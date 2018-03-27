《全球經濟的關鍵動向》：美國企業令人厭惡的理由

文：哈利・鄧特二世（Harry S. Dent, Jr.）、安德魯・潘秋里（Andrew Pancholi）

不錯，就是要利用你的熱情創造事業！

我知道，這樣聽起來好像是精神導師的演講詞，但卻是個中真諦，不管是誰，做自己喜歡做的事情時，都會學得更快、更好。

網際網路最先是靠著Google和電子郵件，現在則靠著推特（Twitter）和臉書（Facebook），打開了大家可以分散利用資訊的管道，形成通訊革命。

我進行經濟研究時，得到這種利用資訊方法的幫助，生產力大約提高了三倍。

以前我聘請兩位專職研究人員，現在只請一位兼職研究員，Google和電子郵件更強化了他的研究效能。

不錯，長期而言，我們公司裁掉了一些就業機會，但卻創造了更及時、價格更合宜的研究，讓我們爭取到多很多訂戶，因此可以在其他部門增聘員工，專心推動行銷和客服。我們新開闢很多研究領域，僱用比過去還多的研究人員，他們變得更專注自己擅長的領域，為公司增加更多價值。

網際網路也讓全球興趣相同的人可以互相溝通，進行目標更明確的行銷和通訊，創造出一整套針對特定興趣，推動直接促銷的全新方法。

能源則是下一個領域，集中式的能源供應商規劃出分散式的網絡，讓我們從太陽能和其他本地來源，得到更高比率的能源，還可以靠著這種網絡節省能源，或是把能源賣回給網絡。

經濟學家傑瑞米．李夫金（Jeremy Rifkin）是這種「電力流通」革命的先知。

新興市場國家現在也在最偏遠的地區，利用太陽能電池板，取得合宜的基本照明和電力，在這種地方，這些東西可能還不夠便宜，卻可比為天賜恩物。

這是我認為油價不會再漲到100美元的原因。

何況還有無人駕駛車會推動運輸革命，促成運輸經濟全球化。除非你是一級方程式賽車（Formula One）、納斯卡（NASCAR）或印地賽車（IndyCar）的選手，否則駕駛不是什麼高生產力的工作。

我現在住在波多黎各的聖胡安（San Juan），一個月大約只開200哩出頭的里程，遠低於四十多歲，住在美國時的1,200哩。

我們已經走上由下而上運作、更注重我們最擅長、最熱愛工作的道路，我熱愛開車，開車卻不是我應該注重又最擅長的事情，如果我們希望世界經濟再度大幅成長，我們必須及早加入這種革命。

推動創業革命

美國一直是個創業型的國家，是身無分文移民可以攀登最高峰的地方。

噢，現在美國卻不太像這種地方了，因為美國的教育機構已經把大學教育，變成遠比美國過度膨脹健保體系還昂貴多了的東西，更何況美國的健保成本比大多數已開發國家都貴上兩倍，這種問題使我們的子孫不能進一步的深造！

現在只有最富有的小孩負擔得起大學教育費用，其他人最後全都揹了巨額的學貸，以致連購屋都變成了遙不可及的夢想。

這種情形一定會改變。

教育和健保很像，是一種資訊產業，我們想不出教育成本有什麼理由上漲，而不是下跌，但是教育成本卻快速上升，因為教育產業把父母牢牢控制住，強迫他們把大部分的錢，花在豪華的校園、應該自動化的官僚和退休制度上。

Photo Credit:商周出版

大多數父母的最大目標是讓子女接受最好的教育，以便青出於藍，而更勝於藍，但是這種心願卻變得愈來愈不可能達成。

看看圖8.2，就會看出美國夢正在快速幻滅，愈來愈多的小孩正在辛苦奮鬥，希望超越父母的所得和成就。

記住我的話，只要靠著有限的校園、學校房舍和比較大規模的線上力量，就可以讓世界最高明的專家，用即時的方式傳道授業，教育可能劇變，而且一定會出現激烈變化。

現在你可以上現場直播課程，這種課程由真人教學，上課時人際互動極為重要；你也可以隨時隨地，從任何地方，登入最高明的專家在世界任何角落，所傳授最符合你當下需求的最好課程。

