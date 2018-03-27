《全球經濟的關鍵動向》：全球化第二次「世紀週期」即將現身

文：哈利・鄧特二世（Harry S. Dent, Jr.）、安德魯・潘秋里（Andrew Pancholi）

這是重大的全球化倒退，而且離結束還早得很。

—哈利・鄧特

一個超大的新週期正要現身，它的重要性和潛在影響，都會是重量級的。這個「世紀週期」（Centurial Cycle）大約每一百年會來到全球化的高點。

何其有幸！我們目睹了全球化第二次大漲潮。潘秋里（本書共同作者）在追蹤一個一百年的週期，但最重要的影響可能就是這了。對我跟潘秋里這樣的週期同道中人，看到以下這張圖，不禁會張口結舌，它甚至不是我們想的。

關於這張圖我有幾點要說。

儘管是出色的歷史研究，但我看來，它重複計算了全球貿易。它在出口與進口都有計算占全球GDP的百分比，但其實兩者就像一枚硬幣的兩面，總數是相等的。

易言之，一方的出口是對方的進口。

所以看圖時，我把縱軸的百分比除以二，只考慮出口的部分。但我無意改動它原本的旨意，相反地，我要對創造這項傑出研究的安東尼・艾斯特威得歐多（Antoni Estevadeordal）、布萊恩・法蘭茲（Brian Frantz）和阿倫・泰勒（AlanM. Taylor）三人致敬。

Photo Credit:商周出版

即使如此，全球貿易占比仍來到稍高於30％的近代高點，看圖可知，這在歷史上是很高的水準。另外，提醒讀者，美國的出口僅占總GDP的11％到12％。

最近這次「五百年超大創新與通膨週期」（500-year Mega-Innovation and Inflation Cycle），大約始於1400年，這時西方習得開動大型帆船航海、投射火藥征服國家，以及用印刷機傳播言語（容後詳述），但全球貿易僅緩慢成長。這時期的船隻，又小又慢，船員多半有去無回。

全球化第一個大浪，是隨著大型的動力輪船發明而展開，後來，歐洲和美洲出現穿越大陸的鐵路，更是擴大了程度。特別是在美洲，鐵路開拓並統一整片廣袤、陌生、資源豐富的大陸，產生了一個百年後引領全世界的國家！相隔百年？沒錯！

全球化第一次大漲潮，大約是在1850年，接連因輪船和鐵路推展而展開，一直維持到1912年，因第一次世界大戰受挫，導致反縮，這不是全球化的大反撲是什麼？

大蕭條期間，保護主義的關稅令情況惡化（如今擬議關稅很可能導致相同效應），接著現代歷史上最嚴重的衝突：第二次世界大戰登場了。

這種大環境怎麼可能有好看的全球貿易！

技術分析的說法

艾略特波浪理論（Elliott Wave terms）一向是我愛用的敘事，從結論來說，艾略特波浪理論大師普萊希特（Robert Rougelot Prechter）已經把它昇華為技術分析經典的層次，這套方法也讓週期和趨勢的走勢，容易形象化及進行討論，免於受制於諸多流派的艾略特波浪分析師的型態詮釋。

全球化第一度漲潮，時間約落在1850年到1912年之間，是「第一上升波」。1913年到1945年間，長達33年的反縮，則是「第二修正波」。最高的浪頭，一般出現在「第三波」，約莫維持到2007年年底到2016年年底這段期間。眼前的情況，是為時數十年的反縮，也就是「第四修正波」。

第一波的反縮幅度，約達全球GDP的15％到6％（此處只考慮出口）。那時經濟衰退60％，這段反縮是對大蕭條落井下石。大蕭條循著80/84年四季經濟週期，於2008年再度來襲，要到2022年到2023年才會結束。

個別國家往往以為保護國內產業對自己有好處，不過一旦大家都這麼做，結果就是把餅做小。再說一次，美國的出口只占GDP的11％到12％。德國的出口占比則高了許多，來到46％（不管在西歐甚至東亞，都是很高的數字）。香港和新加坡的數字破表。

這些高出口國家，將遭受這段全球化的「第四修正波」最劇烈的打擊，這段苦日子當中，美國將維繫其地位。香港和新加坡在近期內，當前的全球化反縮，它們將會被本身出口大跌打敗。記住了，上一次拉回，全球出口貿易跌掉60％。

Photo Credit:商周出版

普萊希特若來看圖3-1，會說有個第五波還沒到，而且應該會至少站上40％的出口GDP占比（圖上則是80％）。

這情況理應出現在人口規模大出許多的新興國家，變得更都市化、中產階級擴大之時。即使不用普萊希特，我也知道在下個一百年週期，會迎來第五波的全球化浪潮，這週期我最早也是從他那裡聽到的。

我之所以如此肯定，原因出在「五百年超大創新與通膨週期」。

回報來自面對週期站對邊

「五百年超大創新與通膨週期」向上擺動期間，出現通貨膨脹，向下擺動，則產生通貨緊縮。這週期自1896年（現代歷史的通縮低點），就已蒸蒸日上，約莫會持續到2140年代。

這是好消息。

上一次這個週期上行，是在1400年到1648年這段期間，帶來為期一百年、非比尋常的榮景，這過程開始於1500年左右，極盛時以英國女王伊麗莎白一世（Elizabeth I）1558年到1603年的「黃金時代」（Golden Age）為代表。

所以我預期在2070年代到2140年代之間，會再出現一次全球化大浪潮。

從結果來看，我們已在1933年到2017年，經歷一輪非比尋常的榮景，接下來前景仍可期，一直到2055年到2068年為止，這時新興國家的人口動態，終於開始放慢，如同自2007年和2011年後，北美和歐洲的已開發國家相繼發生的情形。

