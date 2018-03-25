義式白蘭地：體現出不同葡萄香氣的義式烈酒代表

文：Slow Italy 慢食義大利

話說義大利以其葡萄酒知名且產量也數一數二，而他們的烈酒就必定需要一提：Grappa，翻譯做「義式白蘭地」。這個特殊的翻譯名稱，想來讓不少人傷了腦筋，可卻是將其製作的原料（渣釀）以及過程完成品（白蘭地，因也是葡萄的相關蒸餾產品）表現得相當直接，相較一些其他翻譯名稱，其實已讓我覺得相當不錯。

而Grappa此名又特別說明下，目前在歐洲已有立規僅有以下特定條件才能使用。背景是在1989年5月29日經過歐洲經濟體（EEC Regulation）正式立規，只有使用葡萄酒渣蒸餾，並生產自義大利才能使用該名。就像是champagne一定要是法國該省地區出產以及限定方法才能使用在酒標上一樣的意思。

記得上回年初在米蘭參加個相當大型的工藝物產展AF L'artigliano，首度在Trentino攤位嚐到在地的第一口Grappa，爾後瞭解到此款有趣的烈酒原是全義皆可生產（幾乎是有葡萄酒的部份就可製作），Trentino該區目前也有個協會Istituto Tutela Grappa del Trentino專門在推廣該地的各個Grappa酒廠。

該協會甚至製作相當好入門且方便的手冊，裡面有圖解說明（如下圖）將葡萄酒釀過後的渣與水一起蒸餾，蒸氣經過特製的彎曲渠道冷卻後即可取得Grappa。當然目前許多製作廠也會使用未經過釀酒的全新葡萄來製作Grappa。

讓我們回到當時Trentino攤位現場，討論著要嘗試哪一種Grappa，從入門較清甜到進階各式木桶陳年過的口味，較辣口或教多花香或果香表現各有不同。想著過去僅嘗過透名無色款，看到有琥珀色的特殊款當下就說要一試。此款Stravecchia來自有150年傳統的Pisoni酒廠，並說明此款經過木桶陳年故產生金黃的色澤，也溫潤了刺激的酒精味。雖好像在口味上有人會覺得沒有經木桶的較好（就是透明的那種）， 比較能表現出葡萄品種的特色，不過木桶加持過較偏向白蘭地口感也是有另種風味。溫和的表現出葡萄芳香反倒讓我覺得是個很好的grappa入門款。另每個酒款還有來自該區的身分認證，這個像是海神三叉戢的標誌就是該區的logo！

此趟美好的Grappa經驗，讓我開始了在義的另項探索之旅，瞭解到除了葡萄酒外，也有如此不一樣的酒精飲品可以體現出不同葡萄的香氣甚或口味表現！爾後回到皮蒙特，也開始探索不同的品項，如此款常見的使用Moscato葡萄品項，屬於相當優雅的Grappa款，聞杯如同濃縮般的花香湧入鼻頭，入口滑過舌部、馬上來到是清楚的Grappa強勁力道，吞入喉頭，緩緩升出清楚白花般香氣，又如同看到清爽的麝香葡萄湧現在眼前。這真是種與過去經驗截然不同的烈酒體驗，很希望有天，可以讓所有的朋友一嘗這個地道的義大利口味：Grappa。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航