Photo Credit:商周出版

我樂於這樣教學，對每位學生只收幾分錢，而且我毫不懷疑的是：每一位成功的企業家和專家都會有同感。

不管本地的教授多聰明，似乎都不可能勝過世界上最高明的專家，而且數量有限的教授能夠精通和傳授給學生的主題，似乎也有限制。

我甚至不需要去碰健保問題，健保的超高成本全都跟官僚體系和特殊利益有關，都可能需要激烈改革。而且除了教育之外，還有什麼東西比健保更資訊密集、更官僚化？

同樣，軟體應該再度致力推動官僚化的死板工作自動化，使資訊便於即時運用和客製化。我把這種情形叫做經營管理和官僚體系自動化，這樣做不是推動領導和人際關係的自動化，也不是發揮創意，把產品和服務運用在個別需要中。

如果我們不扼殺教育、健保和小孩托育泡沫，我們的生活水準就不可能推升。如果我們不利用更多的創業家本能，創造附加價值比較高的新工作，我們就無法繼續成長，超越正在下降的生活水準。

「美國第一！」應該改成「發揚美國企業精神！」我們領導世界的地方不就是這裡嗎？川普看來不就是像成功的企業家嗎？或許他不應該當美國總統，應該擔任創業長。

美國企業令人厭惡的理由

我要出面宣稱：「我一直厭惡美國企業，但是我敬佩美國企業的所作所為。」

在上哈佛商學院（Harvard Business School）之前，我曾經在《財星》（Fortune）一百大企業中的一家公司服務過兩年，拿到哈佛的管理碩士後，我加入貝恩策略顧問公司（Bain &Company），擔任《財星》一百大企業的顧問，我根本受不了由上而下的官僚體系，即使官僚體系努力精簡，我還是受不了。

創造力會受到官僚體系箝制，不能像我的特約醫師一樣，提供顧客真正想要的即時性個人化服務，只能在資訊稀少的時代才有生產力的現象，根本就不自然！時代已經變了，資訊比水或空氣還多。

想像下面這種情形。

你是一個小型團隊的領袖，你們正針對一個小小的顧客群，擬定銷售客製化的解決方案。

負責控制收取多少費用的人是你，不是你們的中央系統，你也負責應用即時資訊，控制產品與服務的組合與客製化，這種做法會讓你獲得力量，推動業務，賺取利潤，因為你可以快速調整一切。

你知道每一個部分的變動成本，可以在沒有上級的干擾下，推動銷售，並知道每一筆銷售的直接獲利是多少。

你也知道要把多少間接固定成本，交給你們背後提供中央化服務，讓你可以更有效運作的比較大型公司，因此，你也像所有優秀的中小企業老闆一樣，知道你們必須賣出多少單位，才夠支付每星期或每個月的這種支出。你像經營自己的事業一樣，每天自己做決定。

管理顧客的成長和滿意度，是你創造獲利和成長的關鍵，你可能只拿到微薄的薪水，卻可以靠著公平分享你替公司賺的實質利潤，得到更大的長進，就像服務生領取低於平均水準的薪資，卻靠著小費補足一樣，但是你可以得到的控制權和上檔利潤，卻可能多很多。

你的職責是找出每一位顧客的真正需要，然後發揮創意，組合出顧客負擔得起的最佳產品與服務方案。

不過你應該不可能有這種機會，除非你背後有比較大的公司，在資金、行銷和生產能力方面，當你的後盾，但是你比他們更了解顧客的真正需要。

你會得到公平合理的利潤分享比率，比率多少要利用即時資訊系統，直接衡量你或你們小小團隊的努力程度而定。

靠著現有科技的協助，這種做法絕對可行。但是大多數經理人和主管只喜歡驅策和控制手下，因為這樣會讓他們覺得自己很重要。

主管和由上而下經理人發號施令的日子已經結束。現在員工需要的是教練、訓練員和輔導人員，而不是事後批評的愚蠢官僚。

企業只是不希望跟員工分享這種資訊，因為他們像面對屠殺和大革命前的法國貴族一樣，不願意放棄控制權。今天的資訊系統可以強化普通員工，把他們變成企業家和創造利潤的人，而不是死板的生產和辦事人員。他們必須這樣做，因為過去較高薪的工作永遠消失了。

勞工應該更擔心人工智慧，更擔心促進左腦任務自動化的軟體，比較不擔心第三世界國家的生產線工人，以及美國境內非法移民的競爭。減稅、解除管制或貿易談判之類的花招，不會把這種工作機會大量帶回美國，因為生產線是很老的技術，是福特1914年發明的東西。

