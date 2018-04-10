亞馬遜的下一步：賣「醫療保險」？

作者：鄭貞茂（金管會副主委）

The ballooning costs of [healthcare] act as a hungry tapeworm on the American economy. ──Buffett

三家公司聯手進軍醫療保險

近年來電子商務跨足到實體零售業務的例子不勝枚舉，例如阿里巴巴近年來積極佈局服飾百貨、家電、食品生鮮快速消費以及餐飲，最近更宣布要進軍家居業，幾乎食衣住行無所不包。美國電商巨擘亞馬遜也不遑多讓，繼去年併購有機生鮮超市全食（Whole Foods）之後，1月底宣布與巴菲特的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）以及摩根大通（JPMorgan），將合組一家醫療保健公司（暫稱ABJ公司），要為這三家企業旗下100萬員工降低醫療支出成本，之後更希望能擴及至全美國民眾。

美國醫療成本像「吃不飽的寄生蟲」

根據巴菲特的說法，美國醫療健保費用大幅攀升，就像是寄居在美國經濟裡一條吃不飽的寄生蟲（hungry tapeworm），雖然新成立的公司對解決高健保費用尚無有效對策，但也絶不會撒手不管。根據統計，美國醫療建保支出費用占國民生產毛額比重，從1980年的9.2％攀升至1990年的12.1％，2016年更增至17.9％，約當3.3兆美元，平均每位美國民眾花在醫療健保支出約10,348美元，預估到2025年時這比重更將增至20％，由此可知這問題的嚴重性。

川普新健保，成敗見真章

美國民主黨與共和黨對解決醫療健保費用高漲的思維並不相同，前總統歐巴馬在2010年宣布推出可負擔健保法案（Affordable Care Act），即所謂的歐記健保（Obamacare），希望藉由強制每一位民眾投保來降低平均分攤成本。但共和黨認為這違反市場自由運作機制，也會增加聯邦政府財政負擔，因此川普總統上任後就把廢除歐記健保視為政策重點之一。

但由於共和黨在參議院有少數幾位議員支持歐記健保，讓川普立法廢除歐記健保的意圖無法實現，於是川普便利用總統權力，在去年10月簽署行政命令，讓中小企業能夠投保較便宜的保險，而不受歐記健保的約束。另外共和黨也終於利用稅改的機率，由參議院在12月通過廢除歐記健保中強制所有美國人都需投保的規定，讓歐記健保形同跛鴨（lame duck）。

究竟那一種作法可以降低民眾的醫療健保支出？答案可能見人見智，例如歐記健保希望擴大投保民眾人數，藉以降低民眾平均健保支出，但強迫民眾投保的結果，有許多人申請為貧民身份，讓政府為其買單。另外一個問題是，醫療健保公司藉機將一些成本費用轉嫁到投保人身上，最後的結果，並非所有民眾都對歐記健保表示滿意，這也種下川普總統改革歐記健保的遠因。

ABJ重挫傳統醫療公司股價

無論如何，根據金融時報的分析，假設ABJ公司旗下四分之一（約25萬人）員工平均每年享有的家庭健保成本為19,000美元，如果能夠節省十分之一的成本，每年可省下的成本幾可達到5億美元。可以想像這樣的模式應用到所有美國大型企業身上，將可省下驚人的成本，這也難怪ABJ形成的消息一出，醫療保健等相關公司股價大跌，彷彿當初亞馬遜併購全食之後對其他零售超商的股價衝擊一般。

在這裡我們不僅再度看到了電商衝擊傳統醫療產業的模式，也看到了類似金融科技對提升普惠金融（financial inclusion）貢獻，若ABJ能夠提升美國醫療健保體系的效率，那可能比川普總統的改革歐記健保來的更為有效。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航