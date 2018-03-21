否定ADHD存在無助改善患者處境

近來我在Facebook上見到一篇關於「注意力不足過動症」（ADHD）的的文章廣傳，題為〈著名哈佛心理學家稱ADHD大多是騙局〉（Renowned Harvard Psychologist Says ADHD Is Largely A Fraud），來自一個叫做《Curious Mind Magazine》的網站[1]，網站本身看來不甚可信。

不過，文章資料來源是《明鏡周刊》2012年一篇訪問，而受訪的傑羅姆（Jerome Kagan）又的確是著名哈佛心理學教授，值得再仔細分析一下。他在訪問中認為ADHD是「一項發明」（他沒有使用「騙局」一詞），並非真實存在的疾病。[2]

問題是，我們應否接受他的說法？

傑羅姆是發展心理學的先驅者，其中關於嬰兒及兒童「氣質」（temperament）的研究最為著名，被視為20世紀百位傑出的心理學家之一。不過必須同時指出，他並非精神科醫生或神經科學家，而其意見亦未反映學界整體共識，即使他是發展心理學權威，就ADHD而言，他說的話只能代表他自己。

接下來，我們看看傑羅姆的批評及理據。

懶惰、不專心並非ADHD

《明鏡》訪問中傑羅姆稱兒童精神疾病數字上升，主要原因是「模糊的診斷」所致，他說︰「讓我們回到50年前。假設有個7歲兒童在學校感到沉悶，並擾亂課堂，那個時候他會被稱為懶惰，現在他就會被指患上ADHD。這是數字飆升的原因。」

傑羅姆又聲稱︰「所有在學校表現不佳的兒童都被送去見醫生，然後醫生說︰『這是ADHD，這兒有利他林（Ritalin，用於治療ADHD的藥物）』。」

診斷數字增加，可以是因為家長和學校更為關注、我們對這個病的了解更加深入，不一定代表這個病並不存在。以另一個病作例子，以前大眾、教師對讀寫障礙認識不多，可能會為患讀寫障礙的學童加上「蠢」、「懶」、「不努力」等標籤，現在我們認識加深後，就較容易找出改善他們學習狀況的方法。

而根據ADHD的診斷標準，單在學校感到沉悶、在課堂搗亂並不會讓兒童確診患上ADHD。例如兒童要顯示出最少6種症狀（專注力不足和過度活躍的症狀分開計算），這些症狀須持續最少6個月並於12歲前出現。

另外，症狀要在最少兩個環境（例如家中及學校）出現，以排除行為僅是針對等定環境、人物的反應。這樣還不夠，症狀需要顯著令他們的社交、學習或工作上造成困難，並無法以發展障礙等其他理由解釋。[3][4]

弄清楚問題所在

當然，我們可以批評實際上學童沒有獲得全面診斷，就過快被判定有ADHD及處方藥物。然而必須弄清楚一件事︰過度診斷、過度處方的問題，不等同「沒有ADHD這回事」。例如有學者質疑這些問題跟公共政策及資源有關，以致較多貧窮學生被診斷患ADHD，亦沒有按專家建議使用行為治療等方法[5]，同時不認為ADHD是「虛構」的病症。[6]

傑羅姆又提到，被指有ADHD症狀的540萬名美國兒童當中，9成沒有異常的多巴胺代謝，以此作為「ADHD是發明出來」的理由。不過科學家目前尚未清楚ADHD的成因，僅知道一些增加風險的因素，診斷亦以症狀及其影響判斷為主[3][4][7]。我實在看不出他的理由如何得出「ADHD是發明出來」這個結論。

如果擔心學童被過度診斷ADHD及過度處方藥物的話，就應該針對這兩個問題，例如爭取增加相關的人手、資源，而不是否定ADHD存在，甚至以為ADHD患者只是「懶惰」或「無法坐好」。[8]否則的話，像認為憂鬱症患者僅是「不開心」一樣，漠視了當事人的困境，無法真正幫助他們。

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註︰

核稿編輯︰王陽翎