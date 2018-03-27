台灣主辦國際活動後該留下什麼？看看東京奧運企劃書吧

台灣的各縣市時常舉辦大活動，這些活動在城市發展上扮演什麼角色？我們又該如何以公共活動為標的，進而訂出城市永續發展的計畫？

俗話說「留下了什麼，我們就變成什麼樣的大人」多年前看看台北花卉博覽會，留下什麼？每年的新北耶誕成、貢寮海洋音樂祭以及國際燈會究竟留下了什麼？台北在活動後又成為怎樣的城市。特別在面臨一個急於露出，好大喜功的世代，未來在面對台中市主辦的2019年東亞青年運動會，是否該開始關注周遭國家的規劃視野，讓自己也成為國際活動中的一角。

或許，可以從日本奧運的企劃書開始。

不只文字提案，而是執行「運動」、「文化」以及「環境」實踐永續發展

奧林匹亞運動競技大會是世紀最大規模的運動賽事，除了運動競賽之外，更重要的是重視大賽與對舉辦國環境的永續性，因此公益財團法人東京奧運大會組織委員會不斷與中央政府機關、地方政府及地方自治協會等民間機關討論、交流意見，希望提出計畫是能在「運動」、「文化」以及「環境」上，符合國際奧委會舉辦精神，達到永續發展的目標。

東京2020奧運大會以Discover Tomorrow為基礎，認為運動是能改變世界與未來的力量，距離上一次1964年東京奧運，日本有很大的改變，希望能在東京2020奧運大會上「發現明日」，因此提出了三大理念：

全員一起追求最好的自己。 人與人之間相互賞識——多樣性與調和。 繼承未來——包含對世界永續發展的責任。

在環境、社會、經濟等面向上，向世界展示史上最具創新性的改革奧運大會。

在此三大理念定調中，奧運大會有五大任務，分別是「運動、健康」、「街道建立、永續發展性」、「文化、教育」、「經濟、科技」、「復興、日本向世界發信」，且必須由東京2020組織委員會為中心、政府、東京都、日本奧林匹克委員會（JOC）與日本帕拉林匹克委員會（JPC）、體育團體、民間企業與個人，提出相對應具體的計劃。

「運動、健康」：擴大運動參與人口，振興運動相關產業、培育健康照顧人才、提升健康人口、普及運動精神、國際運動（Sport for Tomorrow）交流、實踐帕林匹亞身障者運動共生社會精神。

「街道建立、永續發展性」：創造有魅力的多機能複合都市空間、活用ICT於交通建設與公共空間、提升防災及危機管理能力、實踐低碳再生能源城市、創造水綠生物多樣性都市環境、提升人權及勞動權利、提倡環保三R：Reduce（減少使用）、Reuse（物盡其用）、Recycle（循環再造）。

「文化、教育」：日本文化再認識／傳承與發展、交流日本「和」精神：和平與調和的文化精神、創造及培育次世代的文化藝術、強化地方文化力、國際文化交流。傳達奧運價值（卓越、友情、敬意）與帕林匹亞價值（勇氣、意志、靈感、公平）並教育理解國際的人才、加強與全國大學合作。

「經濟、科技」：由日本品牌復興的概念延伸經濟和科技課題，分類如下：

日本品牌復興 經濟課題 高性能經濟 發揮底蘊 邁向高齡化先進國 生產性革命 高度技術高品質產品 地方金融技術 活用多樣化人才 展示醫療與照護協助等 生活實感的高附加價值 整頓金融技術 創業力、遍地開花 醫療與照護協助等 科技課題 共有感的感動 For ALL 高信賴高品質的安全 建構氫能源社會 使用最先進的映象傳播技術演出 運用先進的無障礙技術、活用機器人 推動高信賴品質的網路資訊安全 活用氫氣技術 推動多語言溝通 運動與ICT結合 運用機器人與ICT技術於智慧居住空間與都市空間 電力供給的信賴性 災害防範 示範展演

