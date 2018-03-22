華航首創「空服員實習」找上大學生：月飛60小時、年領30萬

（中央社）

中華航空21日表示，將與4所學校產學合作，首次招募24名實習空服在華航短程區域航線服務，每航班最多只安排一名。民航局則指出，實習空服只要通過完整訓練就不違法。

銘傳大學應用日語學系最近公告與華航產學合作實習申請資訊，實習時間是一年，每月飛行60小時，由華航提供每學期新台幣15萬元獎學金，另有全勤獎金。

這項公告在網路上引起討論，有人質疑飛安問題「用來反制工會的免洗空服實習生？到底把飛安放在哪？」，也有人說「這是新一波的cost down（降低成本）大絕嗎？是年薪30萬元的空服員嗎？」但也有人認為「有受訓為什麼不行？現在一堆也都剛受訓完就上線的。」

華航發布新聞稿說明，開放空服員產學合作案是由教育單位提出申請，目的在培育航空服務人才，配合大專院校及學子意願，參考一般產業開放實習生的作法並呈報主管機關，外界若惡意解讀，損及華航形象，一概追訴。

根據華航規劃，今年度將與高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學及銘傳大學等4所大學合作試辦，給予實習生完整訓練及獎學金，但每航班最多只會安排一名實習空服上機，且只飛一天來回的短程區域航線，之後依照實習表現擇優錄取。

華航舉例，新加坡、韓國、歐美及南非等航空公司，都有類似實習空服產學合作制度，且現階段華航客艙並不缺人，主要是回應學界期望並配合國家政策。

華航表示，參與產學合作的實習空服，必須比照新進空服人員接受約2個月完整訓練，還要考核通過才可上機實習，加深實習生對航空服務的認識，協助了解職業適性，公司也可藉由合作，篩選出符合行業特性的人才。

《自由時報》報導，民航局標準組長林俊良也證實，確實與華航有初步討論，產學合作為政府、業界均鼓勵的政策，過去華航提供地勤、維護、辦公室、工廠等實習機會，由於國內航空產業人才缺乏，實習有助於大學生未來銜接就業，與業界可以相輔相成。

林俊良指出，民航局最強調安全，無論全職、兼職，均須完成法規要求的訓練，而目前法規並未限制實習生不得上飛機，但華航必須提出職務分配，各職務也都有額外的訓練規定，若能確實完成訓練，實習生與空服員在安全上並無差別。

華航表示，現有航班空服派遣人數都比法規要求標準高，實習空服的配置雖算在現有派遣人力內，因每航班最多才一人，不會影響法規要求安全人力標準，且機上艙門操作仍由正式空服員執行。

依照公告，華航產學合作試辦內容，申請實習空服員者須為滿20歲的大三生，以大四全年度實習為原則，今年7月到明年8月實習，頭2個月為地面培訓課，培訓後配合的飛行航班為短程國際線，以當日來回為主，每月須飛行60小時等；華航提供每學期15萬元獎助學金及全勤獎金3萬元，預計下月28日遴選。

Photo Credit: 銘傳大學公告

《蘋果日報》報導，銘傳大學指出，若學生通過華航遴選，校方會幫忙審視規範、確保權益。中華科大航空學院指，學生透過實習能更熟悉產業，也有助未來求職，校方會關心學生狀況，並無廉價勞工疑慮。

高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系說，若業者給予實習空服員相對較低的工作負擔，不操作逃生門等緊急設備，針對人力配置彈性運用，應有產學互惠的合作空間，初步調查該系約10名學生有意報名。萬能科大則不便說明。

教育部技術及職業教育司統計，上學年度大專實習生約10萬3000人，最多是醫藥衛生類佔近35%，其次餐飲民生類18%。實習待遇依產業不同，如醫藥衛生類實習生大多沒領錢，餐旅業實習生多已有工作事實，部分領基本工資或更高一些，也有些實習只給獎助學金。

據了解，若以實習生與空服員每月都飛60小時相比，工作量差不多，但最資淺的空服員月薪約5萬元，實習生全年獎助學金僅30萬元，華航企業工會理事長劉惠宗批評：「也幫幫忙，同工不同酬，根本是剝削。」

桃園市空服員職業工會則發文指出，實習生做的工作內容跟正職空服員幾乎一模一樣，卻拿到不對等的「獎學金」，明顯的同工不同酬；用實習名義，適不適用《勞基法》法規？萬一不幸出了職災意外，請問是否能夠獲得跟正職空服員同等的補償？

「德國漢莎航空歡迎實習，但是不允許機師、空服、機場地勤用實習生替代，因為安全的原因和法律要求。（Internships as pilot, flight attendant or service agent check-in are not possible at all due to safety reasons and legal requirements. ）華航此舉獨步全球，做了最糟糕的示範！」

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益也在臉書指出，「華航要用實習空服員的爭議在於，是誰發動的。如果是企業憂心青黃不接，為了穩定其未來的新勞動力來源，所以與學校合作甚至自己開學校，讓學生有實習機會，為了未來進入華航做準備，那也無可厚非。但這次是教育部送上門，仲介私校學生求華航收，那就是買方市場任華航殺砍了，華航掌握學生是否能畢業的生殺大權，企業可不是吃素的。」

《自由時報》報導，教育部技職司長楊玉惠表示，教育部去年修正「產學合作實施辦法」，學生在學習訓練以外若有勞務提供或工作事實，契約須符合勞基法規範。

勞動部認為，實習過程的輕度和強度都應和正式人員工作有所區別，例如：機上免稅品銷售涉及點貨、刷卡等較複雜作業，實習生應有人指導、陪同下進行，不能獨立作業；送餐等工作也不能全程由實習生進行。

空服員為勞基法「責任制」指定適用對象，但勞動部表示，實習空服員不能因為實習跟隨對象是責任制指定適用對象，就跟著適用，學科課程必須算入每天的工時內，學科課程加上實務訓練時間，每天最長不可超過正常工時和延長工時共12小時。

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核稿編輯：楊之瑜