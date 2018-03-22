美亞太副助卿來台見蔡英文，中國嗆三招反制「去過台灣就別來中國了」

（中央社）

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚昨（21）日說，台灣的民主制度及相關發展為印太地區樹立典範；要讓台灣的典範發揮最大作用，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外。他在會中與蔡英文同台致詞，也引發中國方面的反彈。

美國總統川普16日簽署《台灣旅行法》，正式成為美國法律，鼓勵美台之間所有層級官員互訪，黃之瀚這次來訪，格外引起關注。

美國商會會長章錦華（Albert Chang）致詞時特別澄清，黃之瀚訪台的時機與《台灣旅行法》簽署生效只是巧合，並沒有關聯。他解釋，他跟黃之瀚之前是哈佛大學的同學，好幾個月前就已邀請他來台參加謝年飯，他也答應了。

黃之瀚（Alex Wong）昨天晚間出席台北市美國商會謝年飯時表示，美台關係建立在許多的確定因素之上。美國確定台灣的民主制度與相關發展為印太地區樹立典範；確定美、台和其他志同道合的夥伴可以一同合作，加強本區域以規則為基礎的秩序；另外，也可以確定的是，美國對台灣人民、安全和民主的承諾無比堅定。

他說，台灣的憲政民主是印太地區的典範。台灣人民明白憲政民主是最好的體制，他們努力促成民主化，付出了犧牲與妥協，因此也獲得豐碩的民主果實。

他指出，台灣的民主跟經濟並肩成長並非巧合。放眼當今世界，高度發展和創新經濟體所處的治理結構，都是奠基於憲法賦予人民的權利與民主價值。

他說，獨裁體制無法孕育蓬勃、多元、永續的經濟發展，唯有奠基於憲政、穩定又可預測的環境才能做到。台灣體現了這個真理，也成為印太地區其他地方的努力目標。

黃之瀚強調，要讓台灣的典範發揮最大作用，「不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外」。台灣在公共衛生、人道救援、永續發展等議題能貢獻的地方很多，阻礙台灣貢獻所長不僅對台灣不公平，對那些可能因台灣經驗而受惠的國家、個人也不公平。

因此，他認為，讓台灣在國際上得到應得的尊重和對待，才會成為美國政策。他保證，美國政府和企業都會盡其所能，讓台灣的國際典範發光發熱。

黃之瀚於20日至22日訪台。外交部先前表示，這是他去年12月擔任現職以來首度訪問台灣，訪台期間將拜會政府相關部門，就台美關係未來發展，以及兩國在印太區域的各項合作交換意見。黃之瀚是川普上任後，首位政治任命的亞太副助卿，負責印太戰略。

美亞太副助卿：美對台承諾不變 盼加強關係

黃之瀚（Alex Wong）也表示，美國政策的目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。他強調，美國對台關係非常穩定。美國理想夥伴的條件，台灣無一欠缺，包括民主體制、市場經濟、共同的價值和利益。

此外，黃之瀚表示，台美關係建立在許多確定的因素上。其中包括美國、台灣、和所有共同夥伴能夠一起合作，強化印太地區自由開放的秩序。

他指出，在經濟領域方面，美國和各個夥伴積極制定並強化規則，以促進開放市場、自由、公平且互惠的貿易，以及民間部門主導的經濟成長。另外，也採取行動來執行這些規則。

他說，要提倡以規則為基礎的體系不單是美國的工作，台灣也可以扮演重要角色。黃之瀚說，美國很高興看到台灣的法規環境持續改善中。同時，美方也樂見台灣透過新南向政策，加強與區域各國的關係。

他指出，台灣一直被視為通往中國市場的門戶，同時，台灣也逐漸成為東南亞和南亞市場的領導經濟體，並已準備好要和區域內國家拉近關係，讓台灣在未來能為全球繁榮和合作做出更多貢獻。

此外，有關台美間的合作，黃之瀚表示，美台目前有幾項具體的計劃在進行，他相信這些計劃也會持續下去，包括「全球合作暨訓練架構」、「國際環境夥伴計畫」等。

在貿易方面，他說，美台透過貿易暨投資架構協定（TIFA），致力加深雙邊商務關係。同時，透過增加在數位經濟和網路安全方面的合作，雙方正努力讓美台經濟關係邁入數位時代。

