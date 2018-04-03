《紅樓夢》的物質世界：生有尊卑，死分貴賤，一窺賈府婚喪嫁娶的花費

文：侯會

生有尊卑，死分貴賤

賈府還有一大花銷，是主僕眾人養生送死、婚喪嫁娶的使費。

《紅樓夢》前八十回很少有嫁娶、生育等事，即便有一兩回納妾之舉，如薛蟠納香菱、賈璉娶尤二姐，也都非明媒正娶，又都與喪亡相伴。而一部《紅樓夢》中，又幾乎沒有新生命問世。只有續書部分暗示「蘭桂齊芳」，似乎寶玉有後，然而這樣的安排是否符合曹雪芹原意，則很難說。

在書中，人們見識最多的，是一個個鮮活生命的隕滅。一開篇，便有兩樁未入正文的死亡描寫。一是第二回回目所示「賈夫人仙逝揚州城」，一是第四回小鄉宦之子馮淵死於薛蟠惡僕的群毆。接下來第十二回又一明一暗寫賈瑞「找死」及林如海病故。緊接著第十三回是秦可卿「死封龍禁尉」（或「淫喪天香樓」），她的弟弟秦鐘也在三回以後死去。

其後喪亡尚多。丫鬟金釧兒被王夫人趕出賈府，投井而死（第三十二回）；僕婦鮑二家的因與賈璉勾搭被鳳姐撞破，自縊而亡（第四十四回），趙姨娘兄弟趙國基病死（第五十五回），朝中老太妃死，唱戲女優菂官病死（第五十八回）。至第六十三回，寧國府家長賈敬誤食丹藥而亡；其後，尤三姐因婚姻不諧自刎而死（第六十六回）。又有尤二姐被鳳姐騙入府中吞金而死（第六十九回），晴雯被王夫人無理逐出，一病而亡（第七十八回）⋯⋯

單是前八十回，就有十幾人陸續死去。這還不包括續書中更為慘痛的喪亡。司棋死（第九十二回）、元妃死（第九十五回）、黛玉死（第九十八回）、迎春死（第一百零九回）、賈母死（第一百一十回）、鴛鴦死（第一百一十一回），鳳姐死（第一百一十四回）。此外尚有周貴妃死（第八十六回）、馬道婆死（第八十一回）、趙姨娘死（第一百一十三回）、夏金桂死（第一百零三回）、晴雯之嫂死（第一百零二回）、周瑞之乾兒死（第一百一十一回）⋯⋯死神的魅影始終在書中飄蕩，魯迅先生因此說：「悲涼之霧，遍被華林，然呼吸而領會之者，獨寶玉而已。」說得一點不錯。

伴隨著諸多死亡，喪禮也成為小說中引人注目的情節。如秦可卿、賈敬及賈母之死，書中都細寫了治喪經過。尤其是可卿之死，單是出殯，就鋪陳了三回，從「秦可卿死封龍禁尉，王熙鳳協理寧國府」寫起，中經「林如海捐館揚州城，賈寶玉路謁北靜王」，直至「王鳳姐弄權鐵檻寺，秦鯨卿得趣饅頭庵」才告結束，為讀者展示了一場貴族喪禮的全過程。

書中逐一細述可卿死後如何請「欽天監陰陽司」擇日推算停靈日期，如何「開喪送訃聞」；在停靈的四十九日中，如何請一百零八位和尚在大廳「拜大悲懺，超度前亡後化諸魂，以免亡者之罪」；又如何於天香樓另設一壇，請九十九位全真道士「打四十九日解冤洗業醮」。此外，會芳園靈柩前還另請了五十位高僧、五十位高道「按七作好事」⋯⋯

喪事規模龐大、千頭萬緒，賈珍、尤氏扶病，諸事照料不周，特請鳳姐來「協理」寧國府。出殯之日，京城「八公」之族及仕宦大家全都來送殯，百餘乘車轎浩浩蕩蕩、如「如壓地銀山」一般，四大王府也在沿途高搭祭棚、令賈府格外風光⋯⋯

這樣一番大舉動，總共要花多少銀子？書中未提。不過從賈珍那句「如何料理，不過盡我所有罷了」，可知他是要傾囊操辦的。在這段故事中，曹雪芹雖然接受了脂硯齋的意見，隱去秦可卿「淫喪」的情節，但書中極力描摹賈珍的悲痛，仍從側面揭示了他與兒媳間不可告人的尷尬關係。

