被視為「首都救星」的建商，其實是貪圖都更利潤的投機者

文：賀利思（Leo Hollis）

1666年大火後19年，倫敦重生了。格里辛學院的物理學講師伍德沃向負責都市測量的雷恩報告說：

中世紀的平面圖已大為改變，成了紅磚白石的優雅現代城市。成千上萬的房屋，即使是市民私人所有，建造的方式不只讓他們生活更加方便……還比王公貴族的宮殿設計與建築更優越……經由街道的拓寬、大量清水輸送到各處、公用下水道和其他類似的設計，這些設備讓香甜的空氣自由流通，乾淨又有益身體，這不只是全世界最美的城市，也是最健康的城市。

但這些改變不只是勘測司令雷恩的成就，像巴蓬這種投機客的貢獻也一樣多。

巴蓬和他的合夥人到1680年所執行的重建計畫，已經遍布都會各地，將倫敦城轉變成前所未有的景象。克拉倫登宅第和柏克利宅第所在的皮卡迪利大道，貴族的屋宇已經改觀，成為精緻華廈。克拉倫登卸職宮務大臣後，於1675年將宅第賣給阿布馬羅公爵二世，經過一場大火，這塊地最後落入投機業組織手中，其中包括有巴蓬的合夥人，金匠辛德和邦德爵士。

同樣地，柏克利大公死後，他的妻子被迫改建這塊地。失去這麼高雅的建築，艾佛林感到特別可惜：「如此美麗的所在（到目前為止，是全城最高貴的花園、庭院、房屋與氣派的門廊等等），會落入困窘之境，變成租用之地，真是令我痛心。」但他也知道要如此做的原因：「柏克利夫人租讓土地的決定，以如此高昂的價錢，光租地一年便將近一千鎊，這種瘋狂的恣意胡為，想是城市建築將來的走向。」

這兩棟大房子預示了作為歐洲首都的倫敦，將會以拆除重建的方式重生，將上流房地產轉換成分租房屋和利潤。然而一下子便碰到危機，因為投機業組織買地花了太多錢，不得不把地抵押出去。辛德因債務下獄，運氣最糟。他的失敗證明了在競爭激烈的市場上，投機可以大賺一筆，也可能會讓你破產。不過還有很多人會步上他的後塵，在多變的經濟裡冒險一試，這些房屋一度站立之處，後來改建成為龐德街、多佛街、阿布馬羅街，以及梅扉爾區最早的房屋。

改建區不限於城西，接近東城門，通往港口處，舊史匹特醫院和亨利八世炮兵場的原野，都被炒作成為新興商人與業者的住屋。到1680年，改建計畫已大為擴展，到達東邊一公里半的巴斯諾公園小村了。這一區是非英國國教徒、猶太人和胡格諾教徒最喜歡住的地方，因為它不在市府的管轄之下，又離首都的貿易中心不太遠。很快就有人吵著要在史匹特菲爾德造個市場了。

過去十年間，雷恩曾盡力阻止城市往東擴展，但是它潛在的利潤實在太大了，巴蓬無法拒絕這樣的機會，他在1675年買了戴文夏公爵房屋的租期。戴文夏廣場改建得很漂亮，但是巴蓬的眼光看得更遠，1681年當王室決定將鄰近的舊炮兵場賣掉時，巴蓬跟兩位曾多次一起做買賣的律師布拉德貝和諾耳，共同具名買下它。巴蓬同以往一樣，付款付得很慢，還被國庫追繳兩次。同時他儘速將地塊出租改建，分別用不同的條件跟多達17位建商簽下不同的契約。

在城牆之內完成改建工程的建商，現在也變成了投機業者，大家不再把他們看成首都的拯救者，反而責罵為破壞者，因為他們的自私作為，使都會變成沒有特色個性的雜亂建築。國會裡有人辯論是否要徵收所有新建築稅金，以限制擴張速度。巴蓬十分擔心，很少提筆的他寫了一篇文章〈建商辯護論〉，於1685年出版，討論這個問題。

〈建商辯護論〉是建築的反面文章，作者在引介裡便直率地說：「要寫關於建築和它的各部分，如：地點、建地、材料品質、尺寸大小、裝飾，談柱子的幾種樣式……只是把維特魯威和其他人的話照抄過來而已，對讀者和作者都是浪費時間。」他在此之前的作品，清楚顯示對裝飾和形式沒有什麼興趣。對他而言，建築只跟金錢和利潤有關。

