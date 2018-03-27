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台灣主辦國際活動後該留下什麼？看看東京奧運企劃書吧
我們想讓你知道的是
東京奧運的企畫書不只是紙上的空談，而是執行「運動」、「文化」、「環境」實踐永續發展，以及軟硬體設施的整體規劃，全部都指向同一個目標：向世界展示「日本」這個品牌。
台灣的各縣市時常舉辦大活動，這些活動在城市發展上扮演什麼角色？我們又該如何以公共活動為標的，進而訂出城市永續發展的計畫？
俗話說「留下了什麼，我們就變成什麼樣的大人」多年前看看台北花卉博覽會，留下什麼？每年的新北耶誕成、貢寮海洋音樂祭以及國際燈會究竟留下了什麼？台北在活動後又成為怎樣的城市。特別在面臨一個急於露出，好大喜功的世代，未來在面對台中市主辦的2019年東亞青年運動會，是否該開始關注周遭國家的規劃視野，讓自己也成為國際活動中的一角。
或許，可以從日本奧運的企劃書開始。
不只文字提案，而是執行「運動」、「文化」以及「環境」實踐永續發展
奧林匹亞運動競技大會是世紀最大規模的運動賽事，除了運動競賽之外，更重要的是重視大賽與對舉辦國環境的永續性，因此公益財團法人東京奧運大會組織委員會不斷與中央政府機關、地方政府及地方自治協會等民間機關討論、交流意見，希望提出計畫是能在「運動」、「文化」以及「環境」上，符合國際奧委會舉辦精神，達到永續發展的目標。
東京2020奧運大會以Discover Tomorrow為基礎，認為運動是能改變世界與未來的力量，距離上一次1964年東京奧運，日本有很大的改變，希望能在東京2020奧運大會上「發現明日」，因此提出了三大理念：
- 全員一起追求最好的自己。
- 人與人之間相互賞識——多樣性與調和。
- 繼承未來——包含對世界永續發展的責任。
在環境、社會、經濟等面向上，向世界展示史上最具創新性的改革奧運大會。
在此三大理念定調中，奧運大會有五大任務，分別是「運動、健康」、「街道建立、永續發展性」、「文化、教育」、「經濟、科技」、「復興、日本向世界發信」，且必須由東京2020組織委員會為中心、政府、東京都、日本奧林匹克委員會（JOC）與日本帕拉林匹克委員會（JPC）、體育團體、民間企業與個人，提出相對應具體的計劃。
- 「運動、健康」：擴大運動參與人口，振興運動相關產業、培育健康照顧人才、提升健康人口、普及運動精神、國際運動（Sport for Tomorrow）交流、實踐帕林匹亞身障者運動共生社會精神。
- 「街道建立、永續發展性」：創造有魅力的多機能複合都市空間、活用ICT於交通建設與公共空間、提升防災及危機管理能力、實踐低碳再生能源城市、創造水綠生物多樣性都市環境、提升人權及勞動權利、提倡環保三R：Reduce（減少使用）、Reuse（物盡其用）、Recycle（循環再造）。
- 「文化、教育」：日本文化再認識／傳承與發展、交流日本「和」精神：和平與調和的文化精神、創造及培育次世代的文化藝術、強化地方文化力、國際文化交流。傳達奧運價值（卓越、友情、敬意）與帕林匹亞價值（勇氣、意志、靈感、公平）並教育理解國際的人才、加強與全國大學合作。
- 「經濟、科技」：由日本品牌復興的概念延伸經濟和科技課題，分類如下：
|日本品牌復興
|經濟課題
|高性能經濟
|發揮底蘊
|邁向高齡化先進國
|生產性革命
|高度技術高品質產品
|
地方金融技術
|
活用多樣化人才
|展示醫療與照護協助等
|生活實感的高附加價值
|
整頓金融技術
|創業力、遍地開花
|
醫療與照護協助等
|科技課題
|共有感的感動
|For ALL
|高信賴高品質的安全
|建構氫能源社會
|使用最先進的映象傳播技術演出
|
運用先進的無障礙技術、活用機器人
|推動高信賴品質的網路資訊安全
|活用氫氣技術
|推動多語言溝通
|運動與ICT結合
|運用機器人與ICT技術於智慧居住空間與都市空間
|電力供給的信賴性
|災害防範
|示範展演
- 「向世界宣傳復興的日本」：展現日本經過災害的復興成果及對世界的感謝、大家一起參與企劃的一體感、整頓觀光及交通、建構不同傳播管道及形式、傳遞世界和平的貢獻
在Discover Tomorrow（Delivery、Celebration、Innovation）口號下，大會會前企畫具體包括：
- 參考選手、東京、日本與世界所有人期待的奧運觀點，推出「大家的明日」（みんなのTomorrow）意見蒐集活動；
- 公聽會方面，舉辦東京2020組織委員會關係人公聽會、媒體與選手的專門委員會公聽會；
- 校園方面，舉辦中小學生作文募集（約980校、20,000人）活動，以及與773所伙伴學校進行論壇討論；