關於銀錢花費，書中也不是毫無涉及。舊時殯葬，最重視棺木。如晚明小說《金瓶梅》寫李瓶兒病危時曾囑咐西門慶不要花「憨錢」買好棺木，弄一副「十來兩銀子」的普通材板就算了。西門慶聽了，哭著說：「我西門慶就窮死了，也不肯虧負了你！」後來看了幾副都不合意，最終在喬大戶那裡看上尚舉人的父親在四川做官時帶回來的一副「桃花洞」材板，花了三百二十兩銀子的高價買回（《金瓶梅》第六十二回），相當於九萬多元。

賈珍替秦可卿尋棺材，也有類似情節：

看板時，幾副杉木板皆不中用。可巧薛蟠來弔問，因見賈珍尋好板，便說道：「我們木店裡有一副板，叫做什麼檣木，出在潢海鐵網山上，作了棺材，萬年不壞。這還是當年先父帶來，原系義忠親王老千歲要的，因他壞了事，就不曾拿去。現今還封在店裡，也沒人出價敢買。你若要，就抬來使罷。」賈珍聽了，喜之不盡，即命人抬來。大家看時，只見幫底皆厚八寸，紋若檳榔，味若檀麝，以手扣之，玎璫如金玉。大家都奇異稱讚。賈珍笑問：「價值幾何？」薛蟠笑道：「拿一千兩銀子來，只怕也沒處買去。什麼價不價，賞他們幾兩工錢就是了。」

「幾兩工錢」是薛蟠的謙辭，想來「恨不得能代秦氏之死」的賈珍出手不會太寒酸吧。另一項大花銷是替賈蓉捐官。因為出殯時靈幡、經榜上要寫誥命官銜，而賈蓉僅僅是個「黌門監」，也就是監生，寫出來不好看；況且沒有官銜儀仗，也不夠風光。於是賈珍走門路，稱了一千二百兩銀子送到太監戴權家中，為兒子買了一張五品「龍禁尉」的官票。於是秦氏靈柩前立起了「防護內廷紫禁道御前侍衛龍禁尉」的「朱紅銷金大字牌」，而出殯時的銘旌上也大書「奉天洪建兆年不易之朝、誥封一等寧國公塚孫婦、防護內廷紫禁道御前侍衛龍禁尉享強壽賈門秦氏恭人之靈柩」。秦氏地下無知，這一切對她已毫無影響，但活人賈珍、賈蓉卻因此賺足了面子，這「面子」的代價是三十六萬元！

賈府的另一次大出殯，也發生在寧國府，是賈敬服丹砂身故的那一回（第六十四回）。彷彿是為了與可卿喪禮做對比，前番因兒媳離世而悲痛欲絕、傾囊操辦的賈珍，這回偏偏不在家，其妻尤氏「獨豔理親喪」。待賈珍歸來，作者的一支筆卻避開對喪事的正面描寫，著力寫賈珍、賈璉、賈蓉等不顧「家孝」在身，與尤二姐、尤三姐廝混的醜陋場面。這一段，簡直就是對「你們東府裡除了那兩個石頭獅子乾淨，只怕連貓兒狗兒都不乾淨」（第六十六回柳湘蓮語）的生動印證。

及至後來老太太死，已是抄家之後，賈府不但經濟拮据，且眾人各懷鬼胎。鳳姐手中無錢，心力交瘁，受著各方的誤解和埋怨，喪事辦得很不像樣子，與當年「協理寧國府」相比，真有天淵之別。此回回目即「王鳳姐力詘失人心」。這種強烈的對比，也正符合曹雪芹的本來設計。儘管如此，賈母的喪事，總還要花一兩千兩銀子。因為單是朝廷賞銀就有一千兩。

至於書中小戶人家的喪事，就要簡陋得多。如賈瑞之死，「榮國府賈赦贈銀二十兩，賈政亦是二十兩，寧國府賈珍亦有二十兩，別者族中貧富不等，或三兩五兩，不可勝數。另有各同窗家分資，也湊了二、三十兩」。「代儒家道雖然淡薄，倒也豐豐富富完了此事。」（第十二回）這樣的喪儀，大約要花一、二百兩銀子，折合約五、六萬元。然而跟貴族家的喪儀沒法比，賈敬死時，光是「所用棚杠孝布並請杠人青衣」的銀子，便有一千一百一十兩之多（第六十四回）。至於秦鐘之死，「賈母幫了幾十兩銀子，外又備奠儀，寶玉去吊紙。七日後便送殯掩埋了」，比賈瑞的喪事又要儉省許多。

賈府中姨娘過世，待遇要比「正牌」主子低得多。如尤二姐之死，鳳姐只拿出二十幾兩銀子打發賈璉。還是平兒看不過去，「將二百兩一包碎銀子偷出來，悄遞與賈璉」（第六十九回）。璉替二姐買棺材，「好的又貴，中的又不要」，最終「抬了一副好板進來，價銀五百兩賒著，連夜趕造」。鳳姐又從中作梗，藉口賈母之命，不許尤二姐的靈柩送往家廟，最後只做了七天法事，便草草埋葬了。

