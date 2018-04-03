《紅樓夢》的物質世界：引領潮流之先，寶玉、鳳姐的西洋「自鳴鐘」

文：侯會

鐘敲十下：鳳姐用飯在幾時？

清代康、雍、乾時期，民間日常生活離西化尚遠，但在上層社會，使用奢侈舶來品已成一種時髦。小說中的賈府，顯然又是領潮流之先者。

賈家上下所用的進口貨品類繁多，除了前面提到的紡織品、食物、飲料、藥物之外，還包括種種日用器具及奢侈品。如賈府正室條案上擺放的「玻璃」（第三回），賈蓉向鳳姐所借的「玻璃炕屏」（第六回），元春省親時園中張掛的「水晶玻璃各色風燈」（第十八回），賈母看戲時戴的眼鏡，燈節宴會時懸掛的「玻璃芙蓉彩穗燈」以及每席之前帶有「活信」、可將「燈影逼住全向外照」的琺瑯荷葉燈（第五十三回），另外還有各種洋漆傢俱、器皿及西洋寶石「溫都裡納」（第六十三回）等等。

賈府老太太的寵孫賈寶玉屋中，西洋貨最多。那個時代大部分窗子還都是紙窗，寶玉的窗子卻已裝上玻璃，可以直接觀察室外的雨雪陰晴（第四十九回）。怡紅院室內還裝有大水銀穿衣鏡，鏡上帶著「西洋機括」。牆上掛的畫，人物「如活凸出來的」，那大概是西洋油畫吧？壞天氣出門，則有不怕風雨的「玻璃繡球燈」（第四十五回）。室內槅子上還擺著「金西洋自行船」（第五十七回），更有可以按時打點的西洋「自鳴鐘」。

在所有西洋物品中，自鳴鐘應當是其中最高技術的了。賈府中的西洋鐘錶不只寶玉屋裡有，鳳姐的堂屋也有一架。劉姥姥初登榮國府時，就曾被這架掛鐘所迷惑。那次她在鳳姐正房側屋內等候接見：

劉姥姥只聽見咯當咯當的響聲，大有似乎打籮櫃篩麵的一般，不免東瞧西望的。忽見堂屋中柱子上掛著一個匣子，底下又墜著一個秤砣般一物，卻不住的亂幌。劉姥姥心中想著：「這是什麼愛物兒？有啥用呢？」正呆時，只聽得當的一聲，又若金鐘銅磬一般，不防倒唬的一展眼。接著又是一連八九下。方欲問時，只見小丫頭子們齊亂跑，說：「奶奶下來了。」

劉姥姥哪裡知道，這就是自鳴鐘。下面不住亂晃的「秤砣般一物」，自然是鐘擺了。「咯當咯當」是掛鐘機件轉動的聲音，劉姥姥在鄉下只聽過磨麵篩籮時有規律的木框撞擊聲，哪見識過如此新鮮的「愛物兒」呢？而那「金鐘銅磬」般的響亮聲音，則是自鳴鐘整點的報時聲。此刻應當是上午九、十點鐘吧。

鳳姐屋中的自鳴鐘是掛鐘，寶玉屋中的大概是座鐘。書中第五十一回，晴雯因受涼而打噴嚏、咳嗽，寶玉不免噓寒問暖。正說話間，「只聽外間房中十錦槅上的自鳴鐘當當兩聲。外間值宿的老嬤嬤嗽了兩聲，因說道：『姑娘們睡罷，明兒再說罷。』寶玉方悄悄的笑道：『咱們別說話了，又惹他們說話。』緊接著第五十二回，晴雯抱病連夜為寶玉補雀金裘，一直補到「自鳴鐘已敲了四下」。

「當當兩聲」是指淩晨兩點，此時還不睡，難怪外間值班的老嬤嬤要發話。而晴雯補裘補到鐘敲四下，乃是清晨四點，晴雯對寶玉的感情，由此可見一斑。這同時也說明，怡紅院的這只自鳴鐘與今天的時鐘相同，都是晝夜各轉一圈，按十二小時報時的。

只是怡紅院的自鳴鐘大概常常「罷工」。第五十八回，廚房派人來問幾時開飯，襲人笑說：「方才胡吵了一陣，也沒留心聽鐘幾下了。」晴雯接口道：「那勞什子又不知怎麼了，又得去收拾。」聽晴雯的話音，這只自鳴鐘需要常常「收拾（修理）」的。

不過這屋裡的鐘錶不只一隻，因為晴雯跟著便「拿過表來瞧了一瞧說：『略等半鐘茶的工夫就是了。』」事後麝月笑著揭發：「提起淘氣，芳官也該打幾下。昨兒是她擺弄了那墜子半日，就壞了。」

晴雯所拿的「表」應當是只懷表吧，寶玉是隨身攜帶懷表的。書中第十九回寫寶玉跟襲人說話，「只見秋紋進來說：『快三更了，該睡了。方才老太太打發嬤嬤來問，我答應睡了。』寶玉命取表來看時，果然針已指到亥正」。

寶玉的這只懷表後來又出現過幾次。一次是第四十五回，寶玉冒雨去看黛玉，說了會兒話，黛玉要歇息了。寶玉「回手向懷內掏出一個核桃大的金表來，瞧了一瞧，那針已指到戌末亥初之間，忙又揣了，說道：『原該歇了，又擾的你勞了半日神。』」這回說得很清楚，這是一隻小巧而貴重的金殼表。

另一次是第六十三回，群芳齊聚怡紅院為寶玉賀生日，吃到很晚，薛姨媽打發人來接黛玉。「眾人因問幾更了，人回：『二更以後了，鐘打過十一下了。』寶玉猶不信，要過表來瞧了一瞧，已是子初初刻十分了」。