巴蓬認為城市的擴張是自然發生的，而且是應需求而擴張。因為學徒和年輕的夫妻到都會來找工作，需要住處，倫敦便是如此成長的。他主張城市的生命是由持續湧進勞工市場的年輕人所給予的，建築是倫敦的主要工業之一，養活並雇用了大部分社區團體，當市區邊緣蓋了新房子以後，市中心的住宅也提高了租金。

〈建商辯護論〉也提議這些改建整體來說幫助了國家，對郊區的住民而言，它提供了貨物一個市場，也讓人口過多的壓力有釋放的活塞；對國王，它以稅收的方式提供收入，也讓生活不穩定的市民有工作可做；在商業上，它開發了新的市場。因此，這一切都讓新興的都會得利，並且讓經由私人金錢而非國庫建造的首都，成為所有國家歆羨的對象：「當代藝術家已經使倫敦成為歐洲的都會，而如果以好房屋的數量、大廣場之多、居民的富裕來比較，它一定會是全世界最大、蓋得最好，也最富有的城市。」

Photo Credit: Thomas Bowles @Wiki Public Domain

都會北邊有很大的空間可以發展，到1680年代，房屋已經蓋到霍爾本一帶，此地在1640年代因為內戰對土地的保衛，做為商議線，所以自然形成界線，阻止了城市的擴張。大部分布倫斯貝利原野上的改建，是由魯素夫人所精心策畫的。魯素夫人的丈夫因牽連到1683年排外黨人的「麥酒房陰謀」而被處決，她從此不再入宮，致力恢復家族資產，發誓「除了律師和會計外，不跟任何人說話。」以前有位觀光客曾說：「此處以草原為界，清新乾燥，十分適合散步，有益健康。」從布倫斯貝利到霍爾本的土地，現在成了建築工地。

但是再多的土木工事也無法阻擋投機業者前進的野心。1683年，巴蓬為霍爾本大街北邊的紅獅原進行交涉。據信，克倫威爾和其將領死後被掘屍羞辱，後來就是葬在紅獅原。瞎眼詩人彌爾頓在復辟以後，也曾在這個草原的後面住過幾個月。巴蓬想把這塊草原改建成壯麗的大廣場，成為他可以引以為傲的作品。

到1684年，他已經準備好要開始整地，以便將土地轉包或將租期賣給建商。此舉立時引起一陣騷動，因為這塊地橫切過從白廳到「新市場」的皇家大道，所以馬上引起勘測司令雷恩的關注。巴蓬表現出一副藐視規則的姿態，在一般小細節上便可看出，譬如用國王的溝渠當作傾倒垃圾的地方，甚至威脅要把「國王門」拆掉。司法程序太慢，無法賽過巴蓬強取豪奪式的工程，雷恩發現自己無力制裁他。

巴蓬還特地去威脅當地居民，葛雷法學院綠地的律師抱怨受到他的騷擾，尤其是他「把一些垃圾和市場廢棄物丟棄於此，有再度引起瘟疫的危險。」此外，當代作家拉特羅報導說，6月10日有律師和巴蓬的員工發生扭打事件：「工人攻擊那些紳士，又用磚塊丟擲他們，然後一場混戰，最後紳士把他們打敗，將一兩位工人帶回葛雷法學院。這次小衝突裡，有一兩位紳士和僕役，以及幾位工人受傷。」

這個案件不可避免地要由法庭來解決，可是判決一轉到巴蓬身上，他馬上反告當地的治安官和警官，還得由國庫來賠償。這個案子一直上呈到律師司令，希望拿到許可，「壓制醫師巴蓬及其員工，使他們不再犯類似最近在紅獅原上的動亂行徑，並防止他們再對國王的臣民有所干擾。」可是他們始終沒有拿到許可，似乎沒有人壓制得住巴蓬。

一旦設施都有了，如水、下水道、道路，巴蓬便將土地分租給其他建商。從主要廣場的角落，道路以星形分射而出，通往改建計畫中的次要道路。他將街道分成統一的寬度，分別以40年、50年、60年和61年的租期出租。在1686和1688年之間，他將整片區域的所有地塊都租出去了，其中有許多交易事務簡直複雜得讓人難以想像。

1687年，附近的基督教會醫院抱怨巴蓬的建築蓋在水管上造成的影響。供水的水管是從附近的「綿羊水道街」通過來的，他們找人來勘察做報告，由於報告做得不好，所以交由國王的官方來做，即皇家律師與律師司令。然後巴蓬聲稱水管並不屬於那間醫院所有，所以水管可以共用，為了證明這一點，他造了一棟大房子和一面牆，把水流圍在裡面。

