市長說「撒一泡尿」就能滅的火，卻把倫敦燒成煉獄

文：賀利思（Leo Hollis）

那天晚上，當「大部分人，尤其是比較貧窮的，都剛上床，睡得正死的時候」，布丁巷開始起火。這條街一向以烘焙店和製派店著名，而且前一天正好是市集日，這天則「是結算日，市集持續了一整天，一直到晚上。」一位替國王海軍烘焙餅乾的師傅費林納，睡前把煤炭掃進烤箱裡，放了幾條醃肉讓煙燻，「把命運跟拖鞋一起留給天意。」

凌晨天未亮，烘焙店開始煙霧瀰漫。不到幾個小時，火焰便順著風勢引燃鄰近地區，另一棟房子也起火，附近星光客棧庭院堆放的乾草，變成助長火勢的材料。類似這種情況，通常地方社區會遵照公告無數次而且規定好的火災演習程序處理，在費林納家的火災還是平常的房屋起火的時候，按這程序應該就可以撲滅了。很不幸地，這次卻沒有人依照這些程序處理。

費林納一家人在煙霧裡醒來，發現一樓無路可走，只好沿著隔壁房子傾斜突出的外加篷屋爬出逃生；只有女僕拒絕逃走，於是她便成了火災的第一個受害者。火警一起，附近的房舍便將人員疏散一空，報告地方官員。警官被人從床上拉起來，教堂的鐘「反向」敲打呼救，街道也被圍堵起來。救火員排成一列，從泰晤士河汲取河水，用桶子傳遞澆火。鄰近的教堂安置了一些機器，如噴水器和杓子，以控制爆發的火勢。可是，這一次，事情出了差錯。

當火勢增強，情況緊急到必須將周圍的房屋拆掉，以阻止火焰蔓延。市長布樂沃被人從舒適的家中請來，用馬車護送到布丁巷頭視察危險的狀況，要求他允許拆除私人民房。市長抵達後，拒絕下車，不理會大家對火勢蔓延的擔憂，說一個女人撒泡尿就可以把這場火澆熄。

市長不想把周圍房屋拆掉的原因，是因為重蓋所需要的花費，而且布丁巷此時的火勢，看起來似乎不過是小地區的火災。因此，根據當時人辛塞羅的觀察，倫敦大火的起因不是單一的，而是眾多意外的集合：「一個烘焙師傅的不小心、黑夜視線不良、老屋格局破舊、街道窄小、太多易燃物和含瀝青的物品、前一個夏季異常乾熱，加上猛烈的東風，以及機器與水的浪費。」

9月2日星期日的黎明時分到來之時，大家才開始明白大火嚴重的程度。住在東邊八條街外的派皮斯，一早醒來曾到現場去探察火災，但不覺得情況嚴重，又回去睡覺。然而，到了早晨，他從倫敦塔頂看到火勢已經越過布丁巷，開始進攻周圍的街道時，才覺得害怕起來。他坐船到上游的西敏寺去報告身在白廳的國王，查理二世一聽，馬上安排船隻前往勘察。

舊城牆外面的地區，很晚才聽到大火的消息。早上十點，年輕學者塔斯維爾站在西敏寺旁的庭院，看到「底下有些人前後跑來跑去，一副驚慌失措、惶恐不安的樣子，然後一個報告幾乎馬上就傳到我的耳裡，說倫敦陷於大火之中。」塔斯維爾往泰晤士河下游去打探更進一步消息，碰到往上游而來的第一批受難者：「四條擠滿了傷患的船隻……他們身上除了毯子以外，幾乎什麼也沒有。」

這一天之中，火勢愈來愈大。以布丁巷為中心，火焰兵分二路，一條往北到魚街山丘，往舊市區的中心前進，火焰直上雲霄，其中一股找到聖龐德尼教堂的尖塔落腳，「好像要從高處俯視，尋找它下一個想要吞噬的目標。」第二股火焰往下竄到泰晤士河畔，此處市民攀附在階梯上，把物品丟進船隻或水裡，沒多久河上就「漂滿了貨物，所有舢舨和船隻都裝滿了有時間和勇氣者想救的物品。」火沿著河岸慢慢前進，襲擊倫敦大橋河口的聖馬格納斯教堂，在職事還措手不及的時候，就把教堂裡的金銀盤子都燒掉了。

火焰開始蔓延到橋上，切斷了逃亡民眾過河的唯一通道。倫敦大橋從12世紀起便站立在這裡，並且公認是倫敦城最美的紀念建築之一，橋邊建了許多房屋，橋上中央是大道，旁邊有嘈雜的客棧、小禮拜堂和市場攤位。火從橋墩腳下沿燒到河南岸，只有橋中央建築之間的縫隙，稍微阻擋了它的行進。一個火星引燃了南岸的羅瑟海德，在一座馬房裡找到燃料。當地人急忙滅火，並且拆掉周圍的三棟房屋，確定火焰完全熄滅。

