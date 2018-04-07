《蒙娜麗莎》之所以有名，並不是因為她神祕的微笑

文：顧爺

說到《蒙娜麗莎》，大多數人應該會想到「神祕的微笑」吧？那她究竟在笑什麼？

這裡有兩種說法：

有人認為，因為她是老公遺產的唯一繼承人，老公死後，她將會成為一個有錢的富婆。還有一種說法是，她為自己懷有了身孕而喜悅。

我個人認為這兩種說法都不太靠譜⋯⋯什麼壞心眼的人會在老公還沒死的時候，就表現出：「老公掛了我就發財了！」所以，與其鑽研「她為什麼笑」，還不如想想她有什麼不笑的理由吧！

想像一下，如果你花了一大筆錢，請了當時最有名的畫家給自己畫肖像，難道還哭喪個臉嗎？又不是畫遺像⋯⋯

所以說，神祕的並不是她為什麼笑，而是「她為什麼笑得那麼神祕」。

達文西除了「攝人心魄」之外，還有一招獨門絕技，叫「暈塗法」（又叫漸隱法）。什麼意思呢？

舉個例子，如果我給你一支鉛筆，讓你畫一張臉，首先你可能會畫一個臉的輪廓，然後再畫眼睛、嘴巴⋯⋯在你畫完這張臉之後，再給你一塊橡皮，順著剛才的輪廓擦，當然不能擦得太乾淨，這樣就會在紙上留下一個模糊的輪廓。

大概就是這個意思，當然啦，達文西的這套絕技並沒有那麼簡單。你可以先把它理解為，在人物輪廓上加了一個複雜的PS濾鏡。

Photo Credit: 原點出版

為什麼要介紹這種畫法呢？

因為，這正是「蒙娜麗莎神祕微笑」的奧祕！

我們一般判斷一個人的喜怒哀樂，是通過她的眼角和嘴角，但如果你仔細看蒙娜麗莎的眼角和嘴角，會發現達文西刻意做了模糊處理， 他在眼角和嘴角處都用了「暈塗法」， 使它們逐漸地融入到陰影之中，這就營造出了一種似笑非笑的感覺。

所以說，蒙娜麗莎的微笑之所以神祕，是因為你看不清她到底是不是在笑！

聽起來有點兒詭異吧？接下來還有更詭異的⋯⋯

《蒙娜麗莎》之所以那麼有名，其實並不是因為她神祕的微笑

羅浮宮曾經發生過一次偷盜事件，失竊的正是這幅《蒙娜麗莎》。

說這件事情之前，還得介紹一下前因後果。

你有沒有注意到一點：達文西和蒙娜麗莎都是義大利人，為什麼一個義大利老頭畫的義大利女人，會成為法國羅浮宮的鎮館之寶呢？

這裡先要講一下歷史背景，文藝復興時的義大利並不是一個統一的國家。它類似於古希臘，是由許多獨立的城邦組成的，比較有名的有佛羅倫斯、威尼斯、教宗國、米蘭等，城市之間會相互競爭，它們都想把有名的藝術家拉來為自己服務。晚年的達文西移居法國，並且一直生活在法國（不知道是不是被米開朗基羅氣走的）。他去世後，《蒙娜麗莎》就成了法國人的財產。

在1911年，一個愛國的義大利人認為《蒙娜麗莎》應該屬於義大利，便在夜深人靜的時候把《蒙娜麗莎》揣在懷裡帶回了自己的祖國！雖然最後他在義大利被捕了，但是義大利人認為他是民族英雄，法庭最終只判了他12個月有期徒刑，後來又縮短到7個月。

這就好像今天突然有個飛賊，去大英博物館把圓明園裡的那些寶貝都偷回中國，這當然肯定是犯罪，但輿論如何評價，那還真不好說⋯⋯

延伸閱讀：【影片】讓《蒙娜麗莎》成為傳奇的不是達文西，而是「好奇心」！

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