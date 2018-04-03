尼安德塔人曾經是個令西方人難以啟齒的親戚？

參考標題：

文：李相僖、尹信榮

就在達爾文出版《物種起源》（On the Origin of Species，1859）之前，科學家於1856年發現了尼安德塔人。起初，化石古怪的外觀引起人們不少關注，很快地，關於「尼安德塔人與現代人類是否有血緣關係」、「尼安德塔人是否為人類祖先」等問題，在各界引發了激烈的辯論。

1990年代，對於尼安德塔人與現代人類之間的血緣關係，當時古人類學界分成了正反兩派。絕大多數的學者認為尼安德塔人是現代人類的直系祖先。

透過化石的研究比對，可以從尼安德塔人身上觀察到與現代人相同的特徵，例如突出的鼻樑和拉長的後腦骨。照這樣看來，應該只剩下少數的「反對派」學者否定尼安德塔人與現代人類的關係。但在學術界之外卻產生了十分有趣的現象，那就是社會上大部分的民眾反而支持反對派的論點。當時我對於這種社會氛圍感到非常困惑。尼安德塔人與人類有沒有血緣上的關係，他們到底是不是人類的祖先，不過都是根據化石證據還原出的一種客觀事實，更何況，這一切都是數萬年以前發生的事了，不是嗎？但是對西方人來說，這個問題無關數據，而是牽涉到民族情感與驕傲。

尼安德塔人就像是一個令人蒙羞、難以向外人啟齒的親戚，不管他是生活在三萬年還是十萬年前，西方人好像都不希望與他有血緣上的牽連。這到底是為什麼？導致西方人對尼安德塔人抱有負面看法的關鍵，來自二十世紀初在法國聖沙拜爾（La Chapelle-aux-Saints）出土的一具化石。這具化石有完整的頭骨、軀幹與四肢等重要部位，科學家推測他生前是一名步履蹣跚的佝僂老人，生活環境十分艱辛，才會讓他的骨頭關節出現嚴重受損。

但社會大眾卻對這個老人化石產生完全不同的詮釋，他的外貌被描述成看起來有點笨，走路時會彎腰駝背，甚至演變成一種愚蠢、癡呆的象徵。1909年，就在化石出土後的隔年，倫敦一家報社刊登了一張尼安德塔人的化石復原預想圖：彎曲歪斜的身軀，全身覆蓋毛髮，嘴巴微微半張著，額頭窄小且向後傾斜，遲鈍的眼神被笨重的上眼皮給遮去一半。這張圖如實反應出當時人們對於尼安德塔人的認知曲解。

令人聯想到土著的粗鄙外貌

這樣的外貌，是否覺得似曾相似？沒錯，這正是當時歐洲人心目中，生活在殖民地的那些「未開化的土著」。尼安德塔人重建出來的樣貌，與殖民地的原住民十分相似，這一點並非偶然，其中隱含了當時西方人的潛在意識。

歐洲人普遍認為，這些未開化的土著十分野蠻，所以自己有責任將這些地區納入殖民，將歐洲的文明與宗教傳給他們，提供他們向上發展的機會。好，現在回頭來看看尼安德塔人。在歐洲人心目中，尼安德塔人用原始的工具捕捉動物、像動物一般咆哮、居住在幽暗的洞穴之中，與其說他們是人類，倒不如說他們更像兇猛的野獸。

後來，擁有寬敞額頭、強壯下顎、長相精明的克羅馬儂人（Cro-Magnon，屬於智人的一種，被認為是歐洲人的祖先）出現以後，尼安德塔人被取而代之，最後完全滅絕。對於西方人來說，克羅馬儂人代表的是擁有高超狩獵技巧、語言和文化的真正人類，相反地，尼安德塔人不僅不屬於人類，還很野蠻。人們認為尼安德塔人正是因為蠻橫無知，才會被克羅馬儂人打敗，而那些未開化的土著，則是被西方殖民後，才獲得建立文明社會的機會。這兩者之間，似乎有些相似之處。因此，當西方人在看尼安德塔人時，不知不覺就會聯想到殖民地的土著，造成「你是尼安德塔人！」這句話聽在西方人的耳裡格外刺耳。