然而總的說來，賈府對待僕婢「下人」還是比較寬厚人道。單身小廝到了二十五歲，府中要資助其「娶妻成房」；丫鬟們到了一定年齡，也都要「發配」（第七十回）。而奴婢本人或家人故去，府中照例要有銀錢資助。在賈府，這一切都由「官中」包下來，納入「體制」。可知「大單位，小社會」的現象，古已有之。

然而一切也都有規矩。如趙姨娘的兄弟趙國基死時，正值探春理家，趙姨娘本打算借著「朝中有人」，多弄幾兩銀子，結果探春鐵面無私，堅持按規定只給二十兩，從而引發一場母女大戰，鬧得不亦樂乎（第五十五回）。

其他奴僕的喪葬補助是：襲人的母親死了，賞銀四十兩，因為襲人屬於「外頭的」，不是家生奴隸；趙國基顯然屬於「裡頭的」，故不能破例。此外從舊帳看，「外頭的」還有過賞六十兩、一百兩的紀錄，都屬於特殊情況：一是「隔省遷父母之柩」，一是「現買葬地」（第五十五回）。而金釧死後，破格賞了五十兩銀子，另有兩套新衣，這是因為金釧之死令王夫人內疚的緣故吧。然而同樣遭到王夫人貶斥，晴雯死後只給了十兩「燒埋銀子」，賈府規矩再大，也終究是「人治」，凡事要服從主子的好惡。

至於婚嫁的花銷，雖然前八十回中沒有實例，然而鳳姐心中卻有盤算。如第五十五回鳳姐與平兒曾談起經濟拮据的話題，順帶說到少爺、小姐們的婚嫁費用：

（鳳姐）又向平兒笑道：「你知道，我這幾年生了多少省儉的法子，一家子大約也沒個不背地裡恨我的。我如今也是騎上老虎了。雖然看破些，無奈一時也難寬放；二則家裡出去的多，進來的少。凡百大小事仍是照著老祖宗手裡的規矩，卻一年進的產業又不及先時。多省儉了，外人又笑話，老太太、太太也受委屈，家下人也抱怨刻薄。若不趁早兒料理省儉之計，再幾年就都賠盡了。」平兒道：「可不是這話！將來還有三四位姑娘，還有兩三個小爺，一位老太太，這幾件大事未完呢。」 鳳姐兒笑道：「我也慮到這裡，倒也夠了：寶玉和林妹妹他兩個一娶一嫁，可以使不著官中的錢，老太太自有梯己拿出來。二姑娘是大老爺那邊的，也不算。剩下三四個，滿破著每人花上一萬銀子。環哥娶親有限，花上三千兩銀子，不拘那裡省一抿子也就夠了。老太太事出來，一應都是全了的，不過零星雜項，便費也滿破三五千兩。如今再儉省些，陸續也就夠了。只怕如今平空又生出一兩件事來，可就了不得了⋯⋯」

嫁姑娘每人要花「一萬銀子」（約合三百萬元），娶親則只需「三千兩」（約合九十萬元），雖然只是一句帶過，卻也從側面點出彼時嫁娶習俗、婚慶經濟的大致情況。此外，鳳姐說這話的時候，賈府經濟雖已現頹勢，然而尚未遭受毀滅性打擊。到後來果然「平空」又生出抄家的事來，鳳姐的算盤，也便落了空！

相關書摘 ▶《紅樓夢》的物質世界：引領潮流之先，寶玉、鳳姐的西洋「自鳴鐘」

書籍介紹

本文摘錄自《向賈寶玉學做上流人：看紅樓夢中的物質世界》，遠流出版

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作者：侯會

《紅樓夢》，一部清代貴族的真實生活筆記。古典小說名家侯會，帶你從物質世界來探看：賈寶玉一家的衣食住行如何講究？曹雪芹家道中落前過得何等奢華？藉由品味小說的細節，領會清代貴族社會的上流人生。

你怎麼讀《紅樓夢》？是看寶玉的多角戀情？還是侯門深似海的人事糾葛？其實，你也可以從物質世界的角度來認識《紅樓夢》裡的人事物！

賈府的緞匹清單背後藏有什麼祕密？黛玉與鳳姐的衣飾有什麼特別的象徵？賈府一年的日常飲食花費多少？賈府中各人的津貼多寡代表什麼意義？

古典小說名家侯會，以物質與經濟的觀點切入這部古典小說經典名著，帶你透過賈寶玉等人物的食衣住行，認識清代上流社會的生活方式與思維。書中細細剖析《紅樓夢》中眾多人物的生活樣態與地位高低的關係，揭露清代富貴人家的獨特價值觀。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航