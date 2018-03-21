產業升級是臺灣成長必須的方向，不只是動脈端的製造業，位於靜脈端的回收處理業也得跟上時代的腳步。

為什麼臺灣的廢機動車輛回收處理業需要引進新設備呢？高雄第一科技大學教授樊國恕指出，105年廢機動車輛回收量汽車約26萬台，機車約47萬台。如何提升效率，並且兼顧勞工安全、環境保護，是業者的重要課題。

《回收綠報報》這次要帶大家來看，跟歐盟同步的新型廢機動車輛回收設備。

效率來自人性化設計

這座人性化設計的工作站，擁有自動升降系統，依照師傅身高進行調整，降低職業傷害的機會。配置獨立氣動泵浦、SEDA油箱鑽孔機TankDrillingMachine以及各種專用工具，能夠同時進行5油3水的卸除作業。（五油包含：引擎機油、自排油、煞車油、方向機動力油和齒輪油。 三水包含：冷卻水、電瓶液和雨刷水。）提升效率、減少環境污染風險。

圖說：卸油系統讓卸除汽油、機油、煞車油等除污作業可以同時進行。攝/游伊甄、地點/大里金屬

汽車報廢後怎麼回收？



現行的回收體制之下，廢機動車輛回收商經由各項途徑取得廢車，並將廢車拖吊回廠內，進行拆解工作。樊國恕教授說明：「在廠區所進行的廢車資源回收再利用，主要分成2個部分，第1部分是「材質回收再生」，如廢鐵及廢鋁等材料。第2部分，回收商會把堪用的零件回收再使用，像是：方向盤，保險桿引擎或車燈等。」

圖說：現行廢車回收技術。資料提供／樊國恕教授

大里金屬是臺灣第一家引進這套系統的汽車回收商，陳金章董事長分享道：「我覺得一家公司，安全是最重要。這套系統歐洲市占率第一，符合歐盟規範的安全係數。採用人性化的新型機械，保護員工、降低職業傷害的風險，就是在保護公司的資產。」

安全是企業的基石

陳金章估計，一站式作業節省工作時間，兩名員工一起進行除污作業，卸除5油3水、電瓶、輪胎、冷媒等等。一台車平均10分鐘就完成，一天工作8小時，可以完成約48台廢車的除污作業。

圖說：封閉式的洩油系統，不僅較為安全，也可以減少員工吸入油氣的機率。攝/游伊甄、地點/大里金屬

圖說：專用油品儲存槽（汽油桶、柴油桶）採雙層防爆合金設計，進油管設置火焰阻隔器，提升安全性。攝/游伊甄、地點/大里金屬

根據設備總代理商指出，這套系統以環保的方式，移除廢車高達98%的液體。配置油品淨化系統，直接進行過濾、純化，讓卸除的汽油可以直接加到汽車使用。

圖說：翻滾機再加上工作手臂，讓員工能輕鬆使用油壓剪拆除汽車零件。攝/游伊甄、地點/大里金屬



陳金章董事長時時關注國內外的新設備、新技術，他樂於研究，也勇於投資，他表示：「一家公司安全，才會穩定、才能賺錢。」

樊國恕教授在環保署交流研討會上分享，「回收處理工作的提升是永無止盡的」。呼籲業者採用更高的技術，創造更好的效益來做拆解工作。審慎評估，引進新設備，以機械化來增進效率，這是臺灣回收處理產業升級的第一步。

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