後來，德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）的史凡德．帕波（Svante Pääbo）博士，他率領研究團隊進一步展示了這項新技術，直接從尼安德塔人化石上萃取出古老的DNA來進行分析。帕波博士透過基因組定序，證實尼安德塔人與現代人類的DNA並不相同，意味著尼安德塔人不可能是現代人類的祖先。帕波博士分析了粒線體中的DNA（約一萬六千個鹼基對）與細胞核中的DNA（約一百萬個鹼基對），兩邊分析出來結果皆指向同一個結論。過去那些既有的化石研究方法，相較之下看來既陳舊又過時。直接從化石中萃取出DNA，賦予實驗結果一種尖端科技的新鮮感，彷彿就像電影《侏羅紀公園》般激發出人們無限的想像力，也因此而受到一般大眾青睞。

尼安德塔人並非人類的親戚，這樣的主張幾乎成為了既成事實。所以到了2000年，「尼安德塔人是因為現代智人的出現而消失滅絕」這樣的論述，也被世人認為是理所當然而廣為流傳。關於尼安德塔人滅絕的原因，人類學家提出了各種不同的假設。有人認為這兩個族群發生過激烈武力衝突，而擁有較精良武器的現代智人將尼安德塔人趕盡殺絕；也有人認為，他們彼此間雖然沒有直接衝突，但現代智人以優越的環境適應能力，最後贏得了這場生存競爭。無論是哪一種情況，只有一個事實從未改變過，那就是兩個族群絕對沒有血緣上的關聯。

Photo Credit: Reuters/達志影像

尼安德塔人也會說話嗎？

然而十年過去了，尼安德塔人的研究在2010年發生了重大逆轉。帕波博士透過更新的基因檢測方法，重新解讀了尼安德塔人化石的基因組。這項艱巨的工作需要分析超過三十億對的鹼基對，衝擊性的研究結果也震驚了全世界──所有現代人類的體內都帶有尼安德塔人的基因，而歐洲人體內有百分之四的DNA來自尼安德塔人。也就是說，歐洲人是繼承尼安德塔人血緣的後代！

更令人驚訝的還在後頭。這百分之四並非無關緊要的基因，實際上，這些基因分別掌管嗅覺、視覺、細胞分裂、精子的健康狀態、血管內平滑肌收縮與舒張的調節機制等體內功能，對於人類的生存至關重要。其中有個基因特別令人好奇，就是與語言功能發展有關的FOXP2基因。這個基因若是發生突變，人類便會喪失說話的功能。在這項研究結果出現前，尼安德塔人的說話能力一直受到各界質疑。尼安德塔人是否會說話？如果會，那他們的語言功能又發展到什麼樣的程度？他們到底能不能像現代人類一樣，自由地用語言溝通？還是只能像嬰兒般發出咿咿呀呀的喊叫聲？

主張尼安德塔人不會說話的學者，他們推測尼安德塔人身上的FOXP2基因結構與人類的相異，因此當基因組分析的結果一發表，他們當然迫不及待想確認基因的情況。沒想到，尼安德塔人的FOXP2基因竟然與現代人類完全相同，莫非尼安德塔人真的會像我們一樣說話嗎？（或者更準確地說，我們真的像尼安德塔人一樣說話嗎？）

部分學者認為，僅憑遺傳基因無法確切得知尼安德塔人是否會使用語言，於是他們開始進行另一項研究。懂得使用語言的現代人類，其大腦最顯著的特徵就是左右半球功能上的不對稱性。雖然大腦的許多部分都與語言功能的發展有關，但最重要的語言區多分布在左腦。如果左右腦在分工上有所謂的不對稱性，那麼一定會讓身體更頻繁地使用左右側的某一側，所以才會形成左撇子或右撇子。因此，如果可以觀察出尼安德塔人是否有慣用某隻手的習慣，就能反過來推測其大腦是否具有可以使用語言的不對稱性結構。

美國堪薩斯大學人類學系的大衛．費爾（David Frayer）教授，他所領導的研究團隊想了個方法來實踐這個理論──他們將注意力放在尼安德塔人的牙齒上。尼安德塔人非常有名的一個特徵，就是善於利用他們的牙齒作為工具。如果只是用牙齒來咀嚼食物，上下排牙齒的咬合面應該會呈現均勻磨損的狀態。研究人員從尼安德塔人牙齒凹凸不平的咬合面，推測尼安德塔人不僅在吃東西時會用到牙齒，還會將牙齒用來做其他事情。例如在切斷肉類或是堅韌植物時，他們會用牙齒將肉類或植物的某一端緊緊咬住，同時用一隻手抓著另外一端，再用另外一隻手拿著石器用力切斷。假設在切斷東西時，揮下石器的角度若稍有偏移，會造成什麼情況？堅硬的石器邊緣就會擦到牙齒表面，留下刮痕。仔細觀察刮痕的角度，就可以判斷他們是用左手或右手拿著石器。

