圖文作家厭世姬作品被強制下架：為什麼「厭世」在中國被禁？

圖文插畫家厭世姬的作品《厭世動物園》,以幽默、諷刺的方式反映台灣年輕人低薪、窮忙的「厭世」態度,在台灣深受年輕人喜愛,後來更與中國湖南文藝出版社合作,經過改名、重新編輯,在中國出版。不過日前卻被舉報是「台獨」作家,作品立刻遭到下架。

厭世姬19日才在臉書發文,表示「這本書真是一波三折搞到我快崩潰」。

厭世姬說,當時售出中國版權時,也懷疑這本書真的可以在中國出嗎?果然幾個月後就收到中國出版社的訊息,指出書中有「過於宣傳消極頹廢思想、享受主義思想」的內容,與中國「積極向上的社會主義核心價值觀」不合,需要處理。最後改了書名,叫做《好氣啊,可是還要保持微笑》,原本封面動物比中指的形象,也被改成比「YA!」

不過沒想到,改了書名之後,該書卻在今(21)日卻被網友舉報台獨,在中國被下架,目前連亞馬遜的網站也搜查不到。

「消極、負面、髒話」都必須更動

厭世姬的男友、評論家溫朗東在臉書上表示,厭世姬的《厭世動物園》,國際版權有賣出韓文版、泰文版,然後中國湖南文藝出版社也將發行簡體中文版。

溫朗東說,厭世姬參與過鄭南榕基金會、林義雄先生的徒步苦行運動和蔡英文競選總部等活動,原本擔心在中國出書恐怕有風險。但不知怎地,對方似乎覺得還行,而為了通過中國廣電審查,該書的名稱、內容只要涉及到「消極、負面、髒話」,都被更動。

不過雖然該書最後通過審查、也在亞馬遜上架,溫朗東指出,日前有網友留言用了「大陸」這詞,被厭世姬更正為「中國」,卻被中國網友拿去微博炒作,讓簡中版在中國立刻下架。

發起舉報的網友「里子波路灰」在微博上擷取厭世姬和網友的對話,指出厭世姬回覆網友時說「什麼大陸?中國啦」,又指自己只是不想出版社難做事,所以就配合,「老實說根本沒多少錢」。「里子波路灰」據此痛斥厭世姬是台獨反華作家,「多次諷刺大陸,反對兩岸統一,請大家關注,打擊看不起大陸又想賺大陸錢的無良人士」。

該貼文目前已在微博被上千人分享,「里子波路灰」更同時標記中國共青團、中國文化部、中國官媒「新華網」和「環球網(環球時報)」,並標註「掃黑打非」。

《蘋果日報》報導,舉報的「里子波路灰」也號召網友向中國國家出版廣電總局檢舉,該書為非法出版品。另外負責出版的湖南文藝出版社則遭到中國網友洗板痛批「台獨的走狗、幫兇」,更誇張到直指出版社此舉是在幫台獨募集資金,要求出版社出面說明,否則就要肉搜出社長來。

中國剛發布31項惠台措施,台灣作品卻「被下架」

這起事件也在網路上引起討論。有網友支持厭世姬說「舉報就舉報吧,也證明了他們氣度也不過爾爾」但也有網友說,「同意自己的書在中國出版,當然就是同意了中國的言論審查制度吧?」

更有上海的網友Feiyuan Barbara Fang表示,「 你們玩市場經濟,在我們的市場玩,還不屑於我們的規則。 簡單來說,就是想做蓮花,出淤泥不染被看出來了。 大家非常清楚大陸的定義和界限了,如果不滿意,就站直腰板不要順應他。 if you can't beat them then join them(如果你打不過他們,就加入他們)。但是加入還要表現一下自己不甘情不願。 非得在join them的過程中,戳兩下界限。 本就是敏感身份敏感書 籍了,還得在邊緣試探,這就很...了。」