黃之瀚也特別提到，樂見台灣有意加入亞太經濟合作會議（APEC）跨境隱私規則體系。其他美台間的合作領域還包括中小企業、投資、與全球安全議題，其中包括美國積極投入防止核武擴散，台灣也大動作加入對北韓施加最大壓力的國際行列。

他表示，這些美台間共同的努力都基於一個基本的承諾：美國基於台灣關係法的對台政策，加強與台灣人民的關係，也讓台灣人民有能力捍衛得來不易的民主制度。

他強調，即使換了政府，美國對台灣的承諾也不會改變；不會因為區域內的權力更迭改變；也不會因為新的挑戰、新的威脅出現而改變。

他說，「美台關係並非一種交易」，美台關係深植於雙邊共同的長久價值，「美國從過去、現在、到未來會一直是台灣最緊密的朋友和夥伴」。

不過，因為與總統蔡英文一同出席台北美國商會謝年飯晚宴，也引發中國不滿。官媒《環球時報》發表一篇名為〈去台灣的美國高官，就別來大陸了〉的社論，痛批台美雙方提高官員的交流級別，「是華盛頓騷擾北京的一個毒招」，認為若中國政府不予回應的話，將會看到美國國務卿和國防部長訪台，或者邀台灣的同級官員訪問華盛頓，甚至有一天會出現台美兩國領導人見面的「首腦會晤」。

《環球時報》強調中國必須強硬反制，提出三項可能的反制手段：

那些訪問了台灣的美國國務院和國防部高級別官員，北京應在他們的現職任期內不再邀請他們訪問中國大陸。 中方應在中美合作的其他領域和國際事務的其他方向找美國麻煩，讓美方感到痛。 比如在朝鮮半島和伊朗問題。 北京需加強對台灣當局施壓。 我們應加快與部分台灣「邦交國」建交的進程，要逐漸做到最後讓台灣「零邦交國」，只能去「非邦交國」的美國轉悠。

蔡總統在晚宴中應邀發表演講，這是台北美國商會舉辦的第50屆謝年飯晚宴，用意在感謝台灣政府官員、企業界和學界過去一年和外商團體的互動。

蔡總統致詞時，感謝黃之瀚的到訪，黃之瀚曾經是美國參議員湯姆．柯頓（Tom Cotton）的外交顧問，在國會山莊裡，是強健台美關係中重要的一份子；現在黃之瀚身為亞太副助卿，她知道在確保穩定的亞太安全環境上，會扮演一個重要的角色。

蔡總統開玩笑表示，她知道黃之瀚畢業於哈佛法學院，她對這間學校「很感冒」，因為哈佛法學院當年沒有錄取她。

蔡總統說，美國商會每年的白皮書報告，反映了商界的意見，這對台灣政府來說是很重要的期中報告，美國商會在台美經貿夥伴關係中扮演重要的角色。

蔡總統提到，幾天前，美國總統川普簽署通過《台灣旅行法》，很感謝川普政府和國會支持這項法案，也感謝黃之瀚和其他國務院官員到訪。看到訪問台灣的美國官員數量持續成長，討論的議題從電子經濟到新南向政策，這些都顯示了台美深遠且密切的雙邊關係。

蔡總統也說，除了政府間的關係，台美人民間的交流也蓬勃發展中。台美觀光業的成長快速，往返台美旅客數量分別較去年增長了9%和7%；看到越來越多航班往返兩國，包括這週日華航將首度啟動台北及美國加州安大略間之直航航班。另外，透過台美在去年11月，正式啟動的美國「全球入境計畫」（Global Entry）我國「自動查驗通關系統」（e-Gate）互惠便利通關機制，她相信未來雙邊人民交流的數字將持續增長。

蔡總統也提到，美國在台協會（AIT）在內湖的新館6月要落成，她開玩笑表示，不知道的人可以去問房仲，而就她所知，這是美國在全球少數新落成的辦公室，展示了美國對台灣堅定的承諾，她已經寫在行程表上了，「我保證我會去」。

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核稿編輯：楊之瑜