此時火焰已經襲擊到「抽水櫃」，就是位於倫敦大橋北岸最後一座「擋水木樁」拱橋底下，一座巨大的木造水輪車。這座水車原是城市的奇景，由荷蘭工程師莫里斯所造，1581年莫里斯還炫耀地用這個嘈雜卻奇妙的裝置抽取河水，噴射到聖龐德尼教堂的尖塔上。它扮演了從河邊把水供應到城中心的重要角色。當它從輪軸上滑落，摔在退潮時河邊帶狀的泥沼裡時，本來想用它來汲水救火的希望也幻滅了。

火勢繼續沿河岸往西前進，直到抵達泰晤士街，這是沿海城市的中心地帶，倉房裡儲藏著貿易商的財富。貯藏在乾燥木製建築裡，所有海事國家的必備用品，如麻草、焦油、煤炭、稻草、樹脂、瀝青、油料，成堆成批都被飢渴的火焰吞噬了。附近釀酒場的啤酒在桶裡沸騰，然後爆炸開來，流到街上。

由波羅的海來的玉米和木材、地中海來的奢侈品、東方來的香料，所有商人從海外商旅帶回來的貨物，都化為灰燼。狂暴的烈焰一視同仁地橫掃，就連城市公會的漂亮石屋也開始燒了起來，這公會自古就是貿易與傳統的中心。面對著大河、圍繞優雅庭院而立的典雅魚商大廳，首先遭到吞噬，火焰沒有給公會傲人的歷史留下一點證據。

那天晚上，派皮斯坐在泰晤士河一條船上，看著奇異的火光，他已經看到太多會讓他做噩夢持續很久的景象了。他從白廳梢了信息給市長，這時的倫敦市長已經累得像個「快昏倒的女人」，卻還是拒絕皇室的幫忙，像隻看著大火的鴿子，太害怕以致不敢離開牠的窩，等得太久，直到翅膀燒焦，落地死亡。派皮斯從船上可以看出火焰一點也沒有緩和的跡象，他為自己的城市落下了眼淚。

第二天早上，火繼續往都會中心行進，從魚街山丘轉而向北，沿恩典教會街往黎登霍市場，在這裡因為一位市議員盧許華斯的努力而停步，他用一帽子的硬幣集合了周圍的人來救火。東邊的聖鄧斯坦教堂有一群西敏寺學院的學者，嘗試阻止火焰靠近教堂門口，教師竇本帶著學生，包括塔斯維爾在內，在城裡奔波來回，一整天用車裝水桶阻擋火焰。這時火勢已經到達科恩希爾上的格里辛學院邊緣了。

可是，如文森所觀察的：「就算火勢稍微緩和壓制，或停在某些地方，也不過是很短暫的時間，它很快就復燃，恢復力量，跳躍增長，攻擊得更加兇猛，逼退壓迫它的人，把他們手裡的武器搶奪過來。」西邊的倫巴底街，自12世紀以來便是首要銀行和地下錢莊所在的金融地帶，此處火焰毫無阻礙地行進。銀行家維納爵士剛好來得及把王室欠他的大筆債務的文件，和一些金銀餐具收拾走，僥倖護住自己的財產。當火焰竄上街道，這些高雅的三、四層高樓坍塌下來，「倒！倒！倒！從街道一端到另一端，整個大瓦解。」這時火舌轉向城市大通道的聚合點，西邊的針線街。

當城市變成火爐，市民開始擔心自己的安全：「高官只想保存自己的性命；中產階級的人過於驚慌，不知所措；窮人則趁火打劫。」雖然是凌晨黑暗時分，想要救火的想法變成了急切的逃亡。到凌晨四點鐘，派皮斯看到：「街道與公路上擠滿了人群，有的奔跑、有的騎馬、有的搭車，用盡方法要把物品帶走。」

街上很快就擠滿迫切逃難的民眾，往城門口湧去。商人柯賽禮寫道：「街上到處都是貨物和人群，馬車進不了小巷，而城門的障礙太多，也無法通行。民眾只有把能救的一點東西揹在背上，扛到倫敦城牆，丟過牆頭，然後用鄉村馬車運走。」狹窄的街道上擠滿馬車，車主趁機收取高價，把市民的物品載到安全的地點。那些付不起持續上漲的價錢的人，用文森的話說，只好當「自己的搬運工人，你很少見到男人或女人有這麼大的力氣，扛著東西在街上走的。」

市民只考慮到自身安全問題的時候，救火的行動仍持續進行。星期一，國王和約克公爵詹姆士決定不理會市長的拒絕幫助，開始召集軍隊。雖然是特殊情況，但這個違背一切傳統的做法仍然很大膽。他們召集了周圍城鎮經過訓練的軍隊，在城外等候命令。艾佛林在泰晤士河南岸的瑟伊院，隔牆看到皇家碼頭上集合了水手，帶了支援的攀緣用繩索和火藥，聽候柏克利大公之命。

查理和詹姆士在接近火場時，在泰晤士河岸上從皇室座車下來，然後騎馬前往事發處。在西邊，迎著煽動火焰的東風，約克公爵派了兩圈哨兵圍繞城市。外圍有五個哨兵，包括一位地方警官、一位倫敦城官員和一個師的倫敦訓練軍分隊，另外還有幾位宮廷臣子，他們有權駁回市府參事的審慎判斷，以國王的名義將房屋拆掉。

