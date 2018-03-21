圖文作家厭世姬作品被強制下架：為什麼「厭世」在中國被禁？

圖文插畫家厭世姬的作品《厭世動物園》，以幽默、諷刺的方式反映台灣年輕人低薪、窮忙的「厭世」態度，在台灣深受年輕人喜愛，後來更與中國湖南文藝出版社合作，經過改名、重新編輯，在中國出版。不過日前卻被舉報是「台獨」作家，作品立刻遭到下架。

厭世姬19日才在臉書發文，表示「這本書真是一波三折搞到我快崩潰」。

厭世姬說，當時售出中國版權時，也懷疑這本書真的可以在中國出嗎？果然幾個月後就收到中國出版社的訊息，指出書中有「過於宣傳消極頹廢思想、享受主義思想」的內容，與中國「積極向上的社會主義核心價值觀」不合，需要處理。最後改了書名，叫做《好氣啊，可是還要保持微笑》，原本封面動物比中指的形象，也被改成比「YA！」

不過沒想到，改了書名之後，該書卻在今（21）日卻被網友舉報台獨，在中國被下架，目前連亞馬遜的網站也搜查不到。

「消極、負面、髒話」都必須更動

厭世姬的男友、評論家溫朗東在臉書上表示，厭世姬的《厭世動物園》，國際版權有賣出韓文版、泰文版，然後中國湖南文藝出版社也將發行簡體中文版。

溫朗東說，厭世姬參與過鄭南榕基金會、林義雄先生的徒步苦行運動和蔡英文競選總部等活動，原本擔心在中國出書恐怕有風險。但不知怎地，對方似乎覺得還行，而為了通過中國廣電審查，該書的名稱、內容只要涉及到「消極、負面、髒話」，都被更動。

不過雖然該書最後通過審查、也在亞馬遜上架，溫朗東指出，日前有網友留言用了「大陸」這詞，被厭世姬更正為「中國」，卻被中國網友拿去微博炒作，讓簡中版在中國立刻下架。

發起舉報的網友「里子波路灰」在微博上擷取厭世姬和網友的對話，指出厭世姬回覆網友時說「什麼大陸？中國啦」，又指自己只是不想出版社難做事，所以就配合，「老實說根本沒多少錢」。「里子波路灰」據此痛斥厭世姬是台獨反華作家，「多次諷刺大陸，反對兩岸統一，請大家關注，打擊看不起大陸又想賺大陸錢的無良人士」。

Photo Credit:里子波路灰@微博

該貼文目前已在微博被上千人分享，「里子波路灰」更同時標記中國共青團、中國文化部、中國官媒「新華網」和「環球網（環球時報）」，並標註「掃黑打非」。

《蘋果日報》報導，舉報的「里子波路灰」也號召網友向中國國家出版廣電總局檢舉，該書為非法出版品。另外負責出版的湖南文藝出版社則遭到中國網友洗板痛批「台獨的走狗、幫兇」，更誇張到直指出版社此舉是在幫台獨募集資金，要求出版社出面說明，否則就要肉搜出社長來。

中國剛發布31項惠台措施，台灣作品卻「被下架」

這起事件也在網路上引起討論。有網友支持厭世姬說「舉報就舉報吧，也證明了他們氣度也不過爾爾」但也有網友說，「同意自己的書在中國出版，當然就是同意了中國的言論審查制度吧？」

更有上海的網友Feiyuan Barbara Fang表示，「 你們玩市場經濟，在我們的市場玩，還不屑於我們的規則。 簡單來說，就是想做蓮花，出淤泥不染被看出來了。 大家非常清楚大陸的定義和界限了，如果不滿意，就站直腰板不要順應他。 if you can't beat them then join them（如果你打不過他們，就加入他們）。但是加入還要表現一下自己不甘情不願。 非得在join them的過程中，戳兩下界限。 本就是敏感身份敏感書 籍了，還得在邊緣試探，這就很...了。」

