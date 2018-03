伯恩斯坦誕辰一百年：將信仰與宗教文化譜成樂曲的傑出音樂家

powerd by Cyberon

一個人的思考時、度過人生,靜靜地想,就會發現總有一個正面的想法,帶領著自己,做出一個充滿勇氣的決定,或者是不斷朝著正確的道路前進。 我期許自己的每篇文章,總能帶給讀者新的啟發與思辨。 我是無左路,我只想走在右邊的路上(Only the Right Way)