多麼巧妙的方法，不是嗎？實際觀察並統計後發現，大概有百分之九十的尼安德塔人都是右撇子。這個比例與現代人類的情況十分相似，也使得尼安德塔人會使用語言的可能性又提高了一些。

透過這些年來的研究，我們可以了解尼安德塔人並非如野獸般咆哮的野蠻人，他們已經開始懂得使用工具，在貧瘠的自然環境中過著狩獵與採集的生活。他們會用一種赤褐色的顏料畫在身上當作裝飾，也會舉行儀式來埋葬死者。不僅如此，他們極有可能與人類一樣，可以流暢地說話、互相溝通。甚至有學者發現，那些被認為是現代人類發明的洞穴壁畫，很有可能是尼安德塔人最先所創作出來的。

有人說歷史的演變就像螺旋，不停地輪迴重複。在最早發現尼安德塔人遺址的所在地，同時也是二十世紀種族主義溫床的德國，甚至興起了某種承認尼安德塔人身分的運動。如今在德國到處都能看見「我是尼安德塔人」（Ich bin ein Neandertaler）的標語。1963 年，美國總統約翰．甘迺迪在柏林進行訪問時，也借用了這句話並感性地喊出「我是柏林人」（Ich bin ein Berliner），作為這場著名演講的開場白。難道這意味著西方社會已接受尼安德塔人作為人類的祖先？又或許，這只是極力擺脫窠臼的年輕世代，藉此表達出他們與眾不同的想法而已。我謹慎卻樂觀地認為，以種族歧視眼光看待尼安德塔人的時代已經逐漸過去。人類正試圖拋開對尼安德塔人的成見，從貶低殖民國家與當地文化的歷史桎梏中解放，也是某些人終於願意擁抱和接納這個多元社會的最佳證據。

當我思考尼安德塔人的歷史時，我也想起了韓國。韓國同樣是一個對祖先十分尊崇的國家，因為人人都想確認自己的血統是否來自於「令人自豪」的民族。但仔細想想就覺得不大對勁，究竟誰才是令人感到驕傲的祖先？誰又是令人感到蒙羞的祖先？過去在學校裡，我們學到大韓民族的祖先來自西伯利亞地區。對於自己起源於東北亞大陸的說法，我們並未感到抗拒。但如果有人提出，我們的祖先其實是來自於東南亞，你會有什麼感覺？會覺得有些反感嗎？如果會的話，請再仔細好好想一想，你心中的那股抗拒感，不正是來自於社會對於東南亞國家的種族歧視嗎？這與二十世紀初的歐洲人以有色眼光看待尼安德塔人，又有何不同呢？

註解：學界對於哪些人類化石應該屬於尼安德塔人目前尚無共識，所以他們確切的生存年代也尚無定論。有文獻指出尼安德塔人曾經歷維爾姆冰期（Würm glaciation），代表他們可能生存於3-10 萬年前的歐洲大陸。然而隨著更多化石被挖掘出來，尼安德塔人的年代之爭仍在持續中。

相關書摘 ▶把吃人當作吃飯一樣的「食人族」並不存在

書籍介紹

本文摘錄自《人類的起源：最受美國大學生歡迎的22堂人類學課，關於你是誰、你從哪裡來又該往哪裡去》，三采出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：李相僖、尹信榮

譯者：陳建安

用最簡短又生動的方式，解開人類與人性的演化之謎：

人類是從猴子演化來的嗎？

你我都有「助人為樂」的基因嗎？

喝牛奶不會肚子痛是一種基因突變？

管你白種人還黃種人，百萬年前通通是黑人？

人類長這麼大的腦袋有什麼用？

我們還會繼續演化嗎？

這些問題乍看有點瞎，其實都是與你我切身相關的演化關鍵。原來從一顆智齒，可以看出醫學進步如何影響人類演化發展。當人類的雙手離開地面，用腳踏出第一步，就注定承受心臟病與分娩的痛苦。

要了解人類的歷史，不一定得從八百萬年前開始研究。作者將大學生最常提出的問題，寫成二十二個生動的故事。這些故事不僅滿足了我們對於自己「身世」的好奇，更引導我們思考許多現在看來理所當然的事，包括我們怎麼長得這麼好看、我們為什麼愛吃肉，還有我們可以空出雙手滑手機，其實都是出乎意料的演化結果。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航