這場立場分歧的爭議，演變成複雜的辯論，包括古時候是誰所授權使用等問題，持續爭論到1690年，上自大法官，下至下水道委員會，每個人都牽涉其中。同時巴蓬自行進行自己的改建計畫。他最後答應付錢給醫院另造新的水管，不過比起他從建築所得的利潤，就少太多了。

巴蓬的大廣場不像聖詹姆士或布倫斯貝利區廣場是以貴族為目標，而是城市有錢的生意人，特別是當地的專業人士、律師和醫生。房屋內部有所有新興中產階級需要的東西，雖然從最小的細節到每一處都一致規格化，但顯然他是找到了特定的市場。房間的規畫並沒有偏離他先前的模式，每棟房屋都有三層樓和一個地下室，是按照1667年第一重建法案的規定所建。

不過，巴蓬在室內設計方面，學到了他的功課。他對室內裝飾細節的注重，表示他努力要提供上流社會想要的品味，這些人士會想用耀眼的消費物品炫耀自己的新地位。大房間裡以木板裝飾牆壁，主要階梯的欄杆風格保守古典，宣告了後來18世紀喬治國王時期都市房屋優雅簡單的風格。建築的每個細節都反映了消費文化的興起，如當時的律師與作家諾斯所觀察：「他的天分不是以建築的高尚為目標，而是以節省的方式來建造給予每個家庭便利與各種小設備的房屋。」

1686年，巴蓬對利潤的眼光又看得更遠一點，他跟一位叫湯普生先生的人交涉。湯普生買了葛雷法學院路北邊土地的租期，這塊地原屬貝德福公司所有，湯普生想在希爾柏路上蓋新房子，但是遇上一個麻煩，這塊地妨礙到鄰近地帶新霍爾本區的水管運輸。經過迂迴曲折的交涉，巴蓬取得這塊地，以及附近其他屬於拉格比公學的土地。一如往例地，巴蓬又拖欠付款，付不出給貝德福公司的租金，可是這一次他們不肯讓他搪塞過去。巴蓬想以土地做交換，代替付款，但因為他名聲太壞，他們堅持要他付現金。

這個投機客投機過頭，資產都陷在投資裡，沒有足夠的流動現金可用。在1680年代的建築潮高峰，他達到了自己的極限。

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書籍介紹

本文摘錄自《倫敦1666：一座偉大城市的浴火重生》，聯經出版

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作者：賀利思（Leo Hollis）

譯者：宋美瑩

一代人的才智與堅忍，在災害與憂患之中，閃爍發光。

翻轉英國命運，就看這關鍵半世紀。



「日不落帝國」不是一日造成的。倫敦在18、19世紀成為歐洲最大城，透過軍事與貿易的影響力宰制全球，今日仍是世界最大金融中心與精英薈萃之地──透過跨國企業的金錢運作，延續往昔帝國的榮景。若我們追溯起源，給予英國首善之都今日面貌的，竟然是17世紀的一群知識分子。

17世紀中葉，英國正遭遇體制巨變，教派與黨派林立，社會氣氛緊繃而詭譎。國會用「憲章」給王權戴上枷鎖，使英王查理一世不惜發動內戰，終獲叛國罪名處死問斬。史無前例的變局，將國家的命運拋入了未知的風中。

本書即描寫一群知識分子重建這座城市的故事，他們多才多藝、身兼多職：天文學家暨建築師雷恩（Sir Christopher Wren, PRS, 1632-1723）、鑑賞家和作家艾佛林（John Evelyn, FRS, 1620-1706）、思想家洛克（John Locke, FRS, 1632-1704）、醫師兼地產商巴彭（Nicholas Barbon, 1640-1698），以及人稱「倫敦達文西」的巧匠與天才科學家胡克（Robert Hooke, 以虎克定律、光的波動說和《微物圖誌》［Micrographia］知名，生物細胞的發現者）。

在眾人的奔走之下，從瓦礫堆中升起的恢弘設計，將承載倫敦這第一座現代都市的全新意象。容讀者藉著倫敦浴火重生的故事，一窺英國社會的斷代剖面，一個常民與菁英如何攜手建立的輝煌時代。雖聚焦倫敦一城一地，實則生動描繪出英國脫胎換骨的關鍵契機。

Photo Credit:貓頭鷹出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航