《立場新聞》報導，中國境外所有出版書刊，都不能在中國境內發行，中國雖然改革開放30多年，但出版業在市場化的同時，仍是受到官方一定的控制。所有境外出版的書，除非跟中國出版社合作，出版簡體字版，取得國內的書號，否則不能打入中國市場。而中國的出版，仍有看不見的「審批」程序。其中涉及某些敏感課題的書，出版社要自行評估出版後的風險。

《TVBS新聞》報導，厭世姬表示，為了要出中國版，原本的書名、封面通通改頭換面，書裡面太消極頹廢、享受主義的思想，也不行。包括「大方承認自己是個廢人」，因為是消極主義，所以不行；說自己「從頭到尾沒什麼理想，有時間只想吃喝玩樂」也不行，因為這是享樂主義。

不過，中國二月才通過《惠台31項措施》，放寬台灣企業、社團、藝文業等領域人才，前往中國發展，包括簡化台灣圖書進口的審查流程：「對台灣圖書進口業務建立綠色通道，簡化進口審批流程。同時段進口的台灣圖書可優先辦理相關手續。 」但今天卻傳出台灣圖文作家的作品無預警被下架，中國的「惠台」政策也受到質疑。

國會助理溫士樟就投書《上報》，表示中國《惠台31項措施》在文化、影視產業類，中國洋洋灑灑臚列的廣播、電視、文化、藝術、電影等項目，鼓勵台灣人進軍中國文化市場，且開放之高，與中國本地創作者「同等待遇」。

「但中國沒告訴我們的是，這一切都需要在中共集權統治的文化思想審批下，才能吃到這塊大餅。」溫士樟說，中國強制推行官方意識形態、打擊社會上的異見，排斥新聞和言論自由，箝制人民的自由思想，提醒未來想到中國賺錢的人，必須意識到「這個夢所要付出的代價有多高」。

四處舉報，中國「銳實力」無所不在

不過，今年因為意識形態不同而被檢舉的，厭世姬的作品不是個案。

今年一月，萬豪國際集團將香港、澳門、台灣和西藏列為「國家」，引起軒然大波。隨後中國網友陸續查出包括ZARA，達美航空、美敦力（Medtronic）等外資的網站以不同方式將台灣視為「國家」，也都遭官方調查、要求改正。

萬豪集團更為此四度公開道歉，在官方微博帳號上表示，「尊重中國的主權和領土完整，決不支持任何損害中國主權和領土完整的任何分裂組織」。

中國外交部當時針對該事件的回應是：

「我們歡迎外國企業來華投資興業，同時在華經營的外國公司也應當尊重中國的主權和領土完整，遵守中國的法律，尊重中國人民的民族感情，這個也是任何企業到其他國家投資興業、開展合作最起碼的遵循」。

政治工作者吳敏之投書《關鍵評論網》，將這種公開宣示「配合既定政治原則，甚至進一步自我審查、限制言論或學術自由」，甚至迫使他人也配合表態，稱之為「銳實力」（Sharp Power）的運用。

知名的例子，還包括2017年8月，中國國家廣電總局要求英國老牌劍橋大學出版社，將旗下「中國季刊」中300多篇涉敏感議題的論文移除，否則該網站將被封鎖。而世界最大學術圖書出版商，德國的施普林格·自然集團（Springer Nature），也在2017年11月，被要求對中國境內讀者屏蔽1000多篇有關天安門、台灣、西藏等議題的敏感文章，引發各界嘩然。

而厭世姬今日稍早也在該臉書上回應，證實自己的書因為被舉報台獨所以簡體版在中國被下架。

厭世姬說，「台灣珍貴的地方就是可以表達各種立場但不會被怎樣，但如果一個國家不能容許頹廢、喪氣、比中指，一定要積極向上的話，被下架我覺得就算了。」她並用原來的簡體版標題祝福中國，說「即使很生氣，也要記得保持微笑喔。」

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核稿編輯：楊士範