- 最後則是與地方政府及組織的討論，像是政府的公開討論會、東京都與岩手県・宮城県・福島県（受災三縣）都道府縣公聽會，以及JOC、JPC、JSC（日本運動振興中心Japan Sport Council）團體公聽會。
同時從運動員、日本之於世界、以及大眾的觀點切入探討：
|任務
|全員最好的自己
|調和多樣性
|繼承未來
|運動員觀點
|運動員追求自身卓越
|
奧林匹亞及帕林匹亞精神
|推動運動普及
|
東京、日本、世界觀點
|
在大會營運上追求活用最高水準科技
|發送日本價值觀
|繼承傳統與文化
|大眾的觀點
|
富有想像力和原創性的接待方式
|活用個人想法
|
東京1964大會對2020大會的傳承
資料來源：東京2020大會舉辦基本計畫。
奧運會軟硬體建設與城市永續發展
另外，針對52項奧運大會籌委會部門（Function Area, FA）分別提出各項功能性子計畫，包含計畫任務、目標及大會前、大會中以及大會後的具體業務。
- 住宿Accommodation ACM
- 認證Accreditation
- 入出國Arrivals & Departures
- 品牌保護Brand Protection
- 大會品牌、識別及外觀Brand, Identity & Look of the Game
- 廣播服務Broadcast Services
- 商業發展Business Development
- 儀式Ceremonies
- 城市活動與City Activities & Live Sites
- 都市營運City Operations
- 清理廢棄物Cleaning & Waste CNW
- 通信包含數位媒體與出版品Communications (including Digital Media and Publications)
- 通訊、協調與場控Communications, Coordination & Command/Control
- 文化Culture
- 違禁藥管制Doping Control
- 教育Education
- 能源Energy
- 活動服務Event Services
- 財政Finance
- 飲食Food & Beverage
- 政府關係Government Relations
- 保險服務IF Services (included under Sport)
- 信息與知識管理Information & Knowledge Management
- 語言服務Language Services
- 機構Legacy
- 法務Legal
- 執照Licensing
- 物流Logistics
- 營銷合作夥伴服務Marketing Partner Services
- 媒體服務Medical Services
- 國家奧林匹克委員會與國家帕拉林匹克委員會服務NOC & NPC Services
- 奥林匹克和帕拉林匹克運動會家庭服務Olympic & Paralympic Family Services (including Dignitary Programme and Protocol) OFS, PFS
- 營運實踐管理Operational Readiness
- 整合帕拉林匹克運動會Paralympic Games Integration
- 人才管理People Management
- 計畫與協調Planning & Coordination
- 新聞操作Press Operations
- 採購Procurement (including Rate Card)
- 危機管理Risk Management
- 安全Security
- 標示系統Signage SIG
- 觀眾經驗Spectator Experience
- 競技Sport
- 永續性Sustainability
- 科技Technology
- 試驗活動項目管理Test Events Management
- 票務Ticketing
- 聖火傳遞Torch Relay
- 交通運輸Transport
- 場館管理Venue Management VEM
- 場館與基礎設施Venues & Infrastructure (including Venue Development and General Infrastructure)
- 選手村管理Villages Management
種種計畫，表露出日本奧會的戰略的野心，希望大型國際賽事不只是一個活動，而是能透過活動計畫，對日本體制做一個總體檢驗、練兵培育人才，並有策略地推動革新，非為了爭取預算而做，更不是為了消耗預算、沒有目標意圖埋頭做，是藉由國際大會推動日本場域創新，而每一個日本人都是行動參與者。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航