現在該改用更好的東西了，該改用經過資訊強化、具有企業精神、客製化又「負有使命的偏執狂」了。我們必須醒來，變成電腦永遠變不成的有創意、有企業精神，又善於建立人際關係的人類。

這種資訊系統讓員工變得更能夠為結果負責，同時為他們的直接貢獻，提供更多的報酬，對公司和員工來說，這種情形都是雙贏的局面。

在這種情況下，誰還需要工會？工會除了充當交流管道，為可以創造更好產品和更高利潤的員工傳達構想之外，以及確保他們在這種新創造的利潤中，分到公平的一份之外，似乎沒有什麼用處了！

史塔克的世界

我承認自己遲遲不談史塔克的故事，目的是為了讓你繼續閱讀，但是我會拿我最讚佩的企業家和作家的故事，作為本章的結尾，以我的顧問經驗和對史塔克的研究來看，光是這樣說就很不得了了。

現在我們要看看真正了解大勢的成功企業家史塔克，他早在1992年，就是我寫《榮景可期》（The Great Boom Ahead）時，就寫出我到目前為止最鍾愛的大作《企業大遊戲》（The Great Game of Business）。（真是的，創新家要花幾十年來證明自己！真讓人難過。）

他的書探討怎麼教員工像企業主一樣思考，變成企業主。前面我引用過他的話：「任誰對工作的了解，都比不上正在做這件事的人。」噢，他在現實生活中，徹底奉行和證明自己的上述觀念。

他接下密蘇里州春田城（Springfield）一家即將倒閉的製造業公司，把公司的很多工人，變成藍領百萬富翁。略微提高最低工資的觀念真的比都比不上。史塔克發給工人的公司股份，價值超過一億美元。

他的SRC控股公司（SRC Holdings）完全由他的1,600位員工持有，他們生產貨車、拖拉機和重型設備的引擎和組件，噢，就是從事我們碰到外國競爭和自動化，因而流失工作機會的製造業。

此外，SRC控股公司還開創了60家公司，從事從銀行、醫療設備到家具產銷業務。

史塔克的假設非常簡單：就是把重要的衡量標準直接發給員工，然後把這種衡量標準（例如即時資訊系統）的追蹤和改善，當成「遊戲」來玩，你可以靠著這種方法，把員工的績效提高。

他說：「如果你希望員工像老闆一樣行動，你應該把他們變成老闆。」

為了進一步接近完全透明化，公司讓每個人都可以查看財務數字，公司裡沒有由上而下的控制和祕密。

根據史塔克提供的數字，這樣做的結果非常驚人：「一位1983年開始在這裡賺7.5美元時薪的人，現在賺了120萬美元。」（我猜這是平均數字。）

談什麼美國夢！

談什麼讓美國再偉大！

我們需要的就是這種企業革命，這種已經上路的企業革命，只是大多數美國企業還看不出來而已。

相關書摘►《全球經濟的關鍵動向》：全球化第二次「世紀週期」即將現身

書籍介紹

本文摘錄自《全球經濟的關鍵動向》，商周出版

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作者：哈利・鄧特二世（Harry S. Dent, Jr.）、安德魯・潘秋里（Andrew Pancholi）

譯者：陳鴻旻、曹嬿恆、劉道捷

暢銷書《2014-2019經濟大懸崖》、《2017-2019投資大進擊》作者哈利・鄧特二世，曾預言民粹主義將撼動世界，現在，民粹主義已推動了英國脫歐、美國川普當選，以及全球諸多動盪。在本書中，他將告訴你如何在反全球化的浪潮中，保護你的投資與資產，甚至從中獲利。

2020年代將是全球經濟的一大轉折，數個政治、經濟與人口週期同時罕見地跌至低谷，將造成巨大的金融崩壞與政治動盪，規模與破壞程度將大於2000年代的金融海嘯，甚至超越1930年代的「經濟大蕭條」。我們正走向鄧特所說的「經濟寒冬」。

這些週期影響著我們日常生活的每個方面，從匯率到選舉結果，從亞洲的經濟成長率到歐洲的出生率。你將從本書中了解：

為什麼近幾年最炫目的科技（例如自動駕駛、人工智慧、虛擬實境和區塊鏈）要到2030年代才會創造出龐大的新經濟？ 為何中國可能是全球經濟最大的泡沫？ 為什麼你該投資的領域是照護與醫藥產業，而且應該完全撤出房地產市場與汽車業？ 為何不該再繼續相信黃金會保值？

本書將提供許多實用的策略，幫助你將眼前的動盪扭轉為機會。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航