「向世界宣傳復興的日本」：展現日本經過災害的復興成果及對世界的感謝、大家一起參與企劃的一體感、整頓觀光及交通、建構不同傳播管道及形式、傳遞世界和平的貢獻

資料來源：東京2020大會籌辦計畫書

在Discover Tomorrow（Delivery、Celebration、Innovation）口號下，大會會前企畫具體包括：

參考選手、東京、日本與世界所有人期待的奧運觀點，推出「大家的明日」（みんなのTomorrow）意見蒐集活動； 公聽會方面，舉辦東京2020組織委員會關係人公聽會、媒體與選手的專門委員會公聽會； 校園方面，舉辦中小學生作文募集（約980校、20,000人）活動，以及與773所伙伴學校進行論壇討論； 最後則是與地方政府及組織的討論，像是政府的公開討論會、東京都與岩手県・宮城県・福島県（受災三縣）都道府縣公聽會，以及JOC、JPC、JSC（日本運動振興中心Japan Sport Council）團體公聽會。

同時從運動員、日本之於世界、以及大眾的觀點切入探討：

任務 全員最好的自己 調和多樣性 繼承未來 運動員觀點 運動員追求自身卓越 奧林匹亞及帕林匹亞精神 推動運動普及 東京、日本、世界觀點 在大會營運上追求活用最高水準科技 發送日本價值觀 繼承傳統與文化 大眾的觀點 富有想像力和原創性的接待方式 活用個人想法 東京1964大會對2020大會的傳承

資料來源：東京2020大會舉辦基本計畫。

奧運會軟硬體建設與城市永續發展

另外，針對52項奧運大會籌委會部門（Function Area, FA）分別提出各項功能性子計畫，包含計畫任務、目標及大會前、大會中以及大會後的具體業務。

住宿Accommodation ACM 認證Accreditation 入出國Arrivals & Departures 品牌保護Brand Protection 大會品牌、識別及外觀Brand, Identity & Look of the Game 廣播服務Broadcast Services 商業發展Business Development 儀式Ceremonies 城市活動與City Activities & Live Sites 都市營運City Operations 清理廢棄物Cleaning & Waste CNW 通信包含數位媒體與出版品Communications (including Digital Media and Publications) 通訊、協調與場控Communications, Coordination & Command/Control 文化Culture 違禁藥管制Doping Control 教育Education 能源Energy 活動服務Event Services 財政Finance 飲食Food & Beverage 政府關係Government Relations 保險服務IF Services (included under Sport) 信息與知識管理Information & Knowledge Management 語言服務Language Services 機構Legacy 法務Legal 執照Licensing 物流Logistics 營銷合作夥伴服務Marketing Partner Services 媒體服務Medical Services 國家奧林匹克委員會與國家帕拉林匹克委員會服務NOC & NPC Services 奥林匹克和帕拉林匹克運動會家庭服務Olympic & Paralympic Family Services (including Dignitary Programme and Protocol) OFS, PFS 營運實踐管理Operational Readiness 整合帕拉林匹克運動會Paralympic Games Integration 人才管理People Management 計畫與協調Planning & Coordination 新聞操作Press Operations 採購Procurement (including Rate Card) 危機管理Risk Management 安全Security 標示系統Signage SIG 觀眾經驗Spectator Experience 競技Sport 永續性Sustainability 科技Technology 試驗活動項目管理Test Events Management 票務Ticketing 聖火傳遞Torch Relay 交通運輸Transport 場館管理Venue Management VEM 場館與基礎設施Venues & Infrastructure (including Venue Development and General Infrastructure) 選手村管理Villages Management

種種計畫，表露出日本奧會的戰略的野心，希望大型國際賽事不只是一個活動，而是能透過活動計畫，對日本體制做一個總體檢驗、練兵培育人才，並有策略地推動革新，非為了爭取預算而做，更不是為了消耗預算、沒有目標意圖埋頭做，是藉由國際大會推動日本場域創新，而每一個日本人都是行動參與者。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航