《立場新聞》報導,中國境外所有出版書刊,都不能在中國境內發行,中國雖然改革開放30多年,但出版業在市場化的同時,仍是受到官方一定的控制。所有境外出版的書,除非跟中國出版社合作,出版簡體字版,取得國內的書號,否則不能打入中國市場。而中國的出版,仍有看不見的「審批」程序。其中涉及某些敏感課題的書,出版社要自行評估出版後的風險。

《TVBS新聞》報導,厭世姬表示,為了要出中國版,原本的書名、封面通通改頭換面,書裡面太消極頹廢、享受主義的思想,也不行。包括「大方承認自己是個廢人」,因為是消極主義,所以不行;說自己「從頭到尾沒什麼理想,有時間只想吃喝玩樂」也不行,因為這是享樂主義。

不過,中國二月才通過《惠台31項措施》,放寬台灣企業、社團、藝文業等領域人才,前往中國發展,包括簡化台灣圖書進口的審查流程:「對台灣圖書進口業務建立綠色通道,簡化進口審批流程。同時段進口的台灣圖書可優先辦理相關手續。 」但今天卻傳出台灣圖文作家的作品無預警被下架,中國的「惠台」政策也受到質疑。

國會助理溫士樟就投書《上報》,表示中國《惠台31項措施》在文化、影視產業類,中國洋洋灑灑臚列的廣播、電視、文化、藝術、電影等項目,鼓勵台灣人進軍中國文化市場,且開放之高,與中國本地創作者「同等待遇」。

「但中國沒告訴我們的是,這一切都需要在中共集權統治的文化思想審批下,才能吃到這塊大餅。」溫士樟說,中國強制推行官方意識形態、打擊社會上的異見,排斥新聞和言論自由,箝制人民的自由思想,提醒未來想到中國賺錢的人,必須意識到「這個夢所要付出的代價有多高」。

四處舉報,中國「銳實力」無所不在

不過,今年因為意識形態不同而被檢舉的,厭世姬的作品不是個案。

今年一月,萬豪國際集團將香港、澳門、台灣和西藏列為「國家」,引起軒然大波。隨後中國網友陸續查出包括ZARA,達美航空、美敦力(Medtronic)等外資的網站以不同方式將台灣視為「國家」,也都遭官方調查、要求改正。

萬豪集團更為此四度公開道歉,在官方微博帳號上表示,「尊重中國的主權和領土完整,決不支持任何損害中國主權和領土完整的任何分裂組織」。

中國外交部當時針對該事件的回應是:

「我們歡迎外國企業來華投資興業,同時在華經營的外國公司也應當尊重中國的主權和領土完整,遵守中國的法律,尊重中國人民的民族感情,這個也是任何企業到其他國家投資興業、開展合作最起碼的遵循」。

政治工作者吳敏之投書《關鍵評論網》,將這種公開宣示「配合既定政治原則,甚至進一步自我審查、限制言論或學術自由」,甚至迫使他人也配合表態,稱之為「銳實力」(Sharp Power)的運用。

知名的例子,還包括2017年8月,中國國家廣電總局要求英國老牌劍橋大學出版社,將旗下「中國季刊」中300多篇涉敏感議題的論文移除,否則該網站將被封鎖。而世界最大學術圖書出版商,德國的施普林格·自然集團(Springer Nature),也在2017年11月,被要求對中國境內讀者屏蔽1000多篇有關天安門、台灣、西藏等議題的敏感文章,引發各界嘩然。

而厭世姬今日稍早也在該臉書上回應,證實自己的書因為被舉報台獨所以簡體版在中國被下架。

厭世姬說,「台灣珍貴的地方就是可以表達各種立場但不會被怎樣,但如果一個國家不能容許頹廢、喪氣、比中指,一定要積極向上的話,被下架我覺得就算了。」她並用原來的簡體版標題祝福中國,說「即使很生氣,也要記得保持微笑喔。」

