系，因為設計始終是為了人，所以和人有關的事情都有興趣的，因而喜歡歷史人文。又因為喜歡上山下海，所以對生態環境也有關注。熱愛旅行，喜歡台東，到哪都背著相機，只要部落有活動都希望可以到場參與，甚至參加過傳統婚禮，抬過轎。不過覺得族服穿起來實在熱得受不了⋯⋯ 這篇文章，本是有感部落族人慢慢失去和土地的連結，要給部落族人的話。但小從一個部落，其實就可以看出台灣人長期來面對環境變遷的心態。

我想大部分像我這樣的人，對於環境，第一次的接觸動機都是對於壯麗山川海色的追尋。過去在國外念書時，總是醉心於國家公園裡大自然的鬼斧神工，那樣壯闊的美景；也在蘭嶼浮潛時看過最清澈的海，整片的魚。也許是這樣的接觸，養成了習慣，冶煉了個性，驅使著我不斷地想去沒去過的地方，看沒看過的風景。上山下海，置身於自然中，得到的不只是心靈上的滿足，也加深對於土地的感情。

台東對我一直是個驚喜，是這年的經驗帶我認識了過往所不曾接觸的台灣。畢竟從小我就是個都市小孩，除了鮮少離開台北，更少有機會真正探訪自然，當然對於環境的理解就少。但當兵這年到了台東，或許是經歷在美國遊走日子，反而破出在水泥建物裡的枷鎖，終於真正的走向自然。

Photo Credit: 徐樂 嘉蘭拉冷冷石板屋。

需要的，取之於山；而不要的，也棄之於山

自然裡，一直蘊藏著老天給的最美的寶藏。風和水，切割了地景，孕育了生命。有了山林、有了溪流、有了田野、有了海洋，個個都孕育出了自己的文化。而我們何其有幸，在台灣這不大的地方，卻幾乎擁有了這一切。千百年來，不同的人們在此生活，發展出了南島民族，散播到接近半個地球，而多樣的環境更豐富了寶島的生態資源。

可是在現代化的生活裡，雖然距離近了，產業發達，生活方便，而娛樂多元了。但生活和山林的距離遠了，漸漸的山林海洋成了我們看不到的那一面。少了日常，而只剩下產業的注目；於是，需要的，取之於山，而不要的，也棄之於山。我們轉身不看、無作為的任其多年來面靈的獵捕、開採、盜伐、棄置等，我們的山林資產早已所剩無幾。但更嚴重的，與山爭地的淺山的開發，水利工程的不當作為等等……巨木不見了，野溪消失了。極端氣候的衝擊，加上留不住水的山林；一次次的自然災害帶來了環境的反撲。我想，這是我們這一代的台灣人，無論身處何處都共同面對到的議題。

Photo Credit: 徐樂 沿著野溪到處都是漂亮的深潭。

剛來的時候，火車沿途帶著我看到了許多不同於西部的景色，便一直很驚嘆於東部的山水。初到太麻里更是時常自己一個人騎著車沿著山裡的小路探險；甚至自己沿著太麻里溪河床往內走，像是盲人摸象般地試圖了解這個地方。後來有幸在嘉蘭認識了部落族人後，更深入的探訪山林，常常覺得這裡真的美的讓人想要留下來。過去的交通不便，讓這裡得以保存了生態環境；因為深入山林，所以保存了原鄉的特色人文，那都是嘉蘭最大的資產。

幾次走來，我認為如果族人們還未曾走回自己的傳統領域看看，請把握機會快去走走。山林裡有太多地圖上沒有的地方，只存在過去的故事裡。走一次山林，把老人家的故事和地方連結起來，對於土地會突然變的很有感情。那些地方雖然陌生，但是述說了過去的脈絡，更連結了現在與未來。

去走一次，老人家故事裡的場景

排灣族有個傳說，有個叫做巴里的人有一雙紅眼睛。他的眼睛有特殊能力，凡是被他看到的東西馬上就會死掉。 這個故事或許有人聽過，但是可能很少有人知道這個故事其實就來自嘉蘭，而他住的山洞就在金峰瀑布上方不遠處。那裡有連續三個的瀑布和幾個深潭，其中一個還有十幾公尺高。那個地方是Maljivel口傳下來神鬼聚集的地方，有許多關於惡靈的傳說，過去根本是沒有人去的禁地。直到後來外省人來台移居東部，因為沒有土地所以才到此開墾，因而留下了砌石的遺跡。

當今大家都在尋找文化發展的契機，但台灣有多少的觀光發展僅淪於表象的抄襲仿造和彩繪。不過沿著太麻里溪流域的排灣文化和山林資源卻是是真真實實的，十幾個舊部落靜靜的傳承著千百年來歷史的累積，等待著大家在去發掘。

Photo Credit: 徐樂 傳說紅眼睛的巴里，就住在瀑布邊凸出來的山洞裡 。

山裡的嘉蘭是漂亮的，有野溪、有舊社人文、有原始林的景觀生態；而部落裡的嘉蘭也努力的在美化整潔環境。由於陳叁祥老師的邀請，參與過幾次部落打掃活動，實在欽佩於族人自發性為部落服務的精神。無論男女老少，在假日用自己的時間來維持社區的整潔，實屬不易。聽說也因此在全國的社區整潔評比，嘉蘭成績名列前茅。

