伯恩斯坦誕辰一百年：將信仰與宗教文化譜成樂曲的傑出音樂家

雷納德．伯恩斯坦（Leonard Bernstein，1918年8月25日－1990年10月14日），他是一位猶太裔的美國人，在音樂上的貢獻包含了指揮、作曲、鋼琴家、音樂講師。是享譽世界的著名美國音樂家，一開始只是擔任波士頓交響樂團的助理指揮，一年中可能連一次登台指揮的機會也沒有。

然而機會總在意想不到的時候來臨，1943年他代替生病的著名指揮家布魯諾・華爾特（Bruno Walter，1876年9月15日－1962年2月17日）登台，臨危受命的他在演出中獲得極大的好評，當時指揮了數首非常艱難的作品，包含：《唐吉訶德》、舒曼《曼弗雷德》序曲與華格納《紐倫堡的名歌手》序曲。年僅25歲的他，自此得到了許多到各地巡演指揮的機會。

本來想專注於創作的伯恩斯坦，在創作的路上並不順利，後來更多地致力於音樂教育的推廣，不論是群眾授課或是主持電視節目，對於幫助年輕人認識古典樂有極大的貢獻。1969年他轉往歐洲發展，在強調音樂世家、專業音樂訓練的歐陸，這位土身土長的美國人逐漸用自己的實力迎來觀眾與各大樂團的親睞。

1989年12月23日、12月25日是他最被頌揚的時刻，當時正值柏林圍牆倒下，伯恩斯坦將交響曲中的歡樂頌曲目改為《自由頌》。伯恩斯坦說：「我想貝多芬會同意我們這麼做的」。這兩次的演出有超過20個國家，一億人通過電視轉播來收看。

他一生中留下許多交響曲與音樂劇，最著名的莫過於音樂劇《西城故事》，而猶太人的出身，也讓他將自己的信仰與宗教文化創作成作品，交響樂「耶利米」、「猶太詩文」皆以舊約聖經為出發點來創作。

著名的合唱作品《齊切斯特詩篇》（Chichester Psalms）完成於1965年，當時英國三座大教堂溫徹斯特、薩里斯貝里和齊切斯特的合唱團成員，都會在夏季時舉辦合唱慶典的演出活動，在牧師沃爾特・赫西（Rev. Walter Hussey）委託下他創作了此合唱曲。詩文一開始就被賦予旋律、甚至有音樂相佐，對於現代人閱讀詩文時，總會遙想這些經典之作能夠再次被傳訟，伯恩斯坦將聖經中大衛王創作的詩篇內容作為歌詞，完成了這部以希伯來文來演唱的作品。

《齊切斯特詩篇》的樂譜

第一樂章以獨特的七拍子與音階之間的轉換，營造整體活潑而熱鬧的感覺，喜悅歡樂地讚頌耶和華；第二樂章則用豎琴搭配男童或假聲男高音之獨特音色來刻畫少年大衛的模樣；第三樂章以九和弦複雜的編曲，搭配禱告相關的歌詞，合唱團齊唱「啊！」來表達內心深處的呼喚。整個作品中在第一樂章使用了詩篇100篇、108篇的詩句，第二樂章用了詩篇2篇、23篇，第三樂章則用131篇與133篇，最後一句用133篇1節詩句，以獨特的無伴奏純人聲合唱結尾，在平靜祥和的氛圍作結。

齊切斯特詩篇歌詞《詩篇133篇1節》

「看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！」

在西洋古典音樂史上的諸多傑出的音樂家、偉大的音樂作品大都發展於十八、十九世紀之前，我們很難有機會一睹音樂家的風采，但二十世紀因為錄像設備的發明，讓優秀的作品得以用影像的方式流傳。

伯恩斯坦活躍於二十世紀中期，有幸留下許多數位錄音的指揮作品，讓人們得以品味其指揮的風采，今年2018年適逢他誕辰一百年，世界各地無不透過演唱他的作品來紀念偉大的音樂家，感謝他為了音樂藝術所留下的諸多作品。另外也因為伯恩斯坦曾主持的音樂賞析節目《年輕人的音樂會》（Young People’s Concerts），讓當時美國的年輕人能認識古典樂的魅力，這些影像也被很好的保持，至今在網路上都可以找到節目的完整影像，節目中伯恩斯坦一邊講解、一邊指揮著底下的交響樂團示範他所介紹的樂曲、音樂類型。今年相關的紀念活動可以在全球官網Bernstein at 100找到，如果無法在台灣找到想關的演奏會，也可以利用網路的資源藉著這個機會認識這位音樂家，一品古典樂的魅力。

以前會覺得國民教育中什麼科目都學蠻煩人的，不過長大後發現也是因為音樂藝術、國語文這些課程，而讓自己有能力去欣賞藝術、文學、音樂這些作品，覺得這是在工作之餘不一樣的調劑，如果沒有這些導論、推廣，這些內容就會像一個陌生的國家、陌生的語音一樣，我對其一無所知，即便有交集也只是擦身而過。

參考資料

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