哈佛醫學院研究員教你透過「熱情測試」，找到自己真正的夢想

文：川﨑康彥

熱情測試，找到你真正的興奮

「你最想實現的夢想是什麼？」

被問到這個問題的時候，你能馬上答出來嗎？其實是挺困難的。

不過，如果有一個比較長期的希望，例如「想成為怎樣的人」、「希望未來變怎麼樣」，偉大的夢想很自然地就會跟著興奮心情孕育而生，應該就能馬上回答了吧。

沒有辦法馬上回答開頭問題的人，不妨試試接下來我將介紹的熱情測試。

所謂「熱情測試」，是我的兩位人生導師，珍妮特．布雷與克里斯．艾特伍德夫婦在一九九五年所開發，稱為「發現熱情工具」。對發掘自己內心深處的興奮很有幫助。

熱情測試中的「熱情」有特殊意義，指的是感到興奮的心理狀態。

我先舉五個讓我燃起滿滿熱情的例子：

成為世界知名的暢銷作家 用音樂打動許多人的心 成為演說家，影響全世界 周圍都是擁有共同夢想和希望的同伴 到世界各地旅行

我把這五個夢想貼在書桌前，讓自己隨時可以看見。

身兼作家及演員的傑克．坎菲爾也很倚重這個熱情測試。坎菲爾是《心靈雞湯》系列的主導人，這個系列集結了指導正面思考的講座所分享的故事，全世界有各種翻譯版本，是累計銷售已超過一億本的超級暢銷書。換句話說，為人指引人生方向的世界級人物也推崇這個熱情測試。

現在，有五百多位熱情測試推廣員（參加過熱情測試講師培育講座並結業的人），在全世界五十幾個國家從事推廣活動。

在日本擔任熱情測試營運代表的我，也是接受這個熱情測試後，找到自己真正的夢想。

在進行熱情測試之前，有幾件事必須先準備好。首先是寫下十件自己懷有熱情的事，例如我在前面舉的五個例子。職業（工作）、健康、人際關係、服務（社會貢獻）、與精神相關的事物（心靈平靜等）、期待、環境（住家地點或裝潢等），任何項目都可以寫下來。

接著，依序將每一項熱情，以1、2⋯⋯編號。

不過，在寫下讓自己懷有熱情的事的時候，請遵守以下三原則：

必須是肯定句（否定句會難以理解）

必須是短句（句子太長，就不容易記住熱情）

避免兩個以上的要素（會模糊焦點）

大部分的人最初都會舉出一些令世人讚嘆或是對社會有貢獻的事，但這和自己真心希望的並不一致。而是像「入住濱海區的億萬豪宅的最高樓層」、「從東京大學畢業」、「年薪超過一千萬」、「與朋友圈公認的帥哥／美女結婚」這種。

夢想，就是要不畏世人眼光，聽從自己的熱情才對。但是，幾乎沒有人能夠一開始就找到自己的本心，所以盡可能直率地，將想到的熱情寫下來。

那麼，現在就開始熱情測試吧！請回答以下問題：

【問題一】熱情1與熱情2，哪一項會讓自己更快樂？

下面就以我剛才舉的五個例子來解說。

成為世界知名的暢銷作家 藉音樂感動許多人的心

請回答哪一項讓你覺得心情更好。

如果你還在猶豫，答不出來的話，就前往【問題二】。

【問題二】達成熱情1卻無法達成熱情2，與達成熱情2卻無法達成熱情1，哪一種情況心情比較好？

A「成為世界知名的暢銷作家」但「無法藉由音樂打動許多人的心」

B「藉音樂打動許多人的心」但「不是世界知名的暢銷作家」

請回答A和B哪一種你覺得比較好？

如果這個問題你也回答不出來，請前往【問題三】。

【問題三】請閉上眼睛。想像你已經完全成為熱情1的模樣。在這個想像中，完全沒有熱情2，仔細揣摩那種感覺。然後，這個想像請先放一邊。接著想像你已經成為熱情2的模樣，而這個想像中完全沒有熱情1，仔細揣摩這種感覺。你覺得哪一種情況比較好？

身為日本熱情測試代表的我，以我的經驗來說，幾乎所有人來到【問題三】，就可以做出選擇了。如果到【問題三】還無法做出決定，那就過一段時間，再嘗試回答【問題三】吧。

雖然一個人也能做熱情測試，但我建議兩個人一組，由對方來提問，這樣比較容易做出選擇，尤其建議和朋友或家人一起做。

下一步，請在熱情1與熱情2中所做出的選擇，與熱情3比較，然後從【問題一】開始再度向自己提問。

接著都是同樣步驟，請選出前五名。

把前五名的熱情寫下來，貼在最顯眼的地方，例如冰箱的門上、書桌上等。

以這樣的方式反覆檢視，漸漸地「成為億萬富翁」、「開高級車」這種物欲會一個個消去。到了這樣的境界，再偶爾做一下熱情測試，剛剛的前五名將會更縮小範圍。

中途改變熱情也無妨

人生中可以做好幾次熱情測試，我會將想定的五個熱情縮小範圍，讓思維更清晰，最後熱情會剩下一個，只用一句簡單的話來表現。說到底，每個人都只有一個根本熱情，其他的熱情都是從這個根本衍生出來的。

我猜風靡美國大聯盟的鈴木一朗選手心中，一定不只是「打棒球比誰都厲害」、「在棒球界留下一流成績」這種唯我的理想，他心裡最深的熱情應該是「透過運動，讓更多人體驗到興奮的滋味」吧。

不過，就連這個測驗的創始人，他們的前五名熱情至今都還在變，而我也還無法縮減成一個呢。

但我自己預測最後剩下的可能會是「打造一個園地，讓全世界的許多人都能夠和平且充滿活力地在這裡進行各種活動」。如果是這樣浩大的熱情，我可能每天都要沉浸在前所未有的興奮裡了。

只要有筆記本（甚至是紙片）和筆，就能隨時隨地做熱情測試。

但如果想要更專心思考，就如我先前所說，找一個人互相提問比較好。

若想更進一步借助專業人士，我建議可以試試參加工作坊或懇談課程。我相信你一定能找到人生中最重要的那股熱情。

書籍介紹

本文摘錄自《為何我們喜歡興奮，需要緊張？哈佛醫學院研究員的53個活化大腦練習》，先覺出版

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作者：川﨑康彥

譯者：蔡昭儀

本書作者在哈佛醫學院擔任研究員期間，發現了充分運用腦部，成為工作與生活幫手的簡單祕訣，那就是盡量讓腦部感到「興奮」與「緊張」。他透過不斷研究，並對主管和同事的行為模式進行觀察分析，再加上自己的經驗，找出53個不耗時、不花錢、不需要特殊道具與知識水準的簡單練習，讓腦部可以常保「興奮」與「緊張」。

這些簡單練習包括：

特地去大書店，每層樓都逛一逛

刻意吃頓豐盛早餐

在神社、寺廟或教會許願

認真傾聽童言童語

日光浴、擁抱、參加聚餐

桌子擺成「L型」或「U型」

他相信，我們只要這樣活化腦部，無論工作或讀書，甚至運動都會得到很好的成果。此外，也能提升溝通能力、促進人際關係、安定心神、消彌負面情緒，預防及改善失智症。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航