然而，美麗的嘉蘭，也有讓人難過的一面。在某次社區打掃便見到棄之於山的成堆垃圾，而所在地竟然在拉冷冷石板屋上方不遠的百年茄冬樹下。鄉長說那棵樹要指定為金峰鄉的鄉樹，可能早有超過百年的歷史了。它不但大，且上面還有過去小朋友瘋玩十字弓練靶的兩支箭插在上面。樹下有片平坦的區域，旁邊又有小溪，若未來整理好，非常適合在這邊放張桌子在此泡茶遊憩戲水。可是，這裡不見想像中的美景，從上到下好幾公尺長的垃圾瀑布是那天唯一搶眼的主角。裡面有被獸夾夾死的狗，有成堆的蝸牛殼，一桶又一桶一袋又一袋數不清的塑膠，和更多的建築廢棄物。水管啊，地板啊，排煙管，廢木材等等。

清不掉的垃圾瀑布

起先，長老們拿著耙子在陡坡上開了一條路下去。我們用傳的，努力的把垃圾往上運，並用不同麻袋做好分類。但隨著時間過去，傳上來的垃圾已經堆了滿滿一個貨車的量，卻不見下面的垃圾有任何減少的樣子。慢慢的長老們認知到光靠撿的是撿不完的，於是只好改以掩埋的方式處理。其實這樣處理，我是很訝異的，因為掩埋是解決不了問題的，埋下去的垃圾依然存在於原地不會消失。未來只要有颱風來，它更是非常有可能被沖到小溪裡，到時候不管怎麼撿都撿不完，小溪也被汙染了。只是下面的垃圾大概有兩個小時撿上來的五倍以上，又何奈呢？長老說，等日子乾一點，他會先來燒一燒。但再怎麼燒，又怎麼燒得掉塑膠、玻璃和金屬呢？

Photo Credit: 徐樂 長老在整理滿山遍谷的垃圾。

看著垃圾堆裡面，有著大潤發的會員卡，顯然垃圾是來自於部落內部。想來讓人難過，山林是嘉蘭最美的地方；但同時，也是我們現代生活，轉身背對的地方。「以前很漂亮、更美，但是現在看不到了」這是在部落裡常常聽到嘆息。也許過去嘉蘭何其無辜，明明開發低度，卻身在災害的第一線。一片片歷歷在目的崩山提醒著我們，我們無法抵抗自然環境反撲的力量。現在部落或許是重建了，但找不回尊重山林的關係，部落完整嗎？

同樣的 「以前有很多，但是現在沒有了」也讓人感傷，難道這也只能默默的承受嗎？ 當河口鰻苗越來越少了，野溪也漸漸看不到毛蟹了。沒人希望記憶中的好山好水，轉身幾年後，變得慘不忍睹。如果上游的棲地都因山崩被破壞了，小溪流又被到滿垃圾，而下游又處處可見蟹籠和撈捕的人，如此又何盼眾生一切無恙？

小國島民的美麗島

經歷了這麼多年，我們一直當作自己是個大國在發展，以為我們有用不完的地可以開墾、蓋房子、蓋工廠，垃圾只要往地底埋就好，而資源更是希望越豐收越好。可是近年來，終於回頭發現了，不當的開發，造成了不可逆的自然災害和國土流失。過度發展的都市和工業汙染了過去的空氣、良田和水產。 森林因為觀光、採礦和盜伐而拉起紅色警報。而海洋也因為污染和過度捕撈，近岸已經接近無魚之海。把所有問題都放在一起看才意識到，原來台灣只是個島，我們已經臨界它所能負荷的極限了。

無能為力處理的核廢料、接近填滿停用的垃圾山，往往是我們在享受生活便利時遺忘去思考的問題。彷彿這都是政府的責任，只要選上了他們就有必要為我們解決。如今大家已認為拒絕嫌惡設施是項基礎人權了，但我們好像從來沒想過，或許這些根本是無法解決的問題，而官方的處理只能讓它視而不見。社會的問題往往是眾人的選擇與奮鬥。在拚經濟的同時選擇自己的價值觀，努力讓環境資源可持續，物種能多樣保存。

Photo Credit: 徐樂

今天寫這篇，僅是深感台東已是台灣僅剩的一片淨土。或許嘉蘭位處郊野，得以保留完善的環境資源。但若找不回傳統部落族人和環境土地共存的意識，尊重山靈萬物敬意，並了解現代的工具對於資源採集的優勢和影響。人往往是健忘的，會默默地去接受所謂的現況，並忘記我們過去失去了什麼。我們是小國島民，對於環境的意識不能單純只是使用卻沒有回饋。更要從追求美感整潔，到面對真實，再現問題的本質。環境的變化總是難以讓人感受到，改變通常都不是幾年內就會有強烈感受的。不過，一旦把時間拉長到十年、二十年，往往就能深刻的感受到，過往和現今的改變。

我很慶幸今天我能在此看見山林應有的模樣。野溪裡有小蝦、小蟹，旁邊的樹林裡有山羌、彌猴，地上看的到食蟹獴和穿山甲挖過的洞，天上有飛鼠和雄鷹。甚至藍腹鷴，白頭鶇這些極少見的鳥種都不害羞地在我們面前露過臉。只希望這裡永遠是歌曲中傳唱的美麗島，讓祖先們能驕傲地看著我們前進的腳步。

Photo Credit: 徐樂 過去老人家說，在排灣族裡，毛蟹是懶惰的人在吃的，因為只要隨便翻翻石頭就有，但是現在毛蟹已經很難看到了。不過蟹籠卻一點也沒有變少。

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