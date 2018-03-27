- 熱門議題：
- 「厭世代」 、
- 「重回山林的台灣囝仔」 、
- 「用愛「陪伴」孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
交屋後發現中了「三寶」，可以告賣方詐欺嗎？
我們想讓你知道的是
很多南部鄉下房屋的買賣手法還停留在石器時代，一筆上千萬的透天厝買賣，契約書竟然可以只用一張紙，讓買房子，好像變得在賭人品和運氣。
小美是個女強人，為了孝敬爸媽在南部老家買了一個透天厝房子給兩老。由於路途遙遠，小美只有下去看了兩次就下訂，其他都交給仲介處理。
交屋後，小美雇工將房子原先的裝潢打掉，打算重新整修一番，誰知拆掉裝潢後的房子如此不堪，比女明星卸妝後的差異還大上百倍，詢問仲介是否知情時，也表示他只知道該區域以前會淹水，但很多年前已經整治好了，所以不知道房子有漏水、壁癌及水泥剝落等情況。小美轉而跟賣家商討賠償事宜，但賣家強硬表示房屋是以「現況交屋」，不可能退還部分價金，還好最後小美詢問裝潢公司，表示漏水、壁癌、水泥剝落這「三寶」是可以解決的，才鬆一口氣。
如以小美的例子來看，會發現法院對房屋買賣的三寶現象是否構成詐欺罪，是採比較嚴格看法的，畢竟房子縱然帶有裝潢或重新油漆，有可能只是賣家為了讓房子看起來賣相比較好，不能一概推論就是想要詐欺買家。
不過有一種情況值得思考：買家可否要求檢查帶有裝潢的房屋呢？通常這種時候，必須敲掉原有的部分裝潢，賣家有可能不同意，畢竟萬一裝潢破壞後買家卻不買，那賣家可就虧大了，但反過來說，賣家如果敢作出擔保，強調裝潢後面的牆面絕對沒問題，一旦與事實不符的話，賣家成立詐欺罪的空間會瞬間大增。
另外一種房屋買賣常見的糾紛情況，則是買家主張房屋有部分漏水，賣家顯然刻意隱滿，但大家要知道，漏水依據現在的工程技術其實是可以修復的，所以賣家通常會說這個漏水是之後才出現的，跟先前漏水的原因或地方不同。換言之，買家縱然證明房子在交屋後確實有漏水現象，賣家成立詐欺罪的機率依舊不高。此時通常涉及專業鑑定，只能說勞民又傷財。
講到這裡，買房子似乎很賭人品跟運氣，不過還是有幾個很簡單的做法提供參考：
- 撇開預售屋不談（個人完全不敢碰），中古屋的買賣如果房子處於出租給他人狀態，建議問問承租人甚至是前前手，可以的話，左鄰右舍也問問。
- 仲介的角色也很重要，第一點所提的都可以丟給仲介了解並跟你確認，省時又省事，不然我們何必給他們將近2%的高額費用。
- 遇到帶有裝潢或是新油漆的房子，在下訂以前，務必花點錢攜帶專業人士去檢查，雖然有點麻煩，但出事之後的律師費會讓你花更多。
- 買家希望賣家承諾的事項請以白紙黑字寫明於契約書，透過賣家另外親筆寫下來的擔保，在刑事的認定上會有一定的神奇效果。
- 賣家因為買房三寶而成立詐欺罪一事並不容易，但民事上另有解約跟減少價金的方式，買家不用太灰心。
- 最後一點，內政部早有契約範本可供參考，在網路時代手指點一點就有的東西，請大家當個聰明消費者吧！
很多南部鄉下（尤其是喜歡超抽地下水的那幾個地方）房屋的買賣手法還停留在石器時代，一筆上千萬的透天厝買賣，契約書竟然可以只用一張紙，薄我幾乎都快忘了它的存在，甚至比我擦屁股用的紙張數還少，看了真的會吐血。
紙漿並沒有長那麼多錢，對於老一輩的交易觀念，實在是感到不可思議！
延伸閱讀
本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航