在聖殿關，建築師梅修和其他人列隊準備好要阻止火焰燒上艦隊街；而詹姆士則在附近的費特巷，命令當地人幫助準備抵禦火焰來襲，「站在及膝的水裡，操作機器好幾個小時。」近史密斯菲爾德的牛門，艾佛林的岳父柏朗尼爵士在這裡抵禦從城牆外緣市集燒來的火焰。緊鄰城牆外面也有一圈內部的救火站。在參事門，庫伯爵士安排大批擁擠在城門口的民眾疏散出去。之後，詹姆士又騎馬回到城牆內救火，置身危境，奮不顧身。

然而火勢仍然繼續無情地蔓延，下一個被呼嘯而過火焰攻擊的目標，是這個商業城市的金融中心─皇家交易中心。它是格里辛爵士所建，可謂英國做為貿易國搏動的心臟。華麗壯觀的中庭，四面圍繞著四層以木板裝飾的牆壁、玻璃蓋頂的走廊，上面排著壁櫥和小檯子，擺設了來自世界各地的珍品。西邊有座鐘塔高聳入雲，上面是格里辛的徽章─蚱蜢，伊莉沙白一世女王第一次看到完成的建築時，異常讚嘆，要它冠上「皇家」之名。1666年9月3日星期一，「火焰圍繞走廊，裡面充滿火舌，再沿樓梯往下……噴射的火把中庭化為一片火海。」地窖裡的香料散放出刺鼻的臭味，在大火肆虐後，還縈繞在燒毀的建築裡久久不散。

到了第二天結束時，倫敦人在煉獄前遊蕩。他們因無助而憤怒，不久就變成瘋狂。民眾聚集在城牆外的安全地區，任家園和財物讓火焰吞噬。開始有謠言傳播，說火災不是意外，而是英國的敵人放的。

星期一整天，失去一切的倫敦人開始攻擊外國人，洗劫他們的商店，把他們的房屋夷為平地。年輕的塔斯維爾看到一個鐵匠「遇見一位無辜的法國人走在街上，登時用鐵棒把他打倒在地。」其他地方也有指責外國人放火的控訴，在新西門市集，葡萄牙大使館的館員只是彎腰撿拾麵包屑，就被控告丟擲火球。市民聚在莫菲爾上尋求避護的時候，有位法國人被控攜帶燃燒彈，而被加以私刑，結果原來他帶的不過只是一盒網球。

一群憤怒的女人，「有的拿烤肉叉，有的帶擀麵棍」，攻擊前聖芳濟嘉布遣會的修道士德賀巴。傳言說國王的法籍煙火製造商是放火的主使者，他只好到皇宮去避難。為了這些「外地人」的安全，新西門和布萊德威爾的監獄收留他們，可是當大火接近西城牆，這些原來就不是避難所的地方，也不再安全。

相關書摘►被視為「首都救星」的建商，其實是貪圖都更利潤的投機者

書籍介紹

本文摘錄自《倫敦1666：一座偉大城市的浴火重生》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：賀利思（Leo Hollis）

譯者：宋美瑩

一代人的才智與堅忍，在災害與憂患之中，閃爍發光。

翻轉英國命運，就看這關鍵半世紀。



「日不落帝國」不是一日造成的。倫敦在18、19世紀成為歐洲最大城，透過軍事與貿易的影響力宰制全球，今日仍是世界最大金融中心與精英薈萃之地──透過跨國企業的金錢運作，延續往昔帝國的榮景。若我們追溯起源，給予英國首善之都今日面貌的，竟然是17世紀的一群知識分子。

17世紀中葉，英國正遭遇體制巨變，教派與黨派林立，社會氣氛緊繃而詭譎。國會用「憲章」給王權戴上枷鎖，使英王查理一世不惜發動內戰，終獲叛國罪名處死問斬。史無前例的變局，將國家的命運拋入了未知的風中。

本書即描寫一群知識分子重建這座城市的故事，他們多才多藝、身兼多職：天文學家暨建築師雷恩（Sir Christopher Wren, PRS, 1632-1723）、鑑賞家和作家艾佛林（John Evelyn, FRS, 1620-1706）、思想家洛克（John Locke, FRS, 1632-1704）、醫師兼地產商巴彭（Nicholas Barbon, 1640-1698），以及人稱「倫敦達文西」的巧匠與天才科學家胡克（Robert Hooke, 以虎克定律、光的波動說和《微物圖誌》［Micrographia］知名，生物細胞的發現者）。

在眾人的奔走之下，從瓦礫堆中升起的恢弘設計，將承載倫敦這第一座現代都市的全新意象。容讀者藉著倫敦浴火重生的故事，一窺英國社會的斷代剖面，一個常民與菁英如何攜手建立的輝煌時代。雖聚焦倫敦一城一地，實則生動描繪出英國脫胎換骨的關鍵契機。

Photo Credit:貓頭鷹出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航