有意思的是，寶玉這只懷表不是以阿拉伯數字或羅馬字母標時，而是採用了中國傳統計時法，用「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」來標誌時刻。

鐘錶最早在明朝晚期由歐洲傳入中國，一五八三年義大利耶穌會士利瑪竇來華時，所帶新奇物事中就有自鳴鐘。以後西方鐘錶商為了促進向中國出口，特意按中國文化傳統將錶盤上的標時字母改為地支十二時辰。寶玉這只用地支數字標時的精緻懷錶，應該就是特為出口中國製作的舶來品。

前面說到寶玉跟襲人聊天至「亥正」，即晚上十點。秋紋說「快三更了」，顯然是催著快睡的意思，因為此刻還不到三更，三更是指晚十一點到淩晨一點這一段。後來的程甲本把秋紋的話改成「三更天了，該睡了⋯⋯」，就顯得不夠合理了。大概程、高不久就發現了這個疏漏，於是程乙本又把「亥正」改成「子初二刻」（晚十一點半），其實程、高的這兩次改動都大可不必。

至於第四十五回黛玉終止談話的時間為「戌末亥初之間」，是指晚上將近九點的時刻，此時確實不宜再會客，該洗漱休息了。而第六十三回的「子初初刻十分」，則是指晚十一點十分，與「二更以後了，鐘打過十一下了」相合。

不過自鳴鐘初入中國時，無論計時還是打點，都跟今天有所不同。那時的時鐘一晝夜只走一圈，打點也自有規律：

Photo Credit: 遠流出版社

有一位學者認為，鳳姐和寶玉屋裡的自鳴鐘便是這種老式的報時鐘。據這位學者說，劉姥姥在鳳姐側屋先聽到一聲鐘鳴，那時是「午正」時刻，即中午十二點。接著又一連響了八九下，則到了「未初」時刻，也就是午後一點。學者還說，周瑞家的讓劉姥姥趕著鳳姐吃飯的空兒去進見，而「午正」、「未初」正是吃午飯的時刻。至於寶玉屋裡的鐘，第四十一回寶玉與晴雯說話，遭到值宿婆子干涉的那一回，「當當」兩聲是「亥正」鐘聲，即晚上十點；而第五十二回晴雯補裘補到鐘敲四下，乃是「亥初」的鐘聲，即晚上九點。這樣理解，顯然是不準確的。

首先，劉姥姥見鳳姐的時間，不是午飯時間，而是早飯時間。書中第十四回鳳姐在寧國府主持秦可卿喪禮，曾對眾宣佈：「卯正二刻我來點卯，巳正吃早飯。」「卯正二刻」是早上六點半，「巳正」是上午十點，那正是府中用早飯的時刻。本回劉姥姥先聽鐘響一聲，「接著又是一連八九下」，一共十下，也正是「巳正」（十點）吃早飯的時間。劉姥姥前面聽到的一聲與後面的「八九下」是「接著」的，並不曾隔著半個小時。且鳳姐見過劉姥姥後，問周瑞家的：「這姥姥不知可用了早飯沒有？」也證實方才鳳姐吃的不是午飯正餐；況且午飯拖到午後一點才吃，也未免太晚了點。

至於第四十一回寶玉與晴雯夜間談話，若只是晚上十點，外面婆子的干涉就未免不合情理了，只有夜裡兩點才對。而第五十二回晴雯補裘若只補到晚上九點，並非抱病徹夜苦幹，比一般婦女做夜活收工還早，也就不值得寶玉感動，亦無須曹雪芹大書特書了。

脂硯齋應當是熟悉鐘錶報時規律的，他在「自鳴鐘已敲了四下」後面批道：「按『四下』乃寅正初刻，『寅』此樣寫法，避諱也。」意思是說，鐘敲四下正是寅正初刻，作者所以寫成「敲了四下」，乃是出於避諱的緣故。因為曹雪芹的祖父名曹寅，尊親名諱是不宜直書的。而「寅正初刻」也正是淩晨四點。由此也可見出，《紅樓夢》中自鳴鐘的打點方式與今天完全相同。學者提到的那種打點方式，應存於早期進口鐘錶中，可能由於過於煩瑣，大概早就淘汰了。

鐘錶的使用，在賈府已相當普遍。除了鳳姐和寶玉屋裡有，寧國府的上房也有，乃至府中的幹僕也都隨身攜帶。第十四回鳳姐協理寧國府時就格外強調時間觀念，對眾人說：「素日跟我的人，隨身自有鐘錶，不論大小事，我是皆有一定的時辰。橫豎你們上房裡也有時辰鐘⋯⋯」鐘錶自明末傳入中國後，中國工匠也很快學會了鐘錶製作。因此賈府中的鐘錶不一定都是舶來品。不過像寶玉隨身攜帶的「核桃大的金表」以及鳳姐曾賣了五百六十兩銀子的那只「金自鳴鐘」，大概都是原裝進口貨吧。

有意思的是，榮國府正廳、賈母的正房及王夫人的臥內，似乎都沒有鐘錶的痕跡。賈府中引領潮流的，還是寶玉、鳳姐等年輕的一輩。

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書籍介紹

本文摘錄自《向賈寶玉學做上流人：看紅樓夢中的物質世界》，遠流出版

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作者：侯會

《紅樓夢》，一部清代貴族的真實生活筆記。古典小說名家侯會，帶你從物質世界來探看：賈寶玉一家的衣食住行如何講究？曹雪芹家道中落前過得何等奢華？藉由品味小說的細節，領會清代貴族社會的上流人生。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航