下一個榮景將立足於新興市場（中國以外），這要歸功於這裡的強勁人口趨勢。考慮當前的人口趨勢軌跡，已開發市場的未來恐萎靡不振，除非接下來數十年的老化出現大變革。

這一輪後市仍看漲的五百年週期，強有力地顯示的跡象正是，人生和工作生活，雙雙都得大幅延長！或許人會在三十幾歲和六十幾歲，分別生育下一代，然後一百多歲才退休。再度生育支撐搖搖欲墜的人口現狀，大舉延長工作生涯也是。

這二個情況是我認為扭轉已開發市場當前淒慘的人口趨勢所需的現象。

有個重要觀察是我從1980年代獲得的洞悉。

長期來看，通膨其實是人口發展的徵象，另外，提升專業分工及生活水準的都市化也是。我們為他人生產的貨品，支付更高的物價，同時仰賴專業賺到更高的收入，這情況只出現在都市環境，且有賴近二百五十年來，資本主義和民主的雙重動能，得到進一步的鞏固。

這般程度的專業化，必須輔以充裕的貨幣和信用，方便買賣進行。將更多事務委託給其他專業人士，提高了產品的成本。通膨於焉發生。

重點是，專業化賺取的工資較多，足以抵銷通貨膨脹，結果是較高的通膨及生活水準，兩者的長期相關性歷歷在目。

自1900年起，人們調整通膨後的生活水準，漲了不只八倍，這現象出現在史上最高的通貨膨脹期間。金本位倡議者很愛拿著一張美元價值自1900年以來，下跌97％的圖表說嘴，好像財富真的消失這麼多，可是，透過促進專業化和疏通貿易（包括全球化），發展正好相反。

所以，假如在這次世紀性的百年和全球化週期，貿易和專業化趨於緊縮，經濟會暫時惡化，而不是好轉。

喂！專業分工可是亞當・斯密的主要論點，他從國家的脈絡進行檢視，從此彰顯個別工作者，或勞工的地位。

這你應該不意外，原來五百年週期當中，有兩個二百五十年的週期！每當創新或政治有所變革，就會加快後來的那一個。

週期當中的週期，是不是很有意思。

始於1500年代初期的宗教改革，為歐洲的榮景、英國伊麗莎白女王的黃金時代，與環球世界航行增溫。

這段第二波的全球化浪潮，是勞動專業分工和成長的重要催化劑，雖說如今減弱的跡象明顯且迅速。第二次世界大戰後，一開始是噴射運輸，接著有網際網路，大力助長第二波浪潮飛漲。

但現在，許多工人覺得移民和移工，是在拉低而不是提升他們的生活水準。最發達的第一世界，和追趕中的第三世界，所得仍存在巨大的鴻溝。

已開發市場的工廠工人，擔心飯碗被低薪的亞洲勞工和移民搶走，但對所有地方的勞工威脅更大的，是工作不看心情、不需健保和退休給付，只需適度保養的機器人！尤有甚者，自動化來勢洶洶，大有取代辦公室上班族左腦事務之勢，包括許多高階的專業技能。

到最後，每個人都得要變得更有創造性，當一名右腦導向，產出更多客製產品和服務、即時交付的開創性工作者，好與包辦簡單及複雜左腦事務的電腦競爭。

對於未來數年甚至數十年，可能會加重的反自由貿易聲浪，以及貿易戰爭，先有個底，尤其是在景氣最不好的年頭（可能落在2017年年底到2023年之間）。

加上多數已開發國家，人口呈現快速老化，這趨勢不利於全球經濟。而且，因全球的領導人和專家幕僚，不懂或者根本不知道有這些週期，世局造化將令這群人行進間跌跌撞撞。

我們將要迎來一場重大的變革，首先是此際250年週期的政治變革，接著輪到45年週期、2032年起的技術變革。

相關書摘►《全球經濟的關鍵動向》：美國企業令人厭惡的理由

書籍介紹

本文摘錄自《全球經濟的關鍵動向》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：哈利・鄧特二世（Harry S. Dent, Jr.）、安德魯・潘秋里（Andrew Pancholi）

譯者：陳鴻旻、曹嬿恆、劉道捷

暢銷書《2014-2019經濟大懸崖》、《2017-2019投資大進擊》作者哈利・鄧特二世，曾預言民粹主義將撼動世界，現在，民粹主義已推動了英國脫歐、美國川普當選，以及全球諸多動盪。在本書中，他將告訴你如何在反全球化的浪潮中，保護你的投資與資產，甚至從中獲利。

2020年代將是全球經濟的一大轉折，數個政治、經濟與人口週期同時罕見地跌至低谷，將造成巨大的金融崩壞與政治動盪，規模與破壞程度將大於2000年代的金融海嘯，甚至超越1930年代的「經濟大蕭條」。我們正走向鄧特所說的「經濟寒冬」。

這些週期影響著我們日常生活的每個方面，從匯率到選舉結果，從亞洲的經濟成長率到歐洲的出生率。你將從本書中了解：

為什麼近幾年最炫目的科技（例如自動駕駛、人工智慧、虛擬實境和區塊鏈）要到2030年代才會創造出龐大的新經濟？ 為何中國可能是全球經濟最大的泡沫？ 為什麼你該投資的領域是照護與醫藥產業，而且應該完全撤出房地產市場與汽車業？ 為何不該再繼續相信黃金會保值？

本書將提供許多實用的策略，幫助你將眼前的動盪扭轉為機會。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航