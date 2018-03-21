國防部拚招生：理工學院擬與交大「共同招生」，畢業可領雙文憑

國防部為了增加學生報考誘因，研擬讓國防大學理工學院與交通大學共同招生，讓國防大學理工學院的學生可以領有「雙學籍、雙文憑」，等於考上國防大學就有交大文憑，不過兩校的錄取分數差異很大，而一個學生領取兩校文憑也沒有先例。對此教育部表示，目前具體的合作計畫還沒出來，將根據學位授予法認定是否可行。

（中央社）國防部為增加招募誘因，規劃國防大學理工學院明（2019）年與交通大學合作，共同招生並引進交大師資，採「共同學籍，共同頒授學位」方式，而交大已同意，目前正與教育部洽談。



國防部長嚴德發今（21）日上午以「軍事教育體系現況、招生策略與未來發展方向」為題在立法院外交及國防委員會專案報告，並接受質詢。

根據書面報告內容，為提升學生素質、增加招募誘因，規劃明年國防大學與交通大學合作、共同招生，採「共同學籍，共同頒授學位」方式，培育學、碩博士等優秀科研軍官。

民主進步黨籍立委蔡適應質詢，此舉是否代表未來所有理工學院學生都可領取交大文憑，以及是否所有的學生都可參與這項計畫。



國防部資源規劃司人培處長唐明華表示，目前規劃是領取交通大學的「畢業證書」，兼領國防大學的軍事「學資證明」，交通大學已同意，全案正與教育部洽談。至於這項計畫的參與對象，唐明華回應，國防部規劃中有兩案，一是所有理工學院學生全部納入，二則是依據成績高低，目前仍在作業。

不過《聯合報》報導，蔡適應質疑，據向他向教育部查詢，一個大學生只能拿一所學校文憑，給兩個學校文憑是有問題的事。國防部將此案寫在正式報告裡，但其實只是教育部尚未核定的規劃中草案。

仿效美國，交大要與國防大學合作培育「科技軍官」

《中央社》報導，教育部高教司長李彥儀則表示，日前理工學院、交大兩校有派員與高教司討論，但還沒送交具體計畫書。兩校合作的源由，是希望借重交大的優秀師資，協助國防科技人才培育的提升。

李彥儀表示，初步瞭解，國防大學理工學院3個系約100多人，不會佔去交通大學的名額，未來擬和交通大學共同招生，但學生上課地點還是國防大學，名額也是來自軍事體系，招生方式採獨招，而非一般大學聯招管道。



李彥儀表示，按照規劃，國防大學理工學院的招生簡章會寫明和交大合作，學生招到後，由兩校老師共同設計課程、一同分擔教學。雙方也會加強交流，例如師生一同進行研究、實驗等，也可能共同新聘教師，但這些都由兩校協商，教育部不會介入。



李彥儀強調，既使和交大合作，國防大學理工學院培育軍人的背景、公費條件應該都不會改變。目前教育部還沒收到計畫書，因此還不瞭解相關細節，對於要如何授予學位等，都還需要研議。

《聯合報》報導，交通大學副校長陳信宏表示，國家的處境很危險，因為中國一直起來，但我國國防人才培育一直有問題，軍方一直招不到好人才，尤其是工程方面的人才，武器都要靠對外採購，規格也不一定適合使用。

陳信宏進一步指出，美國許多大學都有附設軍方研究機構、美國大學教授做軍方研究的人非常多，而台灣這塊很缺乏。這次是交大先跟國防大學理工學院談起此事，之後再跟教育部討論初步構想，政府也覺得有其必要。

交通大學教務長盧鴻興今日受訪也表示，過去交大培育出許多科技人才，畢業後投入產業研發，對台灣的科技產業有很大貢獻；未來交大和國防大學的合作，可提供更多學界、產業界的科技知識，培育出的科技軍官將投入研發重要工作。

盧鴻興說，以美國為例，美國國防部長年與民間學校合作，共同研發出可供國防、軍事使用的尖端科技，相信國防大學理工學院與交通大學的共同招生計畫，有助提升台灣國防科技研發能量。預計在108學年度開始招生，至於詳細招生方案與開課資訊，都尚在與教育部及國防部進行討論。

不過，交通大學與國防大學理工學院兩校的入學門檻有一定的差距。以107學年度「資訊工程學系」甄選入學的學測門檻來看，交通大學的門檻是數學頂標、英文和自然須達前標；而國防大學理工學院的門檻則為：國文底標，英文、數學、自然為後標，總級分45級分（均標）。

招募績效差，國防部開放高職生報考軍校

國防部會祭出這樣的新招，根據《聯合報》報導，106年度正期班獲得率較低者為陸軍軍官學校及國防大學理工學院，其獲得率分僅46.91%及46.35%，是所有軍官學校招募獲得倒數一、二名，國防大學理工學院106年招生數315人，實際獲得僅146人。

而不僅理工學院，國軍基層也開始出現軍官荒，各官校招生缺額嚴重。

陸軍官校2016年招生330員，實際報到197人；2017年招生518人，實際報到僅254人，比例不到半數；2018年的招生數字又再度下降為345人。由於陸官大減173人，使得三軍五校的招生總額，由去年的1848人減為1704人，減少144人。

國防部長嚴德發今天表示，為提升各軍校招生狀況，今年起除一般高中畢業生以外，也擴大招收範圍到高職畢業生，高中生以大學基測成績申請，高職生以四技二專統測成績申請。

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核稿編輯：楊士範